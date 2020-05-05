Ситуация с коронавирусом в Украине отстает от польской на 12-13 дней, - главный санврач Ляшко

Минздрав Украины следит за ситуацией с коронавирусом в Польше.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Свободы слова", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В Минздраве пристально следят за распространением коронавируса в Польше.

По данным МОЗ, ситуация в Украине отстает от польской на 12-13 дней.

"Мы смотрим, сколько тестов делали в Польше, когда там было 5 тысяч больных и анализируем", – пояснил главный санврач.

В Украине на такое количество больных тестов делают немного меньше. Однако Украина делает их прицельнее. Например, провели 4 тысячи тестов, положительный результат дали 400. В Польше этот процент ниже.

Ляшко призвал украинцев в случаях симптомов коронавируса не бояться обращаться за помощью к семейным врачам, в скорую помощь. Если отказываются ехать на вызов, на горячую линию.

По состоянию на утро 5 апреля в Польше заразились коронавирусом 14 тысяч человек, 698 умерли. Отметим, по данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, Польша еще не достигла пика эпидемии коронавируса.