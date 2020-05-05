Минздрав с 11 мая начнет экспертизу медицинской сети, реформу нужно существенно изменить, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство с 11 мая начнет экспертизу медицинской сети.
Об этом Степанов сказал он на брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ.
"Процесс, который стартовал с 1 апреля, трудно назвать реформой, он привел к тому, чтобы закрыть 332 больницы. Мы не допустим такой несправедливости. Наша команда работает над тем, чтобы изменить ситуацию. Это не означает что мы собираемся прекратить реформу. Ее нужно существенно изменить, учитывая ошибки", - сказал министр.
Степанов отметил, что Минздрав разработает справедливые тарифы на 2021 год
"Главным закупщиком остается НСЗУ, все финансирование идет через нее", - сказал министр.
Топ комментарии
+7 олег дулик
показать весь комментарий05.05.2020 09:57 Ответить Ссылка
+5 Igor L
показать весь комментарий05.05.2020 10:07 Ответить Ссылка
+4 Ruslan Tkachenko
показать весь комментарий05.05.2020 09:49 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Еще один проснулся! Врачи специалисты уже больше 3х месяцев на встречах записях и публичных обсуждениях расказывают о последствиях такой реформы а этот ТОКО ПРОСНУЛСЯ!!
виделят на реформу денег и все украдут
Знали, що за законом старт другого етапу медреформи почнеться з 1 квітня 2020, але з вересня місяця нічого не готували - сподівалися реформи Супрун відіграти назад. Не вийшло.
Тепер кричать - не спрацювало, грошей не вистачає, не передбачено фінансування того і того.
А хто ухвалював бюджет на цей рік? Невже "народний фронт"?
Значит точно гайки...
И безжалостно садите в тюрьму тех, кто будет воровать лекарства из больниц и продавать их через "свои" аптеки!! Это мародеры, значит и статья должна быть соответствующая!
Чтобы клиника БАРИС правильно поделила бюджетные деньги!
У випадку з Україною ми маємо досить велике соціалне розшаруваня і неможливість фінансувани медицину за рахунок соціального страхування. У нас практично відсутня благодійна традиція і найбільш багаті люди надають перевагу офшорам, а не благодійності (хіба що, перед вборами можуть вкинути трохи ласки). Головним "благодійником" на разі, у нас може виступати виключно держава. Весь другий етап рехворми Супрун був націлений на переросподіл коштів від громадських лікарень на користь приватних клінік. Тому, першими й пішли під ніж найменш захищені тубуркульозники, психи та селяни.