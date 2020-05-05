РУС
150 подписей для внеочередной сессии Рады собраны. Надеемся на ее проведение не позднее пятницы, - Порошенко

"Европейская Солидарность" собрала 150 подписей для проведения внеочередной сессии парламента, на которой требует проголосовать законы о страховании врачей и о массовом тестировании.

Об этом сопредседатель "ЕС" Петр Порошенко заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Я благодарю "Батькивщину", "Голос", которые в полном составе подписали подписные листы о созыве внеочередной сессии. Я благодарю все фракции парламента: "Доверие", "За будущее", "ОПЗЖ", "ЕС" и трем депутатам от "Слуги народа" которые вопреки воле фракции поставили подписи". У меня есть хорошая новость: мы собрали 150 подписей в условиях, когда "Слуга народа" блокировала, потому что получила команду не подписывать и не выносить на рассмотрение (законопроекты. - Ред.). Завтра эти подписи будут сданы в Верховную Раду. Мы требуем, чтобы уже на этой неделе они были проголосованы", - заявил Порошенко.

Как сказал сопредседатель "ЕС", подписанты требуют рассмотреть три законопроекта. Первый из них предусматривает выплату медработнику по страховке в случае заболевания 200 тыс. грн, а в случае его смерти выплата составит 1,5 млн грн. Вторая инициатива касается тест-систем и третья - выплаты надбавок к заработным платам медработников, вовлеченных в противоэпидемические мероприятия.

"Мы надеемся, что не позже пятницы, а лучше в четверг председатель Верховной Рады созовет внеочередное заседание", - добавил политик.

Читайте также: Внеочередное заседание Рады инициируют депутаты и оно планируется на 12 мая, - Разумков

не тринди. Яка може бути реформа без медстрахування? Нехер було ударозелупенка вибирати
05.05.2020 09:49 Ответить
Так ты бы и тебе подобные, и страхование наших военных отмени - это же Порох назначил.
05.05.2020 09:38 Ответить
Підіть в районну поліклініку - до одних лікарів довжилезні черги, до інших кілька людей за день. Зауважте броунівський рух - ходіння в гості і кавування з кабінету в кабінет. Частина просто відсиджує на роботі, всякі четверті, осьмушки ставок = поживне середовище для корупції. Принцип правильний = гроші ходять за пацієнтом. Знайома лікарка сімейної медицини заробляє близько 20т, попри неї непогано мають медсестра, санітарка ще й госп.витрати оплачує. Кількість не завжди означає якість.
05.05.2020 10:12 Ответить
Бред полнейший, да все врачи тут же заболеют чтоб получить 200 тыс. лечить будет некому.
05.05.2020 09:26 Ответить
Петю это мало волнует, ему надо попиариться на выделении денег, а откуда их взять - пусть думают другие.
05.05.2020 09:28 Ответить
І що йому заважало це зробити за часів президенства? Дешевий піар, як і все, що він робить!
05.05.2020 10:42 Ответить
Да ему лишь бы пукнуть, понятно же что это нереально, лаборатории и так работают на грани возможностей.
05.05.2020 09:32 Ответить
Інтересно получається. Петіна медреформа передбачала скорочення лікарів і закриття лікарень, а тут раптом Педро страхувати лікарів взявся. Ти або хрестик зніми або труси одінь. )))
05.05.2020 09:33 Ответить
Так ты бы и тебе подобные, и страхование наших военных отмени - это же Порох назначил.
05.05.2020 09:38 Ответить
А еще он придумал колесо и научил беларусов сажать картошку. Во всем мире это обычная практика - страховать военных. Петя просто пиарился на этом
05.05.2020 09:55 Ответить
Кто б ещё так пориарился...
05.05.2020 10:20 Ответить
Ти краще до параду готуйся, а не на Цензорі повітря псуй!
05.05.2020 10:43 Ответить
не тринди. Яка може бути реформа без медстрахування? Нехер було ударозелупенка вибирати
05.05.2020 09:49 Ответить
То де Петро був раніше з страхуванням лікарів? )))
05.05.2020 10:34 Ответить
Податки нарасії сплачував.
05.05.2020 10:44 Ответить
війною займався, дурнику. а уряд був коаліційний Гройсмана-Яценюка-Порошенка
05.05.2020 10:48 Ответить
Підіть в районну поліклініку - до одних лікарів довжилезні черги, до інших кілька людей за день. Зауважте броунівський рух - ходіння в гості і кавування з кабінету в кабінет. Частина просто відсиджує на роботі, всякі четверті, осьмушки ставок = поживне середовище для корупції. Принцип правильний = гроші ходять за пацієнтом. Знайома лікарка сімейної медицини заробляє близько 20т, попри неї непогано мають медсестра, санітарка ще й госп.витрати оплачує. Кількість не завжди означає якість.
05.05.2020 10:12 Ответить
Гроші ходять за пацієнтом. Але грошей вже майже нема. Ти будеш ходити? )))
05.05.2020 10:32 Ответить
Пете лишь бы какую-то движню создать вокруг себя. Дерганный политический труп
05.05.2020 09:53 Ответить
Это недоразумение уже застраховало каждого воина света на миллион и платил каждому, ежедневно, аж по 1000 грн... Теперь взялось за медиков.
05.05.2020 10:04 Ответить
Порошенко турбується за медиків, щоб вони знали - держава за них піклується і вони будуть захищені грошима. І це потрібно було робити давно і негайно владі. Але влада в цей час продавала маски і костюми.
05.05.2020 12:17 Ответить
Партнер Коломойського Палиця закликав Зеленського розпустити Раду

Нардеп, що входить в орбіту олігарха Ігоря Коломойського - Ігор Палиця в ефірі ток-шоу на Г+Г 30.04.2020 закликав президента Володимира Зеленського розпустити Верховну Раду.
"Прийшов час президенту (Володимиру Зеленському, - ред.) розпустити цю Верховну Раду. Монобільшість - це біда для українського народу. Кого виберуть наступного разу, буде вирішувати народ", - підкреслив депутат.
Він запропонував провести нові вибори в Раду разом з місцевими, які заплановані на осінь.
"Ця Верховна Рада повинна піти. Ваша монобільшість - це біда, це цвіль, яка опанувала Україну", - заявив Палиця.
Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що монобільшість голосує за вказівками президента.
"Ви прекрасно знаєте, що монобільшості дає прямі вказівки президент України. І не монобільшість приймає рішення, вони інтелектуально не здатні будь-які рішення приймати. Думаюча частина фракції в меншості, а ті, хто в більшості, голосують, не думаючи", - підкреслила нардеп.
https://bykvu.com/ua/bukvy/partner-kolomojskogo-palica-prizval-zelenskogo-raspustit-radu/
05.05.2020 13:59 Ответить
Щас в прямому ефірі на брифінгу перед ВР повідомляє, що несе Разумкову підписні листи зі 157-ма підписами з вимогою скликати позачергове засідання ВР з приводу страхування медпрацівників та збільшення тестування на https://censor.net/tag/9099/covid19/news/page/1.
05.05.2020 14:15 Ответить
 
 