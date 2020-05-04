РУС
1 242 21

США увеличат помощь Украине на борьбу с коронавирусом до 14,5 млн долларов

США увеличат помощь Украине на борьбу с коронавирусом с 9,1 млн до 14,5 млн долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

12,1 млн долларов будут предоставлены в виде медицинской и гуманитарной помощи через Агентство США по международному развитию (USAID) по программе "Международная помощь при стихийных бедствиях".

"Средства пойдут на улучшение возможностей местных учреждений здравоохранения в оказании помощи больным и противодействие дальнейшему распространению COVID-19", - сообщают в посольстве.

Отмечается, что финансирование поможет смягчить вторичные последствия, такие как потеря средств к существованию и недостаток общественных услуг для наиболее уязвимых слоев населения, включая громады, на которые повлияла война на Донбассе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Секретные лаборатории США в Украине. Как врут рупоры Кремля. ВИДЕО

Еще 2,4 млн долларов гуманитарной помощи выделят через Государственный департамент США по программе "Миграция и помощь беженцам" для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии.

Автор: 

Топ комментарии
+6
США збільшать допомогу Україні на боротьбу з коронавірусом до 14,5 млн доларів - Цензор.НЕТ 7353
04.05.2020 23:44 Ответить
04.05.2020 23:44 Ответить
+6
США збільшать допомогу Україні на боротьбу з коронавірусом до 14,5 млн доларів - Цензор.НЕТ 3138
04.05.2020 23:47 Ответить
04.05.2020 23:47 Ответить
+4
Это покроет расходы на несравненно гуманитарный перелёт Мрии?
04.05.2020 23:34 Ответить
04.05.2020 23:34 Ответить
Это покроет расходы на несравненно гуманитарный перелёт Мрии?
04.05.2020 23:34 Ответить
04.05.2020 23:34 Ответить
спонсоры дурантина
04.05.2020 23:35 Ответить
04.05.2020 23:35 Ответить
США увеличат помощь Украине на борьбу с коронавирусом до 14,5 млн долларов - Цензор.НЕТ 1475
04.05.2020 23:37 Ответить
04.05.2020 23:37 Ответить
Это лучше чем ничего на 14,5 млн , но вопрос пойдут ли они по назначению и кто проконтролирует и не будет ли так для народа
04.05.2020 23:38 Ответить
04.05.2020 23:38 Ответить
Не переживай! Они вообще до Украины не дойдут, по месту спи...здят.
04.05.2020 23:43 Ответить
04.05.2020 23:43 Ответить
Да не привыкать, ещё ни разу и даже на копейку от государства в качестве помощи не получали ни я и не мои родственники
04.05.2020 23:48 Ответить
04.05.2020 23:48 Ответить
США збільшать допомогу Україні на боротьбу з коронавірусом до 14,5 млн доларів - Цензор.НЕТ 6378
04.05.2020 23:53 Ответить
04.05.2020 23:53 Ответить
иногда следует обращаться к опыту историческому...США увеличат помощь Украине на борьбу с коронавирусом до 14,5 млн долларов - Цензор.НЕТ 1278
04.05.2020 23:38 Ответить
04.05.2020 23:38 Ответить
не давайте зебілам грошей: або вкрадуть, або просруть
04.05.2020 23:40 Ответить
04.05.2020 23:40 Ответить
зебіли бариги знатні!
05.05.2020 00:05 Ответить
05.05.2020 00:05 Ответить
кто-то наверно почувствует разницу с 9,1 до 14,5
04.05.2020 23:40 Ответить
04.05.2020 23:40 Ответить
Новиє ліца розпилять.
США увеличат помощь Украине на борьбу с коронавирусом до 14,5 млн долларов - Цензор.НЕТ 8093
04.05.2020 23:41 Ответить
04.05.2020 23:41 Ответить
США збільшать допомогу Україні на боротьбу з коронавірусом до 14,5 млн доларів - Цензор.НЕТ 7353
04.05.2020 23:44 Ответить
04.05.2020 23:44 Ответить
Разница: костюмы от Порошенко были проданы, а костюмы от Зеленского были перепроданы, вуаля.
04.05.2020 23:50 Ответить
04.05.2020 23:50 Ответить
США збільшать допомогу Україні на боротьбу з коронавірусом до 14,5 млн доларів - Цензор.НЕТ 3138
04.05.2020 23:47 Ответить
04.05.2020 23:47 Ответить
Може скинимся по долару та "великій америці" допоможемо. 40 млн це не 14,5 млн.
04.05.2020 23:48 Ответить
04.05.2020 23:48 Ответить
шо, вашей параше никто не помогает? обидно то как, рвы копайте под трупы.
05.05.2020 01:13 Ответить
05.05.2020 01:13 Ответить
ну все, писец
теперь зеленожопые ********* до выборов страну в карантине держать будут
05.05.2020 01:45 Ответить
05.05.2020 01:45 Ответить
thank trump
05.05.2020 04:25 Ответить
05.05.2020 04:25 Ответить
Спочатку гніди разом з гнідами Франції і Китаю створили бактеріологічну зброю і запустили світовий хаос, а тепер допомаанють їх маріонеткам. А трибунал вам в ООН.
05.05.2020 07:49 Ответить
05.05.2020 07:49 Ответить
 
 