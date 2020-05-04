РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11778 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 763 23

Дома мирных жителей в Верхнеторецком и Золотом-4 попали под обстрел наемников РФ, - пресс-центр ОС. ФОТО

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают намеренно обстреливать жилые кварталы населенных пунктов вблизи линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Дома мирных жителей в Верхнеторецком и Золотом-4 попали под обстрел наемников РФ, - пресс-центр ОС 01

Так, утром 4 мая в Верхнеторецком одна из 82-мм мин разорвалась в опасной близости от частного дома местной жительницы. Осколками были повреждены жилье и хозяйственные постройки.

Также на днях зафиксирован обстрел населенного пункта Золотое-4. Там под огонь оккупантов попал жилой дом гражданки К.

Дома мирных жителей в Верхнеторецком и Золотом-4 попали под обстрел наемников РФ, - пресс-центр ОС 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": От огня террористов в Золотом-4 повреждено 3 жилых дома, - штаб ООС. ФОТО

Дома мирных жителей в Верхнеторецком и Золотом-4 попали под обстрел наемников РФ, - пресс-центр ОС 03

К счастью в результате преступных действий российских захватчиков никто из мирных жителей не пострадал.

"Оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровья мирных жителей Донбасса и еще раз подтвердили открытое игнорирование Минских договоренностей и Международного гуманитарного права", - подчеркивается в сообщении.

Также читайте: Террористы "ДНР" использовали при обстреле Павлополя ракету НУР-80, находящуюся на вооружении армии РФ, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

обстрел (29682) Донбасс (26966) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Еще километров на 15 ВСУ отвести надо!
Тогда стрелять по Верхнеторецкому и Золотому не будут.
Правда, будут стрелять из Верхнеторецкого и Золотого.
Но к тому времени, уже будет новый план отвода войск...
показать весь комментарий
04.05.2020 23:14 Ответить
+18
Дома мирных жителей в Верхнеторецком и Золотом-4 попали под обстрел наемников РФ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7857
показать весь комментарий
04.05.2020 23:16 Ответить
+12
Это не в том Золотом-4 Моника персонально гарантировал жителям безопасность?
показать весь комментарий
04.05.2020 23:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Еще километров на 15 ВСУ отвести надо!
Тогда стрелять по Верхнеторецкому и Золотому не будут.
Правда, будут стрелять из Верхнеторецкого и Золотого.
Но к тому времени, уже будет новый план отвода войск...
показать весь комментарий
04.05.2020 23:14 Ответить
Дома мирных жителей в Верхнеторецком и Золотом-4 попали под обстрел наемников РФ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7857
показать весь комментарий
04.05.2020 23:16 Ответить
Ничего себе, у учительниц аж черты лица поменялась, наверное возле Луганска работает отличная клиника пластической хирургии.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:26 Ответить
русский, ваше зверье стреляет по мирным жителям. Шо скажешь?
показать весь комментарий
04.05.2020 23:29 Ответить
То вона від аварської сперми децл постаріла.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:29 Ответить
Цапа, у тебя тряпка власовская поменялась, и шо?
показать весь комментарий
04.05.2020 23:59 Ответить
нада било просто пєрєстать стрєлять!
показать весь комментарий
04.05.2020 23:15 Ответить
Так вроде как Золотое ето уже серая (тоесть ничья) зона. Насрать на них. Теперь ето не наши заботы хоть все там пускай сожгут. ЗЕ вроде как гарантировал безопасность в зоне отведения. За несдержание слова нужно ответить. К ответу так же нужно привлечь сепаров которые прызывали ЗЕ отвести ВСУ с украинской земли.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:18 Ответить
ну наотводился зеЛеный марадер.
кацапо-фашисты понимают только силу!
показать весь комментарий
04.05.2020 23:19 Ответить
Ну, вообще-то на этом участке отводов не было, отвод был восточнее. Да и при Порошенко до отводов обстрелов с той стороны было больше. Да, они понимают только силу, но ни Зеленский ни Порошенко не хотели ее применять. А Порошенко, так тот вообще заявил, что он - "президент мира".
показать весь комментарий
04.05.2020 23:42 Ответить
Пресс-центр ОС просыпается после долгой Полярной ночи.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:19 Ответить
какая
воинская честь и доблесть может быть у кремлёвского гопника и его подельников? гопник способен
только совершить «хапок» и то толпой, выбить слабому зубы, отнять имущество, стрельнуть из-за угла, из-под юбки, а потом, тявкая из подворотни- время от
времени вылазить на новое дело, видя, как его беззубая жертва бздит, вместо
того, чтобы поймать его, судить или полностью уничтожить
показать весь комментарий
04.05.2020 23:22 Ответить
Это не в том Золотом-4 Моника персонально гарантировал жителям безопасность?
показать весь комментарий
04.05.2020 23:27 Ответить
Нет, не в том, развод был восточнее. А вот обстреливают с той территории, которую Порошенко передал России по мирным Минским соглашениям...
показать весь комментарий
04.05.2020 23:45 Ответить
Ты врешь чисто по русской привычке, или в самом деле думаешь, шо твое вранье прокатит?
показать весь комментарий
05.05.2020 00:14 Ответить
Идиот ты, просто... У тебя же есть все возможности посмотреть, где участок разведения, где Золотое-4, и откуда стреляют. А стреляют из Первомайска, который по мирным Минским договоренностям, заключенным Порошенко и Путиным, остался за Россией.
показать весь комментарий
05.05.2020 00:36 Ответить
Я не знаю шо такое "путин" и "россия". Фюрера московии зовут "*****", русский. Не путай, ты не на звЯЯзде.сру.
показать весь комментарий
05.05.2020 00:40 Ответить
К сожалению, ты - умственно отсталый, и вообще мало что знаешь...
показать весь комментарий
05.05.2020 01:02 Ответить
В отличие от рус.гуманоидов, я знаю, шо твоего фюрера зовут *****, а московия - это гигантская помойка между Украиной и США.
показать весь комментарий
05.05.2020 01:04 Ответить
А шож бубочка их не денонсировал?
показать весь комментарий
05.05.2020 00:03 Ответить
"Око за око, зуб за зуб" это единственно работающий принцип. За каждый разрушенный у нас дом разрушать дом сепаров. И стрелять убогим "перехочется" (когда вернуться побухать будет некуда).
показать весь комментарий
05.05.2020 01:17 Ответить
Ну жители Золотого хотели отвода ВСУ. Получите и распишитесь.
показать весь комментарий
05.05.2020 01:37 Ответить
твари кацапские. смерть им.
показать весь комментарий
05.05.2020 06:34 Ответить
 
 