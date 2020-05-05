Буду стоять на своем: не позволю возобновить сразу общественный транспорт, - главный санврач Ляшко
Работа общественного транспорта не должна возобновляться при ослаблении ограничений 11 мая, поскольку это может поставить крест на всем коронавирусном карантине.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил главный санврач Виктор Ляшко.
"Я на данный момент буду стоять на своем – я не позволю возобновить сразу общественный транспорт. Поскольку как только будет возобновлен общественный транспорт, у нас на карантине как таковом будет поставлен крест", - сказал он.
Ляшко сказал, что понимает, что ограничения общественного транспорта влияет на бизнес, но это точно не вопрос 11 мая.
"Мы еще посмотрим, как ослабление (карантина. - Ред.) повлияет на эпидемиологическую ситуацию", - подытожил медик.
Вчера Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые ослабления вступят в силу 11 мая.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае преждевременной отмены карантина до конца года от коронавируса в Украине могут умереть 120 000 человек.
с тех пор как прокси поменял, да?
Місцеві мешканці вирішили заблокували автобус через те, що туристів пускають на острів без жодного скринінгу та вимірювання температури, повідомляє Le Iene.
будь внимательным...
Украина 294
Рашка 990
Беларусь 1 858
В рашке с карантином и открытым метро заражаемость в 3 раза выше, чем в Украине, а в Беларуси совсем без карантина заражаемость выше чем в рашке в 2 раза, и в 6 раз чем в Украине.
Так что не нравится закрытое метро или карантин в принципе - сразу умножай число зараженных в Украине на эти цифры, а там и смертность подтянется пропорционально.
у нас просто тупо занижена инфицированность. ловкость рук и никакого мошенства.
Метро - самый безопасный вид транспорта, ввиду прекрасной вентиляции: выдох больного человека немедленно уносится потоком воздуха, а не плавает вокруг, как в маршрутке или автобусе, заражая всех вокруг.
-------------------------------------------------------------
Прямо как Штирлиц из анекдота.
Лучше бы он, как Штирлиц, пораскинул мозгами.