Необходимо делать 30 тыс. тестов на COVID-19, если лабораторий не хватает, то скажите - я привезу, - Порошенко

Количество тестов на коронавирус в Украине должно быть увеличено минимум в десять раз, иначе карантин уничтожит экономику государства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый Президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

Он отметил, что власть неоднократно отчитывалась перед обществом о миллионах якобы закупленных тестов, однако пока Украина занимает последнее место в Европе по количеству протестированных на миллион населения. Порошенко обратился к главному санитарному врачу Виктору Ляшко с призывом срочно увеличить количество тестирований.

"Проблема не в объяснениях. Проблема в сухой статистике. Нам надо делать 30 тыс. тестов в сутки, мы делаем 4 тыс. Если не хватает лабораторий, то скажите, я их привезу. Если не хватает тестов, у нас нет этих 2 миллионов, скажите. Их благотворители, волонтеры, мы так делали в 2014, привезут. Если вопрос организационный, то тоже скажите", - отметил Порошенко.

По его словам, каждый пациент, обращающийся к врачу, должен пройти этот тест.

"Протестировано за все время - уже почти два месяца существования карантина, потому что 3 марта был первый случай заболевания коронавирус в Украине - чуть больше 100 тыс. За вчерашний день протестировано 4700, в то время как в Германии, в других странах тестируются столько за день, сколько у нас за месяц", - подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

"На сегодняшний день эта лаборатория стоит от 17 тыс. долларов или даже дешевле, а один тест стоит в Китае при большой партии от 5 до 14 долларов. И уже 150 млн гривен на миллион тестов мы выделили в бюджете, в специальном фонде для того, чтобы Украина не имела никакой остановки тестирования. Почему это так организовано? Почему в районных больницах нет тестов? Почему врачи вынуждены на сегодняшний день рисковать собственным здоровьем или жизнью из-за нерасторопности или хаоса действий власти?", - добавил он.

