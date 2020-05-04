Мы получили от государства только тысячу бумажных масок по 70 копеек, но не жалуемся, - Садовый
Городской голова Львова Андрей Садовый несмотря на отсутствие помощи государства призвал местную и центральную власть к сотрудничеству. Он отметил, что сейчас не время выяснять, кто прав, а кто ошибается.
В правительстве должны понимать, что города не получают автоматически ту информацию, которой владеет центральная власть, заявил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Громадське".
"Львиная доля конфликтов возникает из-за отсутствия качественной коммуникации, когда государство не понимает специфики городов и пытается давить",- отметил Садовый.
По его словам, в современных условиях следует быть максимально корректными.
"Мы, кстати, ни одного аппарата ИВЛ не получили. Нам для города дали тысячу бумажных масок по 70 копеек, но мы не жалуемся", - рассказал мэр Львова.
Он добавил, что бороться с коронавирусом в городе помогает бизнес и возможности местного бюджета.
Глава Львова предложил уже после завершения карантина разбираться, кто прав, а кто ошибается. Садовый также выразил надежду, что правительство услышало власть на местах и вскоре города получат больше полномочий.
То, что произошло в Черкассах, по мнению мэра Львова, "определенное непонимание со стороны государственных органов власти специфики города". Садовый призвал, чтобы государство и города находили то, что их объединяет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мародери зелені!
Зато Тодуров лично получил от медведя ПОМОЩЬ и не только ИВЛ
...
Це вже ґапофеоз зеленого жлобства чи ще ніт?