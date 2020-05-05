Возможно, мы допустили ошибку не сказав, что "Мрия" везет из Китая и гуманитарный, и коммерческий груз, - Тимошенко

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко еще раз пояснил, что 23 апреля самолет Ан-225 "Мрия" госпредприятия "Антонов" привез в Украину из Китая медицинский груз по заказу и за средства компании "Эпицентр К", и часть его передал по договоренности как гуманитарную помощь украинским больницам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV

"Конечно, для нас, как для государства, было важно, чтобы эти грузы привозили украинские самолеты. К сожалению, у нас не было возможности собрать такое количество средств защиты в одном месте, чтобы забрать их, например, самолетом "Мрия". Мы узнали, что одна из частных компаний - "Эпицентр" - заказывает самолет "Мрия" у госпредприятия "Антонов" и хочет привезти для себя коммерческий груз. Но, с тем, что они везут коммерческий груз, они часть, фактически более трети этого груза, они передают в больницы по всей стране. Это 2 млн медицинских масок, 70 тыс. одноразовых костюмов для врачей и 30 тыс. защитных очков", - рассказал он.

Тимошенко указал, что при таких условиях президентом Владимиром Зеленским было принято решение, что нужно встретить этот самолет.

"Потому что, во-первых, это наша гордость – самолет "Мрия". Во-вторых, часть этого груза передается нашим врачам. Президент на пресс-подходе в аэропорту во время встречи "Мрии" сказал, что часть этого груза является гуманитарной, часть – идет в наши аптеки и магазины. В этом не было никакого секрета. Потом эту ситуацию перекрутили", - пояснил замглавы ОП.

Тимошенко согласился, что действительно, наверное, нужно было сказать сразу, что этот груз заказала и оплатила частная компания. "Возможно, мы допустили в этом ошибку. Но я еще раз подчеркиваю, "Эпицентр" заплатил в государственный бюджет за самолет через ГП "Антонов", привез груз за свои средства и часть этого груза передал в больницы. Я не вижу вообще в этом ничего плохого", - подчеркнул он.

