Путин наградил Ким Чен Ына медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне"
Президент России Владимир Путин наградил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, о соответствующем указе сообщило в Facebook российское посольство в республике.
Отмечается, что северокорейский лидер награжден за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории республики советских граждан, а также проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов.
Посол России в КНДР Александр Мацегора передал награду Министру иностранных дел республики Ли Сон Гвону 5 мая во Дворце съездов Мансудэ.
Первый визит Ким Чен Ына в Россию состоялся в конце апреля 2019 года. Встреча с российским президентом Путиным прошла 25 апреля во Владивостоке. Лидеры более двух часов общались в закрытом от прессы режиме. Путин назвал встречу "достаточно обстоятельной", а Ким - "содержательной".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Готують карело-фіни основу своєї державності .
Этот жест сохранит субординацию вассала и сюзерена, а то последний скрепы шатает и на себя одеяло перетягивает - главного победителя ВМВ.
Намедни Цензор со ссылкой на южнокорейцев выдал новость что Ын появился на публике на открытии завода.
Когда я написал что первоисточник - северокорейское агенство и кроме фото нет видео этого исторического события НОВОСТЬ УДАЛИЛИ.
зы хотя несколько печально, если свЫн все же подох. как-никак последний диктатор такого масштаба. его можно поставить в один ряд со сралиным, пиночетом, ди салазаром и прочими титанами тирании и диктата. музейный экспонат, живой реликт...был.
Кто-то сказал что есть медаль 100 лет Ленину.
Она брезгливо отмахнулась сказав что эти побрякушки НЕ давали разе что пьяницам и прогульщикам.
Вот такая ценность этих юбилейных медалей.
ПОСМЕРТНО ?????
награжден за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных
на территории республики советских граждан, а также проявленную заботу о
сохранности захоронений и мемориалов.
-Их там НЕТ!-
"Медаль даже обещался мне представить. «Я, - говорит, - хочу, чтоб дворник у меня с медалью был». Так и говорил: «Ты, Тихон, считай себя уже с медалью»…
- Ну и что, дали?
- Ты погоди… «Мне, - говорит, - дворника без медали не нужно». В Санкт-Петербург поехал за медалью. Ну, в первый раз, буду говорить, не вышло. Господа чиновники не захотели. «Царь, - говорят, - за границу уехал, сейчас невозможно». Приказал мне барин ждать. «Ты, - говорит, - Тихон, жди, без медали не будешь»…
- А твоего барина что, шлепнули? - неожиданно спросил Остап.
- Никто не шлепал. Сам уехал. Что ему тут было с солдатней сидеть… А теперь медали за дворницкую службу дают?
- Дают. Могу тебе выхлопотать.
Дворник с уважением посмотрел на Бендера.
- Мне без медали нельзя. У меня служба такая."
Так и Ыну, ну никак без такой медали нельзя. Смотришь на его войско и понимаешь, что 100% нельзя. Там все как незабвенный миноборону Кажугетович. Тот тоже медальками облепился по полной программе.