Враг за сутки 12 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен украинский воин, ликвидированы наемник РФ и военный грузовик противника, - штаб

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Во время вражеских обстрелов наши защитники проявили мужество и выдержку. Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима "тишины"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстреливал  позиции ВСУ неподалеку от Верхнеторецкого из минометов 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Красногоровки применил 14 мин 82-мм калибра и станковые противотанковые гранатометы.

Возле Новотроицкого, Авдеевки и два раза по окрестностям Старогнатовки захватчики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дома мирных жителей в Верхнеторецком и Золотом-4 попали под обстрел наемников РФ, - пресс-центр ОС. ФОТО

Неподалеку от Водяного российские вооруженные формирования применяли станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Рядом с Широкино враг обстреливал позиции украинских сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили вражескую активность", - отметили в штабе.

Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" из минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь по защитникам Крымского.

По защитникам населенного пункта Орехово противник вел огонь из 120 мм и 82 мм минометов, использовав 41 мину, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

Сообщается также, что по опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь, украинские подразделения ответили из штатного вооружения.

"Благодаря отваге и решительности украинских военнослужащих из состава Объединенных сил враг был вынужден прекратить свои преступные действия", - сообщили в штабе.

По данным разведки, 4 мая украинские военнослужащие ликвидировали одного российского оккупанта и не менее двух ранили. Кроме того украинские воины уничтожили военный грузовик противника.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из 82 мм минометов обстрелял позиции ВСУ возле Невельского. В ответ на нарушение украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.

+13
Найшвидшого одужання пораненому захиснику України.

СМЕРТЬ ВОРОГАМ !
Знищуйте їх, хлопці.
І не звертайте увагу на =нє стрєлять=.
Бережіть себе, бо ви потрібні нам !
05.05.2020 07:56 Ответить
+12
Ну так в Одессе второга мая погибли люди, по мнению владимира зеленских. Хотя там погибли не люди вовсе, а прокацапленное быдло)
+10
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянським окупантам!!!! Земля України - буде бетоном кацапам!!!!
Нарушают приказ о прекращении огня. Хотя после того как мер Черкас послал зебила со своим карантином - это не мудрено)))
Події на фронті фактично нікого не цікавлять. За 30 хвилин аж 0 коментарів.
Ну так в Одессе второга мая погибли люди, по мнению владимира зеленских. Хотя там погибли не люди вовсе, а прокацапленное быдло)
А знаєш, скільки потрібно часу, щоб випустити 41 мину, яких виродкі кацапські випустили по Українцям біля Орехово?? щоб їх клятих кацапів мор узяв усіх!!
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянським окупантам!!!! Земля України - буде бетоном кацапам!!!!
Так ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"
За порушення карантину, воно передало "привіт" меру Черкас, а ***** за порушення режиму тиші, слабо передати? Сцикло блд... Яке ж воно гидке..Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено українського воїна, ліквідовано найманця РФ і військову вантажівку противника, - штаб - Цензор.НЕТ 3808
зейло по життю нездара та ссикло!! не вміє він керувати ні армією бо косячив ні тим паче Україною!!
Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено українського воїна, ліквідовано найманця РФ і військову вантажівку противника, - штаб - Цензор.НЕТ 1673
Не останавливаться на достигнутом! Бейте уродов! Удобряйте землю Украины! Слава Героям!
люблю грозу в начале мая,


когда кацап, штаны снимая


бежит в "зелёнку"- "па нужде",


белеет, рядом с автоматом...


ты жмешь курок и гром раскатом,


сверкает молнией ему ...


и отдаёт кацап дерьму -


душонку, совесть, славу, честь...


не позволяй кацапу есть


и гадить, на чужой земле...


люби грозу, в своём стволе!
Шановне товариство! Я особисто аналізую всі наші коментарі і мушу вам повідомити про те, що те що ми коментуємо стосується тільки наших бійців на "передку" та небайдужих українців. Цей наш головнокомандувач вже для себе війну закінчив. То він закликав просто перестати стріляти (мабуть це стосувалось тільки ЗСУ), то він кудись там загланув до ***** та побачив, що воно хоче миру, то відвів наші підрозділи у чисте поле(мабіть для того щоб були як мішені у тирі) і таке інше. Ми ще побачимо розміри цієї зради. Бо ця Зе-мразота таємно від народу України веде таємні перемовини з ****** та його представниками про здачу інтересів України по всім фронтам. А ціну питання вже давно озвучив беня коломойський - 100 млрд.доларів США їм від ***** і мабуть налом, або на закордонні рахунки які у них у кожного є. І ми з вами знову опинемось в старій совковій сраці. Отака *уйня малята. А нашим бійцям низький уклін до землі за те, що вони нас боронять від московської орди та московського сатанату.
