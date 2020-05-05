Киберполиция заблокировала почти 10 тыс. интернет-ссылок, которые мошенники использовали во время пандемии. ИНФОГРАФИКА
Сотрудники киберполиции проверили 642 сообщения о совершении возможных противоправных действий, в том числе онлайн-мошенничества, связанных с коронавирусом. По результатам начато 58 уголовных производств.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
По данным ведомства, в настоящее время идентифицировано 166 человек, причастных к организации или участию в мошеннических схемах, используя ситуацию с COVID-19.
Кроме этого, по материалам работников киберполиции составлено 40 административных протоколов по фактам нарушения карантинных мероприятий и реализации изделий медицинского назначения и дезинфицирующих средств.
Также с начала карантинных мероприятий киберполиции заблокировала 9954 интернет-ссылок, которые использовались мошенниками в преступных целях, и 1945 мошеннических финансовых операций по банковским счетам.
Напомним, что ранее киберполиции рассказывала о типичных случаях мошенничества при коронавирусе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль