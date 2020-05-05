150 подписей для внеочередной сессии Рады собраны. Надеемся на ее проведение не позднее пятницы, - Порошенко
"Европейская Солидарность" собрала 150 подписей для проведения внеочередной сессии парламента, на которой требует проголосовать законы о страховании врачей и о массовом тестировании.
Об этом сопредседатель "ЕС" Петр Порошенко заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Я благодарю "Батькивщину", "Голос", которые в полном составе подписали подписные листы о созыве внеочередной сессии. Я благодарю все фракции парламента: "Доверие", "За будущее", "ОПЗЖ", "ЕС" и трем депутатам от "Слуги народа" которые вопреки воле фракции поставили подписи". У меня есть хорошая новость: мы собрали 150 подписей в условиях, когда "Слуга народа" блокировала, потому что получила команду не подписывать и не выносить на рассмотрение (законопроекты. - Ред.). Завтра эти подписи будут сданы в Верховную Раду. Мы требуем, чтобы уже на этой неделе они были проголосованы", - заявил Порошенко.
Как сказал сопредседатель "ЕС", подписанты требуют рассмотреть три законопроекта. Первый из них предусматривает выплату медработнику по страховке в случае заболевания 200 тыс. грн, а в случае его смерти выплата составит 1,5 млн грн. Вторая инициатива касается тест-систем и третья - выплаты надбавок к заработным платам медработников, вовлеченных в противоэпидемические мероприятия.
"Мы надеемся, что не позже пятницы, а лучше в четверг председатель Верховной Рады созовет внеочередное заседание", - добавил политик.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нардеп, що входить в орбіту олігарха Ігоря Коломойського - Ігор Палиця в ефірі ток-шоу на Г+Г 30.04.2020 закликав президента Володимира Зеленського розпустити Верховну Раду.
"Прийшов час президенту (Володимиру Зеленському, - ред.) розпустити цю Верховну Раду. Монобільшість - це біда для українського народу. Кого виберуть наступного разу, буде вирішувати народ", - підкреслив депутат.
Він запропонував провести нові вибори в Раду разом з місцевими, які заплановані на осінь.
"Ця Верховна Рада повинна піти. Ваша монобільшість - це біда, це цвіль, яка опанувала Україну", - заявив Палиця.
Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що монобільшість голосує за вказівками президента.
"Ви прекрасно знаєте, що монобільшості дає прямі вказівки президент України. І не монобільшість приймає рішення, вони інтелектуально не здатні будь-які рішення приймати. Думаюча частина фракції в меншості, а ті, хто в більшості, голосують, не думаючи", - підкреслила нардеп.
https://bykvu.com/ua/bukvy/partner-kolomojskogo-palica-prizval-zelenskogo-raspustit-radu/