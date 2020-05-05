Возможно, мы допустили ошибку не сказав, что "Мрия" везет из Китая и гуманитарный, и коммерческий груз, - Тимошенко
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко еще раз пояснил, что 23 апреля самолет Ан-225 "Мрия" госпредприятия "Антонов" привез в Украину из Китая медицинский груз по заказу и за средства компании "Эпицентр К", и часть его передал по договоренности как гуманитарную помощь украинским больницам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV
"Конечно, для нас, как для государства, было важно, чтобы эти грузы привозили украинские самолеты. К сожалению, у нас не было возможности собрать такое количество средств защиты в одном месте, чтобы забрать их, например, самолетом "Мрия". Мы узнали, что одна из частных компаний - "Эпицентр" - заказывает самолет "Мрия" у госпредприятия "Антонов" и хочет привезти для себя коммерческий груз. Но, с тем, что они везут коммерческий груз, они часть, фактически более трети этого груза, они передают в больницы по всей стране. Это 2 млн медицинских масок, 70 тыс. одноразовых костюмов для врачей и 30 тыс. защитных очков", - рассказал он.
Тимошенко указал, что при таких условиях президентом Владимиром Зеленским было принято решение, что нужно встретить этот самолет.
"Потому что, во-первых, это наша гордость – самолет "Мрия". Во-вторых, часть этого груза передается нашим врачам. Президент на пресс-подходе в аэропорту во время встречи "Мрии" сказал, что часть этого груза является гуманитарной, часть – идет в наши аптеки и магазины. В этом не было никакого секрета. Потом эту ситуацию перекрутили", - пояснил замглавы ОП.
Тимошенко согласился, что действительно, наверное, нужно было сказать сразу, что этот груз заказала и оплатила частная компания. "Возможно, мы допустили в этом ошибку. Но я еще раз подчеркиваю, "Эпицентр" заплатил в государственный бюджет за самолет через ГП "Антонов", привез груз за свои средства и часть этого груза передал в больницы. Я не вижу вообще в этом ничего плохого", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.president.gov.ua/news/********-ne-lishe-shos-prosit-j-dopomagaye-inshim-********-p-60797 "Борт доправив з китайського міста Тяньцзіня понад 100 тонн гуманітарного вантажу - це одна з найбільших партій за останні тижні"
Де тут про комерійний вантаж, якщо ті "понад 100 тонн", то був весь вантаж "Мрії"
Зедебил самовлюбленный маньяк!
Оно прекрасно понимает, что сейчас единственный шанс в его никчемной жизни постоять рядом с авторитетными людьми всего мира и рядом с объектами, до которых его бы никогда в жизни не допустили.
Зедебилы, б.лять!
Ваши отмазки жалкие и тошнотворные.
Хотя нет, не возможно...
Точно долбо@бы!
Митниця засекретила всі дані щодо розмитнення вантажу, який був привезений літаком "Мрія" і який зустрічав президент України Володимир Зеленський - заявив в ефірі "Прямого" народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв.
"Я з приводу того, що відбувалося з постачаннями через "Мрію". Зараз зробив п'ять депутатських звернень щодо надання інформації. Але я вже можу одну сказати дуже цікаву річ. Це мені поки що інсайд такий дали. Митниця засекретила всі дані щодо розмитнення вантажу, який був привезений літаком "Мрія" і який зустрічав президент Зеленський. Вони його перевели в розряд спецвантажу. У мене питання одне: а що ж там такого було секретного і що ховати?
Я зробив зараз депутатські звернення. Треба буде - будемо переходити на депутатські запити. Треба буде - будемо колективні робити. Але я вважаю, що вся країна повинна знати, що відбувалося", - розповів Ар'єв.
Він додав, що "за моєю інформацією, поки не підтвердженою, різниця у тоннажі, який був за китайськими митними документами, і українськими митними документами теж існує. І це теж дуже цікавий момент".
"В тому числі, цікаво, що цей вантаж міг бути оформлений як гуманітарний. До речі, відповідний запит, відповідне звернення щодо надання інформації до Міністерства соціальної політики, яке надає статус гуманітарних вантажів або не надає, щодо розмитнення теж надіслав. І зараз є десять днів. Я вчора відправив їх. Я вважаю, що в середині травня ми зможемо вже цілком нормально подивитися на те, які відповіді щодо цього вантажу в комплексі нададуть", - резюмував нардеп.
https://prm.ua/mitnitsya-zasekretila-vsi-dani-shhodo-vantazhu-z-litaka-mriya-nardep/