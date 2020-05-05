РУС
В наших лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19, - Ляшко

Как передает Цензор,НЕТ, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в  эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы должны понимать, где делаются тесты. К сожалению, в наших больницах амплификаторов для ПЦР не было никогда, их всего несколько десятков на 1500 больниц", - сказал он

Ляшко уточнил, что из-за отсутствия амплификаторов (для проведения ПЦР-тестов на коронавирус) тестирование на COVID-19 проводится "исключительно в лабораторных центрах бывших СЭС, где могут работать вирусологи в лабораториях с определенным классом защиты".

Ляшко также сообщил, что стратегия тестирования на COVID-19 разрабатывалась с учетом широкого применения быстрых тестов.

"Когда мы рассчитывали стратегию тестирования, весь мир рассчитывал, что будут быстрые тесты у каждого семейного врача. Но сейчас ВОЗ, Испания, Франция, все отказались от быстрых тестов, все работают с ПЦР, и мы отчитываемся только про ПЦР-тесты", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что в Украине достаточно высокий показатель выявляемости заболевания.

"Во многих странах стремятся к выявляемости на уровне 3%, у нас сегодня выявляемость больше 10%, т.е. количество выявленных случаев из тех тестов, которые мы проводим. Мы более прицельно проводим тесты, например, 4тыс. тестов провели, 400 случаев выявили", - сказал он.

карантин (16729) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
"Во многих странах стремятся к выявляемости на уровне 3%, у нас сегодня выявляемость больше 10%, т.е. количество выявленных случаев из тех тестов, которые мы проводим. Мы более прицельно проводим тесты, например, 4тыс. тестов провели, 400 случаев выявили"



а если тестировать только трупы, то мржгл и на 73 процента выйти
05.05.2020 01:15 Ответить
Паталогический брехло ? Всего пару дней назад хвастался что проверяют 7500 тестов при этом выявляли от 400 до 430 инфицированных. Если 10% значит делают не больше 4500 тестов.
05.05.2020 01:24 Ответить
Странно слышать, когда на борьбу с вирусом выделено 65 млрд, а оборудования не хватает?
05.05.2020 01:29 Ответить
мало времени было на то, чтобы хватало ?
05.05.2020 01:12 Ответить
Ляшко, почему не в маске ? Степанов украл ? Или боишься, что маска будет закрывать твою красоту ?
05.05.2020 01:59 Ответить
05.05.2020 01:15 Ответить
нах ваше тестирование? прекратите пугать народ
05.05.2020 01:15 Ответить
чё вам калмыкам за Украину бояться? оленей пасите.
05.05.2020 01:24 Ответить
В наших лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8748 https://censor.net/user/418722 чё
***********
Посміявся, пригадавши службу в Савєцкій Армії.
Бо тоді на борзо-вопросітєльний возглас "чьо?" неодмінно відповідали, - "х...й чєрєз плєчьо!" В наших лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8420
05.05.2020 01:53 Ответить
и вам на оба плеча.
05.05.2020 02:14 Ответить
и вам на оба плеча.
Признаться, заботу такую,
Я думаю, вы сгоряча
Ровняете к некому "х...ю".

05.05.2020 02:31 Ответить
Сорри, если не правильно понял.
05.05.2020 02:36 Ответить
Вас це ніяким чином не стосується. Просто, нагадали моє минуле своїм "чё".
05.05.2020 02:53 Ответить
Добре. 55 років "рускоєзичності" впливають.
05.05.2020 03:02 Ответить
В наших лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8064
05.05.2020 01:27 Ответить
Другая важная причина - стремление к наживе. «Борьба» с эпидемиями, которых нет, позволяет капиталистическим монополиям дополнительно ограбить народ в период экономических кризисов. Например, увеличить цены на товары первой необходимости, навязать товары и услуги, которые никому не нужны в обычной жизни, и т.п. Под предлогом необходимости выделить средства на «борьбу с эпидемиями» правительствам капиталистических государств удобно отказываться от большинства ранее принятых на себя социальных обязательств перед народом - бесплатного образования, бесплатной медицины, пенсионного обеспечения, пособий по безработице и т.п. В рамках «борьбы с эпидемией» можно ввести «карантин» и задавить весь мелкий и средний бизнес, освободив тем самым занимаемую им долю внутреннего рынка для монополий.
«Борьба с эпидемиями» очень хорошо позволяет декорировать и методы прямого фашистского террора против трудового народа, урезание его прав и свобод, а значит препятствует протестным выступлениям трудящихся и помогает раскалывать их единство, настраивая одну часть трудящихся против другой. Революционный взрыв таким образом отодвигается на некоторое время, и уже одно это заставляет господствующий класс буржуазии относиться к данному методу одурачивания масс более чем серьезно.
05.05.2020 01:48 Ответить
Не случайно к использованию байки об «эпидемии» мировой капитал прибегает все чаще и чаще. В экономический кризис 2003 года откуда ни возьмись появился вдруг «птичий грипп»; в 2009 г., опять в кризис, - «свиной грипп»; в 2014 г., снова ровнехонько в кризис, - «лихорадка Эбола». И теперь вот, в 2020 году, когда в капиталистическом мире разразился новый кризис, да еще глубочайший, и не один, а сразу несколько - нефтяной, промышленный и финансовый, трудящихся всего мира империалисты «обрадовали» новой «страшной эпидемией» - коронавируса COVID-19.
05.05.2020 01:50 Ответить
Создали себе кормушку на пустом месте. А зубы элементарно полечить нет возможности. Под них фонд не создашь , и бюджет не распилишь.
05.05.2020 01:54 Ответить
Тута тебе падарунок вот. Носи постоянно, чтоб тараканов защитить.

В наших лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3500
05.05.2020 02:01 Ответить
В наших лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4621
05.05.2020 02:05 Ответить
Дома у тя в углу икона путлера, видимо...
05.05.2020 02:11 Ответить
у тебя точно есть
05.05.2020 02:14 Ответить
Есть. Мне нравится дартс.
05.05.2020 02:22 Ответить
В наших лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 651
05.05.2020 02:25 Ответить
"Во многих странах стремятся к выявляемости на уровне 3%, у нас сегодня выявляемость больше 10%, т.е. количество выявленных случаев из тех тестов, которые мы проводим. Мы более прицельно проводим тесты, например, 4тыс. тестов провели, 400 случаев выявили", - сказал он"

Короче мы тестируем только в самом крайнем случае.
05.05.2020 01:19 Ответить
вранье
05.05.2020 01:24 Ответить
Смотрим статистику, много думаем.
У нас примерно на миллион населения 75 трупов, в рашке - 96. Разница 27%.
У нас примерно на миллион населения 3082 инфицированных, в рашке - 10376. Разница 236%!!!

Отчего такое несоответствие между инфицированными и трупами? Может дело в количестве тестов? У нас 134 тысячи, у них более 3 миллионов. Или нет?
05.05.2020 01:40 Ответить
не бери пример с них. Они просто устроили гонку с США. типа хотят показать, что большая держава. Это болезнь богатых стран. можешь сам проверить.
05.05.2020 01:44 Ответить
Это не важно. Взял их, потому как по ним здесь ежедневно цифры приводят.
05.05.2020 01:58 Ответить
ох ты и математик. от Бога. научись считать. насчитад он на миллион 75) умнож 75 на 40) на миллион 7.5 выходит., математик
05.05.2020 01:58 Ответить
Ошибся. На 10 миллионов, но сути это не меняет.
05.05.2020 02:01 Ответить
инфицированых на миллион 282 в нас в рф -995 на 1 млн. это такая статистика на сегодня
05.05.2020 02:02 Ответить
ну так логично. они не выявляют "точечно". кашлянул - тест.
делают 2000-3000 тестов в день. больше не могут. и выявляют 400-500 в день.
т.е. ты понимаешь что даже если заболеет полстраны, то больше 2000 в день не выявят?
05.05.2020 08:22 Ответить
Полстраны не могут заболеть. Все признают что для 95% населения это не вирус. Тоесть максимум может одновременно 5% населения дать симптомы. А это одновременно нереально.
05.05.2020 12:15 Ответить
в рашке больницы переполнены, и туда тупо не берут, отсюда и смертность, вот когда у нас будут переполнены, тогда сравняемся...
05.05.2020 08:35 Ответить
В Рашке накручивают статистику и панику. У них тестируют всех поголовно
05.05.2020 12:16 Ответить
"В наших лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19" - Ещё пару месяцев тому вы бодро врали какие вы готовые, суки. Врали и трепались вместо того чтобы действительно готовиться!
05.05.2020 01:23 Ответить
Да ну? А все ж було так мед-рехвормно...
Невже тільки тепер помітили?
05.05.2020 01:24 Ответить
Паталогический брехло ? Всего пару дней назад хвастался что проверяют 7500 тестов при этом выявляли от 400 до 430 инфицированных. Если 10% значит делают не больше 4500 тестов.
05.05.2020 01:24 Ответить
В наших лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1537
05.05.2020 01:24 Ответить
Странно слышать, когда на борьбу с вирусом выделено 65 млрд, а оборудования не хватает?
05.05.2020 01:29 Ответить
в этой борьбе главное закрыть народ и убить средний и малый бизнес. Разве это не понятно. Человек никогда не важен большому капиталу. По-этому запуск дурантинов это не забота за пожилыми людьми, эти действие имеют совсем другие цели. Каждый понимает, что большой капитал не переживает за численность населения. А наоборот среди богатейших людей мира сего не один раз звучал тезис о перенаселении планеты! снимите свои розовые очки и раздуплитесь, баранчики
05.05.2020 01:37 Ответить
большому бизнесу срать на мелкий и средний.
если у тебя 1 корова, то какую конкуренцию ты создашь коровьей ферме в 1500-3000 голов?
какой гипермаркет заключит сделку с тобой о поставке молока.
крупному бизнесу интересны крупные рынки. и ты наивно думаешь, что страна с крупным рынком - страна с маленьким населением? сказочный идиот.
05.05.2020 08:29 Ответить
Есть такое понятие "стоимость рабочей силы", которая в Украине стремительно приближается к нулю. Это именно то, чего хочет "большой бизнес" (его-то и бизнесом уже сложно называть, все больше смахивает мошенничество ОПГ). Помнится, некоторое время назад один мой знакомый из "большого бизнеса" сильно обижался на зарплаты работников к-та. им. Ильича при Бойко. Дескать, нарушает рынок труда завышенными ставками. А есть еще такое предположение, вполне аргументированное, что основа любой благополучной экономики - хорошо развитый малый и средний бизнес. Так кто здесь сказочный идиот?
05.05.2020 09:33 Ответить
Боюсь спросить , почему? Неужели ...
05.05.2020 01:56 Ответить
Привычка...
05.05.2020 02:12 Ответить
Что тут странного ? Как всегда - почти вся помощь спионерена , теми кто ближе всего к корыту
05.05.2020 07:02 Ответить
Отличная медреформа от Супрун, что приходится проводить тесты в лабораториях бывших СЭС, хорошо что их окончательно не уничтожили, а то пришлось бы на кофейной гуще гадать болен или нет.
05.05.2020 01:32 Ответить
Я и пишу, хорошо что не уничтожили. Читая "рекомендации" псевдомедика понимаешь, что от неё можно было ожидать все что угодно.
05.05.2020 01:43 Ответить
Я исправила немного изначальный текст - посмотрите постом ниже.
05.05.2020 01:46 Ответить
Лабораторные центры СЭС остались в подчинении министерства здравоохранения, никто их уничтожать не собирался. Это надзорные службы передали в Госпродпотребслужбу. Так что слухи о смерти СЭС сильно преувеличены.
05.05.2020 01:45 Ответить
Получается реформа заключалась в перераспределении обязанностей? Это же полнейший бред, теперь один надзорный орган должен обращаться в другой что бы провести необходимые тесты, а это естественно затягивает процессы. В чем логика этого?
05.05.2020 01:54 Ответить
Суть рєхворм в самом процесє рєхворм. Нєужелі нєпанятна?
Рєхворма ізначально прєдполагаєт ізмєнєнія внєшнєй хворми, пріспосабліваємой к ізмєняющімся обстоятєльствам внутрєннєва садєржанія, в завісомісті от діффєрєнціальной волатільності гіпєрсенсуальних воздєйствій мікростатічєскіх об'єктов діспозіциї Грюндберга.
05.05.2020 02:15 Ответить
СЭС была окончательно ликвидирована постановлением кабмина Гройсмана в 2017-м году https://ips.ligazakon.net/document/view/kp170348?an=1
Лабораторные центры работают на себя за деньги и не несут абсолютно ни какой надзирательной функции. За эпид. обстановкой надзор не ведется по причине отсутствия специализированного квалифицированного органа контроля, коим и была санэпидслужба. Госпродпотребслужба - авантюра ветеринаров, ими же и возглавляемая, стадо отупевших бездельников-грантоедов, лишенных каких-либо надзорных функций (и правильно, бо кому там надзирать?). Какое отношение имеет ветеринарная медицина к гигиене, санитарии и эпидемиологии человека? И таки да, уже есть исковое заявление в суд на правительство по поводу незаконной ликвидации высококвалифицированного государственного органа по контролю и профилатике заболеваемости среди населения страны. Видимо, вы абсолютно не в теме. Эффект Дауннинга-Крюгера налицо.
05.05.2020 09:54 Ответить
Лень искать новости, где он с такими же честными глазами утверждал другое.
05.05.2020 01:33 Ответить
На заметку:
Через переизбыток масок в Китае начали массово банкротится фирмы и предприятия, которые их производили...
В наших лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5392
05.05.2020 01:40 Ответить
Не хватает... Доите кума он в этом оборудовании шарит и деньжат имеет не мерено
05.05.2020 02:04 Ответить
Эти тесты по информативности равны тестам на беременность у мужиков. Что дают эти тесты? Зачем они? Для чего? Кстати эти же вопросы можно сдать и по маскам и по антисептикам. Для чего они? Зачем? С какой целью их использовать? За два месяца истерии никто так и не дал лично мне ответы на такие вроде простые вопросы. Те, кто пытался давать ответы в духе " а все так делают а зачем не знаю" были лично мной вылечены от мракобесия ковидианства.
05.05.2020 03:06 Ответить
Сделайте себе тату на эту тему.
05.05.2020 03:28 Ответить
...в наших больницах амплификаторов для ПЦР ...всего несколько десятков...", - сказал Ляшко. Амплификатор - это такой ящик, размером с полстола, в который заряжают одновременно десятков проб, которые внутри аппарата подвергаются ПЦ-реакции. Штука дорогая. То, что их мало, вполне понятно - до появления короны они не были нужны в больших количествах.
Сейчас все существующие амплификаторы загружены на 100%, надо полагать. Они ежедневно обнаруживают около 500 положительных результатов из 5000 обработанных (условно). Больше они просто не могут обработать. Получается, что остальные пробы стоят в очереди на следующий день или дни. Получается также, что если увеличить количество амплификаторов, увеличится и количество обнаруженных положительных результатов за день. Это предположение ставит под сомнение нынешнюю статистику.
05.05.2020 03:07 Ответить
"Нынешняя статистика" априори не обнаруживает 75% людей,болеющих в легкой форме, точно так же и польская статистика. а вот российская, где тестируют в 10 раз шире, находит в 3 раза больше больных, но из них тяжело болеющих и умирающих ровно столько же. Задача тестирования у нас не определить всех зараженных, а отследить динамику эпидемии, выявить тех, кто нуждается в медпомощи и изолировать тех, кто наиболее заразен.
05.05.2020 09:24 Ответить
Не бывает более заразных или менее заразных людей (невозможно быть немного беременной). Даже если человек болеет бессимптомно, он заразен. Другое дело, что заразность в какой-то степени снижается маской и изоляцией.
05.05.2020 10:16 Ответить
Пока что я так читал, что уровень заразности разный при разном течении и разных стадиях болезни. Очевидно, что активно кашляющий и чихающий более заразен, хотя бессимптомный носитель тоже представляет опасность.
Главное, что в нашем обществе все равно невозможно заставить легко болеющих изолироваться и снижать разумно свою опасность для окружающих. В Киеве сейчас в правильно одетых масках 5%, хоть они предписаны 100% на улицах, народ массово шляется в парках, на детских и спортивных площадках, хотя вероятность заражения в 10 раз выше, чем 20 дней назад, когда карантин соблюдался реально много строже. Против всенародной глупости тонкие меры не действуют, так что и выявлять всех инфицированных толку нет.
05.05.2020 10:31 Ответить
"выявлять всех инфицированных толку нет".
Пока не проведёте тестирование достаточно большого количества людей, всю картину увидеть невозможно. На сегодня количество проведенных исследований явно недостаточно для выводов.
05.05.2020 10:57 Ответить
Любое реально достижимое число исследований недостаточно для познания всей Божьей правды.
Что конкретно может измениться в действиях нашей власти, если будет проведено в 10 раз больше тестов? Как именно это может откорректировать проводимые карантинные и лечебные мероприятия?
05.05.2020 11:39 Ответить
Полная бездарность пришла к власти.73 %
05.05.2020 05:58 Ответить
Меня вначале вирусного "светопредставления" даже забанили когда написал кому-то из восторгавшихся получением тестов, что к ним кроме того, еще нужна и аппаратура.
Это наподобие как закупить тысячи патронов, но забыть купить для них пулемет((
05.05.2020 06:25 Ответить
В наших лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1073
05.05.2020 06:27 Ответить
Даешь по депутату на район.
05.05.2020 07:06 Ответить
Дурею от всего этого. Каждый день руководители хвастаются своими провалами!
05.05.2020 06:52 Ответить
Браво Ляшко. Це трапилось, ну от, буквально вчора.... до того все було ок і під контролем МОЗ. міністр усього Аваков заявив що вони вже вийшли на плато... На самому початку заявляли що тестувати взагалі не потрібно багато, щось там.. будем як Японія, потім заяви що ми збільшуєм кількість, ще заяви, ще... плато!! можемо пом'якшити карантин! Ура! ...МОЗ не в стані збільшувати кількість проведених тестів... плато...ох... ну хоч визнав.
05.05.2020 07:01 Ответить
Расскажите Ляшко, что к амплификаторам нужны еще аппараты для разгонки в геле и специалисты которые это все смогут делать. Тридцать лет угробливания украинской науки вылазят наружу.
05.05.2020 07:05 Ответить
...на бывших СЭС...
05.05.2020 08:32 Ответить
Откуда на бывших СЭС оборудование молекулярных биологов? Максимум вытяжной шкаф как элемент системы безопасности.
05.05.2020 16:35 Ответить
Надо еще больше тестировать здоровых или с першением в горле и перепроверять все в Киеве. Придурки вы брехливые, даже эпидемию не смогли организовать.
05.05.2020 07:38 Ответить
Так пусть 95 квартал или бабаюля поднапрягутся и купят оборудование. А-то только видосики снимают да сепарам цветочки возлагают...
05.05.2020 08:34 Ответить
так почему тогда Порошенко запрещаете бесплатно завезти лабаратории в Украину??
05.05.2020 08:50 Ответить
Если тестировать только умерших будет 100% выявления (
05.05.2020 09:01 Ответить
заголовок традиционно не соответствует содержанию информации. в лабораториях бывших СЭС всего хватает, но нет лаборатории при каждой больнице, в этом случае "не хватает" в первую очередь не оборудования, а приспособленных помещений и персонала, при этом не факт, что вообще есть смысл делать анализы в каждой больнице.
05.05.2020 09:14 Ответить
В стране частных лабораторий дохрена и больше, это очень прибыльный бизнес и в каждом большом городе их полно, некоторые берутся выполнять тесты на ковид в том числе и прц и не факт что соблюдают все необходимые меры защиты, не факт что результаты этих тестов попадают куда надо, но у них есть оборудование, и карантин (чрезвычайная ситуация), позволяют использовать их возможности, какой механизм, это уже третий вопрос, но это давно пора было сделать, заказ от МОЗ или в обязательном порядке какой-то процент от имеющихся у них возможностей, это все решается. Помимо всего актуальна компьютерная томография легких, которая позволяет определить вирусная форма пневмонии и просто проводить диагностику в группах риска. Короче говоря недостаток оборудования и мощностей легко компенсировать интегрировав частный медбизнес в борьбу с эпидемией. Опять же это лишь вопрос реализации\механизма этой интеграции- за оплату или принудительно, или то и другое. СЭС это тоже головняк, давно уже пора реанимировать эту службу, может в новом облике, неважно, но она должна работать.
Все эти полумеры ни к чему не приведут, нужно было вводить ЧП и локализовать эпидемию по примеру Китая, ослабление карантина увеличит процент зараженных, сейчас уже приближаемся к ста тысячам учитывая тех кто под подозрением и это официальная статистика, после ослабления будет миллион и опять ужесточение карантина, экономика понесет больше потерь так как всю эту канитель с карантином растянули во времени, но никаких эффективных превентивных мер не приняли.
05.05.2020 09:33 Ответить
именно поетому ,(за рашистом лавровым деб,,,лы б,,,яяя) , вешают народу лапшу о том ,что делают прицельные тесты даже с лучшим прицелом нежели в Польще,прицелов нет,но прицельнее...
05.05.2020 09:44 Ответить
Какаказалась.
05.05.2020 10:19 Ответить
Выявленность больше, потому что делаются тесты когда высокая температура и пневмония.А с легкой степенью люди ходят, того не зная, заражают больных. В нас будет не возможно побороть полностью кронвирус, так как он медленно будет распространяться при том же масочном режиме.
05.05.2020 11:47 Ответить
 
 