16 453 232

Необходимо делать 30 тыс. тестов на COVID-19, если лабораторий не хватает, то скажите - я привезу, - Порошенко

Количество тестов на коронавирус в Украине должно быть увеличено минимум в десять раз, иначе карантин уничтожит экономику государства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый Президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

Он отметил, что власть неоднократно отчитывалась перед обществом о миллионах якобы закупленных тестов, однако пока Украина занимает последнее место в Европе по количеству протестированных на миллион населения. Порошенко обратился к главному санитарному врачу Виктору Ляшко с призывом срочно увеличить количество тестирований.

"Проблема не в объяснениях. Проблема в сухой статистике. Нам надо делать 30 тыс. тестов в сутки, мы делаем 4 тыс. Если не хватает лабораторий, то скажите, я их привезу. Если не хватает тестов, у нас нет этих 2 миллионов, скажите. Их благотворители, волонтеры, мы так делали в 2014, привезут. Если вопрос организационный, то тоже скажите", - отметил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В наших лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования COVID-19, - Ляшко

По его словам, каждый пациент, обращающийся к врачу, должен пройти этот тест.

"Протестировано за все время - уже почти два месяца существования карантина, потому что 3 марта был первый случай заболевания коронавирус в Украине - чуть больше 100 тыс. За вчерашний день протестировано 4700, в то время как в Германии, в других странах тестируются столько за день, сколько у нас за месяц", - подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

"На сегодняшний день эта лаборатория стоит от 17 тыс. долларов или даже дешевле, а один тест стоит в Китае при большой партии от 5 до 14 долларов. И уже 150 млн гривен на миллион тестов мы выделили в бюджете, в специальном фонде для того, чтобы Украина не имела никакой остановки тестирования. Почему это так организовано? Почему в районных больницах нет тестов? Почему врачи вынуждены на сегодняшний день рисковать собственным здоровьем или жизнью из-за нерасторопности или хаоса действий власти?", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буду стоять на своем: не позволю возобновить сразу общественный транспорт, - главный санврач Ляшко

карантин (16729) Порошенко Петр (19656) тестирование (499) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+73
Пишаюсь ПРЕЗИДЕНТОМ ПОРОШЕНКОМ !!!!!!!!
05.05.2020 09:42 Ответить
+46
Необходимо делать 30 тыс. тестов на COVID-19, если лабораторий не хватает, то скажите - я привезу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7385
05.05.2020 09:48 Ответить
+43
Тебе к ним, не перепутай

Необходимо делать 30 тыс. тестов на COVID-19, если лабораторий не хватает, то скажите - я привезу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3893
05.05.2020 09:50 Ответить
мне насрать против кого ты себя считаешь. я вижу что ты врешь и накидываешь говно шария. мне это не нравится. потому что ты тупое не понимаешь даже о чем вякать пытаешься. поэтому вытащи хер шария из жопы и мирно иди нахер
09.05.2020 18:19 Ответить
шарий такое же говно, как потрох, зелебоб и ты! так что пошел ты на куй, уб людок!!!
11.05.2020 09:14 Ответить
Необхідно робити 30 тис. тестів на COVID-19, якщо лабораторій бракує, то скажіть - я привезу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4687
05.05.2020 10:40 Ответить
Ну если Артев так пишет то можно верить ..Можно уже Петин псалом писать о достижениях
05.05.2020 10:43 Ответить
Тот, кто у власти, тот и рубит бабло... потрох зарабатывал на госзаказах для армии! Это и есть заработок на крови наших парней, так как идет война. И шла тогда, еще интенсивнее
05.05.2020 11:21 Ответить
зовсім не заробляти не можна - хіба волонтерам їсти чи годувати свої сім'ї не потрібно?
05.05.2020 11:59 Ответить
ну и при чем тут волонтеры к заработку таких ублюдков типа потроха и гладковских???

танковый прицел покупали по накладным за 18 тыс. долларов, а продавали за 54 тыс долларов нашим бронетанковым заводам... это одна из позиций... ЭТО НОРМАЛЬНО???
06.05.2020 10:21 Ответить
ага. за 154 тысячи
идиотина. если бы то что ты изрыгаешь было бы хоть на 20 % правдой то зеленые ублюдки не искали бы поводов чтобы посадить гладковского. а так год прошел а обвинений как небыло так и нет. а чо так? потому что вранье. уроды конченые
09.05.2020 15:32 Ответить
https://24tv.ua/ru/bezumnye_summy_za_metallolom_iz_rf_shokirujushhie_detali_korrupcionnyh_shem_v_ukroboronprome_n1118179
11.05.2020 09:18 Ответить
бла бла бла
результат где? результата НОЛЬ. потому что все это - технология чтобы свалить пороха. свалили. получили дебила в роли президента которому просто пох и на тебя и на других дебилов которые за него голосовали. он срет вам на лицо а вы радостно хрюкая слизываете и просите еще. дегенераты гребаные!
11.05.2020 09:35 Ответить
Петья, начни с малого, протестируй всех порохоботов, поставь палатку в каждом городе и тестируй, и вот когда поймёш что пи..деть не мешки ворочать............
05.05.2020 10:51 Ответить
"один тест стоит в Китае при большой партии от 5 до 14 долларов"

Потому что наши Зебилы на этом зарабатывают - по 700 грн. продают))
Наценка в 300%
05.05.2020 10:53 Ответить
Каму прадают? А ты хател купить? Может начнеш с игор для 7 летних, а тесты оставиш для взрослых?
05.05.2020 11:04 Ответить
Коли Свинарчуки крали, а в Дебальцевому хлопці гнули цукерки з Липецька не віз.
05.05.2020 10:55 Ответить
Вези - не вези, ты, пэдро, политический труп! 10-12% это твой максимум! Надо было 5 лет делать добро стране, а не набивать карманы!!!
05.05.2020 11:12 Ответить
На Петьке шапка горит.
05.05.2020 11:35 Ответить
Петя опять играет на сцене!!!
05.05.2020 11:40 Ответить
Вяло, вяло! Гавнецо уже кончается?
Давайте про брата Порошенко, убитого им в Приднестровье!
05.05.2020 11:44 Ответить
нащо нам китайські тести - хіба їм можна довіряти?
а що з інститутом який обіцяв постачати тести нашого виробництва?
05.05.2020 11:58 Ответить
И Пороху - опять - РЕСПЕКТ!..
05.05.2020 12:00 Ответить
Горят-горят пердаки у зелебоб
05.05.2020 12:13 Ответить
Респект Пороху!
05.05.2020 12:29 Ответить
Фигня какая-то
05.05.2020 12:43 Ответить
привези. только за свои и молча.
05.05.2020 12:56 Ответить
Оце і є справжній Президент, а не оте сцикливе зелене лайно.
05.05.2020 12:59 Ответить
ЗЕЛЕНЫЙ ТРЕП НЕИЗЛЕЧИМ. Они просто не могут не врать. Причём врут обо всём подряд - о датах, сроках, кол-вах, результатах...
05.05.2020 14:20 Ответить
Необхідно робити 30 тис. тестів на COVID-19, якщо лабораторій бракує, то скажіть - я привезу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1077
05.05.2020 22:18 Ответить
Петя со своими подачками лезет. Он и его наемные холопы по другому политику не понимают.
06.05.2020 06:45 Ответить
