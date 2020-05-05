РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11052 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
113 931 232

Возможно, мы допустили ошибку не сказав, что "Мрия" везет из Китая и гуманитарный, и коммерческий груз, - Тимошенко

Возможно, мы допустили ошибку не сказав, что "Мрия" везет из Китая и гуманитарный, и коммерческий груз, - Тимошенко

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко еще раз пояснил, что 23 апреля самолет Ан-225 "Мрия" госпредприятия "Антонов" привез в Украину из Китая медицинский груз по заказу и за средства компании "Эпицентр К", и часть его передал по договоренности как гуманитарную помощь украинским больницам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV

"Конечно, для нас, как для государства, было важно, чтобы эти грузы привозили украинские самолеты. К сожалению, у нас не было возможности собрать такое количество средств защиты в одном месте, чтобы забрать их, например, самолетом "Мрия". Мы узнали, что одна из частных компаний - "Эпицентр" - заказывает самолет "Мрия" у госпредприятия "Антонов" и хочет привезти для себя коммерческий груз. Но, с тем, что они везут коммерческий груз, они часть, фактически более трети этого груза, они передают в больницы по всей стране. Это 2 млн медицинских масок, 70 тыс. одноразовых костюмов для врачей и 30 тыс. защитных очков", - рассказал он.

Тимошенко указал, что при таких условиях президентом Владимиром Зеленским было принято решение, что нужно встретить этот самолет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заявил, что "Мрия" доставила рекордный груз "для больниц и аптек", а он для "Эпицентра", - журналистка Егошина. ДОКУМЕНТ

"Потому что, во-первых, это наша гордость – самолет "Мрия". Во-вторых, часть этого груза передается нашим врачам. Президент на пресс-подходе в аэропорту во время встречи "Мрии" сказал, что часть этого груза является гуманитарной, часть – идет в наши аптеки и магазины. В этом не было никакого секрета. Потом эту ситуацию перекрутили", - пояснил замглавы ОП.

Тимошенко согласился, что действительно, наверное, нужно было сказать сразу, что этот груз заказала и оплатила частная компания. "Возможно, мы допустили в этом ошибку. Но я еще раз подчеркиваю, "Эпицентр" заплатил в государственный бюджет за самолет через ГП "Антонов", привез груз за свои средства и часть этого груза передал в больницы. Я не вижу вообще в этом ничего плохого", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мрия" привезла рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Автор: 

грузы (271) карантин (16729) Китай (3189) Эпицентр (38) Мрия (69) Тимошенко Кирилл (433) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+82
Будет еще 3 версии, как с ослом оманским?
показать весь комментарий
05.05.2020 02:09 Ответить
+77
Чем больше любых даже самых дибильных версий, тем труднее вспомнить, что было вначале.
Кацапская школа. ЗЕбанарий ничего своего не придумал.
показать весь комментарий
05.05.2020 02:10 Ответить
+71
А теперь ваша ошибка в том, что вы сказали, что там вообще был гуманитарный груз.
показать весь комментарий
05.05.2020 02:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Щось Кирило Тимошенко забрехався. Читаємо на сайті Президента
https://www.president.gov.ua/news/********-ne-lishe-shos-prosit-j-dopomagaye-inshim-********-p-60797 "Борт доправив з китайського міста Тяньцзіня понад 100 тонн гуманітарного вантажу - це одна з найбільших партій за останні тижні"
Де тут про комерійний вантаж, якщо ті "понад 100 тонн", то був весь вантаж "Мрії"
показать весь комментарий
05.05.2020 12:21 Ответить
Краще нехай спростовують у такий недолугий спосіб, чим перебивають новою подією=бідою.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:28 Ответить
Так он сволочь просто оправдывается, хочет навешать лапшу людям, думает, что все лохи и поверят ему - паскуда.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:08 Ответить
Обитатель бункера тоже очень долго всем врал: и про взорванные ФСБ дома, и про "Курск", и про Норд-Ост, и про Беслань, и про Литвиненко, и про Немцова, и про Крым, и про сбитый Боинг. Как же хочется увидеть это чучело в Гааге! Да по-ско-ре-е.
показать весь комментарий
06.05.2020 02:51 Ответить
Зедебилы поперлись встречать Мрию ради классных фоточек, которыми потом будут кичиться до конца жизни.
Зедебил самовлюбленный маньяк!
Оно прекрасно понимает, что сейчас единственный шанс в его никчемной жизни постоять рядом с авторитетными людьми всего мира и рядом с объектами, до которых его бы никогда в жизни не допустили.
Зедебилы, б.лять!
Ваши отмазки жалкие и тошнотворные.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:24 Ответить
А когда же зелёный дегенерат собирается отчитываться за оманский вояж свой?
показать весь комментарий
06.05.2020 02:54 Ответить
Можливо, можливо... усе можливо. Але правда завжди проста, а брехня - ні.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:27 Ответить
Пиар оказался гавёным....
показать весь комментарий
05.05.2020 12:41 Ответить
... как и все предыдущие.
показать весь комментарий
06.05.2020 02:52 Ответить
Некоторые особи допускают ошибки, что не пользуются контрацептивами
показать весь комментарий
05.05.2020 13:45 Ответить
Совравший Один Раз , - Не остановится Никогда.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:52 Ответить
Надо было Зеленскому после провала операции отказываться от всего. Говорить, что самолёт встречали какие-то пранкеры, загримированные под зелень из офиса президента и под него , лично. Этой гнусной историей можно было бы кормить лохторат месяц, как минимум.А в это время продолжать свою преступную экономическую и политическую деятельность...
показать весь комментарий
05.05.2020 14:01 Ответить
НАСКВОЗЬ БРЕХЛИВОЕ ЧМО...
показать весь комментарий
05.05.2020 14:24 Ответить
Это не ошибка-это лапша своим олигофренам-избирателям
показать весь комментарий
05.05.2020 14:35 Ответить
возможно вы хотели на@бать народ и в этом ваша ошибка, а этих ошибок в последнее время ну очень много получается.Случайность?Не уверен!
показать весь комментарий
05.05.2020 14:41 Ответить
Это природа с вами допустила ошибку и родители...
показать весь комментарий
05.05.2020 17:20 Ответить
При Дохторе Хаусе сказали бы сразу ,что что "Мрия" везет из Китая и гуманитарный, и коммерческий груз, а вот про Голобородько сразу все знали что коммерческий как государственный потому что сам Голобородько встречал Мрию,конечно сценарий фигня но кассовость хорошая
показать весь комментарий
05.05.2020 18:00 Ответить
Твой папа с мамой допустили ошибку...
показать весь комментарий
05.05.2020 18:59 Ответить
За ошибки надо расплачиваться кровью...
показать весь комментарий
05.05.2020 19:00 Ответить
какая мерзкая женщина - врёт в нагрузку к уже трижды солганому .
показать весь комментарий
05.05.2020 19:12 Ответить
Это просто был галимый пиар.
показать весь комментарий
05.05.2020 19:25 Ответить
ОНА ХОТЕЛА СКАЗАТЬ УТАИВ !!! ТАК КАК ВСЕ РЕСУРСЫ СТРАНЫ УЖЕ ДАВНО ОНИ ИСПОЛЬЗУЮТ В ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ !!!
показать весь комментарий
05.05.2020 19:49 Ответить
Когда только ленивый не вспоминал что ему нельзя работать а Эпицентру можно, барыги Гереги решили откупиться толикой малой. Ну ещё позвали специально приглашенную звезду
показать весь комментарий
05.05.2020 20:44 Ответить
Поздно всрался... Вы - брехуны, на букву "П" (ну, это "мягкая" версия"), и не можете и шагу ступить, чтобы не брехать, зебабуины
показать весь комментарий
05.05.2020 21:02 Ответить
Возможно вы долбо@бы?
Хотя нет, не возможно...
Точно долбо@бы!
показать весь комментарий
05.05.2020 21:56 Ответить
Очередной зашквар зебилов.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:15 Ответить
У мене виникає тільки одне питання: з якого переляку Зе-більний президент зустрічає грузовий літак, який би там груз не був? Мабуть більше бідному не має чим зайнятись. Війну вже закінчив, повернув окуповані території, вступила Україна в ЄС та НАТО, закінчив усі реформи в країні. Чи може боявся, щоб дійсно груз не розгрузили та не роздали по медзакладах як гуманітарку?
показать весь комментарий
05.05.2020 22:51 Ответить
Возможно вы даже не воруете нихя, но слабо верится
показать весь комментарий
05.05.2020 23:55 Ответить
Виникають обгрунтовані підозри, що всередені "Мрії" окрім гуманітарного вантажу, окрім частини комерціного - був ще контрабандний вантаж. Зокрема, з наступної інфи:

Митниця засекретила всі дані щодо розмитнення вантажу, який був привезений літаком "Мрія" і який зустрічав президент України Володимир Зеленський - заявив в ефірі "Прямого" народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв.
"Я з приводу того, що відбувалося з постачаннями через "Мрію". Зараз зробив п'ять депутатських звернень щодо надання інформації. Але я вже можу одну сказати дуже цікаву річ. Це мені поки що інсайд такий дали. Митниця засекретила всі дані щодо розмитнення вантажу, який був привезений літаком "Мрія" і який зустрічав президент Зеленський. Вони його перевели в розряд спецвантажу. У мене питання одне: а що ж там такого було секретного і що ховати?
Я зробив зараз депутатські звернення. Треба буде - будемо переходити на депутатські запити. Треба буде - будемо колективні робити. Але я вважаю, що вся країна повинна знати, що відбувалося", - розповів Ар'єв.
Він додав, що "за моєю інформацією, поки не підтвердженою, різниця у тоннажі, який був за китайськими митними документами, і українськими митними документами теж існує. І це теж дуже цікавий момент".
"В тому числі, цікаво, що цей вантаж міг бути оформлений як гуманітарний. До речі, відповідний запит, відповідне звернення щодо надання інформації до Міністерства соціальної політики, яке надає статус гуманітарних вантажів або не надає, щодо розмитнення теж надіслав. І зараз є десять днів. Я вчора відправив їх. Я вважаю, що в середині травня ми зможемо вже цілком нормально подивитися на те, які відповіді щодо цього вантажу в комплексі нададуть", - резюмував нардеп.
https://prm.ua/mitnitsya-zasekretila-vsi-dani-shhodo-vantazhu-z-litaka-mriya-nardep/
показать весь комментарий
06.05.2020 01:35 Ответить
Успеют подделать все документы.
показать весь комментарий
06.05.2020 02:22 Ответить
А за подделку могут и посадить же. Не сейчас, так попозже. Так бывает в Украине.
показать весь комментарий
06.05.2020 02:59 Ответить
Стране угля не хватает. Может там был "кокс"?
показать весь комментарий
06.05.2020 02:58 Ответить
Страница 3 из 3
 
 