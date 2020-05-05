Общественный совет при участии героев войны на Донбассе и активистов начнет работать в ближайшее время, - Ермак
В ближайшее время Офис Президента представит общественный совет, в который войдут ветераны войны и авторитетные личности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд с Украинского Белого Дома".
"В ближайшее время при содействии Офиса Президента начнет работать общественный совет, который будет состоять из героев войны на Донбассе, активистов, авторитетных людей, которые являются совестью нашей нации", - рассказал он.
По словам Ермака, на обсуждение вновь созданного общественного совета будут выносить наболевшие в обществе вопросы.
"И все дела, как в отношении госпожи Чорновол (экс-нардеп Татьяна Чорновол. - Ред.), будут выноситься на общественное обсуждение этого совета. Общество, которое заплатило такую высокую цену за свою независимость, вправе сегодня задавать вопросы, но не мешая правосудию, общественному диалогу и без использования политической заангажированности", - отметил он.
Глава ОП уточнил, что общественный совет будет работать по многим направлениям, в том числе "с матерями наших героев, погибших на Донбассе, по реабилитации наших воинов, контролировать обмены".
Ермак предположил, что представить этот общественный совет могут до конца этой недели.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
С какой стороны?
Voice of Ukraine
@newstop_us
Центральне завдання суперагента ФСБ "Козиря" - голови ОП Єрмака - протокол про створення консультативної ради ОРДЛО-Україна
https://twitter.com/StugnaU
Stugna UA
@StugnaU Мерс для Ермака - это только очень маленький аванс за предательство. После завершения сделки Ермак получит в десятки раз больше. Украинский же народ получит зияющую рану ОРДЛО, гражд. войну, снятия санкций с Кремля и лалее новый виток агрессии против Украины и страна в огне ...