Карантин, скорее всего, будет продлен и после 22 мая с новыми послаблениями. Решение по работе транспорта будут принимать мэры, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует продление карантина и после 22 мая в связи с последними рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), однако допускает дальнейшие его послабления.
"Скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продолжен и далее со следующими этапами послаблений, если это будет позволять сделать ситуация с заболеваемостью", -сказал он в эфире "Украинского радио" во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина..
Шмыгаль напомнил, что ВОЗ 4 мая продолжила режим пандемии и всемирного карантина на два месяца.
Глава правительства отметил, что за время карантина удалось лучше подготовить медицинскую систему к эпидемии. По его словам, в Украине сегодня больше 2100 аппаратов искусственной вентиляции легких, из которых занято 138, и подготовлено 33 тыс. койкомест для больных коронавирусом, из которых занято меньше 2 тыс.
"Медсистема отвечает параметрам как первого, так и второго этапа, позволяющего смягчать некоторые меры", – констатировал премьер.
Он указал, что правительство пока что не видит возможностей открыть междугородний транспорт. По его словам, городской транспорт будет ходить, как ходил, а мэры будут принимать решения по количеству транспорта и смене его графика работы.
Шмыгаль уточнил, что открытие метро для некоторых категорий пассажиров планируется на третьем этапе послаблений, а для всех – на четвертом.
Премьер в то же время указал, что после 11 мая будет применяться также адаптивный карантин, когда государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и областные комиссии будут принимать соответствующие решения о внедрении усиленных мер в пределах отдельных областей, городов, сел, отдельных учреждений. Он уточнил, что сегодня лидерами по заболеваемости являются Черновицкая, Тернопольская и Ивано-Франковская области.
Глава правительства также поблагодарил граждан Украины за то, что они очень дисциплинированно прошли карантин и позволили сдержать распространение эпидемии в стране.
А пригородный, чтобы люди могли на работу и на дачи доехать? Это совсем другая весовая категория, маршруты автобусов в пределах одного-двух районов длиной до 50 километров являются ПРИГОРОДНЫМИ и не относятся к разряду междугородних.
Не способен предоставить сравнительную статистику заболевания другими болезнями. Дабы мы сами могли оценить опасность именно этого вируса.
Не способен обеспечить госканал ТВ постоянным объективным информированием населения, с указанием источника информации.
Неспособен реагировать даже на самые вопиющие нарушения, объявленного им карантина, со стороны представителей власти. Что это за карантин такой, когда в Киеве автомобильные пробки? Безинициативен.
Может шмыгаль - хороший исполнитель чужих команд. Но премьер, в условиях меняющихся задач, должен быть другим...
https://twitter.com/StugnaU
Stugna UA
@StugnaU
с этим тяжело не согласиться... Подтверждаю!
Одно из главных предохранительных мер от распространения коронавируса - соблюдение разумной дистанции между людьми (1). Опасность на транспорте от СКОПЛЕНИЯ пассажиров, упакованных как шпроты в консервной банке (2). Простой способ избежать (2) при пользовании транспортом равномерно распределить потоки пассажиров во времени, изменив график начала работы предприятий и учреждений в диапазоне 7:00 до 9:00 - 10:00 утра. Ведь многие из нас так и делают, когда пытаются избежать быть шпротом, упакованным в консервной банке салона тролейбуса/автобуса или вагона метро/пригородного электропоезда.
Бацька и делать як Беларусь раз своего ума нет. Или што?