В консультативный совет при Трехсторонней контактной группе по Донбассу смогут войти только те люди, которые не участвовали в войне против Украины, - Ермак
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак вновь подчеркивает, что в Консультативный совет в составе политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, об идее создания которого стало известно после заседания ТКГ 11 марта, могут быть привлечены исключительно граждане Украины, которые не участвовали в войне на Донбассе и не совершили преступлений.
"Украина никогда не будет вести переговоры с так называемыми "ЛНР/ДНР". Но в соответствии с Минскими договоренностями Украина должна согласовать три законодательных акта с "представителями территорий". Украина воспринимает как "представителей территорий" представителей гражданского общества, граждан Украины, поскольку многие проживающие сегодня на оккупированных территориях получили российские паспорта, которые не принимали никакого участия в войне против Украины, вынужденно остались на оккупированной территории, не являются преступниками, не убивали украинских военных, не принимали никаких преступных решений", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом Ермак вновь указал, что в Минском процессе есть только три полноправных участника: Украина, Россия и ОБСЕ.
Напомним, 11 марта на заседании ТКГ в Минске был подписан документ о создании Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы. Документ был подписан, в частности, и представителями "ДНР" Натальей Никаноровой и "ЛНР" Владиславом Дейнего.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. В тексте "Минских соглашений" нет ничего про "контактную группу" с представителями Луганды
2. "Минские соглашения" вообще не являются обязательными для сторон, поскольку не относятся к международным договорам (не имплементируется и не ратифицируется парламентом).
3. "Минские соглашения" нужны были только Украине как механизм удержания санкции против России за их невыполнение. И брать на себя какие то дополнительные обязательства - полный идиотизм, который мог совершить только дурачек с оливье в голове!!!!
Або силою, але коли рф звідти піде.
Це зрадники країни, що спромоглися пролізти у владні структури за допомогою інших зрадників і прямих ворогів країни
Яка нахєр консультативна рада з окупованими колаборантами???
Звцльняти тре ТЕРИТОРІЮ! І вже після звільненпя розбиратись з тими, зто там залишився й хто він є - зрадник, просто довпойоп з засраним киселевщиною мозком чи оселившийся «на югах» бурят з танку...
Зараз НІЯКИХ РОЗМОВ З ЛУГАНДОНЦЯМИ НЕ МОЖЕ БУТИ, бо вони НІЧОГО НЕ ВИРІШУЮТЬ...
тим, що початок такого спілкування одних громадян України з іншими громадянами України вкладається в формулу так званого "громадянського конфлікту/війни", назвіть як хочете.
поясніть будь ласка, що може вирішувати та на що впливати чи то переселенець чи то той, хто зараз перебуває на окупованій території, якщо територія є окупованою й всі рішення ухвалюються безпосередньо країною-окупантом?
він ворог як і бубачка.
пора вже усвідомити
ПРОВОКАЦИЯ
"Многие проживающие сегодня на оккупированных территориях получили российские паспорта, которые не принимали никакого участия в войне против Украины"
Паспорта не принимали или шо, я не понял....
Хоча і "наші" що отримали рос паспорт по факту вже не зовсім "наші"
У Сербії теж,
так, подібно, припиняли стріляти.
ну що не день, то граще (гірше)
сразу видно огента кримля.