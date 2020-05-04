США увеличат помощь Украине на борьбу с коронавирусом до 14,5 млн долларов

США увеличат помощь Украине на борьбу с коронавирусом с 9,1 млн до 14,5 млн долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

12,1 млн долларов будут предоставлены в виде медицинской и гуманитарной помощи через Агентство США по международному развитию (USAID) по программе "Международная помощь при стихийных бедствиях".

"Средства пойдут на улучшение возможностей местных учреждений здравоохранения в оказании помощи больным и противодействие дальнейшему распространению COVID-19", - сообщают в посольстве.

Отмечается, что финансирование поможет смягчить вторичные последствия, такие как потеря средств к существованию и недостаток общественных услуг для наиболее уязвимых слоев населения, включая громады, на которые повлияла война на Донбассе.

Еще 2,4 млн долларов гуманитарной помощи выделят через Государственный департамент США по программе "Миграция и помощь беженцам" для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии.