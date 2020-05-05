Число жертв коронавируса в мире превысило 251 тыс. человек, инфицированы более 3,5 млн.. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 5 мая в мире зарегистрировали 3 584 118 (3 506 924 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 251 562 (247 473 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 68 934, заболевших - 1 180 634.

Испания сообщает о 218 011 случаях COVID-19, 25 428 человек умерли.

В Италии зафиксировано 211 938 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 29 079 летальные.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Испании, Италии, и Франции.

Во Франции умерли 25 204 человека, в Великобритании - 28 809, в Германии - 6 993, в Иране - 6 277, в Турции - 3 461, в Бельгии - 7 924, в Нидерландах - 5 098, Канаде - 4 003.

В РФ число зараженных достигло 145 268 человек, из которых 1 356 умерли, в Беларуси - 17 489, умерли - 103; в Польше - 14 006, умерли - 698; в Молдове - 4 248, умерли - 132; в Венгрии - 3 035, умерли - 351; в Румынии - 13 512, умерли - 818; в Словакии - 1 413, умерли - 25.

Напомним, в Украине на утро 4 мая зафиксировано 418 новых случаев COVID-19, всего зараженных - 12 331, умерли 15 человек