В больницах Черновцов заканчиваются места, выделенные для больных коронавирусом, - глава ОГА Осачук

В Черновицкой области за сутки коронавирус нашли у еще 61 человека, лабораторный центр исследовал 376 новых образцов.

Об этом сообщил глава ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В целом с начала пандемии в регионе новым типом коронавируса заразились 1948 человек. Из них 53 пациента умерли, еще 159 - выздоровели и выписались из больниц.

По словам Осачука, областному центру крови нужны доноры: "Их число значительно сократилось из-за карантинные ограничений. Желающих сдать кровь ждут по адресу: Черновцы, ул. Украинская, 36. Телефон для справок: (0372) 52-34-43".

Глава ОГА также отметил, что в медицинских учреждениях Черновцов заканчиваются койко-места, выделенные для больных COVID-19. Помочь готова Черновицкая ОГА.

"Как только не хватит места в городской больнице №3, пациентов начнет принимать госпиталь ветеранов войны. Тамошний персонал готов к работе с инфицированными COVID-19. В госпитале смогут оказывать качественные медицинские услуги всем черновчанам, которые этого потребуют", - отметил Осачук.

Если количество больных на Буковине в дальнейшем будет расти, то в госпитальные базы могут перепрофилировать санаторий Садгора и перинатальный центр.

Также в регионе ограничения продлятся более длительный период времени, несмотря на смягчения Кабмина.

"Для областей, где число больных остается высоким и продолжает расти, будет действовать адаптивный карантин. Так, до 22 мая в нашей области будет особый режим въезда и выезда, также не будут восстанавливать межрайонное автобусное сообщение", - сообщил Осачук.