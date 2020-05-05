РУС
ВОЗ не получала от США доказательств об искусственном происхождении коронавируса, - Райан

Всемирная организация здравоохранения не получала от США никаких доказательств утечки коронавируса из лаборатории в китайском городе Ухань.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом вчера, 5 мая, заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, пишет Time.

"С нашей точки зрения, это остается умозрительным", - заявил он журналистам в Женеве. - "Мы не получали никаких данных или конкретных доказательств от правительства США, которые имели бы отношение к происхождению вируса".

По словам Райана, доступная ВОЗ информация свидетельствует о том, что коронавирус имеет естественное происхождение.

Как сообщалось, Американское разведывательное сообщество считает, что вирус COVID-19, возникший в Китае, не был искусственным или генетически модифицированным.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что видел доказательства того, что коронавирус был разработан в Уханьском институте вирусологии.

1 мая сообщалось, что Китай отклонил многочисленные просьбы Всемирной организации здравоохранения допустить ее к участию в расследовании происхождения COVID-19.

3 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что у США есть доказательства того, что пандемия коронавируса началась из лаборатории в Ухане.

+11
Прям кацапская риторика - Какие ваши доказательства? А ваши доказательства не доказательства
показать весь комментарий
05.05.2020 07:44 Ответить
+6
А где ваши доказательства?хотите ВОЗ оставить без работы чем больше больных чем больше эпидемий тем для них лучше они живут это их работа ихний хлеб если не станет болезней не будет и врачей чтоб те болезни лечить к примеру
показать весь комментарий
05.05.2020 07:52 Ответить
+6
Ой. А не напомнить ли воз, как они говорили, что корона - обычный вирус гриппа и никакой пандемии в китае нет и что маски не спасают от короны, и многое другое по теме??? Воз - коррупционная организация...
показать весь комментарий
05.05.2020 07:55 Ответить
Прям кацапская риторика - Какие ваши доказательства? А ваши доказательства не доказательства
показать весь комментарий
05.05.2020 07:44 Ответить
бо наразі нема доказів для жодної з теорій - ні про те, що вірус виник природньо (не знайдено проміжних варіантів між вірусом кажана і теперішнім) і ні про те, що вірус зроблений штучно (для цього потрібно зробити обшуки в лабораторіях та вилучити документацію)
показать весь комментарий
05.05.2020 09:53 Ответить
ага...... а о косвенных доказательствах не слышал? адвокат нашелся.......
показать весь комментарий
05.05.2020 10:11 Ответить
непрямі докази якраз для кацапського бла-бла-бла на форумах
показать весь комментарий
05.05.2020 11:46 Ответить
Конспірологія - надзвичайно цікава штука. Її призначення - підміна релігії "науковими" обгрунтуваннями речей, які не вписуються в нормальну логіку. Причому, доступними для розуміння дилетантами. Цим вона й приваблива. Але є одне питання. Наскільки велике значення має походження вірусу для приборкання епідемії?
показать весь комментарий
05.05.2020 07:49 Ответить
Це вже боротьба за ухилення від наслідків, будуть цікаві судові позови.
показать весь комментарий
05.05.2020 08:27 Ответить
А где ваши доказательства?хотите ВОЗ оставить без работы чем больше больных чем больше эпидемий тем для них лучше они живут это их работа ихний хлеб если не станет болезней не будет и врачей чтоб те болезни лечить к примеру
показать весь комментарий
05.05.2020 07:52 Ответить
МОЗ это типичное сборище зажиревших чиновников. Элитные гостинницы, форумы, симпозиумы в элитных городах, странах, бизнесс класс перелёты, огромные зарплаты...И проспали пандемию. Весь мир страдает.
показать весь комментарий
05.05.2020 07:52 Ответить
Ви хотіли сказати -просрали епідемію?! Згоден!
показать весь комментарий
05.05.2020 08:22 Ответить
Ой. А не напомнить ли воз, как они говорили, что корона - обычный вирус гриппа и никакой пандемии в китае нет и что маски не спасают от короны, и многое другое по теме??? Воз - коррупционная организация...
показать весь комментарий
05.05.2020 07:55 Ответить
Забыла добавить : в новосибирске 17 сентября 2019 произошёл взрыв в лаборатории... и если кому интересно посмотрите заболеваемость пневмонией/орви потом в новосибирске, оренбурге, челябинске.... и плюс к этому во франции, как оказалось 1-ый заболевший поступил 27 декабря и он не выезжал из своего городка... что говорит о том, что вирус вырвался в сентябре- октябре...
показать весь комментарий
05.05.2020 08:01 Ответить
МОЗ это типичное сборище зажиревших чиновников. Элитные гостинницы, форумы, симпозиумы в элитных городах, странах, бизнесс класс перелёты, огромные зарплаты...И проспали пандемию. Весь мир страдает..
показать весь комментарий
05.05.2020 07:56 Ответить
директор ВОЗ...
шлют читатели в его твиттер....

ВООЗ не отримувала від США доказів про штучне походження коронавірусу, - Раян - Цензор.НЕТ 7999

ВООЗ не отримувала від США доказів про штучне походження коронавірусу, - Раян - Цензор.НЕТ 1328

ВООЗ не отримувала від США доказів про штучне походження коронавірусу, - Раян - Цензор.НЕТ 6740
показать весь комментарий
05.05.2020 08:03 Ответить
Ну якщо директорами ВОЗ є індуси, які сруть там де їдять, то тоді з людством все зрозуміло, воно безнадійне....
показать весь комментарий
05.05.2020 09:00 Ответить
А взагалі то це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія мета та ціль якої сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону в який вас можуть загнати в будь який час порушуючи всі права та свободи, які людство здобувало на протязі станніх 300 років, наполеглеве спонукання до вакцинацій замість того щоб спонукати людей до здорового способу життя та набутого природного імунітету, економічні землетруси, які заставлять людей більше працювати за менші гроші, приховування помилок та злочинів які роблять керівники держав і світові "еліти" і ще ряд причин не дуже приємних для переважної більшості людей у всьому світі.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:02 Ответить
А США не зобов'язані для ВОЗ шукати докази походження вірусу! Самі шукати та відзвітуйте ще вчора!
показать весь комментарий
05.05.2020 07:56 Ответить
ну и клоуны,
вообще то это воз должна доказывать хоть искуственное хоть естественное происхождение )))
показать весь комментарий
05.05.2020 07:59 Ответить
Если кому интересно, то посмотрите на УкрЛайф интервью Илларионова Немыре по этому поводу, в котором он очень логично, аргументированно и по пунктам разложил историю нынешней пандемии. Очень убедительно, даже для меня - закоренелой противнице любой конспирологии.
показать весь комментарий
05.05.2020 07:59 Ответить
Все началось со взрыва и пожара 16 сентября 2019 года близ Новосибирска,в вирусной лаборатории "Вектор",на четвертом этаже здания,сразу все оцепили,категория Секретности №1 вызвали химвойска...,а далее как всегда,мы не мы,и Боинг не сбивали.Типичная кремлевская туфта...
показать весь комментарий
05.05.2020 08:03 Ответить
https://www.nature.com/articles/nm.3985 вот статья 2015 года в американском журнале Nature, там однозначно говорится о создании вируса-химеры Ковид
показать весь комментарий
05.05.2020 08:04 Ответить
Китайским наймитам бесполезно что-то давать, все равно сдадут хозяевам и снова будут лгать, лгать, лгать. ВОЗ утратила доверие и погрязла в коррупции. Только полное реформирование!
показать весь комментарий
05.05.2020 08:06 Ответить
Феерические звиздаболы-фантасты.интересно , после четверти миллиона смертей понесут ответственность или на ПМЖ в Китай? 🤔🤔🤔
показать весь комментарий
05.05.2020 08:17 Ответить
Беремо наступні припущення: 1.Вірус розроблений в Китаї; 2.Вірус розроблений в США; 3.Вірус розроблений в московії; 4.Вірус має природне походження. Які можуть бути наслідки з цих припущень? Спробуйте дати відповідь. В мене щось нічого толкового не виходить.
показать весь комментарий
05.05.2020 08:17 Ответить
Так хто ж в этом признается...
показать весь комментарий
05.05.2020 08:29 Ответить
"Прокитайский" ВОЗ с африканским начальником, спонсируемый США и управляемый Китаем не получил доказательств вины Китая... странно, почему это? Наверное, потому что ВОЗ уже не доверяют?
показать весь комментарий
05.05.2020 08:32 Ответить
Та що говорити..
Лабораторії бактеріологічної зброї існують ? Існують. Ще і дость потужні, і з великим фінансуванням. Вони щось же роблять.
показать весь комментарий
05.05.2020 08:43 Ответить
Ты, конечно же, ходячая энциклопедия, а если кто не согласен - в бан, администраторша.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:09 Ответить
я тебе взагалі не чіпаю.
ти десь сама нарвалась.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:32 Ответить
А вот и нет. Неоднократно замечено форумчанами, что ты злоупотребляешь обязанностями администратора. Даже были сигнализации на СФ!
показать весь комментарий
05.05.2020 10:39 Ответить
Ти несповна розуму..
Я не можу зловживати тим, на що не маю ні права, ні підстав.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:53 Ответить
У ВОЗ наразі величезна проблема. Відсутні ефективні схеми заробити на епідемії. А спонсори вимагають. Час збігає, а толку - повний нуль. Якщо пандемія припиниться сама по собі, то волетять в трубу кошти, вкладені на інформаційний галас. На гальмування ефективних заходів для боротьби з цим вірусом. Так що у ВОЗ сьогодні голова болить за конкретну річ - як врятувати бабло.
показать весь комментарий
05.05.2020 08:58 Ответить
ВОЗ себя дискредитировала. Почему- то есть мысль, что они работают на то, чтобы отвести подозрения от Китая и дать им уйти от ответственности. Благотворительность ли это? Очень сомневаюсь, исходя из того, какие деньги и санкции могут быть итогом расследования.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:16 Ответить
после того, как Трамп послал ВОЗ накуй, получать не получицо, ани информацию.ани монеты...все надо получать от ЕС у них насобиралось 7,5 лярда распиловочного ,расходного монетного материала...
показать весь комментарий
05.05.2020 09:39 Ответить
наВОЗ давно пора использовать по назначению - закопать и надеяться, что из этого удобрения вырастет что-то более вменяемое.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:43 Ответить
Так і весь світ не бачив доказів непідкупності і чесності вооз на рахунок Китаю...
показать весь комментарий
05.05.2020 10:24 Ответить
 
 