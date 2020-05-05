РУС
Зеленский попросил пересмотреть медреформу: "Могут быть уволены около 50 тысяч медиков и закрыты 332 больницы"

Областные детские больницы недополучат почти 200 млн грн, а большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров - на грани закрытия.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству и Верховной Раде в срочном порядке пересмотреть медицинскую реформу, потому что из-за нее без работы могут остаться около 50 тысяч медиков и будут закрыты 332 больницы. Об этом глава государства сказал в видеообращении 4 мая, передает Цензор.НЕТ.

"Фейсбук, инстаграм и мой рабочий стол заполнены обращениями докторских коллективов со всех уголков нашей страны. Все они касаются второго этапа медицинской реформы. Обычно мы обращаемся к врачам за помощью. Сегодня о помощи умоляют наши врачи. Знаете, с первых дней президентства я получаю совершенно полярную информацию. Одни уверяют, что реформа – панацея, другие – что это смерть. Нам была нужна беспристрастная и объективная оценка. Не диванных экспертов, а топовых отечественных медиков. Мы создали рабочую группу, куда вошли академики, профессора и заслуженные врачи нашей страны. Они совместно с новым руководством Минздрава проанализировали положение вещей. Правда заключается в том, что реформа имеет как большие плюсы, так и очевидные минусы", - сказал Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полная отмена карантина - плюс 120 тыс. смертей до конца года, смягчение будет поэтапным,- Зеленский. ВИДЕО

Он отметил, что нынешняя задача – "сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки. В частности, из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 тысяч медиков и закрыты 332 больницы в Украине. Почти тысяча больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы. Все это вызывает ряд вопросов. Почему вместо того, чтобы спасать жизни других людей, медики вынуждены думать о собственном выживании? Почему тарифы составляли не профильные врачи, а чиновники, без глубинного понимания процесса? Каким образом один вызов скорой фактически оценили аж в 75 гривен? Почему за инсульт и инфаркт сумма на бумаге как минимум в два раза меньше от реальной стоимости? По новому механизму некоторым больницам хватит разве что на дверной замок и плакат: "Мы закрылись. Держитесь. Удачи".

Президент сообщил, что областные детские больницы недополучат почти 200 млн грн. На грани закрытия – большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров.

"Я не могу всего этого допустить. Я не могу допустить сокращения бригад скорой помощи. И ситуаций, когда человеку стало плохо в понедельник, а скорая доехала к нему во вторник. Или если вы например житель Сумской области, то вам лучше вообще не болеть, потому что придется ехать на лечение за 200 километров. Я не могу допустить, чтобы квалифицированные детские врачи уехали за границу и был катастрофический рост детской смертности. Или чтобы в ближайшие два года заболеваемость туберкулезом выросла на треть. Мы не можем всего этого допустить, иначе это будет называться не реформа, а диверсия", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Психбольницы оказались на грани полного закрытия, - Степанов

Глава государства призвал министра здравоохранения, главу профильного комитета Верховной Рады и главного санитарного врача Украины безотлагательно предложить пути решения этих вопросов.

"Нам требуется не свертывание реформы, а ее улучшение. Признание ошибок и их исправление. Я уверен, что глобальное требование одно, и оно очень простое: реформой должны быть довольны и пациенты, и медики всех уровней", - сказал президент. 

Зеленский попросил пересмотреть медреформу: "Могут быть уволены около 50 тысяч медиков и закрыты 332 больницы" - Цензор.НЕТ 3736
Зеленский попросил пересмотреть медреформу: "Могут быть уволены около 50 тысяч медиков и закрыты 332 больницы" - Цензор.НЕТ 8924
Зеленский попросил пересмотреть медреформу: "Могут быть уволены около 50 тысяч медиков и закрыты 332 больницы" - Цензор.НЕТ 8131
дивіться, зєльонка починає виправлятись!

і судячи з того, як виють сироти вальцмана, може ще і авакова приберуть на
Реквием по медреформе. Кто заплатит за ошибку ЗеленскогоТысячи смертей в будущие годы будут уже на совести президента. Хорошего парня, которого выбрал мудрый народ
Некомпетентность убивает. ...

Вообще интересная штуковина эта голова Зеленского. Что там такого происходит, никому не понять. Это даже не туман. Как в одной голове может совмещаться ужас от состояния украинской медицины и желание не допустить изменений, - сказать трудно. Но это реальность. Вирус https://nv.ua/ukraine/politics/medicinskaya-reforma-zelenskiy-prizval-ispravit-oshibki-novosti-ukrainy-50086092.html привлек внимание инициативного президента к состоянию медицины . Которая, о чудо, почти не изменилась с советских времен. И президент потребовал, чтобы изменения отменили и все оставили как есть. И это после того, как даже критики признали успешность первого этапа медицинской реформы. И тот же принцип, который сделал успешной реформу «первички», должен был быть реализован и на «вторичке». Но принцип верный, а реформа оказалась неправильной. Чудо. Парадокс.
Президент созвал людей, которым невыгодна медицинская реформа, которые теряют от нее деньги и попросил рекомендации. https://nv.ua/ukraine/politics/medicinskaya-reforma-v-ukraine-chto-proishodit-s-finansirovaniem-novosti-ukrainy-50086196.html Они ему и порекомендовали. Отменить медицинскую реформу . Чтобы деньги, как и прежде, ходили за главврачами, а не за пациентами. Трудно ожидать другого ответа от глав врачей. А значит все останется как было. Президент увидел ужасное состояние медицины на фоне вируса и решил, что это надо законсервировать и не менять. Гениальный вывод. И если бы мы искали теорию заговора, то могли бы предположить, что власти так понравилось зарабатывать на вирусе, что они решили оставить эту возможность надолго. А пока не работает медицина - заработки будут. Но это все пустое. Это как торговля на крови. На самом деле работает старое правило - если ты можешь объяснить что-то глупостью, то не ищи других сложных объяснений.

Президент регулярно собирает людей, которые страдали от изменений, и они ему рекомендуют «вернуть как было». И президент возвращает. Сначала они делали изменения непопулярными с помощью своих телеканалов, которые смотрел в том числе и президент, а теперь, используя благодатную почву, они откатывают изменения назад. И опять отбрасывают нас назад на десятки лет. Забирают будущее. И если раньше мы отставали от Польши на 50 лет, то после Зеленского будет уже 60. А может и 70. А значит мало кто из тех, кто живет сейчас, сможет дожить до того момента, как мы догоним сегодняшнюю Польшу. И трудно в такой момент винить людей в том, что они готовы бросать все и сваливать. Потому что отсутствие реформ в прошлом забрали у них настоящее, а откат реформ сегодня лишает их будущего.
А в случае с медреформой забирают жизни в прямом смысле этого слова. Потому что коррупция в медицине убивает. И сначала ты возвращаешь дух прежнего МОЗ, согласно которому откаты в 40% при закупках являются нормой, а потом отменяешь системные изменения. А значит медицины не будет. А значит медицина останется неэффективной. А значит люди продолжат умирать.И тысячи смертей в будущие годы будут уже на совести Зеленского. Хорошего парня, которого выбрал мудрый народ. Который хочет аплодисментов. И получит их. И только вот вопрос, как много из людей, дарящих сейчас овации президенту за отмену медреформы, умрут в ближайшие годы из-за того, что украинская медицина не изменится.
https://nv.ua/opinion/zelenskiy-i-medreforma-komu-vygodna-otmena-vtorogo-etapa-novosti-ukrainy-50086219.html?utm_campaign=main_page_heads&utm_medium=heads&utm_source=site
фрикция СН что хочет то и творит за спиной у гаранта, и создается впечатление что НЕ ЛОХ, на самом деле обратное от этого выражения
Хорошо о Зе высказался Чекалкин - " Вообще, я не суеверный человек, но нельзя игнорировать тот факт, что Зеленский в какой-то степени приносит несчастье. Поехал в Оман - там умер султан, отправился в Соединенные Штаты - там объявили импичмент Трампу, в Париж - сгорел собор Парижской Богоматери. То есть имеются какие-то признаки, что он не совсем фартовый в этом плане. Ранее он хотя бы путешествовал и разносил этот негатив по другим странам, а теперь два месяца не выезжает из Украины, и все проблемы накапливаются здесь у нас. Это так, в шутку. Но в каждой шутке есть доля правды." https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-nakonets-ponyal-v-kakuyu-bedu-popal-eks-diplomat.htm

Чекалкин забыл только добавить, что после избрания Зе и Украина ушла в экономическое пике и усугубила социальные проблемы .
Гнать этого дебилоида надо и чем быстрее тем лучше.
Зеля, ты идиот?
У тебя есть деньги на дополнительные 50 тысяч медиков и 333 больницы?
кУДА ТЫ ЛЕЗЕШЬ? ПОПИИИИИИ...ТЬ?
