Ситуация с коронавирусом в Украине отстает от польской на 12-13 дней, - главный санврач Ляшко
Минздрав Украины следит за ситуацией с коронавирусом в Польше.
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Свободы слова", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В Минздраве пристально следят за распространением коронавируса в Польше.
По данным МОЗ, ситуация в Украине отстает от польской на 12-13 дней.
"Мы смотрим, сколько тестов делали в Польше, когда там было 5 тысяч больных и анализируем", – пояснил главный санврач.
В Украине на такое количество больных тестов делают немного меньше. Однако Украина делает их прицельнее. Например, провели 4 тысячи тестов, положительный результат дали 400. В Польше этот процент ниже.
Ляшко призвал украинцев в случаях симптомов коронавируса не бояться обращаться за помощью к семейным врачам, в скорую помощь. Если отказываются ехать на вызов, на горячую линию.
По состоянию на утро 5 апреля в Польше заразились коронавирусом 14 тысяч человек, 698 умерли. Отметим, по данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, Польша еще не достигла пика эпидемии коронавируса.
