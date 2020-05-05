РУС
Карантин, скорее всего, будет продлен и после 22 мая с новыми послаблениями. Решение по работе транспорта будут принимать мэры, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует продление карантина и после 22 мая в связи с последними рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), однако допускает дальнейшие его послабления.

"Скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продолжен и далее со следующими этапами послаблений, если это будет позволять сделать ситуация с заболеваемостью", -сказал он в эфире "Украинского радио" во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина..

Шмыгаль напомнил, что ВОЗ 4 мая продолжила режим пандемии и всемирного карантина на два месяца.

Глава правительства отметил, что за время карантина удалось лучше подготовить медицинскую систему к эпидемии. По его словам, в Украине сегодня больше 2100 аппаратов искусственной вентиляции легких, из которых занято 138, и подготовлено 33 тыс. койкомест для больных коронавирусом, из которых занято меньше 2 тыс.

"Медсистема отвечает параметрам как первого, так и второго этапа, позволяющего смягчать некоторые меры", – констатировал премьер.

Он указал, что правительство пока что не видит возможностей открыть междугородний транспорт. По его словам, городской транспорт будет ходить, как ходил, а мэры будут принимать решения по количеству транспорта и смене его графика работы.

Шмыгаль уточнил, что открытие метро для некоторых категорий пассажиров планируется на третьем этапе послаблений, а для всех – на четвертом.

Премьер в то же время указал, что после 11 мая будет применяться также адаптивный карантин, когда государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и областные комиссии будут принимать соответствующие решения о внедрении усиленных мер в пределах отдельных областей, городов, сел, отдельных учреждений. Он уточнил, что сегодня лидерами по заболеваемости являются Черновицкая, Тернопольская и Ивано-Франковская области.

Глава правительства также поблагодарил граждан Украины за то, что они очень дисциплинированно прошли карантин и позволили сдержать распространение эпидемии в стране.

карантин (16729) транспорт (1768) Шмыгаль Денис (2862) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+19
Долбодятел мы не Мордор долго терпим но потом и шмыгали и зеленские будут вынесены как заметили половина уже сама отменила карантин во всяком случаи в Киеве так как понимает что нас дурят половина без масок на улицах много детей гуляет мамы с коляской пробки ехал на такси вечером час почти вместо 20 минут машин даже больше чем до карантина потом пугали после Пасхи будет армагедон сотни трупов зараженных не случился?люди уже настроились думаю ресторататоры что пришли на Банковую то даже не цветочки были и потом вы на следующий день откроете и метро и все остальное твари зеленые!!!!
05.05.2020 09:39
+18
https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU

Stugna UA

@StugnaU


с этим тяжело не согласиться... Подтверждаю!
Карантин, найімовірніше, буде продовжено і після 22 травня з новими послабленнями. Рішення щодо роботи транспорту ухвалюватимуть мери, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5031
05.05.2020 10:10
+17
Карантин больше 2-х месяцев это преступление, ты преступник подонок
05.05.2020 09:42
Прошу підтримати https://petition.president.gov.ua/petition/93638
05.05.2020 09:32
эти петиции без толку
05.05.2020 09:35
ДСС.
05.05.2020 09:41
Київська область та місто Київ мають отримати нові більш жорсткі карантинні обмеження, бо кількість хворих в Київській області найбільша в Україні - більше 2880 хворих і це тільки ті що виявлені.
05.05.2020 09:41
за соглашательство, оппортунизм город обслуги и челяди госворья обязан страдать.
05.05.2020 10:09
На самом деле, в Киеве, в отличие от других городов, хоть какая-то диагностика covid проводится. Потому и выявление болезни выше. Власть знает истинное положение дел в эпидемии, но скрывает и потому не тестируют население. Потому и карантин продлен, что знают - пипец близко.
05.05.2020 11:30
но это не отменяет факта того что Киев является городом консервирующим сословно авторитарные чаяния быдлоэлитки Украины, а его население ведёт оппортунистски-соглашательскую линию являясь челядью и обслугой этой элитки.
05.05.2020 12:13
Вылез под шумок из коммунистического лайна? Сиди дальше там, грейсяя и не чирикай! Киев - мать городам руським! Киев - родина двух Майданов! Киев - смерть кацапам! Киевляне всегда голосуют за украинских демократов и это тебя, путинскую гниду, бесит )))
05.05.2020 12:28
Киев город сексотов, схематозов и обслуги госворья и это объективно в стране с централизированным потоком бабла. Киев родил таких мэров-******** как: лёня космос, педалик и следующим судя по всему будет ещё больший деградант. Кацапам будет смерть, такая же как и собакам на сене вроде кыян.
05.05.2020 13:15
"Не*уй шмыгать!"
05.05.2020 09:33
Дан приказ добить экономику окончательно? Или спровоцировать таки настоящий "холерный бунт"? Ну и мутный ты тип, шмыга!
05.05.2020 09:33
последним "послаблением" карантина будет разрешение на массовые сборы.
05.05.2020 09:34
Карантин, скорее всего, будет продлен и после 22 мая с новыми послаблениями. Решение по работе транспорта будут принимать мэры, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4124
05.05.2020 09:35
Зато:
Карантин, скорее всего, будет продлен и после 22 мая с новыми послаблениями. Решение по работе транспорта будут принимать мэры, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3823
05.05.2020 09:36
Долбодятел мы не Мордор долго терпим но потом и шмыгали и зеленские будут вынесены как заметили половина уже сама отменила карантин во всяком случаи в Киеве так как понимает что нас дурят половина без масок на улицах много детей гуляет мамы с коляской пробки ехал на такси вечером час почти вместо 20 минут машин даже больше чем до карантина потом пугали после Пасхи будет армагедон сотни трупов зараженных не случился?люди уже настроились думаю ресторататоры что пришли на Банковую то даже не цветочки были и потом вы на следующий день откроете и метро и все остальное твари зеленые!!!!
05.05.2020 09:39
Щось пішло не так. Занадто мало людей заразилось та захворіло через переповнений транспорт у перші дні карантину, не всі рукавички та маски розкупили в Епіцентрі, які зустрічав президент
05.05.2020 12:23
Карантин больше 2-х месяцев это преступление, ты преступник подонок
05.05.2020 09:42
Воно зі своїм зеленим босом всіх у носі бачило. Тільки враження у мене таке, що вкрай зубожілий (цього разу вже по-справжньому) голодний нарід яаак чхне! То Шмаркля зі Шмигалем будуть летіти далі чим тепер бачать.
05.05.2020 09:48
11 потом 22 мая теперь конца не видно , страна так в кому упадет
05.05.2020 09:42
/Он указал, что правительство пока что не видит возможностей открыть междугородний транспорт/
А пригородный, чтобы люди могли на работу и на дачи доехать? Это совсем другая весовая категория, маршруты автобусов в пределах одного-двух районов длиной до 50 километров являются ПРИГОРОДНЫМИ и не относятся к разряду междугородних.
05.05.2020 09:45
скоро под кабмин приведут детей - кормите до полного окончания карантина и возобновления транспорта, и , да!, дистанционно не прекращайте обучение (наша школа - отдельная сага!)
05.05.2020 09:48
Если шмыгаль НЕСПОСОБЕН организовать обеспечение с/х продуктами отечественного производства тех, кто пребывает по домам - его надо гнать! Он Провоцирует государственный долг, за счет оплат Импорта.
Не способен предоставить сравнительную статистику заболевания другими болезнями. Дабы мы сами могли оценить опасность именно этого вируса.
Не способен обеспечить госканал ТВ постоянным объективным информированием населения, с указанием источника информации.
Неспособен реагировать даже на самые вопиющие нарушения, объявленного им карантина, со стороны представителей власти. Что это за карантин такой, когда в Киеве автомобильные пробки? Безинициативен.
Может шмыгаль - хороший исполнитель чужих команд. Но премьер, в условиях меняющихся задач, должен быть другим...
05.05.2020 09:58
А дитячі садочки! Коли їх відкриють?!
05.05.2020 09:58
Отличненько. А если в Киеве нет мера, то что делать?
05.05.2020 10:03
https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU

Stugna UA

@StugnaU


с этим тяжело не согласиться... Подтверждаю!
Карантин, найімовірніше, буде продовжено і після 22 травня з новими послабленнями. Рішення щодо роботи транспорту ухвалюватимуть мери, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5031
05.05.2020 10:10
Сами виноваты! Тролли гребаные.. " хотите, как в италии?" " трупы грузовиками" " морги переполнены" и т.д. Готовы хавать такое овно- будем сидеть без средств!
05.05.2020 10:20
Шмыгаль- гори в АДУ вместе со своим хозяином и всей блаткомпанией!
05.05.2020 10:22
Николай Нестор Нагорняк
Одно из главных предохранительных мер от распространения коронавируса - соблюдение разумной дистанции между людьми (1). Опасность на транспорте от СКОПЛЕНИЯ пассажиров, упакованных как шпроты в консервной банке (2). Простой способ избежать (2) при пользовании транспортом равномерно распределить потоки пассажиров во времени, изменив график начала работы предприятий и учреждений в диапазоне 7:00 до 9:00 - 10:00 утра. Ведь многие из нас так и делают, когда пытаются избежать быть шпротом, упакованным в консервной банке салона тролейбуса/автобуса или вагона метро/пригородного электропоезда.
05.05.2020 10:46
Брановирусных в резервацию и пусть устраивают себе карнавал . А остальным смотреть на
Бацька и делать як Беларусь раз своего ума нет. Или што?
05.05.2020 11:51
Все дружно в Беларусь жить!!!
05.05.2020 11:53
Досить це бидло держати при владі.На гитляку сволоту!
05.05.2020 12:44
правильно.
05.05.2020 12:54
Один чтобы напугать не мог от мобилизаций оторваться, другой от карантина - а конец то один.....
05.05.2020 13:54
Главное Киев не забудьте , тоже лидер.
05.05.2020 14:07
У нас послабление карантина связано с дополнительными условиями для работы бизнеса: да, можно открыть рынки, но с такими условиями..., да, можно работать салонам красоты, но при соблюдении условий. Что-то в Киеве не наблюдается массового открытия рынков, на сегодня открылись пока три
05.05.2020 15:04
Карантин, найімовірніше, буде продовжено і після 22 травня з новими послабленнями. Рішення щодо роботи транспорту ухвалюватимуть мери, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1517
05.05.2020 16:27
Опять Шмыгаль очередную бредятину прошмыгал.
05.05.2020 16:53
Опять Шмыгаль очередную бредятину прошмыгал.
05.05.2020 16:56
Д. Шмыгаль vs V Zelik может хватит уже то в мае, то в июне, то в сентябре, та уберите этот карантин он мешает нормально жить!!! Вот это сделал этот вирус вот и пусть он сидит в маске и на карантине сколько угодно!!!
05.05.2020 19:45
Схоже що карантин буде до того часу поки Шмигаль не задовольнить повністю всі "хотєлки" свого власника Ахмєтова в енергетичному секторі...
05.05.2020 19:54
Ахметовская Шмыга доиграется этой дрочкой украинцев за неделю до окончания карантина накидывая ещё с пару недель.
05.05.2020 20:24
Перевод: мы вас натянем, но попустим(для вашей же пользы). Но ответственность с себя снимаем.
05.05.2020 20:48
не работают только зеленые псы
05.05.2020 22:52
Карантин, найімовірніше, буде продовжено і після 22 травня з новими послабленнями. Рішення щодо роботи транспорту ухвалюватимуть мери, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 849
06.05.2020 00:10
 
 