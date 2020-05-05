РУС
Новости Коронавирус и карантин
В больницах Черновцов заканчиваются места, выделенные для больных коронавирусом, - глава ОГА Осачук

В Черновицкой области за сутки коронавирус нашли у еще 61 человека, лабораторный центр исследовал 376 новых образцов.

Об этом сообщил глава ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В целом с начала пандемии в регионе новым типом коронавируса заразились 1948 человек. Из них 53 пациента умерли, еще 159 - выздоровели и выписались из больниц.

По словам Осачука, областному центру крови нужны доноры: "Их число значительно сократилось из-за карантинные ограничений. Желающих сдать кровь ждут по адресу: Черновцы, ул. Украинская, 36. Телефон для справок: (0372) 52-34-43".

Глава ОГА также отметил, что в медицинских учреждениях Черновцов заканчиваются койко-места, выделенные для больных COVID-19. Помочь готова Черновицкая ОГА.

"Как только не хватит места в городской больнице №3, пациентов начнет принимать госпиталь ветеранов войны. Тамошний персонал готов к работе с инфицированными COVID-19. В госпитале смогут оказывать качественные медицинские услуги всем черновчанам, которые этого потребуют", - отметил Осачук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В наших лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19, - Ляшко

Если количество больных на Буковине в дальнейшем будет расти, то в госпитальные базы могут перепрофилировать санаторий Садгора и перинатальный центр.

Также в регионе ограничения продлятся более длительный период времени, несмотря на смягчения Кабмина.

"Для областей, где число больных остается высоким и продолжает расти, будет действовать адаптивный карантин. Так, до 22 мая в нашей области будет особый режим въезда и выезда, также не будут восстанавливать межрайонное автобусное сообщение", - сообщил Осачук.

Буковина (908) карантин (16729) COVID-19 (18611) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+11
А в соц. рекламе по телеку говорили што Украина готова к поширенню коронавіруса. К поширенню может и готова, а вот с борьбой над коронавирусом по видимуму нет...
05.05.2020 08:04 Ответить
+6
по видимуму
05.05.2020 08:05 Ответить
+6
Так будемо робити з короновірусом як і Герасим з Муму!
05.05.2020 08:16 Ответить
Потрібно розгортати військовий шпиталь на території лікарні для збільшення кількості ліжкомісць для пацієнтів хворих на коронавірус.
05.05.2020 09:25 Ответить
Скоро все по европам разъедутся и заболеваемость снизится)
05.05.2020 08:06 Ответить
поки до мордовії всіх попів, Новінських, Єрмаків, Мертвечуків, Рабіновічів із Зеленськими, Авакових з Портновими і всіх їм подібних не відішлемо - нічого не буде
05.05.2020 11:19 Ответить
С 11го числа разрешена работа стомат кабинетов. Скользкое решение. Аэрозоль слюны и пыли после даже кратковременно работы во рту турбинным наконечником держится в воздухе не менее 2.5 часа. Стомат кабинеты - это не летние, залитые солнцем и продуваемые ветром площадки кафе, а закрытые помещения. Возможно, что врач в спец.костюме, респираторе и очках будет в какой-то мере защищен от попадания на его слизистые вируса (и то не 100%. Наибольшее количество заразившихся медиков это анестезиологи, которые, не смотря на всю защиту, заражались во время интубации пациентов с Ковид). Но невозможно лечить пациента, рот которого закрыт маской. Поэтому, если в течении дня хотя бы один пациент в кабинете будет переносчиком инфекции, то все остальные будут иметь очень высокий шанс уйти зараженными. Официальных методических рекомендаций от МОЗ по поводу режима работы стомат. кабинетов в условиях пандемии на сегодняшний день нет!
05.05.2020 08:09 Ответить
Рециркулятор в закрытом коробе , с мощной кварцевой лампой и вытяжным вентилятором установить возле клиента. Ничего другого в голову не приходит.
05.05.2020 08:15 Ответить
тогда точно здоровым от стоматолога не уйдёшь. просквозит нафиг.
05.05.2020 08:16 Ответить
Кофердам - найкращий захист
05.05.2020 08:52 Ответить
Особенно при атипичных удалениях третьих моляров.
05.05.2020 09:22 Ответить
Так ви ж ніби писали про аерозоль при роботі турбіною )
05.05.2020 09:28 Ответить
Если вы и доктор, то точно не хирург-стоматолог, судя по вашей фразе.
05.05.2020 10:56 Ответить
А свій пост для чого видалили? Давно вас звільнили з поліклініки? )))
05.05.2020 10:37 Ответить
Я ничего не удаляла.
05.05.2020 10:55 Ответить
ну можна робити перерви на кварцування та провітрювати приміщення між пацієнтами.
Врач звісно зможе приймати вдвічі а то і втричі менше пацієнтів проте хоч зможе їх приймати взагалі
05.05.2020 11:21 Ответить
Я об этом и говорю. Но Моз должен был дать инструкции.
05.05.2020 11:24 Ответить
Ну ми ж не можемо їм тут надиктовувати, що їм робити.
Все ж таки вони отримують зарплатню за те, щоб вирушувати наші проблеми, а не навпаки.
05.05.2020 21:03 Ответить
Радуцький в курсе, все в порядке.
05.05.2020 08:15 Ответить
КоронвиRUS президент Мира.
05.05.2020 08:15 Ответить
РАБссия сделала уже мобилизовала все ресурсы.Сделано 2 миллиона тестов.Где Путлер,там паБЕДА...
05.05.2020 08:18 Ответить
А фото хоч одне, хоч одного реально хворого можна?
А то якось ТАКА пандемія з кучею трупів та утилізацією майже на дровнях, а ніхто ні де, нічого не сфотографував!
Якщо такий вірус підступний, то Бангладеш вже повинен трупаками смердіти на весь Світ; ану, така антисанітарія.
05.05.2020 08:19 Ответить
Так...Ану не мешайте разводить панику!
Сказано "люминий" - значит люминий!©
05.05.2020 08:23 Ответить
фото?
заходишь такой в палату и делаешь фото задыхающего больного для Цензора...
Что бы потом по морде получить или отвечать по суду, да?
05.05.2020 08:25 Ответить
Ти ідіот? Навіщо тобі фото? Звиздуєш у найближчу лікарню з короною, і пропонуєш себе в якості волонтера. Такому розумному і хороброму добровольцю точно не відмовлять. От там і знайдеш докази змови світового уряду під керівництвом рептилоїдів.
05.05.2020 09:04 Ответить
тим більше нічого ж не загрожуватиме - вірус же вигадка
05.05.2020 11:22 Ответить
Як важко жити в осередку зомбодурнів. Звичайну пневмонію прописують, як корону. Ні, ну не без того, що є якийся штам, але на пандемію не тягне геть.
Тепер поясню звідки пневмоніків куча зараз. Зима практично по всьому Світу цього року була теплою. Тут ще й весна в березні пригріла. І давай усі до трусів роздягатись. А земля ще не настільки прогріта, що б модна було по пікнікам роздягнутими бігати. От і маємо, що маємо. Плюс кінець березня був морозним. Плюс ОРВІ, грип і так далі. Усі ці букетики згребли до купи і назвали коронохворий. А що б запобігти масовості, жорстко почали вводити карантинні заходи.
05.05.2020 11:28 Ответить
Рециркуляция это конечно не плохо. Но нужно время и деньги, чтобы оснастить каждый кабинет. Легче оконные рамы повыставлять. А кварцевать... Это да. Но сколько нужно на это времени и при какой мощности - рекомендаций нет. Работать под кварцем нельзя. Если минимум после каждого пациента по тридцать минут, то пропускная способность кабинетов снизится вдвое. (если сюда еще добавить время на уборку кабинета после каждого пациента ассистентом.) Кстати одноразовый комплект для работы стоит 1600гр.
05.05.2020 08:20 Ответить
Одноразові комплекти використовують для ВІЧ-інфікованих. А коронавірус гине і в сухожарі і в автоклаві.
05.05.2020 08:55 Ответить
Настала пора ослаблять карантин.
05.05.2020 08:23 Ответить
Сабака лает а брехливый карантин уходит. Процес пошел не будь смешным жополиз плеснявый.
05.05.2020 08:24 Ответить
Если в Черновцах не улучшится, то небо для нас так и будет закрыто. Хочу в Европу!
05.05.2020 08:25 Ответить
Румунія теж Європа🙄
05.05.2020 08:30 Ответить
В летнем парке не играет духовой оркестр.
В корпусах инфекционных нет свободных мест...
05.05.2020 08:28 Ответить
Вот пусть расскажет всё это мэру Черкасс, и поглядим на реакцию.
05.05.2020 08:29 Ответить
Босния и Герцеговина категорически отказалась принимать губазаточные медицинские КАМАЗы из РАБссии.Видать после Италии крысам Кремля Европа даст по мордасам...
05.05.2020 08:31 Ответить
У лікарнях Чернівців закінчуються місця, виділені для хворих на коронавірус, - голова ОДА Осачук - Цензор.НЕТ 1046
05.05.2020 08:40 Ответить
Отправьте в эти больницы противников дурантина. Пусть там, а не в интернетах доказывают что от обычного гриппа умирает в десятки раз больше.
05.05.2020 08:43 Ответить
ко-ідіотів
05.05.2020 11:35 Ответить
Вы там выбирайте, или карантин или доноры. И какие доноры в эпидемию, все же инфицированные))).
05.05.2020 08:49 Ответить
Не удивительно,устраили на границе очереди с сотнями заробитчан,не предусмотрели , как и где их размещать на карантин, разбросали эти очаги по всем областям,медперсонал оказался ,элементарно, незащищённым,заражали друг друга,накануне, весь резерв защиты ,распродали , и тишина,нам ещё повезло, господь Бог смилостивился,что сейчас на всю Украину только 303 смертельных случая.
05.05.2020 09:00 Ответить
Блин, ну какая чушь!Заболело 2000 человек ,умерло 50 ,выздоровело 150 человек .А остальные 1800 человек ,они что уже 60 дней болеют и их каждый день усиленно через ивл ,прокачивают?Есть у меня знакомый в Испании -переболел короной -болеется как обычный грипп максимум-10 дней ,температура ,кашель ,головная боль .Лечился парацетамолом ,сейчас здоров .Очень заметно- нас пугают пугалом ,которое не стоит бояться ,а на деле обыкновенный туберкулёз намного страшнее .Нам умышленно навязали карантин ,в очередной раз нарушив Конституцию .,посадив всю страну под домашний арест ,из за отсутствия тестирования ,плюс умышленно без карантина завезли миллионы потенциально заражённых ..А карантин -он для больных нужен .Статистика смертности в 20020 году ,такая же ,как и в 2019 году и в 2018 году -во всех странах -ни чего не изменилось -пандемия выдумка ,её нам навязали и воруют наше время .
05.05.2020 09:48 Ответить
В большинства так и протекает болезнь . Но умирают тяжёлые больные а не те что лёгкие .
05.05.2020 11:24 Ответить
при звичайному грипі теж 15-20% потребують госпіталізації?
05.05.2020 11:36 Ответить
В больницах Черновцов заканчиваются места...

Ну и что? Нужно новости читать а не паниковать! Через 3 дня пик закончится...
https://censor.net/news/3193367/pik_epidemii_covid19_v_ukraine_zavershitsya_89_maya_shmygal
05.05.2020 10:04 Ответить
Не привчені до порядку.
Он на мордовії сцарь сказав, що епідемія закінчилась незважаючи на +10тис нових заражених та +100 нових мерців - і все. Ніхто не ропще, з 11 травня разом з нами вже ніякого карантину!
Оце так єдність нації!
Лука взагалі взрощує націю СуперБєларусів надлюдей!
05.05.2020 11:40 Ответить
Українське підприємство за тиждень створило апарат ШВЛ в рази дешевший за світові аналоги

Хмельницьке підприємство "Новатор" виготовило апарат ШВЛ вартістю 20 тисяч гривень. На збирання першого зразка було витрачено всього 10 днів.
Апарати для штучної вентиляції легень необхідні у разі ускладнення в пацієнтів із COVID-19. Адже системи ШВЛ мають чи не вирішальне значення для догляду за людьми з легеневою недостатністю.

Український зразок виконаний на основі розробок Великої Британії та Ізраїлю. Апарат вдалося розробити за 10 днів. Директор державного підприємства "Новатор" Олексій Свистунов каже, що працездатність апарату дає йому змогу працювати без зупинки тижнями.
"Він має інтуїтивно зрозумілий, простий інтерфейс. Він продубльований написами і застосунок його і використання буде максимально простим для медичного персоналу", - каже Олексій Свистунов.
Директор наголошує й про вартість апарату у випадку держзамовлення. Зрештою, він буде коштувати значно дешевше, ніж його світові аналоги. Так, постачати апарат готові менш, як за 20 тисяч за один прилад.
"Вартість імпортних апаратів сягає 50 тисяч доларів. Ми з нульовою рентабельністю для нашого підприємства готові постачати цей препарат за ціну меншу ніж 20 тисяч гривень за один виріб", - каже директор.https://uprom.info/news/other/meditsina/**********-*************-za-tyzhden-stvorylo-aparat-shvl-v-razy-deshevshyj-za-svitovi-analogy/
05.05.2020 11:40 Ответить
К МЕДВЕДЧУКУ И ТОМУ ПОДОБНЫМ НА ВИЛЛЫ СЕЛИТЕ !!!
05.05.2020 12:36 Ответить
Везите в Новые Санжары.
05.05.2020 13:28 Ответить
 
 