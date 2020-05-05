ВОЗ не получала от США доказательств об искусственном происхождении коронавируса, - Райан
Всемирная организация здравоохранения не получала от США никаких доказательств утечки коронавируса из лаборатории в китайском городе Ухань.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом вчера, 5 мая, заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, пишет Time.
"С нашей точки зрения, это остается умозрительным", - заявил он журналистам в Женеве. - "Мы не получали никаких данных или конкретных доказательств от правительства США, которые имели бы отношение к происхождению вируса".
По словам Райана, доступная ВОЗ информация свидетельствует о том, что коронавирус имеет естественное происхождение.
Как сообщалось, Американское разведывательное сообщество считает, что вирус COVID-19, возникший в Китае, не был искусственным или генетически модифицированным.
В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что видел доказательства того, что коронавирус был разработан в Уханьском институте вирусологии.
1 мая сообщалось, что Китай отклонил многочисленные просьбы Всемирной организации здравоохранения допустить ее к участию в расследовании происхождения COVID-19.
3 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что у США есть доказательства того, что пандемия коронавируса началась из лаборатории в Ухане.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
шлют читатели в его твиттер....
вообще то это воз должна доказывать хоть искуственное хоть естественное происхождение )))
Лабораторії бактеріологічної зброї існують ? Існують. Ще і дость потужні, і з великим фінансуванням. Вони щось же роблять.
ти десь сама нарвалась.
Я не можу зловживати тим, на що не маю ні права, ні підстав.