За сутки на Львовщине выявили 8 новых случаев COVID-19, всего в области - 514, - горсовет. ИНФОГРАФИКА

Во Львове и Львовской области 514 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила Галина Сличная, заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу.

По ее словам, по состоянию на 8 утра во Львове и Львовской области подтверждены 514 случаев инфицирования коронавирусом, из них 16 - летальные.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 2280 человек, госпитализированы - 418, на амбулаторном лечении - 1862 человека, выписаны - 285 человек. Сейчас в больнице находится 135 человек, из них в реанимации - 3 человека, на аппаратах ИВЛ - 2 человека. В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 514 человек, 16 человек умерли. 106 пациентов выздоровели", - сказано в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 103 ПЦР-тесты, из которых 8 - положительные.

Напомним, в Украине на утро 4 мая зафиксировано 418 новых случаев COVID-19, всего зараженных - 12 331, умерли 15 человек