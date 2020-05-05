В наших лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19, - Ляшко
В украинских лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования на COVID-19
Как передает Цензор,НЕТ, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Мы должны понимать, где делаются тесты. К сожалению, в наших больницах амплификаторов для ПЦР не было никогда, их всего несколько десятков на 1500 больниц", - сказал он
Ляшко уточнил, что из-за отсутствия амплификаторов (для проведения ПЦР-тестов на коронавирус) тестирование на COVID-19 проводится "исключительно в лабораторных центрах бывших СЭС, где могут работать вирусологи в лабораториях с определенным классом защиты".
Ляшко также сообщил, что стратегия тестирования на COVID-19 разрабатывалась с учетом широкого применения быстрых тестов.
"Когда мы рассчитывали стратегию тестирования, весь мир рассчитывал, что будут быстрые тесты у каждого семейного врача. Но сейчас ВОЗ, Испания, Франция, все отказались от быстрых тестов, все работают с ПЦР, и мы отчитываемся только про ПЦР-тесты", - сказал он.
Ляшко подчеркнул, что в Украине достаточно высокий показатель выявляемости заболевания.
"Во многих странах стремятся к выявляемости на уровне 3%, у нас сегодня выявляемость больше 10%, т.е. количество выявленных случаев из тех тестов, которые мы проводим. Мы более прицельно проводим тесты, например, 4тыс. тестов провели, 400 случаев выявили", - сказал он.
Короче мы тестируем только в самом крайнем случае.
У нас примерно на миллион населения 75 трупов, в рашке - 96. Разница 27%.
У нас примерно на миллион населения 3082 инфицированных, в рашке - 10376. Разница 236%!!!
Отчего такое несоответствие между инфицированными и трупами? Может дело в количестве тестов? У нас 134 тысячи, у них более 3 миллионов. Или нет?
делают 2000-3000 тестов в день. больше не могут. и выявляют 400-500 в день.
т.е. ты понимаешь что даже если заболеет полстраны, то больше 2000 в день не выявят?
Невже тільки тепер помітили?
если у тебя 1 корова, то какую конкуренцию ты создашь коровьей ферме в 1500-3000 голов?
какой гипермаркет заключит сделку с тобой о поставке молока.
крупному бизнесу интересны крупные рынки. и ты наивно думаешь, что страна с крупным рынком - страна с маленьким населением? сказочный идиот.
Рєхворма ізначально прєдполагаєт ізмєнєнія внєшнєй хворми, пріспосабліваємой к ізмєняющімся обстоятєльствам внутрєннєва садєржанія, в завісомісті от діффєрєнціальной волатільності гіпєрсенсуальних воздєйствій мікростатічєскіх об'єктов діспозіциї Грюндберга.
Лабораторные центры работают на себя за деньги и не несут абсолютно ни какой надзирательной функции. За эпид. обстановкой надзор не ведется по причине отсутствия специализированного квалифицированного органа контроля, коим и была санэпидслужба. Госпродпотребслужба - авантюра ветеринаров, ими же и возглавляемая, стадо отупевших бездельников-грантоедов, лишенных каких-либо надзорных функций (и правильно, бо кому там надзирать?). Какое отношение имеет ветеринарная медицина к гигиене, санитарии и эпидемиологии человека? И таки да, уже есть исковое заявление в суд на правительство по поводу незаконной ликвидации высококвалифицированного государственного органа по контролю и профилатике заболеваемости среди населения страны. Видимо, вы абсолютно не в теме. Эффект Дауннинга-Крюгера налицо.
Через переизбыток масок в Китае начали массово банкротится фирмы и предприятия, которые их производили...
Сейчас все существующие амплификаторы загружены на 100%, надо полагать. Они ежедневно обнаруживают около 500 положительных результатов из 5000 обработанных (условно). Больше они просто не могут обработать. Получается, что остальные пробы стоят в очереди на следующий день или дни. Получается также, что если увеличить количество амплификаторов, увеличится и количество обнаруженных положительных результатов за день. Это предположение ставит под сомнение нынешнюю статистику.
Главное, что в нашем обществе все равно невозможно заставить легко болеющих изолироваться и снижать разумно свою опасность для окружающих. В Киеве сейчас в правильно одетых масках 5%, хоть они предписаны 100% на улицах, народ массово шляется в парках, на детских и спортивных площадках, хотя вероятность заражения в 10 раз выше, чем 20 дней назад, когда карантин соблюдался реально много строже. Против всенародной глупости тонкие меры не действуют, так что и выявлять всех инфицированных толку нет.
Пока не проведёте тестирование достаточно большого количества людей, всю картину увидеть невозможно. На сегодня количество проведенных исследований явно недостаточно для выводов.
Что конкретно может измениться в действиях нашей власти, если будет проведено в 10 раз больше тестов? Как именно это может откорректировать проводимые карантинные и лечебные мероприятия?
Это наподобие как закупить тысячи патронов, но забыть купить для них пулемет((
Все эти полумеры ни к чему не приведут, нужно было вводить ЧП и локализовать эпидемию по примеру Китая, ослабление карантина увеличит процент зараженных, сейчас уже приближаемся к ста тысячам учитывая тех кто под подозрением и это официальная статистика, после ослабления будет миллион и опять ужесточение карантина, экономика понесет больше потерь так как всю эту канитель с карантином растянули во времени, но никаких эффективных превентивных мер не приняли.