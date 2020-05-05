В больницах Черновцов заканчиваются места, выделенные для больных коронавирусом, - глава ОГА Осачук
В Черновицкой области за сутки коронавирус нашли у еще 61 человека, лабораторный центр исследовал 376 новых образцов.
Об этом сообщил глава ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
В целом с начала пандемии в регионе новым типом коронавируса заразились 1948 человек. Из них 53 пациента умерли, еще 159 - выздоровели и выписались из больниц.
По словам Осачука, областному центру крови нужны доноры: "Их число значительно сократилось из-за карантинные ограничений. Желающих сдать кровь ждут по адресу: Черновцы, ул. Украинская, 36. Телефон для справок: (0372) 52-34-43".
Глава ОГА также отметил, что в медицинских учреждениях Черновцов заканчиваются койко-места, выделенные для больных COVID-19. Помочь готова Черновицкая ОГА.
"Как только не хватит места в городской больнице №3, пациентов начнет принимать госпиталь ветеранов войны. Тамошний персонал готов к работе с инфицированными COVID-19. В госпитале смогут оказывать качественные медицинские услуги всем черновчанам, которые этого потребуют", - отметил Осачук.
Если количество больных на Буковине в дальнейшем будет расти, то в госпитальные базы могут перепрофилировать санаторий Садгора и перинатальный центр.
Также в регионе ограничения продлятся более длительный период времени, несмотря на смягчения Кабмина.
"Для областей, где число больных остается высоким и продолжает расти, будет действовать адаптивный карантин. Так, до 22 мая в нашей области будет особый режим въезда и выезда, также не будут восстанавливать межрайонное автобусное сообщение", - сообщил Осачук.
Врач звісно зможе приймати вдвічі а то і втричі менше пацієнтів проте хоч зможе їх приймати взагалі
Все ж таки вони отримують зарплатню за те, щоб вирушувати наші проблеми, а не навпаки.
А то якось ТАКА пандемія з кучею трупів та утилізацією майже на дровнях, а ніхто ні де, нічого не сфотографував!
Якщо такий вірус підступний, то Бангладеш вже повинен трупаками смердіти на весь Світ; ану, така антисанітарія.
Сказано "люминий" - значит люминий!©
заходишь такой в палату и делаешь фото задыхающего больного для Цензора...
Что бы потом по морде получить или отвечать по суду, да?
Тепер поясню звідки пневмоніків куча зараз. Зима практично по всьому Світу цього року була теплою. Тут ще й весна в березні пригріла. І давай усі до трусів роздягатись. А земля ще не настільки прогріта, що б модна було по пікнікам роздягнутими бігати. От і маємо, що маємо. Плюс кінець березня був морозним. Плюс ОРВІ, грип і так далі. Усі ці букетики згребли до купи і назвали коронохворий. А що б запобігти масовості, жорстко почали вводити карантинні заходи.
В корпусах инфекционных нет свободных мест...
Ну и что? Нужно новости читать а не паниковать! Через 3 дня пик закончится...
https://censor.net/news/3193367/pik_epidemii_covid19_v_ukraine_zavershitsya_89_maya_shmygal
Он на мордовії сцарь сказав, що епідемія закінчилась незважаючи на +10тис нових заражених та +100 нових мерців - і все. Ніхто не ропще, з 11 травня разом з нами вже ніякого карантину!
Оце так єдність нації!
Лука взагалі взрощує націю СуперБєларусів надлюдей!
Хмельницьке підприємство "Новатор" виготовило апарат ШВЛ вартістю 20 тисяч гривень. На збирання першого зразка було витрачено всього 10 днів.
Апарати для штучної вентиляції легень необхідні у разі ускладнення в пацієнтів із COVID-19. Адже системи ШВЛ мають чи не вирішальне значення для догляду за людьми з легеневою недостатністю.
Український зразок виконаний на основі розробок Великої Британії та Ізраїлю. Апарат вдалося розробити за 10 днів. Директор державного підприємства "Новатор" Олексій Свистунов каже, що працездатність апарату дає йому змогу працювати без зупинки тижнями.
"Він має інтуїтивно зрозумілий, простий інтерфейс. Він продубльований написами і застосунок його і використання буде максимально простим для медичного персоналу", - каже Олексій Свистунов.
Директор наголошує й про вартість апарату у випадку держзамовлення. Зрештою, він буде коштувати значно дешевше, ніж його світові аналоги. Так, постачати апарат готові менш, як за 20 тисяч за один прилад.
"Вартість імпортних апаратів сягає 50 тисяч доларів. Ми з нульовою рентабельністю для нашого підприємства готові постачати цей препарат за ціну меншу ніж 20 тисяч гривень за один виріб", - каже директор.https://uprom.info/news/other/meditsina/**********-*************-za-tyzhden-stvorylo-aparat-shvl-v-razy-deshevshyj-za-svitovi-analogy/