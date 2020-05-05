РУС
Общественный совет при участии героев войны на Донбассе и активистов начнет работать в ближайшее время, - Ермак

В ближайшее время Офис Президента представит общественный совет, в который войдут ветераны войны и авторитетные личности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд с Украинского Белого Дома".

"В ближайшее время при содействии Офиса Президента начнет работать общественный совет, который будет состоять из героев войны на Донбассе, активистов, авторитетных людей, которые являются совестью нашей нации", - рассказал он.

По словам Ермака, на обсуждение вновь созданного общественного совета будут выносить наболевшие в обществе вопросы.

"И все дела, как в отношении госпожи Чорновол (экс-нардеп Татьяна Чорновол. - Ред.), будут выноситься на общественное обсуждение этого совета. Общество, которое заплатило такую ​​высокую цену за свою независимость, вправе сегодня задавать вопросы, но не мешая правосудию, общественному диалогу и без использования политической заангажированности", - отметил он.

Глава ОП уточнил, что общественный совет будет работать по многим направлениям, в том числе "с матерями наших героев, погибших на Донбассе, по реабилитации наших воинов, контролировать обмены".

Ермак предположил, что представить этот общественный совет могут до конца этой недели.

Топ комментарии
+13
А моторола с гиви тоже будут?
05.05.2020 09:08 Ответить
+12
О, для Сивохи местечко уже подготовили!)
05.05.2020 09:14 Ответить
+8
Всі борцуни, які побороли "баригу" і підтримують діяльність капітулянта
05.05.2020 09:13 Ответить
05.05.2020 09:08 Ответить
Из каких героев?Таких,как Семенченко?
показать весь комментарий
05.05.2020 09:10 Ответить
Всі борцуни, які побороли "баригу" і підтримують діяльність капітулянта
показать весь комментарий
05.05.2020 09:13 Ответить
05.05.2020 09:14 Ответить
20:15 https://censor.net/news/3193314/my_nadeemsya_chto_kreml_usilit_svoyu_delegatsiyu_v_minske_na_peregovorah_po_donbassu_ermak
05.05.2020 09:20 Ответить
Когда будет совет , - Тогда и посмотрим.А Сивохо будит??? как представитель от Офиса.
05.05.2020 09:22 Ответить
Це воно натякає на те, що його брат, який «героїчно загинув» на Донбасі нарешті легалізує свій «бізнес» з торгівлі посадами, а активістом буде Міхо.
05.05.2020 09:32 Ответить
я даже знаю кто туда войдет...колаборант, предатель побратимов и просто отморозок илья кива из жопоблока например....ну и еще человек 50 аватаров наберут которые обоссаные валялись в окопе, когда настоящие воины шли в атаку. А этим раздадут по ящику водки и они и слава расее будут орать и примырення и что угодно
05.05.2020 09:32 Ответить
Уже ж прояснили- "общественный совет"- инициатива *****@шки. Все остальное - ватная ложь.
05.05.2020 09:35 Ответить
будет состоять из героев войны на Донбассе

С какой стороны?

С какой стороны?
05.05.2020 09:38 Ответить
"А какая разница?"
05.05.2020 09:45 Ответить
Братика свого ("погибшего", "бессмертного") тоже туди включиш, колаборант плядський?
05.05.2020 09:47 Ответить
https://twitter.com/newstop_us

Voice of Ukraine
@newstop_us
Центральне завдання суперагента ФСБ "Козиря" - голови ОП Єрмака - протокол про створення консультативної ради ОРДЛО-Україна

https://twitter.com/StugnaU

Stugna UA
@StugnaU Мерс для Ермака - это только очень маленький аванс за предательство. После завершения сделки Ермак получит в десятки раз больше. Украинский же народ получит зияющую рану ОРДЛО, гражд. войну, снятия санкций с Кремля и лалее новый виток агрессии против Украины и страна в огне ...
Громадська рада за участю героїв війни на Донбасі та активістів почне працювати найближчим часом, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6192
Громадська рада за участю героїв війни на Донбасі та активістів почне працювати найближчим часом, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3840
05.05.2020 10:14 Ответить
Создают ручной совет ветеранов за одно и пиарятся...
05.05.2020 10:26 Ответить
Лугандон одобряет
Громадська рада за участю героїв війни на Донбасі та активістів почне працювати найближчим часом, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4275
05.05.2020 11:00 Ответить
правильно.
05.05.2020 12:49 Ответить
Вот увидите, это будет ещё та пророссийская антиукраинская помойка.
05.05.2020 14:31 Ответить
 
 