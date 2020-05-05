РУС
4 542 61

Мэры городов не исключают, что пойдут на выборы как проект представителей местного самоуправления, - Кличко

Мэры городов и руководители органов местного самоуправления не исключают возможного участия в местных выборах в октябре 2020 года как единый политический проект.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Много местных, локальных партий, которые находятся по разным регионам. Многие из этих партий возглавляют лидеры местных общин, мэры городов. Эти партии сейчас работают в системе местного самоуправления, они не являются большими. Не секрет, что в парламенте сейчас идут разговоры чтобы ограничить участие них маленьких партий в местных выборах и чтобы все те представители небольших партий, мэры пошли баллотироваться от тех сил, которые сегодня представлены в парламенте. В этом направлении мэры волнуются и не исключают, что в данной ситуации (…) они могут быть презентованы в качестве представителей местного самоуправления", - сказал Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос темпа смягчения карантина нужно делегировать местным властям: мэры должны иметь свое решение и ответственность, - Аваков

Автор: 

Топ комментарии
+11
Мэр Кличко едет на велосипеде на работу , а Бубочка - нет 😀😀😀
показать весь комментарий
показать весь комментарий
05.05.2020 00:46 Ответить
+10
Сегодня один Кличко смотрится гораздо умнее всего 95 квартала с их жёнами, Бакановыми и ермаками 😜
ВООБЩЕ Кличко знает весь мир - а 95 квартал только 11 миллионов зебобиков 😀😀😀
показать весь комментарий
05.05.2020 02:26 Ответить
+7
А слуги думали, что поймали Бога за бороду....
показать весь комментарий
05.05.2020 00:47 Ответить
Мэр Кличко едет на велосипеде на работу , а Бубочка - нет 😀😀😀
Мэры городов не исключают, что пойдут на выборы как проект представителей местного самоуправления, - Кличко - Цензор.НЕТ 2860
показать весь комментарий
05.05.2020 00:46 Ответить
Велосипед эконом класса ,по ходу для "жирафа" и даже без крыльев , но всё равно круче чем самокат
показать весь комментарий
05.05.2020 01:27 Ответить
Ликвидируйте институт президентства, сравняйте с землей Банковую и засыпьте то место солью. Сделайте там городскую свалку. Как же надоел этот цирк уродов.
показать весь комментарий
05.05.2020 02:03 Ответить
Я о таком даже не думал , просто впечатление как выглядит Кличко на велосипеде и не больше ,я не перезанимался и отношусь к нему с уважением , как к спортсмену и знаменитому боксёру,но а как к меру сдержанно и с юмором
показать весь комментарий
05.05.2020 02:17 Ответить
Сегодня один Кличко смотрится гораздо умнее всего 95 квартала с их жёнами, Бакановыми и ермаками 😜
ВООБЩЕ Кличко знает весь мир - а 95 квартал только 11 миллионов зебобиков 😀😀😀
показать весь комментарий
05.05.2020 02:26 Ответить
Пишете "а 95 квартал только 11 миллионов зебобиков" 😀😀😀 здесь не соглашусь, знало их всё снг и это отдельная история причём справедливости ради с юмором у команды было всё не плохо пока не полезли в политику , но повторю и в этом соль ,что врач- лечит, повар-- готовит, строитель- строит, артист клоун - смешит и т. д и т. п
показать весь комментарий
05.05.2020 02:43 Ответить
Щодо гумору 95 кварталу є питання, бо їхній гумор тупий!
показать весь комментарий
05.05.2020 04:49 Ответить
Что кто то колёса в авто порезал или не с той ноги встали
показать весь комментарий
05.05.2020 02:26 Ответить
У него нет велосипеда 😀
Мэры городов не исключают, что пойдут на выборы как проект представителей местного самоуправления, - Кличко - Цензор.НЕТ 2648
показать весь комментарий
05.05.2020 02:29 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2020 03:01 Ответить
Цирк в раде и городская свалка там же
показать весь комментарий
05.05.2020 03:38 Ответить
може краще закон нормальний про імпічмент президенту, отзив судей, депутатів зробити?
показать весь комментарий
05.05.2020 10:49 Ответить
Надо было Кличко выбирать президентом
показать весь комментарий
05.05.2020 06:32 Ответить
Кличко непоганий але треба обирати львів'ян - вони єдині хто не голосував за це зелене та огидне
показать весь комментарий
05.05.2020 10:50 Ответить
И столара биримэрай.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:10 Ответить
А слуги думали, что поймали Бога за бороду....
показать весь комментарий
05.05.2020 00:47 Ответить
😀😀😀

Мэры городов не исключают, что пойдут на выборы как проект представителей местного самоуправления, - Кличко - Цензор.НЕТ 6049
показать весь комментарий
05.05.2020 00:54 Ответить
Лучше написать: "Мама/папа/бабушка/дедушка, не бойтесь, я за вас"...
показать весь комментарий
05.05.2020 01:05 Ответить
Не дай Бог мэров опять будут курировать олигархи !!!
показать весь комментарий
05.05.2020 00:47 Ответить
Что значит "будут" - они их сейчас курируют. И даже официально, тут недавно Ослик Оманский собирал акционеров и раздавал вотчины на управление.
показать весь комментарий
05.05.2020 00:51 Ответить
Ну как это не будут, в одной из старых блат песен звучали такие слова - "привычки вора удивительно сильны",плюс олигархи же сами себя не отменят
показать весь комментарий
05.05.2020 01:33 Ответить
Олигарх миллиардер это образно говоря "чёрная дыра "со всеми вытекающими обстоятельствами только на уровне государства
показать весь комментарий
05.05.2020 03:05 Ответить
очередное кодло воров собирается в стаю... сцуки...
показать весь комментарий
05.05.2020 00:49 Ответить
Так это они украли из бюджета, а собак навешали на Бубочку, мол, центральная власть не выделила положенных по реформе денег?
показать весь комментарий
05.05.2020 01:07 Ответить
а ще МВФ у всьоми винне, а вони - ні.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:51 Ответить
кодло слуг нарида уже в стае, не заметили?
показать весь комментарий
05.05.2020 01:07 Ответить
Не секрет, что в парламенте сейчас идут разговоры чтобы ограничить участие них маленьких партий в местных выборах и чтобы все те представители небольших партий,

Очередной ляп Виталия интересно как он понимает разницу между маленькими и небольшими

Очередной ляп Виталия интересно как он понимает разницу между маленькими и небольшими
показать весь комментарий
05.05.2020 00:58 Ответить
станете мером хотя-бы Хацапетовки, будете что-то говорить.
показать весь комментарий
05.05.2020 01:08 Ответить
Коротко и ясно и это не я придумал врач- лечит, повар-- готовит, строитель- строит ,а так называемой Хацапетовке мер по статусу не положен, там головы сельрады достаточно
показать весь комментарий
05.05.2020 01:18 Ответить
Кто что хочет то и говорит, на то она и демократия разве ,что себе можете запретить
показать весь комментарий
05.05.2020 03:00 Ответить
Демократия была основана на свободных гражданах, рабам права голоса не давали. У нас **% рабов.
показать весь комментарий
05.05.2020 03:04 Ответить
Я себя рабом не считаю и другие тоже , слушайте ваш ник под украинским флагом, а такое впечатление что вы прибыли сюда день назад из падишаховской Туркмении
показать весь комментарий
05.05.2020 03:11 Ответить
Право быть причисленным к демосу получал лишь тот, кто изучил семь свободных искусств (риторика, музыка, математика, астрономия, логика, философия и пр.). Остальное же население называлось - напомню - охлос."
показать весь комментарий
05.05.2020 03:12 Ответить
Таких не то что на форуме и в мире мало наберётся, кстати я в какой то мере в семёрке просвещён в таком случае и мне место не в охлос
показать весь комментарий
05.05.2020 03:26 Ответить
То чем вы себя считаете, это ваше дело, есть наука, Серж.
показать весь комментарий
05.05.2020 03:13 Ответить
Не чем а кем и как то не совсем корректно построенное вами предложение ,https://censor.net/user/418722 а это кстати культура общения и риторики Рито́рика (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. ῥητωρική - «ораторское искусство» от ῥήτωρ - «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 оратор ») - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F филологическая дисциплина, изучающая искусство https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C речи , правила построения художественной речи, ораторское искусство, мировоззрение, красноречие
Кроме того, вы некоторые посты начинаете с маленькой буквы
показать весь комментарий
05.05.2020 03:33 Ответить
лень на большую Букву переключать. Не та площадка для выпендривания.
показать весь комментарий
05.05.2020 03:53 Ответить
Не секрет, что в парламенте сейчас идут разговоры чтобы ограничить участие них маленьких партий в местных выборах и чтобы все те представители небольших партий, мэры пошли баллотироваться от тех сил, которые сегодня представлены в парламенте.
Источник: https://censor.net/n3193346

Если ещё по паре букв выкинут из каждого слова, а не только обрезать цитаты, то он будет казаться полным дебилом...
показать весь комментарий
05.05.2020 01:09 Ответить
В этом направлении мэры волнуются Источник: https://censor.net/n3193346

тоже интересно звучит
показать весь комментарий
05.05.2020 01:38 Ответить
Море волнуется мэры плывут- есть направление их уже ждут
показать весь комментарий
05.05.2020 03:42 Ответить
Все кто ниже 2 метров - маленькие

А ещё есть проходные и не проходные.
Все кто выстоял 12 раундов - проходной
показать весь комментарий
05.05.2020 07:28 Ответить
Мэра Одессы Труханова только не берите. Он потянет всех на дно.
Он самое слабое звено!)
показать весь комментарий
05.05.2020 01:09 Ответить
А хари не треснут.
показать весь комментарий
05.05.2020 01:10 Ответить
А мэр у нас пожизненная должность?
показать весь комментарий
05.05.2020 01:20 Ответить
Пока только Кернес
показать весь комментарий
05.05.2020 01:39 Ответить
Мэры городов не исключают, что пойдут на выборы как проект представителей местного самоуправления, - Кличко - Цензор.НЕТ 5821
показать весь комментарий
05.05.2020 02:07 Ответить
Рост Виталия 201 см, Владимира 198
Мэры городов не исключают, что пойдут на выборы как проект представителей местного самоуправления, - Кличко - Цензор.НЕТ 2241
показать весь комментарий
05.05.2020 02:22 Ответить
в данном случае мой камент выше был скорее о том, что партия мэров - не панацея, а стёб из серии "больше партий хороших и лучших".
показать весь комментарий
05.05.2020 03:13 Ответить
На этом форуме это привычное дело оправдываться и готовым стоять чуть ли насмерть за своего любимца кумира , так что не удивляйтесь
показать весь комментарий
05.05.2020 03:54 Ответить
Ти Кличко не примазуйся до мера Черкас. Він послав Зеленського з його карантином. А ти нищиш в Києві малий бізнес. Ти досі не відкрив в Києві базари. Ганьба тобі. Не бути тобі мером на новий термін.
показать весь комментарий
05.05.2020 02:37 Ответить
йди на.уй. Просто і від щирого серця
показать весь комментарий
05.05.2020 11:15 Ответить
Виталик хочет новый поя... корону примерить? И повести мэр(ин)ов на убой?
показать весь комментарий
05.05.2020 03:20 Ответить
Децентрализация власти или Гитлер?73 % из стада баранов выбрали Гитлера...
показать весь комментарий
05.05.2020 05:59 Ответить
Пересичны где програма- ДОГОВОР Вольных городов и громад. Чтоб там были и кошты и повноваження и устав где обсуждение всего этого.
показать весь комментарий
05.05.2020 06:12 Ответить
Правильно!, надо расти! Попилил местный бюджет - пора выходить на общегосударственный уровень!)
показать весь комментарий
05.05.2020 06:58 Ответить
Что Кли, что Зе....разновидности дерьма в окружении коррупционеров, ворюг.
показать весь комментарий
05.05.2020 07:38 Ответить
Освободи уже от себя Киевлян. Иди боксом занимайся. Полный аудит Мэрии за 6 лет...... Кличко мост "хрустальный" строил аварийный за в два раза завышенной коррупционной сметой, Шулявский начальная стоимость 600 миллионов, реально миллиард и 500 миллионов и ещё не достроен, но типа открыл на квадрацикле под Новй год, типа успел......
показать весь комментарий
05.05.2020 07:40 Ответить
Регіоналізм, децентралізація після тотального грабунку центром, а насправді феодалізація та замаскована федералізація, анархія, розвал, поглинання черговий раз братніми сусідами. Все по накатаній. Дуже мене дивує та дратує це замкнуте коло історії тупих, безнадійних рабів ідіотів.
показать весь комментарий
05.05.2020 08:56 Ответить
Партиё пидаликаф.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:07 Ответить
Виталик, не лезь в эту фигню!
показать весь комментарий
05.05.2020 11:55 Ответить
В СИЗО бы вас всех вместе(мэров).
показать весь комментарий
05.05.2020 13:34 Ответить
 
 