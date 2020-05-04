У Зеленского был очень жесткий разговор с Тищенко, - замглавы ОП Тимошенко. ВИДЕО
Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал о реакции Владимира Зеленского на скандал с рестораном народного депутата из партии "Слуга народа" Николая Тищенко.
"У Президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом", сообщил Тимошенко в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.
"Надеюсь, это будет пример для других народных депутатов, что если ты народный депутат, то не надо из себя делать какого-то там царя. Если всем ресторанам нельзя работать, то ресторану связанному с одним народным депутатом тоже нельзя работать", - отметил замглавы ОП.
Отвечая на вопрос, чем закончился жесткий разговор Зеленского с Тищенко, Тимошенко сказал "Во-первых, ресторан не работает. Для всей фракции это будет примером, что не надо так делать. Было большой ошибкой со стороны народного депутата, что он так сделал".
Напомним, в конце апреля журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
Депутатская фракция партии "Слуга народа" планирует провести заседание, на котором определится относительно наказания для заместителя фракции Николая Тищенко в связи с нарушением условий карантина его рестораном.
Сколько может продолжаться этот детский сад
Тля ніжкою тупала і кулачком по столу стукала ?
Возомнило, що на нього хтось звертає увагу і "боїться".
Ми що, вже в рашці?
В велюре?)
Власть - это когда солдат исполняет приказы сержанта, сержант выполняет приказы лейтенанта, лейтенант майора, майор - полковника, полковник - генералов, генералы - главнокомандующего...
Но когда майоры и полковники посылают генералов, генералы вертят носом и саботируют... То это уже не власть...
Сейчас власть ушла в города и регионы...
Нынче Филатов, Кличко, Бондаренко, Садовой и другие мэры имеют намного больше власти, чем презЕдент Зеленский....
А Владимиру Александровичу теперь необходимо крепко думать...
И пока не поздно - выполнить самый гениальный свой видосик - Я устал, я ухожу...
Цікаво, а чи можна його застосувати при виявленні неоформленні найманих працівників, наприклад?
Чи при розвороті через подвійну ?
Чи при безбілетному проїзді в транспорті?
Чи ....
все"жесткий разговор"
А что же во-вторых? Нечего рисоваться, работал бы потиху - все было бы хорошо? И Зё бы кормил. А так сам виноват?
1.Предпринимательская деятельность на госслужбе.
2.Нарушение постановлений кабМИНА № 211, 255 о режиме карантина.
3.Дискредитация главной политической силы в парламенте.
И с ним просто поговорили? Значит, своим всё, а остальным - Законы? Пусть работает дальше, в парламенте, на себя, используя исключительность своего положения? Т.е. нарушай, но не попадайся больше?
Та они просто поржали и дали инструкцию этой шестерке, что наврать в эфире.
Кстати, ты же Янелох, видосик мог бы сделать "разговора", а потом выпить "мировую" и к девочкам без табу...
PS: А что бенядиктовна???
А "очень жесткий разговор" в таких випадках це, прояв імпотентності.