6 491 29

Мы получили от государства только тысячу бумажных масок по 70 копеек, но не жалуемся, - Садовый

Городской голова Львова Андрей Садовый несмотря на отсутствие помощи государства призвал местную и центральную власть к сотрудничеству. Он отметил, что сейчас не время выяснять, кто прав, а кто ошибается.

В правительстве должны понимать, что города не получают автоматически ту информацию, которой владеет центральная власть, заявил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "Громадське".

"Львиная доля конфликтов возникает из-за отсутствия качественной коммуникации, когда государство не понимает специфики городов и пытается давить",- отметил Садовый.

По его словам, в современных условиях следует быть максимально корректными.

"Мы, кстати, ни одного аппарата ИВЛ не получили. Нам для города дали тысячу бумажных масок по 70 копеек, но мы не жалуемся", - рассказал мэр Львова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Садовый обратился к премьер-министру с просьбой разрешить открытие продуктовых рынков

Он добавил, что бороться с коронавирусом в городе помогает бизнес и возможности местного бюджета.

Глава Львова предложил уже после завершения карантина разбираться, кто прав, а кто ошибается. Садовый также выразил надежду, что правительство услышало власть на местах и ​​вскоре города получат больше полномочий.

То, что произошло в Черкассах, по мнению мэра Львова, "определенное непонимание со стороны государственных органов власти специфики города". Садовый призвал, чтобы государство и города находили то, что их объединяет.

Автор: 

+19
"Мы, кстати, ни одного аппарата ИВЛ не получили. Нам для города дали тысячу бумажных масок по 70 копеек, но мы не жалуемся"
Мародери зелені!
04.05.2020 23:54 Ответить
04.05.2020 23:54 Ответить
+16
Скажи і за це спасибі. Декому ЗЕ прислав лише інструкції як мити руки.
04.05.2020 23:52 Ответить
04.05.2020 23:52 Ответить
+12
ЗЕбилам пох на проблемы Украины
04.05.2020 23:54 Ответить
04.05.2020 23:54 Ответить
Скажи і за це спасибі. Декому ЗЕ прислав лише інструкції як мити руки.
04.05.2020 23:52 Ответить
04.05.2020 23:52 Ответить
Коля Тищенко хоть котлет докторам прислал ?
05.05.2020 02:10 Ответить
05.05.2020 02:10 Ответить
"Мы, кстати, ни одного аппарата ИВЛ не получили. Нам для города дали тысячу бумажных масок по 70 копеек, но мы не жалуемся"
Мародери зелені!
04.05.2020 23:54 Ответить
04.05.2020 23:54 Ответить
ЗЕбилам пох на проблемы Украины
04.05.2020 23:54 Ответить
04.05.2020 23:54 Ответить
Зато Тодуров лично получил от медведя ПОМОЩЬ и не только ИВЛ
04.05.2020 23:54 Ответить
04.05.2020 23:54 Ответить
Жаловался и ныл Садовой только при Порохе, сейчас его устраивает молодая команда и вся её работа.
04.05.2020 23:55 Ответить
04.05.2020 23:55 Ответить
Так сейчас за нытьё и к ответу призвать могут. А у мэра со стажем много чего нарыть можно.
05.05.2020 00:33 Ответить
05.05.2020 00:33 Ответить
04.05.2020 23:55 Ответить
04.05.2020 23:55 Ответить
если есть правильный нож, то устрицы открываются очень легко
05.05.2020 00:10 Ответить
05.05.2020 00:10 Ответить
Тобто зевлада не розуміє місцеву владу. Чому зевиборці цього не розуміють?
04.05.2020 23:57 Ответить
04.05.2020 23:57 Ответить
Зе-виборці це просто тваринки.Ви ж не питаєтесь в корови,чому вона вас не розуміє,бо знаєте,що то корова,так само треба ставитись до зе-виборці,як до котика,песика,але то не люди до яких можна виставляти претензії. Я взагалі за то,щоб їм надати статус тваринок на законодавчому рівні
05.05.2020 00:02 Ответить
05.05.2020 00:02 Ответить
Уууу ты ка-каааа-я
05.05.2020 00:40 Ответить
05.05.2020 00:40 Ответить
Песиків і тим паче кицюнчиків прошу не ображати порівнянням із зебілами!
05.05.2020 06:13 Ответить
05.05.2020 06:13 Ответить
просто у садового очень гибкий позвоночник, после заведения уголовного дела по земле.
04.05.2020 23:59 Ответить
04.05.2020 23:59 Ответить
А на що йому жалітися - він з місцевих лохів здоює... З гідністю!
04.05.2020 23:59 Ответить
04.05.2020 23:59 Ответить
а з цього моменту по конкретніше.
05.05.2020 08:54 Ответить
05.05.2020 08:54 Ответить
Бумажні маски?А що у Львові маскарад? 700 грн допомоги? За таке треба владу на гиляку без суда та слідства.
04.05.2020 23:59 Ответить
04.05.2020 23:59 Ответить
"Мы получили от государства только тысячу бумажных масок по 70 копеек" - хоть немного позитива: оказывается, в Украине можно еще что-то купить за 70 копеек!
05.05.2020 00:00 Ответить
05.05.2020 00:00 Ответить
Это по курсу нацбанка
05.05.2020 00:22 Ответить
05.05.2020 00:22 Ответить
«Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве, что одно из лучших средств против коронавируса - мытье рук. «Простое мытье рук может стать водоразделом между жизнью и смертью», - подчеркнул Гебрейесус. Гебрейесус обратил внимание на то, что миллионы людей в мире не имеют возможности постоянно мыть руки. В частности, водоснабжения и мыла в домах нет у трех миллиардов жителей планеты. »
05.05.2020 00:10 Ответить
05.05.2020 00:10 Ответить
Так вам же по телеку покпзали,пойдите и в Эпицентре купите, Зеленский торжественно прорекламировал поставку.
05.05.2020 00:20 Ответить
05.05.2020 00:20 Ответить
А что? Садовому Фридман с ****** и ЗЕ отказали в поставке масок? Непорядок он так за них впрягался...
05.05.2020 00:32 Ответить
05.05.2020 00:32 Ответить
тысяча масок.....
05.05.2020 03:50 Ответить
05.05.2020 03:50 Ответить
Садовый мужик! Это ввм не вечно хныкающие порохоботы
05.05.2020 05:56 Ответить
05.05.2020 05:56 Ответить
Сраколиз Садовий.
05.05.2020 07:06 Ответить
05.05.2020 07:06 Ответить
Тисяча паперових масок по 70 копійок
...
Це вже ґапофеоз зеленого жлобства чи ще ніт?
05.05.2020 06:17 Ответить
05.05.2020 06:17 Ответить
Так самолётик же прилетел с масками, где они?
05.05.2020 09:30 Ответить
05.05.2020 09:30 Ответить
Садовий! Тобі надали безкоштовно тисячу шаблонів для пошиття масок, а ти що з ними зробив? Мізків не вистачило?
05.05.2020 10:14 Ответить
05.05.2020 10:14 Ответить
роздав би підприємцям ті шаблони, а потім викупив би маски, і всього б вистачило всім, бовдур
05.05.2020 10:41 Ответить
05.05.2020 10:41 Ответить
 
 