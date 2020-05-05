Киберполиция заблокировала почти 10 тыс. интернет-ссылок, которые мошенники использовали во время пандемии. ИНФОГРАФИКА

Сотрудники киберполиции проверили 642 сообщения о совершении возможных противоправных действий, в том числе онлайн-мошенничества, связанных с коронавирусом. По результатам начато 58 уголовных производств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, в настоящее время идентифицировано 166 человек, причастных к организации или участию в мошеннических схемах, используя ситуацию с COVID-19.

Кроме этого, по материалам работников киберполиции составлено 40 административных протоколов по фактам нарушения карантинных мероприятий и реализации изделий медицинского назначения и дезинфицирующих средств.



Инфографика: сайт МВД

Также с начала карантинных мероприятий киберполиции заблокировала 9954 интернет-ссылок, которые использовались мошенниками в преступных целях, и 1945 мошеннических финансовых операций по банковским счетам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": COVID-мошенничество: Киберполиция разоблачила дельцов, обманувших около тысячи человек на сумму 3,5 млн грн. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, что ранее киберполиции рассказывала о типичных случаях мошенничества при коронавирусе.