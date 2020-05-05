В Украине за сутки 366 новых случаев COVID-19, всего зараженных - 12 697, умерли 316 человек, 1875 пациентов выздоровели, - Минздрав

Украине за сутки зафиксировали 366 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, а общее число зараженных превысило 12,6 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболели 366 человек. Из них 26 детей и 92 медработника. Были госпитализированы 100 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев, среди них большинство имели сопровождающие хронические заболевания", - отметил он.

При этом 256 пациентов выздоровели.

За все время пандемии в Украине заболели 12 697 человек. Из них 881 ребенок и 2479 медработников.

Кроме того, всего выздоровели 1875, а 316 человек умерли.

По словам Степанов, проведено 5307 исследований методом ПЦР-тестирования.

Согласно данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область - 454 случая;

Волынская область - 343 случая;

Днепропетровская область - 478 случаев;

Донецкая область - 83 случая;

Житомирская область - 448 случаев;

Закарпатская область - 546 случаев;

Запорожская область - 287 случаев;

Ивано-Франковская область - 1015 случаев;

Кировоградская область - 401 случай;

г. Киев - 1583 случая;

Киевская область - 866 случаев;

Львовская область - 514 случаев;

Луганская область - 38 случаев;

Николаевская область - 163 случая;

Одесская область - 469 случаев;

Полтавская область - 231 случай;

Ривненская область - 779 случаев;

Сумская область - 112 случаев;

Тернопольская область - 923 случая;

Харьковская область - 377 случаев;

Херсонская область - 142 случая;

Хмельницкая область - 119 случаев;

Черновицкая область - 1948 случаев;

Черкасская область - 314 случаев;

Черниговская область - 64 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 мая 2020 в Центр поступило 1041 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 33311 сообщений о подозрении на COVID-19.

