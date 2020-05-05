РУС
Число жертв коронавируса в мире превысило 251 тыс. человек, инфицированы более 3,5 млн.. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 5 мая в мире зарегистрировали 3 584 118 (3 506 924 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 251 562 (247 473 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 68 934, заболевших - 1 180 634.

Испания сообщает о 218 011 случаях COVID-19, 25 428 человек умерли.

В Италии зафиксировано 211 938 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 29 079 летальные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В наших лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19, - Ляшко

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Испании, Италии, и Франции.

Во Франции умерли 25 204 человека, в Великобритании - 28 809, в Германии - 6 993, в Иране - 6 277, в Турции - 3 461, в Бельгии - 7 924, в Нидерландах - 5 098, Канаде - 4 003.

В РФ число зараженных достигло 145 268 человек, из которых 1 356 умерли, в Беларуси - 17 489, умерли - 103; в Польше - 14 006, умерли - 698; в Молдове - 4 248, умерли - 132; в Венгрии - 3 035, умерли - 351; в Румынии - 13 512, умерли - 818; в Словакии - 1 413, умерли - 25.

Напомним, в Украине на утро 4 мая зафиксировано 418 новых случаев COVID-19, всего зараженных - 12 331, умерли 15 человек

+3
ох уж цей грип, хворіють люди і так кожен рік...
05.05.2020 08:26 Ответить
+1
Это явно не Гаусс. Так что все сингапурские предсказания вилами по воде писаны. С таким же успехом главный санврач Украины мог бригаду гадалок набрать, все дешевле карантина.
05.05.2020 08:39 Ответить
+1
Мдя, 3,5 млн за 3 місяці, ну не тяне на пандемію.
05.05.2020 08:40 Ответить
ох уж цей грип, хворіють люди і так кожен рік...
05.05.2020 08:26 Ответить
ще цікаво, а скільки свіжих могил на кладовищах з'явилось?? ((
05.05.2020 08:28 Ответить
В Днепре Филатов лично выкопал 600 штук
05.05.2020 08:34 Ответить
Это явно не Гаусс. Так что все сингапурские предсказания вилами по воде писаны. С таким же успехом главный санврач Украины мог бригаду гадалок набрать, все дешевле карантина.
05.05.2020 08:39 Ответить
Мдя, 3,5 млн за 3 місяці, ну не тяне на пандемію.
05.05.2020 08:40 Ответить
Сказали боятся, почему не боишься?
Под сомнение пандемию ставишь?
05.05.2020 09:00 Ответить
Пандемия оголошується не по кількості захворівших, а по кількості країн, які охоплені епідемією.
05.05.2020 10:57 Ответить
А я згадую ті відео з Китаю на твітері, де люди падали замертво на вулицях і в магазинах.

Чи таке було десь в Європі ? Штатах ? Тут я не бачила жодної подібної новини.

Також знайшла, що щороку в Канаді від сезонного грипу помирає в середньому 3500 чоловік.
Зараз у нас 60 722 з вірусом, померли 3 981.
05.05.2020 08:45 Ответить
Відхилення 10 відсотків.
05.05.2020 08:47 Ответить
Барокамера лікує від короновіруса . Америка Китай почали застосовувати HBOT для лікування .
05.05.2020 10:08 Ответить
от алко и табака больше померло.
05.05.2020 12:43 Ответить
 
 