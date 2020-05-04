Дома мирных жителей в Верхнеторецком и Золотом-4 попали под обстрел наемников РФ, - пресс-центр ОС. ФОТО
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают намеренно обстреливать жилые кварталы населенных пунктов вблизи линии соприкосновения на Донбассе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Так, утром 4 мая в Верхнеторецком одна из 82-мм мин разорвалась в опасной близости от частного дома местной жительницы. Осколками были повреждены жилье и хозяйственные постройки.
Также на днях зафиксирован обстрел населенного пункта Золотое-4. Там под огонь оккупантов попал жилой дом гражданки К.
К счастью в результате преступных действий российских захватчиков никто из мирных жителей не пострадал.
"Оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровья мирных жителей Донбасса и еще раз подтвердили открытое игнорирование Минских договоренностей и Международного гуманитарного права", - подчеркивается в сообщении.
Тогда стрелять по Верхнеторецкому и Золотому не будут.
Правда, будут стрелять из Верхнеторецкого и Золотого.
Но к тому времени, уже будет новый план отвода войск...
кацапо-фашисты понимают только силу!
воинская честь и доблесть может быть у кремлёвского гопника и его подельников? гопник способен
только совершить «хапок» и то толпой, выбить слабому зубы, отнять имущество, стрельнуть из-за угла, из-под юбки, а потом, тявкая из подворотни- время от
времени вылазить на новое дело, видя, как его беззубая жертва бздит, вместо
того, чтобы поймать его, судить или полностью уничтожить