РУС
Новости
11 182 84

Путин наградил Ким Чен Ына медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне"

Путин наградил Ким Чен Ына медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне"

Президент России Владимир Путин наградил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, о соответствующем указе сообщило в Facebook российское посольство в республике.

Отмечается, что северокорейский лидер награжден за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории республики советских граждан, а также проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов.

Посол России в КНДР Александр Мацегора передал награду Министру иностранных дел республики Ли Сон Гвону 5 мая во Дворце съездов Мансудэ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трамп встретился с Ким Чен Ыном и стал первым президентом США, который ступил на территорию Северной Кореи. ВИДЕО

Первый визит Ким Чен Ына в Россию состоялся в конце апреля 2019 года. Встреча с российским президентом Путиным прошла 25 апреля во Владивостоке. Лидеры более двух часов общались в закрытом от прессы режиме. Путин назвал встречу "достаточно обстоятельной", а Ким - "содержательной".

КНДР (1278) награда (1851) путин владимир (32231) россия (97355) Ким Чен Ын (192)
+31
Путин наградил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына медалью - Цензор.НЕТ 6499
05.05.2020 09:24 Ответить
+28
один из бункера награждает другого в реанимационном бункере медалями. забавно.
05.05.2020 09:23 Ответить
+22
В Коми администрация города Усинска повесила на одном из домов плакат ко Дню Победы 9 мая с вооруженным финским солдатом и оленем Использованный для плаката снимок был сделан в Лапландии 4 мая 1944 года, когда Финляндия еще сражалась на стороне Германии.Путін нагородив лідера Північної Кореї Кім Чен Ина медаллю - Цензор.НЕТ 7379
05.05.2020 09:46 Ответить
Прошу підтримати https://petition.president.gov.ua/petition/93638
05.05.2020 09:23 Ответить
05.05.2020 12:43 Ответить
а если на "это" надеть немецкую каску, то деду пукан разорвало......
05.05.2020 13:25 Ответить
один из бункера награждает другого в реанимационном бункере медалями. забавно.
05.05.2020 09:23 Ответить
Да если бы не путин росия не победила бы в семисятипилетии Пабеды!
05.05.2020 09:30 Ответить
05.05.2020 12:44 Ответить
как-то пох.й на этих у.бков
05.05.2020 09:24 Ответить
05.05.2020 09:24 Ответить
05.05.2020 09:24 Ответить
05.05.2020 13:20 Ответить
там еще фашик из самачабло ждет.....
05.05.2020 09:25 Ответить
В Коми администрация города Усинска повесила на одном из домов плакат ко Дню Победы 9 мая с вооруженным финским солдатом и оленем Использованный для плаката снимок был сделан в Лапландии 4 мая 1944 года, когда Финляндия еще сражалась на стороне Германии.Путін нагородив лідера Північної Кореї Кім Чен Ина медаллю - Цензор.НЕТ 7379
05.05.2020 09:46 Ответить
-Алєнь, братішка! Прасті!
05.05.2020 09:48 Ответить
у русских тоже были олени..... примерно 20 миллионов...., а остальные - оленеводы.....
05.05.2020 09:59 Ответить
Значить адміністрація відчуває що раші приходить вперте маленьке пушне звірятко
Готують карело-фіни основу своєї державності .
05.05.2020 10:10 Ответить
ну, нічого дивного - лаптєногі мокшани, вони і є - ЛАПТЄНОГІ МОКШАНИ. Що з тупорилих узяти.
05.05.2020 10:41 Ответить
алень есть, значит однозначно путеноугодно
05.05.2020 10:58 Ответить
Ждуц асвабадителей комики.
05.05.2020 11:29 Ответить
Фінляндія ніколи не "сражалась на стороне Германии". Більше того, під час Першої радянсько-фінської війни Германія обіцяла покарати кожного, хто надасть Фінляндії військову допомогу. Тому, англійські вйська і не змогли висадии свій корпус у Фінляндії. США взагалі не вважала Фінляндію учасником Другої Світової, а Великобританія завадила Радянському Союзу зробити Фінляндію "козлом відпущення".
05.05.2020 12:49 Ответить
мечется дедушка, - чувствует, та которая с косой уже совсем рядом...
05.05.2020 09:26 Ответить
Юбилейные медали Северной Корее , а за , что что львиная доля Войны Прошлась по Украине , Дважды разрушая и убивая. Еще с бункера не наградил Анголу и забыл Афганистан Сирию.
05.05.2020 09:27 Ответить
Ты хочешь медальку от Ху"ла?
05.05.2020 09:29 Ответить
Я так и Знал , но раз есть мнение Такое. Никогда в Жизни . Не являюсь приверженцем россии . Украина приняла на себя удар Войны и считаю , что Украинцы в приложили огромную долю в Победу, а раздает медальки какое то Ничтожество, который развязал войны вокруг себя и корчит из Себя Миротворца поубивавший 14 тыс только Украинцев. вот такое мое Мнение.
05.05.2020 09:37 Ответить
"роССийский народ-народ победитель" Интересно, а ЧТО такое "руССкий"? Это нация, или название?
05.05.2020 10:35 Ответить
Русский - безграмотная калька с мардовского рускень, т.е. принадлежащий к руске, самоназвание мардвы.
05.05.2020 11:31 Ответить
Лукашенке надо "за отвагу" вручить.
Этот жест сохранит субординацию вассала и сюзерена, а то последний скрепы шатает и на себя одеяло перетягивает - главного победителя ВМВ.
05.05.2020 09:31 Ответить
Да точно, через недельку за парад пабеды
05.05.2020 09:48 Ответить
75 лет Победы в Великой Отечественной войне".с закруткой на спине
05.05.2020 09:32 Ответить
Вот только крендель от операции очухался, и тут на тебе, медалька от бедоносца пришла. Теперь жирному кексу точно жопа.
05.05.2020 09:32 Ответить
да свЫн вроде подох? не?
05.05.2020 09:36 Ответить
Путін нагородив лідера Північної Кореї Кім Чен Ина медаллю - Цензор.НЕТ 2980
05.05.2020 09:37 Ответить
была надежда, а потом выполз на люди.
05.05.2020 09:38 Ответить
Если Ыну так повезло, то путь в ответ наградит пыню короновирусом
05.05.2020 10:58 Ответить
Сие пока мировой общественности неведомо.
Намедни Цензор со ссылкой на южнокорейцев выдал новость что Ын появился на публике на открытии завода.
Когда я написал что первоисточник - северокорейское агенство и кроме фото нет видео этого исторического события НОВОСТЬ УДАЛИЛИ.
05.05.2020 09:43 Ответить
то был явный фейк, скорее подтверждающий факт подыхания свЫна, чем наоборот.
зы хотя несколько печально, если свЫн все же подох. как-никак последний диктатор такого масштаба. его можно поставить в один ряд со сралиным, пиночетом, ди салазаром и прочими титанами тирании и диктата. музейный экспонат, живой реликт...был.
05.05.2020 09:51 Ответить
Типерь чучалу с ниго сделают и в музей на гаре поставят.
05.05.2020 11:34 Ответить
Чучело не выйдет,уж слишком оно жирное.
05.05.2020 12:04 Ответить
Как сказал Борис Немцов- путин он епанутый!!!! И добавить нечего!
05.05.2020 09:38 Ответить
Пуйло раньше отличался сообразительностью, но годы берут. Зачем награждать этого ушлепка? Какая польза от этого?
05.05.2020 09:40 Ответить
Польза очень простая: во всём мире испытания ЯО запрещены, а вот этому закон не писан. Сейчас пойдёт в Корею состав с "сеном" и тремя кольцами охраны, а потом ещё что-то подорвут под землёй.
05.05.2020 09:46 Ответить
Это понятно, зачем награждать?
05.05.2020 09:56 Ответить
Фетишизм у них на бирюльки. А ещё - на мужские поцелуи.
08.05.2020 21:54 Ответить
А когда взаимообразное награждение путлера, как главного продолжателя идей чучхе?
05.05.2020 09:44 Ответить
Хочет прощупать жив ли пухлый или уже все...
05.05.2020 09:45 Ответить
С обратной стороны медали: "СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ!"
05.05.2020 09:46 Ответить
"Ын - жил, Ын - жив, Ын - будет жить!"
05.05.2020 09:59 Ответить
И Ын с ним.
05.05.2020 11:36 Ответить
Путін нагородив лідера Північної Кореї Кім Чен Ина медаллю - Цензор.НЕТ 6868
05.05.2020 10:02 Ответить
"Спасибо деду за Победу" . Тем более, что такая есть в наличии
Путін нагородив лідера Північної Кореї Кім Чен Ина медаллю - Цензор.НЕТ 9805
05.05.2020 10:07 Ответить
Для Ына этот слоган должен звучать по другому "СПАСИБО ДЕДУ (Ким Ир Сену) ЗА ВСЕ!" (абсолютную власть и безропотное РАБСКОЕ население!)
05.05.2020 10:15 Ответить
Цих дідів ,що тоді воювали залишилося одиниці , та й ті слабкі і хворі , часто з відсутністю пам'яті ! То кому ці медалі вже потрібні ? Тим більше з зображенням того хто давав наказ стріляти тим дідам в спину...
05.05.2020 13:08 Ответить
Речь не о том "кому они нужны", а о том, что есть разные деды. И в том, что ***** узурпировал память о павших на войне гражданах СССР
05.05.2020 13:46 Ответить
После такого Ын просто обязан, с дедом на палке в руках, разделить радость от "бальшой пабеды рускага народа" вместе с Пу на кровавой площади в рашке.
05.05.2020 09:47 Ответить
Как-то мой классный руководитель спросил у кого из родителей есть ордена и медали.
Кто-то сказал что есть медаль 100 лет Ленину.
Она брезгливо отмахнулась сказав что эти побрякушки НЕ давали разе что пьяницам и прогульщикам.
Вот такая ценность этих юбилейных медалей.
05.05.2020 09:49 Ответить
*****, не забудь наградить Мугабе, посмертно.
05.05.2020 09:51 Ответить
Путін нагородив лідера Північної Кореї Кім Чен Ина медаллю - Цензор.НЕТ 8103
05.05.2020 09:57 Ответить
два дебила - это сила!
05.05.2020 10:00 Ответить
05.05.2020 12:00 Ответить
Все логично - Дедываевали!!, . Но тогда надо наградить практически всех граждан бывшего совка, у которых воевали не только деды, но прадеды и прабабки
05.05.2020 10:04 Ответить
Ну ксапи дають. Знов свої "бронзулєтки" аборигенам роздають
05.05.2020 10:07 Ответить
Пыня союзнег в пабеде над печенегами и половцами?
05.05.2020 10:14 Ответить
Два главных опущенных поца, оставшихся на Планете
05.05.2020 10:19 Ответить
награда нашла очередного "ветерана"....
05.05.2020 10:28 Ответить
победобесие еще рулит... появляются некие проблески разума - Молдова отказалась от "полка", оказалось он совсем не бессмертный... - надоело фарисейство....
05.05.2020 10:32 Ответить
Путін нагородив Кім Чен Ина медаллю "75 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні" - Цензор.НЕТ 7516
05.05.2020 10:45 Ответить
корейский пончик еще не вылупился тогда..каким боком нищая помойка к войне..рисом и ишаками воевала??
05.05.2020 10:52 Ответить
Тяжело наверное было рыть подземный ход между бункерами только для того что бы медаль вручить.
05.05.2020 10:57 Ответить
Интересно, что по положению этой медалью награждаются участники боевых действий на фронтах ВОВ, труженики тыла, узники концлагерей, иностранные граждане, принимавшие участие в войне (с оговоркой "в рядах Советской Армии"). И все. К какой категории относится пухляш не известно. В РФ как всегда написали какие-то правила и тут же положили на них здоровенный болт.
05.05.2020 10:58 Ответить
Путин наградил Ким Чен Ына медалью
ПОСМЕРТНО ?????
05.05.2020 11:08 Ответить
А чергове звання присвоїв?
05.05.2020 11:14 Ответить
Пасмертна
05.05.2020 11:27 Ответить
-Их там НЕТ!- -Их там НЕТ!- -Их там НЕТ!-северокорейский лидер
награжден за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных
на территории республики советских граждан, а также проявленную заботу о
сохранности захоронений и мемориалов.

-Их там НЕТ!-
05.05.2020 11:28 Ответить
Прямо как в 12 стульях о медали за дворниковскую службу.

"Медаль даже обещался мне представить. «Я, - говорит, - хочу, чтоб дворник у меня с медалью был». Так и говорил: «Ты, Тихон, считай себя уже с медалью»…
- Ну и что, дали?
- Ты погоди… «Мне, - говорит, - дворника без медали не нужно». В Санкт-Петербург поехал за медалью. Ну, в первый раз, буду говорить, не вышло. Господа чиновники не захотели. «Царь, - говорят, - за границу уехал, сейчас невозможно». Приказал мне барин ждать. «Ты, - говорит, - Тихон, жди, без медали не будешь»…
- А твоего барина что, шлепнули? - неожиданно спросил Остап.
- Никто не шлепал. Сам уехал. Что ему тут было с солдатней сидеть… А теперь медали за дворницкую службу дают?
- Дают. Могу тебе выхлопотать.
Дворник с уважением посмотрел на Бендера.
- Мне без медали нельзя. У меня служба такая."
Так и Ыну, ну никак без такой медали нельзя. Смотришь на его войско и понимаешь, что 100% нельзя. Там все как незабвенный миноборону Кажугетович. Тот тоже медальками облепился по полной программе.
05.05.2020 11:45 Ответить
А Ленин - такой молодой!
05.05.2020 11:53 Ответить
Без комментариев ...
05.05.2020 12:02 Ответить
А МЕРТВЕЧУКА ПОЧЕМУ НЕ НАГРАДИЛ?Папаша его,говорят, принимал активное участие в войне,полицаил. пусть получит две мендали, за себя и за папашу.
05.05.2020 12:08 Ответить
...І це при тому, що мамеле ведмедчука звали... Фаїною Абрамівною.
05.05.2020 12:19 Ответить
На параді вручить
05.05.2020 12:57 Ответить
братья по классу
05.05.2020 12:11 Ответить
Облізле Пу чинить рівно те ж, що й незабутній Леонід Ілліч - роздає медальки васалам. Та й нинішня расєя мало чим відрізняється від "совка" зразка 1981-го року. Хіба працюючих заводів менше.
05.05.2020 12:23 Ответить
Фрик наградил фрика цяцькой фейковой отечественной(правильно-второй мировой)войны.
05.05.2020 13:02 Ответить
Зашквар зашквару член соснул
05.05.2020 13:30 Ответить
ПО БОЛЬШЕ ИМ ТАКИХ СОЛДАТ )))))))))))))))))))))))
Путін нагородив Кім Чен Ина медаллю "75 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні" - Цензор.НЕТ 7837
05.05.2020 13:34 Ответить
 
 