Мэры городов не исключают, что пойдут на выборы как проект представителей местного самоуправления, - Кличко
Мэры городов и руководители органов местного самоуправления не исключают возможного участия в местных выборах в октябре 2020 года как единый политический проект.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Много местных, локальных партий, которые находятся по разным регионам. Многие из этих партий возглавляют лидеры местных общин, мэры городов. Эти партии сейчас работают в системе местного самоуправления, они не являются большими. Не секрет, что в парламенте сейчас идут разговоры чтобы ограничить участие них маленьких партий в местных выборах и чтобы все те представители небольших партий, мэры пошли баллотироваться от тех сил, которые сегодня представлены в парламенте. В этом направлении мэры волнуются и не исключают, что в данной ситуации (…) они могут быть презентованы в качестве представителей местного самоуправления", - сказал Кличко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ВООБЩЕ Кличко знает весь мир - а 95 квартал только 11 миллионов зебобиков 😀😀😀
Очередной ляп Виталия интересно как он понимает разницу между маленькими и небольшими
Кроме того, вы некоторые посты начинаете с маленькой буквы
Источник: https://censor.net/n3193346
Если ещё по паре букв выкинут из каждого слова, а не только обрезать цитаты, то он будет казаться полным дебилом...
тоже интересно звучит
А ещё есть проходные и не проходные.
Все кто выстоял 12 раундов - проходной
Он самое слабое звено!)