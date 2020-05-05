Зеленский попросил пересмотреть медреформу: "Могут быть уволены около 50 тысяч медиков и закрыты 332 больницы"
Областные детские больницы недополучат почти 200 млн грн, а большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров - на грани закрытия.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству и Верховной Раде в срочном порядке пересмотреть медицинскую реформу, потому что из-за нее без работы могут остаться около 50 тысяч медиков и будут закрыты 332 больницы. Об этом глава государства сказал в видеообращении 4 мая, передает Цензор.НЕТ.
"Фейсбук, инстаграм и мой рабочий стол заполнены обращениями докторских коллективов со всех уголков нашей страны. Все они касаются второго этапа медицинской реформы. Обычно мы обращаемся к врачам за помощью. Сегодня о помощи умоляют наши врачи. Знаете, с первых дней президентства я получаю совершенно полярную информацию. Одни уверяют, что реформа – панацея, другие – что это смерть. Нам была нужна беспристрастная и объективная оценка. Не диванных экспертов, а топовых отечественных медиков. Мы создали рабочую группу, куда вошли академики, профессора и заслуженные врачи нашей страны. Они совместно с новым руководством Минздрава проанализировали положение вещей. Правда заключается в том, что реформа имеет как большие плюсы, так и очевидные минусы", - сказал Зеленский.
Он отметил, что нынешняя задача – "сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки. В частности, из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 тысяч медиков и закрыты 332 больницы в Украине. Почти тысяча больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы. Все это вызывает ряд вопросов. Почему вместо того, чтобы спасать жизни других людей, медики вынуждены думать о собственном выживании? Почему тарифы составляли не профильные врачи, а чиновники, без глубинного понимания процесса? Каким образом один вызов скорой фактически оценили аж в 75 гривен? Почему за инсульт и инфаркт сумма на бумаге как минимум в два раза меньше от реальной стоимости? По новому механизму некоторым больницам хватит разве что на дверной замок и плакат: "Мы закрылись. Держитесь. Удачи".
Президент сообщил, что областные детские больницы недополучат почти 200 млн грн. На грани закрытия – большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров.
"Я не могу всего этого допустить. Я не могу допустить сокращения бригад скорой помощи. И ситуаций, когда человеку стало плохо в понедельник, а скорая доехала к нему во вторник. Или если вы например житель Сумской области, то вам лучше вообще не болеть, потому что придется ехать на лечение за 200 километров. Я не могу допустить, чтобы квалифицированные детские врачи уехали за границу и был катастрофический рост детской смертности. Или чтобы в ближайшие два года заболеваемость туберкулезом выросла на треть. Мы не можем всего этого допустить, иначе это будет называться не реформа, а диверсия", - заявил Зеленский.
Глава государства призвал министра здравоохранения, главу профильного комитета Верховной Рады и главного санитарного врача Украины безотлагательно предложить пути решения этих вопросов.
"Нам требуется не свертывание реформы, а ее улучшение. Признание ошибок и их исправление. Я уверен, что глобальное требование одно, и оно очень простое: реформой должны быть довольны и пациенты, и медики всех уровней", - сказал президент.
і судячи з того, як виють сироти вальцмана, може ще і авакова приберуть на
Некомпетентность убивает. ...
Вообще интересная штуковина эта голова Зеленского. Что там такого происходит, никому не понять. Это даже не туман. Как в одной голове может совмещаться ужас от состояния украинской медицины и желание не допустить изменений, - сказать трудно. Но это реальность. Вирус https://nv.ua/ukraine/politics/medicinskaya-reforma-zelenskiy-prizval-ispravit-oshibki-novosti-ukrainy-50086092.html привлек внимание инициативного президента к состоянию медицины . Которая, о чудо, почти не изменилась с советских времен. И президент потребовал, чтобы изменения отменили и все оставили как есть. И это после того, как даже критики признали успешность первого этапа медицинской реформы. И тот же принцип, который сделал успешной реформу «первички», должен был быть реализован и на «вторичке». Но принцип верный, а реформа оказалась неправильной. Чудо. Парадокс.
Президент созвал людей, которым невыгодна медицинская реформа, которые теряют от нее деньги и попросил рекомендации. https://nv.ua/ukraine/politics/medicinskaya-reforma-v-ukraine-chto-proishodit-s-finansirovaniem-novosti-ukrainy-50086196.html Они ему и порекомендовали. Отменить медицинскую реформу . Чтобы деньги, как и прежде, ходили за главврачами, а не за пациентами. Трудно ожидать другого ответа от глав врачей. А значит все останется как было. Президент увидел ужасное состояние медицины на фоне вируса и решил, что это надо законсервировать и не менять. Гениальный вывод. И если бы мы искали теорию заговора, то могли бы предположить, что власти так понравилось зарабатывать на вирусе, что они решили оставить эту возможность надолго. А пока не работает медицина - заработки будут. Но это все пустое. Это как торговля на крови. На самом деле работает старое правило - если ты можешь объяснить что-то глупостью, то не ищи других сложных объяснений.
Президент регулярно собирает людей, которые страдали от изменений, и они ему рекомендуют «вернуть как было». И президент возвращает. Сначала они делали изменения непопулярными с помощью своих телеканалов, которые смотрел в том числе и президент, а теперь, используя благодатную почву, они откатывают изменения назад. И опять отбрасывают нас назад на десятки лет. Забирают будущее. И если раньше мы отставали от Польши на 50 лет, то после Зеленского будет уже 60. А может и 70. А значит мало кто из тех, кто живет сейчас, сможет дожить до того момента, как мы догоним сегодняшнюю Польшу. И трудно в такой момент винить людей в том, что они готовы бросать все и сваливать. Потому что отсутствие реформ в прошлом забрали у них настоящее, а откат реформ сегодня лишает их будущего.
А в случае с медреформой забирают жизни в прямом смысле этого слова. Потому что коррупция в медицине убивает. И сначала ты возвращаешь дух прежнего МОЗ, согласно которому откаты в 40% при закупках являются нормой, а потом отменяешь системные изменения. А значит медицины не будет. А значит медицина останется неэффективной. А значит люди продолжат умирать.И тысячи смертей в будущие годы будут уже на совести Зеленского. Хорошего парня, которого выбрал мудрый народ. Который хочет аплодисментов. И получит их. И только вот вопрос, как много из людей, дарящих сейчас овации президенту за отмену медреформы, умрут в ближайшие годы из-за того, что украинская медицина не изменится.
https://nv.ua/opinion/zelenskiy-i-medreforma-komu-vygodna-otmena-vtorogo-etapa-novosti-ukrainy-50086219.html?utm_campaign=main_page_heads&utm_medium=heads&utm_source=site
Чекалкин забыл только добавить, что после избрания Зе и Украина ушла в экономическое пике и усугубила социальные проблемы .
У тебя есть деньги на дополнительные 50 тысяч медиков и 333 больницы?
кУДА ТЫ ЛЕЗЕШЬ? ПОПИИИИИИ...ТЬ?