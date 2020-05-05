РУС
9 307 56

Буду стоять на своем: не позволю возобновить сразу общественный транспорт, - главный санврач Ляшко

Буду стоять на своем: не позволю возобновить сразу общественный транспорт, - главный санврач Ляшко

Работа общественного транспорта не должна возобновляться при ослаблении ограничений 11 мая, поскольку это может поставить крест на всем коронавирусном карантине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"Я на данный момент буду стоять на своем – я не позволю возобновить сразу общественный транспорт. Поскольку как только будет возобновлен общественный транспорт, у нас на карантине как таковом будет поставлен крест", - сказал он.

Ляшко сказал, что понимает, что ограничения общественного транспорта влияет на бизнес, но это точно не вопрос 11 мая.

"Мы еще посмотрим, как ослабление (карантина. - Ред.) повлияет на эпидемиологическую ситуацию", - подытожил медик.

Вчера Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые ослабления вступят в силу 11 мая.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае преждевременной отмены карантина до конца года от коронавируса в Украине могут умереть 120 000 человек.

"Я на данный момент буду стоять на своем - я не позволю возобновить сразу общественный транспорт. Поскольку как только будет возобновлен общественный транспорт, у нас на карантине как таковом будет поставлен крест", - сказал он.

МУДИЛО, А КАК НАСЧЁТ "ЭПИЦЕНТРА?" Ведь там же люди тусуются примерно так же, как в маршрутках? Не пора ли этот балаган Гереги-еврейчика закрывать со штрафом и позором? Или слабая кишка и евреев в Украине ЗАСЬ?
05.05.2020 08:58
Увы, Витя, не у всех есть служебный "Майбах" с личным водителем. Многие в общественном транспорте ездят.
05.05.2020 08:55
а почему товарищ Сухоруков мы должны смотреть на Московию, а не на Европу...?
05.05.2020 08:54
Так забезпечив би медицинські процедури для тих, хто їх потребує за місцем проживання. Щоб не їздили.
05.05.2020 08:52
Раскажи это меру Черкас
05.05.2020 08:52
Любители открытого метро во время карантина, которые с умными гривами кивают на цивилизованную Европу - смотрите лучше на рашку, в частности на Москву, и радуйтесь что в Киеве не такая же ситуация.
05.05.2020 08:52
а почему товарищ Сухоруков мы должны смотреть на Московию, а не на Европу...?
05.05.2020 08:54
Потому что толпящееся и бьющее стекла в транспорте безмасочное быдло куда больше напоминает московитов, а не европейцев.
05.05.2020 08:56
Ви про острів Іск'я в Італії?
05.05.2020 08:58
https://censor.net/user/464621 - и давно ты стал не быдлом..?

с тех пор как прокси поменял, да?
05.05.2020 09:01
Ні разу не міняв, як зареєстрквався один нік, не суди всіх по собі.Неподалік італійського острова Іск'я місцеві жителі заблокували туристичний автобус, який віз туристів з тих регіонів, де зафіксували спалах коронавірусу.

Місцеві мешканці вирішили заблокували автобус через те, що туристів пускають на острів без жодного скринінгу та вимірювання температури, повідомляє Le Iene.
05.05.2020 09:02
я не тебе написал...
показать весь комментарий
05.05.2020 09:04
80 відсотків московитів не миють рук перед їжею, нащо нам на них дивитись?
показать весь комментарий
чудний ти. народ все -рівно как сельодка на зупинках і у авто
показать весь комментарий
в рашке, где "жуткая ситуация". по сравнению с Украиной, где всё "образцово-показательно и хорошо". смертность всего на 26% выше. считал дня три назад. так что ты, суходрищев, снова мухлюешь.
05.05.2020 09:39 Ответить
Количество случаев заражения на 1 млн человек населения (данные статистики гугла)

Украина 294

Рашка 990

Беларусь 1 858
Украина 294

Рашка 990

Беларусь 1 858
05.05.2020 09:49
я писал про смертность. снова "не заметил"? ты же снова мухлюешь ибо это выявленные случаи. в Украине же делается на порядок меньше тестов, чем у соседей. не знал? не думаю!
05.05.2020 09:54 Ответить
А потому что смертность и текущая, и будущая - напрямую зависит от заражаемости и динамики выявления новых случаев.
В рашке с карантином и открытым метро заражаемость в 3 раза выше, чем в Украине, а в Беларуси совсем без карантина заражаемость выше чем в рашке в 2 раза, и в 6 раз чем в Украине.
Так что не нравится закрытое метро или карантин в принципе - сразу умножай число зараженных в Украине на эти цифры, а там и смертность подтянется пропорционально.
05.05.2020 10:00
не подтянется. некуда особо подтягиваться.

у нас просто тупо занижена инфицированность. ловкость рук и никакого мошенства.
05.05.2020 10:05 Ответить
То "хотите, как в Италии", то " посмотрите на рашку"... Вы реально з...ли, товарищи!
05.05.2020 11:46
Буду стоять на своем: не позволю возобновить сразу общественный транспорт, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 210
05.05.2020 08:54
Уляна Супрун

Буду стоять на своем: не позволю возобновить сразу общественный транспорт, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7551
05.05.2020 08:54
05.05.2020 08:54 Ответить
Ляшко, походи пешком на работу, а потом не позволяй. Или тебе таксисты мзду занесли?
05.05.2020 08:55 Ответить
Увы, Витя, не у всех есть служебный "Майбах" с личным водителем. Многие в общественном транспорте ездят.
05.05.2020 08:55 Ответить
Глуп как пробка ты, "главврач".
Метро - самый безопасный вид транспорта, ввиду прекрасной вентиляции: выдох больного человека немедленно уносится потоком воздуха, а не плавает вокруг, как в маршрутке или автобусе, заражая всех вокруг.
05.05.2020 08:57 Ответить
05.05.2020 08:58
они уже закрыли на недельку до 12 -го )))
05.05.2020 10:32 Ответить
В США чёрт застрелил охранника супермаркета,который не пускал его в магазин без маски.США преждивает ренесанс короновируса и смертей от него в связи с массовым отказами выполнять требования карантина.Украина резко омолодится и оздоровится,если разрешить сброду не носить намордники и соблюдать дистанцию.Братские могилы не смогут вместить молодых стариков и людей -хроников.
05.05.2020 08:58 Ответить
Молодець Міша, пильнуй за ситуацією в США надалі.
05.05.2020 09:00 Ответить
Я просто к тому,что Украина может запросто обрасти братскими могилами молодых стариков и просто хроников,от детей до убелённых сединой Если сброд не оденет намордники.Зато Украина омолодится,поздоровеет,и Пенсионному фонду намного легче станет.Долой карантин и намордники!.Даёшь свободу в песочницах!!
05.05.2020 11:42 Ответить
а якщо усі носитимуть маски, то "якість" зараження може перейти на рівень природньої вакцинації - маска знижує кількість вірусу, що може попасти у здорову людину, а тому набуття імунітету може відбуватися безсимптомно або слабо-симптомно. тобто оті всі, кого називають безсиптомними хворими, носіями - це ніхто інший, як ті, що отримали малу дозу вірусу, таку саму, що при вакцинації.
05.05.2020 09:11 Ответить
голословненько, манипулятивненько и хамоватенько до самозабвения... ты медведев или мишустин?
05.05.2020 09:43 Ответить
Он мІдведев! Из тех, кто писал"хотите как в италии". На сша переключился.
05.05.2020 11:51 Ответить
а можно я тоже на горле Ляшка постою?
05.05.2020 08:58 Ответить
, у нас на карантине как таковом будет поставлен крест",--у вас на карантине другой символ. Крест - это символ христианский, вы к нему каким боком ?
05.05.2020 08:58 Ответить
Хрест як християнський символ з'явився біля 2000 років, до того десятки тисяч він був символом інших релігій.
05.05.2020 09:06 Ответить
ЗЕ обіцяв відмінити кортежі, а відмінив якраз, громадський транспорт.Він,під коксом, постійно все путає чомусь.
05.05.2020 08:58 Ответить
Он и под коксом свою выгоду видит.
05.05.2020 09:00 Ответить
привезите его в Харьков, тут даже и не думали закрывать общественный транспорт, ну разве что метро))
05.05.2020 08:59 Ответить
С утра полные маршрутки. И горы трупов на улицах, ага. Только из районов тяжело добираться, попутки ловят.
05.05.2020 09:03 Ответить
А в Мариуполе нет метро! Как же нам спастись без закрытия метро?! Боже, нам всем п%$&а!
05.05.2020 11:53 Ответить
Стоять то вы умеете. А работать когда будете?
05.05.2020 09:00 Ответить
Ляшко будет стоять на своем
Прямо как Штирлиц из анекдота.
Лучше бы он, как Штирлиц, пораскинул мозгами.
05.05.2020 09:00 Ответить
Ляшко, проедься по райцентрам - все катаются на попутках. Впр
05.05.2020 09:01 Ответить
Как старикам добираться до поликлиники или до больницы?
05.05.2020 09:05 Ответить
Авторы спецоперации "коронавирус" планировали уменьшение поголовья стариков по максимуму. Это преступление должна будет расследовать следующая власть, после свержения режима зелёных проходимцев.
05.05.2020 09:08 Ответить
"Стоятиму на своєму..." - може ліпше переступи на чужий, бо на своєму боляче, та й незручно якось.
05.05.2020 09:05 Ответить
Если автобусные перевозчики перекроют дороги, как фермеры в Копанях, то придётся восстановить транспорт, никуда они не денутся!
05.05.2020 09:14 Ответить
Вот же ж мразота какая этот Ляшко..
05.05.2020 09:14 Ответить
каждый дурак ,всегда стоит на своем ,ибо дурость его не оставлять даже тогда,когда рядом мудрость...
05.05.2020 09:35 Ответить
Одно из главных предохранительных мер от распространения коронавируса - соблюдение разумной дистанции между людьми (1). Опасность на транспорте от СКОПЛЕНИЯ пассажиров, упакованных как шпроты в консервной банке (2). Простой способ избежать (2) при пользовании транспортом равномерно распределить потоки пассажиров во времени, изменив график начала работы предприятий и учреждений в диапазоне 7:00 до 9:00 - 10:00 утра. Ведь многие из нас так и делают, когда пытаются избежать быть шпротом, упакованным в консервной банке салона тролейбуса/автобуса или вагона метро/пригородного электропоезда.
05.05.2020 10:12 Ответить
Вже відомі автори цього штучного коронавірусу це - США, Франція і ними ж фінанссована до 24.04.2020 лабораторія в Ухані. Валити це на природні віруси мишей і панголінів це велика брехня. Тому ООН повинна провести розслідучвання цих ігр сатаністів і масонів і їх корпорацій з метою продажі вакцин, чипізації і дибілізації світу, для знищення тих хто може бути конкурентом золотому мільярду .
05.05.2020 10:41 Ответить
Очередная Анна Каренина будет своим телом останавливать поезд метро. Приходите посмеяться.
05.05.2020 11:42 Ответить
Заигрался Ляшко в спасителя нации. Пожалуй, буду подавать в суд на него лично, когда буду отсуживать ущерб.
05.05.2020 11:47 Ответить
Этот ляшко дебил .
05.05.2020 12:36 Ответить
верно.
05.05.2020 12:46 Ответить
Ляшко, вместе с Супрун, развалил СЭС, а теперь строит из себя спасителя народа. Двуличная мразь.
05.05.2020 13:26 Ответить
Готуйся Ляшко, скоро ти будеш не стояти, а сидіти у в'язниці за твій карантин та знищення економіки.
05.05.2020 15:58 Ответить
 
 