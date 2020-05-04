РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11778 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
7 785 41

Официальным завершением карантинных мер есть конец пятого этапа карантина, который ожидается в конце июня, - представитель Кабмина в ВР Мокан

Официальным завершением карантинных мер есть конец пятого этапа карантина, который ожидается в конце июня, - представитель Кабмина в ВР Мокан

О полном завершении карантина в Украине можно будет говорить в конце июня - сентября и то в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Кабинета министров в Верховной раде Василий Мокан в Фейсбуке.  

При этом он добавил, что официальным завершением карантинных мер является пятый этап плана выхода из карантина.

"Сначала хочу внести ясность по срокам карантина - официальное завершение карантинных ограничительных мер является последним, пятым этапом постепенного выхода. Поэтому о полном завершении карантина и возвращение к нормальному функционированию государства можно будет говорить в конце июня - июле, а может и в августе или сентябре - все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и статистики уровня заболеваемости / смертности от коронавируса", - отметил он.

Представитель Кабмина также добавил, что если бы сейчас полностью отменить карантин, то это означало бы полноценное восстановление работы общественного транспорта, ТРЦ, массовые контакты людей между собой.

"Такие вещи почти со 100% вероятностью могли бы привести к вспышке эпидемии и необходимости снова вводить жесткие карантинные меры", - добавил Мокан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве с 5 мая разрешили продажу "на вынос" еды и напитков в МАФах

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18611) Мокан Василий (44) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Офіційним завершенням карантинних заходів є кінець п'ятого етапу карантину, який очікується наприкінці червня, - представник Кабміну в ВР Мокан - Цензор.НЕТ 8975
показать весь комментарий
04.05.2020 23:09 Ответить
+10
Та не. Я думаю что к сентябрю все этапы закончат без них, но наверное с выносом их тушек.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:02 Ответить
+8
Народ интересует не пятый, а последний заключительный этап с конфискацией
показать весь комментарий
04.05.2020 22:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що за мова собача? Іюнь, іюль - що за хрень така? Червень, липень - оце зрозуміло і по-нашому.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:59 Ответить
Та куда там. У каждого есть свой родной язык. По тебя никто не будет подстраиваться. Тебе до Фрейда как до Москвы раком
показать весь комментарий
04.05.2020 23:10 Ответить
Думка хохла-малороса мене не цікавить.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:11 Ответить
ППЦ. Они собираются до сентября парализовать экономику?
показать весь комментарий
04.05.2020 22:59 Ответить
Народ интересует не пятый, а последний заключительный этап с конфискацией
показать весь комментарий
04.05.2020 22:59 Ответить
Этот птенец тоже из гнезда Коломойского ? 😀
показать весь комментарий
04.05.2020 22:59 Ответить
Бєня Велике Гніздо
показать весь комментарий
04.05.2020 23:08 Ответить
Просто новое лицо, еще не заплёванное.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:15 Ответить
Тоді у нього все попереду!
показать весь комментарий
04.05.2020 23:19 Ответить
Ляшко просто не успевает отмываться, запросил помощь.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:21 Ответить
в конце июня - сентября один этап заканчивают, а потом все сначала
показать весь комментарий
04.05.2020 23:00 Ответить
Та не. Я думаю что к сентябрю все этапы закончат без них, но наверное с выносом их тушек.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:02 Ответить
От нахер этот высер, незнаю шо , незнаю когда ,но шото будет, сказал хтото из слуг
показать весь комментарий
04.05.2020 23:02 Ответить
Это не высер. Это считай проверяют как схавают. Я тут ниже писал что у меня супруга работает в "Укрзализныце". Сейчас отправили на карантин. Но заставили выйти на работу чтобы подписать заявление что согласны на четырехдневку с первого июля. Я все думал к чему это все. И почему именно с первого июля.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:27 Ответить
июнь-сентябрь...октябрь-июнь 2021...пожизненно...
показать весь комментарий
04.05.2020 23:03 Ответить
Коротко и лаконично, Куму палицы протеже Коломойского, нужно время освоить те деньги которые выделили на борьбу с кроновирусом. Как потратив карантин закончится.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:03 Ответить
Мокан надіється до липня у владі залишитися? Це Україна,вона на тебе хрен ложила.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:04 Ответить
У нас только дети не комментировали коронавирус Он еще с горшка не слез а все туда же
Я так думаю до сентября снимут и карантин и пошлют эту власть безмозглую
показать весь комментарий
04.05.2020 23:04 Ответить
А я кстати все в догадках терялся. У меня супруга работает в "Укрзализнице". Так их заставили выйти на работу чтобы заявление подписать на четырехдневку с 01.07.2020. Думал с чего бы это. А теперь пазлы начинают складываться.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:19 Ответить
А в июле вы придумает - к чему надо было готовиться к концу 5 этапа?
И чем вы отличаетесь от Лукашенко, который только дыры умеет латать, как всякий председатель колхоза?
показать весь комментарий
04.05.2020 23:05 Ответить
так сказав вас усіх писком у гівно Мокан
показать весь комментарий
04.05.2020 23:06 Ответить
Офіційним завершенням карантинних заходів є кінець п'ятого етапу карантину, який очікується наприкінці червня, - представник Кабміну в ВР Мокан - Цензор.НЕТ 8975
показать весь комментарий
04.05.2020 23:09 Ответить
как в старом анекдоте: "Еврей говорит украинцу: Какая разница - твоя жена будет снопы жать, а моя - их считать! Какая разница?"
показать весь комментарий
04.05.2020 23:13 Ответить
как в старом анекдоте: "Еврей говорит украинцу: Какая разница - твоя жена будет снопы жать, а моя - их считать! Какая разница?"
показать весь комментарий
04.05.2020 23:15 Ответить
в конце июня - июле, а может и в августе или сентябреИсточник: https://censor.net/n3193337

А может ноябрь-декабрь.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:16 Ответить
Мабуть зевлада здуріла, бо стільки люди без грошей не витримують!
показать весь комментарий
04.05.2020 23:17 Ответить
Походу заробитчанам кирдык с работой. Во весело будет.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:20 Ответить
https://censor.net/user/450460 Будуть проривати кордон.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:29 Ответить
Побачимо.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:31 Ответить
Зайвий раз переконуюсь що це люди здуріли вибравши таку владу .
показать весь комментарий
04.05.2020 23:21 Ответить
Народ дал этим критинам разрешение на эвтаназию Украины,я так понимаю?
показать весь комментарий
04.05.2020 23:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=srkqcph---c Чому Давидів врятувався, а Подільськ не зміг Подольск кто у вас там заболел? признавайтесь
показать весь комментарий
04.05.2020 23:30 Ответить
...можно будет говорить в конце июня - сентября.

ПИПЕЦ!!!!!!!!!! Всяко видел, но такое... Где-то примерно в конце февраля-декабря...
показать весь комментарий
04.05.2020 23:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4Wp8ge90a08 Володя устал! Володя піде?
показать весь комментарий
04.05.2020 23:40 Ответить
Ну видео так себе. Тем более порохобота. Я думаю, что вариант будет третий какой-то если случится то, что они планируют. Это Украина. И думаю тут ничего не светит ни Бене с Портновым, но и Порошенко тоже не выберут. ИМХО.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:51 Ответить
А чому 5 етапів а не 7 чи 8 ? Апріорі українська влада зробила карантин навиворіт. На карантин в 14 чи 15 столітті примусово закривали прибуваючих в країну людей або хворих під охороною військових. Це був захист населення від чуми. Срок карантину був 40 днів. До речі Китай інформував ще в лютому місяці про випадки появи симптомів коронавірусу через 37 днів. Отже велосипед вже давно винайшли. Одна біда - усі наші можновладці "видатні" економісти і сценаристи на уроках історії дурня клеїли.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:50 Ответить
это называется - как поработить страну
показать весь комментарий
04.05.2020 23:54 Ответить
5(пять) етапів карантіна-нє даремно зєбіли вчились в Трускавці.
показать весь комментарий
05.05.2020 00:16 Ответить
Штото рановато...
показать весь комментарий
05.05.2020 00:18 Ответить
Третья серия второго сезона пятого этапа четвёртой части первого полупериода карантина...
показать весь комментарий
05.05.2020 06:07 Ответить
 
 