Ситуация с коронавирусом в Украине отстает от польской на 12-13 дней, - главный санврач Ляшко

Минздрав Украины следит за ситуацией с коронавирусом в Польше.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Свободы слова", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В Минздраве пристально следят за распространением коронавируса в Польше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В наших лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19, - Ляшко

По данным МОЗ, ситуация в Украине отстает от польской на 12-13 дней.

"Мы смотрим, сколько тестов делали в Польше, когда там было 5 тысяч больных и анализируем", – пояснил главный санврач.

В Украине на такое количество больных тестов делают немного меньше. Однако Украина делает их прицельнее. Например, провели 4 тысячи тестов, положительный результат дали 400. В Польше этот процент ниже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня Польша начинает выдавать рабочие визы украинцам

Ляшко призвал украинцев в случаях симптомов коронавируса не бояться обращаться за помощью к семейным врачам, в скорую помощь. Если отказываются ехать на вызов, на горячую линию.

По состоянию на утро 5 апреля в Польше заразились коронавирусом 14 тысяч человек, 698 умерли. Отметим, по данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, Польша еще не достигла пика эпидемии коронавируса.

карантин (16729) Польша (8844) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+6
То ви там сидите і статистику підганяєте ? І ВСЕ ????
05.05.2020 08:46 Ответить
+4
Лживые твари
05.05.2020 08:38 Ответить
+4
Ми вже йшли по корейському, шведському, німецькому і чеському сценаріям, тепер польский.Добре мати такого профі на посаді головного санітарного лікаря.
05.05.2020 08:43 Ответить
Та ні. Ми в польський варіант не вписалися. Тапер перескочили на португальський. Від якого відстаємо на 25-30 днів. І там кінця-краю не видно. Ніяких піків, ніяких плато. лінійне зростання. Готуймося до нескінченного карантину для законослухняних громадян, док цей вірус не згине сам по собі.
05.05.2020 08:35 Ответить
Лживые твари
05.05.2020 08:38 Ответить
По коронавирусу на 10 дней,
а по экономика на 10 лет.
05.05.2020 08:42 Ответить
Ну и болтливый у нас Ляшко, хлебом не корми, дай попиариться.
05.05.2020 08:42 Ответить
будующий президент
05.05.2020 08:46 Ответить
Та не, по виду ему энурез по утрам спать не даёт
05.05.2020 08:52 Ответить
Как-то уже начало это всё ̶п̶о̶д̶з̶а̶ё̶ ̶ надоедать.
05.05.2020 08:43 Ответить
Ми вже йшли по корейському, шведському, німецькому і чеському сценаріям, тепер польский.Добре мати такого профі на посаді головного санітарного лікаря.
05.05.2020 08:43 Ответить
То ви там сидите і статистику підганяєте ? І ВСЕ ????
05.05.2020 08:46 Ответить
Так все закрито, а в Велюр його не кличуть.
05.05.2020 08:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rxb-M_N4GI0 #ІЗОЛЯЦІЯ
05.05.2020 08:53 Ответить
нет, они ещё на кердзьоре за три копейки мармеладствуют.
05.05.2020 12:44 Ответить
Даже здесь отстаём...
05.05.2020 08:49 Ответить
Невже не можуть звернутися до Мілованова, щоб він намалював нормальну статистику? Брехати, так перконливо. В нього в КСЕ повно аналітиків.
05.05.2020 08:50 Ответить
И так до осени.
05.05.2020 08:52 Ответить
Не пойму Ляшко, он с радостью это говорит или с сожалением?
05.05.2020 08:53 Ответить
Ситуація з коронавірусом в Україні відстає від польської на 12-13 днів, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 380
05.05.2020 08:57 Ответить
Принципиальная проблема в том, что хороший врач-эпидемиолог не может не быть человеконенавистником. Для него люди - это гадость, которая переносит заразу. Ну как промежуточные хозяева для гельминтологов. Страдания и неудобства "промежуточных хозяев" "гельминтолога" не волнуют, скорее наоборот: "так им, падлюкам", "нужно дать им живительный пендюль, бо иначе не поймут".
Нужно быть идиотам у власти, чтоб подчиняться приказам такого врача... Но! Год назад зелебобики выбрали именно идиотов!
05.05.2020 09:50 Ответить
Блин, я думал у нас на цензоре всего один всея ******* - Игорёша, а комменты щас почитал, так все иксперды по ковиду. И они же заоодно иксперды по валютным рынкам.
05.05.2020 09:59 Ответить
 
 