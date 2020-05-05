Общественный совет при участии героев войны на Донбассе и активистов начнет работать в ближайшее время, - Ермак

В ближайшее время Офис Президента представит общественный совет, в который войдут ветераны войны и авторитетные личности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд с Украинского Белого Дома".

"В ближайшее время при содействии Офиса Президента начнет работать общественный совет, который будет состоять из героев войны на Донбассе, активистов, авторитетных людей, которые являются совестью нашей нации", - рассказал он.

По словам Ермака, на обсуждение вновь созданного общественного совета будут выносить наболевшие в обществе вопросы.

"И все дела, как в отношении госпожи Чорновол (экс-нардеп Татьяна Чорновол. - Ред.), будут выноситься на общественное обсуждение этого совета. Общество, которое заплатило такую ​​высокую цену за свою независимость, вправе сегодня задавать вопросы, но не мешая правосудию, общественному диалогу и без использования политической заангажированности", - отметил он.

Глава ОП уточнил, что общественный совет будет работать по многим направлениям, в том числе "с матерями наших героев, погибших на Донбассе, по реабилитации наших воинов, контролировать обмены".

Ермак предположил, что представить этот общественный совет могут до конца этой недели.

