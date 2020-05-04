Официальным завершением карантинных мер есть конец пятого этапа карантина, который ожидается в конце июня, - представитель Кабмина в ВР Мокан
О полном завершении карантина в Украине можно будет говорить в конце июня - сентября и то в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Кабинета министров в Верховной раде Василий Мокан в Фейсбуке.
При этом он добавил, что официальным завершением карантинных мер является пятый этап плана выхода из карантина.
"Сначала хочу внести ясность по срокам карантина - официальное завершение карантинных ограничительных мер является последним, пятым этапом постепенного выхода. Поэтому о полном завершении карантина и возвращение к нормальному функционированию государства можно будет говорить в конце июня - июле, а может и в августе или сентябре - все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и статистики уровня заболеваемости / смертности от коронавируса", - отметил он.
Представитель Кабмина также добавил, что если бы сейчас полностью отменить карантин, то это означало бы полноценное восстановление работы общественного транспорта, ТРЦ, массовые контакты людей между собой.
"Такие вещи почти со 100% вероятностью могли бы привести к вспышке эпидемии и необходимости снова вводить жесткие карантинные меры", - добавил Мокан.
Я так думаю до сентября снимут и карантин и пошлют эту власть безмозглую
И чем вы отличаетесь от Лукашенко, который только дыры умеет латать, как всякий председатель колхоза?
А может ноябрь-декабрь.
ПИПЕЦ!!!!!!!!!! Всяко видел, но такое... Где-то примерно в конце февраля-декабря...