Мы получили от государства только тысячу бумажных масок по 70 копеек, но не жалуемся, - Садовый

Городской голова Львова Андрей Садовый несмотря на отсутствие помощи государства призвал местную и центральную власть к сотрудничеству. Он отметил, что сейчас не время выяснять, кто прав, а кто ошибается.

В правительстве должны понимать, что города не получают автоматически ту информацию, которой владеет центральная власть, заявил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Громадське".

"Львиная доля конфликтов возникает из-за отсутствия качественной коммуникации, когда государство не понимает специфики городов и пытается давить",- отметил Садовый.

По его словам, в современных условиях следует быть максимально корректными.

"Мы, кстати, ни одного аппарата ИВЛ не получили. Нам для города дали тысячу бумажных масок по 70 копеек, но мы не жалуемся", - рассказал мэр Львова.

Он добавил, что бороться с коронавирусом в городе помогает бизнес и возможности местного бюджета.

Глава Львова предложил уже после завершения карантина разбираться, кто прав, а кто ошибается. Садовый также выразил надежду, что правительство услышало власть на местах и ​​вскоре города получат больше полномочий.

То, что произошло в Черкассах, по мнению мэра Львова, "определенное непонимание со стороны государственных органов власти специфики города". Садовый призвал, чтобы государство и города находили то, что их объединяет.