Зеленский попросил пересмотреть медреформу: "Могут быть уволены около 50 тысяч медиков и закрыты 332 больницы"

Областные детские больницы недополучат почти 200 млн грн, а большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров - на грани закрытия.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству и Верховной Раде в срочном порядке пересмотреть медицинскую реформу, потому что из-за нее без работы могут остаться около 50 тысяч медиков и будут закрыты 332 больницы. Об этом глава государства сказал в видеообращении 4 мая, передает Цензор.НЕТ.

"Фейсбук, инстаграм и мой рабочий стол заполнены обращениями докторских коллективов со всех уголков нашей страны. Все они касаются второго этапа медицинской реформы. Обычно мы обращаемся к врачам за помощью. Сегодня о помощи умоляют наши врачи. Знаете, с первых дней президентства я получаю совершенно полярную информацию. Одни уверяют, что реформа – панацея, другие – что это смерть. Нам была нужна беспристрастная и объективная оценка. Не диванных экспертов, а топовых отечественных медиков. Мы создали рабочую группу, куда вошли академики, профессора и заслуженные врачи нашей страны. Они совместно с новым руководством Минздрава проанализировали положение вещей. Правда заключается в том, что реформа имеет как большие плюсы, так и очевидные минусы", - сказал Зеленский.

Он отметил, что нынешняя задача – "сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки. В частности, из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 тысяч медиков и закрыты 332 больницы в Украине. Почти тысяча больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы. Все это вызывает ряд вопросов. Почему вместо того, чтобы спасать жизни других людей, медики вынуждены думать о собственном выживании? Почему тарифы составляли не профильные врачи, а чиновники, без глубинного понимания процесса? Каким образом один вызов скорой фактически оценили аж в 75 гривен? Почему за инсульт и инфаркт сумма на бумаге как минимум в два раза меньше от реальной стоимости? По новому механизму некоторым больницам хватит разве что на дверной замок и плакат: "Мы закрылись. Держитесь. Удачи".

Президент сообщил, что областные детские больницы недополучат почти 200 млн грн. На грани закрытия – большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров.

"Я не могу всего этого допустить. Я не могу допустить сокращения бригад скорой помощи. И ситуаций, когда человеку стало плохо в понедельник, а скорая доехала к нему во вторник. Или если вы например житель Сумской области, то вам лучше вообще не болеть, потому что придется ехать на лечение за 200 километров. Я не могу допустить, чтобы квалифицированные детские врачи уехали за границу и был катастрофический рост детской смертности. Или чтобы в ближайшие два года заболеваемость туберкулезом выросла на треть. Мы не можем всего этого допустить, иначе это будет называться не реформа, а диверсия", - заявил Зеленский.

Глава государства призвал министра здравоохранения, главу профильного комитета Верховной Рады и главного санитарного врача Украины безотлагательно предложить пути решения этих вопросов.

"Нам требуется не свертывание реформы, а ее улучшение. Признание ошибок и их исправление. Я уверен, что глобальное требование одно, и оно очень простое: реформой должны быть довольны и пациенты, и медики всех уровней", - сказал президент.