Буду стоять на своем: не позволю возобновить сразу общественный транспорт, - главный санврач Ляшко

Работа общественного транспорта не должна возобновляться при ослаблении ограничений 11 мая, поскольку это может поставить крест на всем коронавирусном карантине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"Я на данный момент буду стоять на своем – я не позволю возобновить сразу общественный транспорт. Поскольку как только будет возобновлен общественный транспорт, у нас на карантине как таковом будет поставлен крест", - сказал он.

Ляшко сказал, что понимает, что ограничения общественного транспорта влияет на бизнес, но это точно не вопрос 11 мая.

"Мы еще посмотрим, как ослабление (карантина. - Ред.) повлияет на эпидемиологическую ситуацию", - подытожил медик.

Вчера Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые ослабления вступят в силу 11 мая.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае преждевременной отмены карантина до конца года от коронавируса в Украине могут умереть 120 000 человек.

