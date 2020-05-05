Враг за сутки 12 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен украинский воин, ликвидированы наемник РФ и военный грузовик противника, - штаб
За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Во время вражеских обстрелов наши защитники проявили мужество и выдержку. Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима "тишины"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстреливал позиции ВСУ неподалеку от Верхнеторецкого из минометов 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Красногоровки применил 14 мин 82-мм калибра и станковые противотанковые гранатометы.
Возле Новотроицкого, Авдеевки и два раза по окрестностям Старогнатовки захватчики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Неподалеку от Водяного российские вооруженные формирования применяли станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Рядом с Широкино враг обстреливал позиции украинских сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили вражескую активность", - отметили в штабе.
Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" из минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь по защитникам Крымского.
По защитникам населенного пункта Орехово противник вел огонь из 120 мм и 82 мм минометов, использовав 41 мину, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.
Сообщается также, что по опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь, украинские подразделения ответили из штатного вооружения.
"Благодаря отваге и решительности украинских военнослужащих из состава Объединенных сил враг был вынужден прекратить свои преступные действия", - сообщили в штабе.
По данным разведки, 4 мая украинские военнослужащие ликвидировали одного российского оккупанта и не менее двух ранили. Кроме того украинские воины уничтожили военный грузовик противника.
С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из 82 мм минометов обстрелял позиции ВСУ возле Невельского. В ответ на нарушение украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились.
"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.
