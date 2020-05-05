РУС
Новости Агрессия России против Украины
3 322 65

В консультативный совет при Трехсторонней контактной группе по Донбассу смогут войти только те люди, которые не участвовали в войне против Украины, - Ермак

В консультативный совет при Трехсторонней контактной группе по Донбассу смогут войти только те люди, которые не участвовали в войне против Украины, - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак вновь подчеркивает, что в Консультативный совет в составе политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, об идее создания которого стало известно после заседания ТКГ 11 марта, могут быть привлечены исключительно граждане Украины, которые не участвовали в войне на Донбассе и не совершили преступлений.

"Украина никогда не будет вести переговоры с так называемыми "ЛНР/ДНР". Но в соответствии с Минскими договоренностями Украина должна согласовать три законодательных акта с "представителями территорий". Украина воспринимает как "представителей территорий" представителей гражданского общества, граждан Украины, поскольку многие проживающие сегодня на оккупированных территориях получили российские паспорта, которые не принимали никакого участия в войне против Украины, вынужденно остались на оккупированной территории, не являются преступниками, не убивали украинских военных, не принимали никаких преступных решений", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом Ермак вновь указал, что в Минском процессе есть только три полноправных участника: Украина, Россия и ОБСЕ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Говорить о создании консультативного совета при Трехсторонней контактной группе по Донбассу преждевременно, - Резников

Напомним, 11 марта на заседании ТКГ в Минске был подписан документ о создании Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы. Документ был подписан, в частности, и представителями "ДНР" Натальей Никаноровой и "ЛНР" Владиславом Дейнего.

Топ комментарии
+19
Негодяй и сволочь Ермак. Это кто назначит этих "не воевавших" представителей ОРДЛО? Террористы с которыми "отказывается" общаться ?
05.05.2020 09:03 Ответить
+16
а эта гнида всё консультативный совет нам пропихивает.
05.05.2020 09:02 Ответить
+16
ПЛЯЯЯТЬ!
Яка нахєр консультативна рада з окупованими колаборантами???
Звцльняти тре ТЕРИТОРІЮ! І вже після звільненпя розбиратись з тими, зто там залишився й хто він є - зрадник, просто довпойоп з засраним киселевщиною мозком чи оселившийся «на югах» бурят з танку...
Зараз НІЯКИХ РОЗМОВ З ЛУГАНДОНЦЯМИ НЕ МОЖЕ БУТИ, бо вони НІЧОГО НЕ ВИРІШУЮТЬ...
05.05.2020 09:07 Ответить
Комментировать
То есть Россия, как сторона конфликта туда не входит?
05.05.2020 09:01 Ответить
Вона якраз і буде входити, бо за версією цього мудака вона "нє участвавала в вайнє протів Украіни"
05.05.2020 09:05 Ответить
В останніх домовленостях, які підписав Єрмак, РФ не є стороною конфлікта. Вважаю, що до ТКГ ввійдуть лугандони, які не тримали зброю, а РФ залишиться по за лапками.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:15 Ответить
При цьому Єрмак вкотре зазначив, що в Мінському процесі є лише три повноправні учасники: Україна, Росія та ОБСЄ.Джерело: https://censor.net/ua/n3193362
05.05.2020 09:58 Ответить
на словах він може казати що завгодно - дивіться на справи
05.05.2020 11:53 Ответить
По мнению еРМАКА, у нас внутренний конфликт, а рашисты мирАтворцы! Все, как надиктовал пУ Кровавый.
05.05.2020 09:54 Ответить
Более того!!! Россия, если какой ДУРЕНЬ верит Ермаку, разрешит из подконтрольных ей территорий дать в совет "неподконтрольных" ей "представителей" ?!?!?! Что за бред несет этот "засланный козачек"!
05.05.2020 13:24 Ответить
В консультативный совет при Трехсторонней контактной группе по Донбассу смогут войти только те люди, которые не участвовали в войне против Украины, - Ермак - Цензор.НЕТ 8640
05.05.2020 09:01 Ответить
Недорого. Всього лише потрібно зняти кіно про всителя з народу, і викинути кілька жартиків рівня "піся, попа, туалет".
05.05.2020 09:03 Ответить
Є нормальний варіант для гідного виходу з кризи з цією консультативною групою. Представниками окупованих територій мають бути мешканці, які проживають не території України. Переселенці. Якщо вже назад неможливо відрулити, то треба робити маневр в сторону.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:01 Ответить
Та можливо все відрулити. Знайти привід не проблема. Просто у топ-корупціонера немає бажання цього робити.
05.05.2020 09:06 Ответить
Назад отрулить можно, причем насколько угодно.
1. В тексте "Минских соглашений" нет ничего про "контактную группу" с представителями Луганды
2. "Минские соглашения" вообще не являются обязательными для сторон, поскольку не относятся к международным договорам (не имплементируется и не ратифицируется парламентом).
3. "Минские соглашения" нужны были только Украине как механизм удержания санкции против России за их невыполнение. И брать на себя какие то дополнительные обязательства - полный идиотизм, который мог совершить только дурачек с оливье в голове!!!!
05.05.2020 09:19 Ответить
Закінчити війну може тільки рф.
Або силою, але коли рф звідти піде.
05.05.2020 10:00 Ответить
ніяких дурачків! Дурачки ті хто вірять, що президентом та головою ОП може стати дурачок.
Це зрадники країни, що спромоглися пролізти у владні структури за допомогою інших зрадників і прямих ворогів країни
05.05.2020 11:51 Ответить
Але серед переселенців багато лугандонів.
05.05.2020 09:22 Ответить
а эта гнида всё консультативный совет нам пропихивает.
05.05.2020 09:02 Ответить
Негодяй и сволочь Ермак. Это кто назначит этих "не воевавших" представителей ОРДЛО? Террористы с которыми "отказывается" общаться ?
05.05.2020 09:03 Ответить
ПЛЯЯЯТЬ!
Яка нахєр консультативна рада з окупованими колаборантами???
Звцльняти тре ТЕРИТОРІЮ! І вже після звільненпя розбиратись з тими, зто там залишився й хто він є - зрадник, просто довпойоп з засраним киселевщиною мозком чи оселившийся «на югах» бурят з танку...
Зараз НІЯКИХ РОЗМОВ З ЛУГАНДОНЦЯМИ НЕ МОЖЕ БУТИ, бо вони НІЧОГО НЕ ВИРІШУЮТЬ...
05.05.2020 09:07 Ответить
Ермак - просто мразота прокацапленая!!!
05.05.2020 09:07 Ответить
Ани ни ваивали ани на блокпастах кашу варили
05.05.2020 09:08 Ответить
Так чим переселенці не годяться представниками ОРДЛО? Вони підходять, як ніхто. Вони не воювали. Вони не чинили злочинів проти населення. Вони не отримували ординських паспортів. І вони є мешканцями окупованих територій, які знайшли тимчасовий притулок в Україні. Вважайте - у відрядженні. В гостях.
05.05.2020 09:09 Ответить
"Так чим переселенці не годяться представниками ОРДЛО?"
тим, що початок такого спілкування одних громадян України з іншими громадянами України вкладається в формулу так званого "громадянського конфлікту/війни", назвіть як хочете.
поясніть будь ласка, що може вирішувати та на що впливати чи то переселенець чи то той, хто зараз перебуває на окупованій території, якщо територія є окупованою й всі рішення ухвалюються безпосередньо країною-окупантом?
05.05.2020 10:01 Ответить
тим що це поступка з нашого боку в обмін на що?
05.05.2020 11:49 Ответить
У Єрмака є план,який йому написали у Мацквє,він його **********,а Зелєбоба у цей час грає на роялі.
05.05.2020 09:11 Ответить
гебняве чмо цей ермак, троянський лох!!
05.05.2020 09:11 Ответить
В консультативный совет при Трехсторонней контактной группе по Донбассу смогут войти только те люди, которые не участвовали в войне против Украины, - Ермак - Цензор.НЕТ 1889
05.05.2020 09:11 Ответить
Все,что делает и говорит Ермак-это все только на пользу РФ.Его конечная цель-развал Украины.Вот кого пригрела "власть" зеленых макак.Делайте выводы.
05.05.2020 09:13 Ответить
Гражданское общество в днр, лол, ермак ты идиот?
05.05.2020 09:13 Ответить
Да, он идиот!
05.05.2020 10:49 Ответить
ні, він не ідіот.
він ворог як і бубачка.
пора вже усвідомити
05.05.2020 11:46 Ответить
Одно другого не исключает!
05.05.2020 11:57 Ответить
Ні... Він засланий масквою агент... Як і припіздєнт бубочка...
05.05.2020 20:10 Ответить
Двойные стандарты. С одной стороны "мы не будем говорить с представителями" , и тут же "с теми ,кто не учавствовали в войне". Вы скажите ,что не будите вести переговоры с теми кто стрелял,но с их идеологическими вдохновителями с большим удовольствием.
05.05.2020 09:14 Ответить
И что значит не принимали решений? Бежали на референдум всем своим пампасским зоопарком аж пыль летела, это что не принятие решений?
05.05.2020 09:15 Ответить
Не забудьте от украинской стороны ввести в тот совет щирых украинцев Таньку Монтян и ПетуШария.
05.05.2020 09:15 Ответить
А ти вже подав заявку на участь,до МГБ ДурНР?Чи ти воював?
05.05.2020 09:20 Ответить
Админ
ПРОВОКАЦИЯ
05.05.2020 09:34 Ответить
Так и будет. Кого же еще. Нормальные же украинцы не согласятся участвовать в етом кремлевском шабаше
05.05.2020 09:29 Ответить
Шо оно говорит, кто нибудь может понять?
"Многие проживающие сегодня на оккупированных территориях получили российские паспорта, которые не принимали никакого участия в войне против Украины"
Паспорта не принимали или шо, я не понял....
05.05.2020 09:19 Ответить
Воно не розуміє,шо з росіянським паспортом,то вже громадянин росіянії,бо у нього самого росіянський паспорт лежить у кишені поруч зі ксивою ФСБ.
05.05.2020 09:22 Ответить
напевне, таким чином ще й хоче легітимізувати російське громадянство для представників цієї консультативної групи...
05.05.2020 10:21 Ответить
да, доречі, я якось навіть не додумався до цього.
Хоча і "наші" що отримали рос паспорт по факту вже не зовсім "наші"
05.05.2020 11:45 Ответить
Опять ти, **** малороська, хлєбало відкриваєш?
05.05.2020 09:26 Ответить
А крыса сепарская Ермак все не уймется. Какие люди туда войдут если там все кому старше 18 лет призываются в росийскую армию и воюют на стороне Рашки и под росийскими флагами
05.05.2020 09:28 Ответить
Цей Єрмак - клоун ще той. Хто ж з росіян визнається, що він брав участь у війні проти України?
05.05.2020 09:36 Ответить
Это хитросделаное говно хочет нам сказать, что от имени террористов переговоры будут вести заложники? И что же выторгуют у нас заложники? Себе или все же террористам? Самое грустное, что есть много людей, готовых обсуждать этот абсурд на полном серьезе
05.05.2020 09:54 Ответить
Ха! А кого ж тоді вони будуть представляти ? Якщо реальна влада у людей зі зброєю ...
05.05.2020 09:54 Ответить
вы послушайте этот ватно-************* Бред!!!! во первых на Х,,,Й эта "группа" нужна, для того что-бы сделать ******** не участником, а наблюдателем и снять с нее санкции, во вторых кто будет отбирать и проверять этих "достойных", билетер 95 квартала с липовым званием баканов???? и т.д короче "мальчик" четко работает на кремль, а это ваЗЕлиновское Недоразумение ему подмахивает......
05.05.2020 09:55 Ответить
Нажаль, тут велика політика. Європа вимагає контакти.
У Сербії теж, так , подібно, припиняли стріляти.
05.05.2020 10:03 Ответить
Ты **** опять за свое!?
05.05.2020 10:17 Ответить
Jebana ruska gnida!
05.05.2020 10:23 Ответить
Так вроде на Западе сказали, что не надо никаких советов!?
05.05.2020 10:40 Ответить
Навіщо та рада? Беріть ткди добровольців "Донбасу" "Айдара" та інших пацанів із Донбасу, які зі зброєю захищали країну, якщо вам так горить і хай розмовляють з президентом, якщо у нього є совість з ними розмовляти.
05.05.2020 11:10 Ответить
А те кто командовали террористами , но сами не участвовали - могут войти?
05.05.2020 11:20 Ответить
Если бес путлер непосредственно не стрелял на донбассе значит его можно брать в консультативный совет, конченный рашист, как и его хозяин блазень.
05.05.2020 11:24 Ответить
тобто з одного боку будуть наші зрадники, а з іншого їхні "що отримали російські паспорти"....
ну що не день, то граще (гірше)
05.05.2020 11:42 Ответить
После таких заявлений Козыря понятно, что верно говорили у меня на службе: "Родине нужны герои, а пи..а рожает дураков".
05.05.2020 11:47 Ответить
Ермак -Дерьмак. И этим все сказано.
05.05.2020 12:18 Ответить
Кацапська наволоч ! В Країні карантин , а він як справжній москаль використовує ситуацію і хоче впровадити план ФСБ по федералізації України, капітулюючи і відбілюючи війну РФ проти нашої Держави .Рідка сволота ,халуй медведчука=путіна !
05.05.2020 12:25 Ответить
какое промосковское заявление.
сразу видно огента кримля.
05.05.2020 12:48 Ответить
А ху-ху єрмак не хо-хо?!
05.05.2020 13:02 Ответить
По любому будут путинские ********, да ещё и получившие российские паспорта. Кого Ермак дурит?
05.05.2020 14:17 Ответить
 
 