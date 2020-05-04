Дома мирных жителей в Верхнеторецком и Золотом-4 попали под обстрел наемников РФ, - пресс-центр ОС. ФОТО

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают намеренно обстреливать жилые кварталы населенных пунктов вблизи линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, утром 4 мая в Верхнеторецком одна из 82-мм мин разорвалась в опасной близости от частного дома местной жительницы. Осколками были повреждены жилье и хозяйственные постройки.

Также на днях зафиксирован обстрел населенного пункта Золотое-4. Там под огонь оккупантов попал жилой дом гражданки К.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": От огня террористов в Золотом-4 повреждено 3 жилых дома, - штаб ООС. ФОТО

К счастью в результате преступных действий российских захватчиков никто из мирных жителей не пострадал.

"Оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровья мирных жителей Донбасса и еще раз подтвердили открытое игнорирование Минских договоренностей и Международного гуманитарного права", - подчеркивается в сообщении.

Также читайте: Террористы "ДНР" использовали при обстреле Павлополя ракету НУР-80, находящуюся на вооружении армии РФ, - прокуратура. ФОТО