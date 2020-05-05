В наших лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19, - Ляшко

В украинских лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования на COVID-19

Как передает Цензор,НЕТ, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы должны понимать, где делаются тесты. К сожалению, в наших больницах амплификаторов для ПЦР не было никогда, их всего несколько десятков на 1500 больниц", - сказал он

Ляшко уточнил, что из-за отсутствия амплификаторов (для проведения ПЦР-тестов на коронавирус) тестирование на COVID-19 проводится "исключительно в лабораторных центрах бывших СЭС, где могут работать вирусологи в лабораториях с определенным классом защиты".

Ляшко также сообщил, что стратегия тестирования на COVID-19 разрабатывалась с учетом широкого применения быстрых тестов.

"Когда мы рассчитывали стратегию тестирования, весь мир рассчитывал, что будут быстрые тесты у каждого семейного врача. Но сейчас ВОЗ, Испания, Франция, все отказались от быстрых тестов, все работают с ПЦР, и мы отчитываемся только про ПЦР-тесты", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что в Украине достаточно высокий показатель выявляемости заболевания.

"Во многих странах стремятся к выявляемости на уровне 3%, у нас сегодня выявляемость больше 10%, т.е. количество выявленных случаев из тех тестов, которые мы проводим. Мы более прицельно проводим тесты, например, 4тыс. тестов провели, 400 случаев выявили", - сказал он.

