Необходимо делать 30 тыс. тестов на COVID-19, если лабораторий не хватает, то скажите - я привезу, - Порошенко
Количество тестов на коронавирус в Украине должно быть увеличено минимум в десять раз, иначе карантин уничтожит экономику государства.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый Президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.
Он отметил, что власть неоднократно отчитывалась перед обществом о миллионах якобы закупленных тестов, однако пока Украина занимает последнее место в Европе по количеству протестированных на миллион населения. Порошенко обратился к главному санитарному врачу Виктору Ляшко с призывом срочно увеличить количество тестирований.
"Проблема не в объяснениях. Проблема в сухой статистике. Нам надо делать 30 тыс. тестов в сутки, мы делаем 4 тыс. Если не хватает лабораторий, то скажите, я их привезу. Если не хватает тестов, у нас нет этих 2 миллионов, скажите. Их благотворители, волонтеры, мы так делали в 2014, привезут. Если вопрос организационный, то тоже скажите", - отметил Порошенко.
По его словам, каждый пациент, обращающийся к врачу, должен пройти этот тест.
"Протестировано за все время - уже почти два месяца существования карантина, потому что 3 марта был первый случай заболевания коронавирус в Украине - чуть больше 100 тыс. За вчерашний день протестировано 4700, в то время как в Германии, в других странах тестируются столько за день, сколько у нас за месяц", - подчеркнул лидер "Европейской солидарности".
"На сегодняшний день эта лаборатория стоит от 17 тыс. долларов или даже дешевле, а один тест стоит в Китае при большой партии от 5 до 14 долларов. И уже 150 млн гривен на миллион тестов мы выделили в бюджете, в специальном фонде для того, чтобы Украина не имела никакой остановки тестирования. Почему это так организовано? Почему в районных больницах нет тестов? Почему врачи вынуждены на сегодняшний день рисковать собственным здоровьем или жизнью из-за нерасторопности или хаоса действий власти?", - добавил он.
танковый прицел покупали по накладным за 18 тыс. долларов, а продавали за 54 тыс долларов нашим бронетанковым заводам... это одна из позиций... ЭТО НОРМАЛЬНО???
идиотина. если бы то что ты изрыгаешь было бы хоть на 20 % правдой то зеленые ублюдки не искали бы поводов чтобы посадить гладковского. а так год прошел а обвинений как небыло так и нет. а чо так? потому что вранье. уроды конченые
результат где? результата НОЛЬ. потому что все это - технология чтобы свалить пороха. свалили. получили дебила в роли президента которому просто пох и на тебя и на других дебилов которые за него голосовали. он срет вам на лицо а вы радостно хрюкая слизываете и просите еще. дегенераты гребаные!
Потому что наши Зебилы на этом зарабатывают - по 700 грн. продают))
Наценка в 300%
Давайте про брата Порошенко, убитого им в Приднестровье!
а що з інститутом який обіцяв постачати тести нашого виробництва?