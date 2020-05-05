РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7197 посетителей онлайн
Новости
4 740 24

Минздрав с 11 мая начнет экспертизу медицинской сети, реформу нужно существенно изменить, - Степанов

Минздрав с 11 мая начнет экспертизу медицинской сети, реформу нужно существенно изменить, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство с 11 мая начнет экспертизу медицинской сети.

Об этом Степанов сказал он на брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Процесс, который стартовал с 1 апреля, трудно назвать реформой, он привел к тому, чтобы закрыть 332 больницы. Мы не допустим такой несправедливости. Наша команда работает над тем, чтобы изменить ситуацию. Это не означает что мы собираемся прекратить реформу. Ее нужно существенно изменить, учитывая ошибки", - сказал министр.

Степанов отметил, что Минздрав разработает справедливые тарифы на 2021 год

"Главным закупщиком остается НСЗУ, все финансирование идет через нее", - сказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки 366 новых случаев COVID-19, всего зараженных - 12 697, умерли 13 человек, 256 пациентов выздоровели, - Минздрав

Автор: 

медицина (2544) Степанов Максим (2062) медреформа (122)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Розвалити погано прцююче старе-не реформа.Ваша банда може тільки руйнувати.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:57 Ответить
+5
В МОЗ немає фахівців для фахового аналізу медичної реформи! Медичну реформу розробляла Супрун, міжнародний фахівець з медицини, а зараз в МОЗ немає жодного фахівця такого ж рівня щоб зробити фаховий аналіз впровадження реформи! Тому аналіз реформи буде робити медична мафія яка знову забере всі гроші собі і в нас знову не буде медицини!
показать весь комментарий
05.05.2020 10:07 Ответить
+4
ХА ХА ХА
Еще один проснулся! Врачи специалисты уже больше 3х месяцев на встречах записях и публичных обсуждениях расказывают о последствиях такой реформы а этот ТОКО ПРОСНУЛСЯ!!
показать весь комментарий
05.05.2020 09:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ХА ХА ХА
Еще один проснулся! Врачи специалисты уже больше 3х месяцев на встречах записях и публичных обсуждениях расказывают о последствиях такой реформы а этот ТОКО ПРОСНУЛСЯ!!
показать весь комментарий
05.05.2020 09:49 Ответить
В МОЗ немає фахівців для фахового аналізу медичної реформи! Медичну реформу розробляла Супрун, міжнародний фахівець з медицини, а зараз в МОЗ немає жодного фахівця такого ж рівня щоб зробити фаховий аналіз впровадження реформи! Тому аналіз реформи буде робити медична мафія яка знову забере всі гроші собі і в нас знову не буде медицини!
показать весь комментарий
05.05.2020 10:07 Ответить
Любая работа оценивается по результату! какой результат такой и спец! это тебе про супер спеца СУПРУН!! а лапшу развешивай своей бабке она старенькая инетом не пользуется может и прокатит!!
показать весь комментарий
05.05.2020 10:10 Ответить
дебилы НАДО ПРОСТО ОТМЕНИТЬ ПРИОСТАНОВИТЬ 2 ТИПА ЭТАП УНИЧТОЖЕНИЯ ТОГО ЧТО НАЗЫВАЮТ медицина!!!!! Да 1 этап со скрипом касаемо первичного звена таки требовал корректив и изменений правда.... не все в лучшую сторону и там есть потенциал для исправлений и работы над ошибками но трогать 2 уровень Специализированная -узкая медпомощь вовсе зашквар... ГЛАВНОЕ!!! пока не создадут систему МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ И ВРАЧЕЙ!1 как раз Короно вирус и показал что сулги еврейского народа имени придурковатого Зели не дали подписей за закон о страховании медиков которые работают с больными короно вирусом вот вам и ответ на все те типа реформы... сученые подонки типа Коли Котлеты дебилы инцестные они вообще не понмиают что и как надо делать...
показать весь комментарий
05.05.2020 10:43 Ответить
Я уже писал рание, они все понимают но не могут сделать в силу выбраного пути! медреформа одно из условий МВФ а они так хотят денег МВФ что даже землю готовы сдать! так что они просто не могут трогать реформу даже если все и понимают!! БАБЛО РЕШАЕТ ВСЁ!!!
показать весь комментарий
05.05.2020 10:47 Ответить
Страхова медицина має сенс, якщо середній прибуток населення складає від 600 доларів на місяць. Яка страхова медицина може бути при 50-100 баксах на місяць, скільки з них голозадий зможе виділити на лікарняну страховку?
показать весь комментарий
05.05.2020 11:54 Ответить
Очередно распил бабла
виделят на реформу денег и все украдут
показать весь комментарий
05.05.2020 10:58 Ответить
30 років одні експертизи ... результат = о !!Бо реформа - зміна системи ,повинна бути ОДНА і робити її має не влада , а фахівці - медики . Влада повинна лише допомагати економічно !
показать весь комментарий
05.05.2020 13:43 Ответить
Супруншу взад!!
показать весь комментарий
05.05.2020 09:51 Ответить
шо, в зад?
показать весь комментарий
05.05.2020 10:03 Ответить
Все свнсбк и зелебобы обожают это дело - в зад.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:54 Ответить
Розвалити погано прцююче старе-не реформа.Ваша банда може тільки руйнувати.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:57 Ответить
будет делать то,что написала Супрун,но выдавать за свое
показать весь комментарий
05.05.2020 10:03 Ответить
Это эмоциональный посыл. 332 больницы, что это за больницы в каком состоянии, сколько населения обслуживают, их комплектация, предоставляют ли эффективную помощь? И главный вопрос - где на все взять денег? Если деньги размазать тонким слоем по всем нуждающимся, ничего не изменится и зарплаты врачам не вырастут. А вопрос квалификации кадров, я смотрю, вообще не поднимается? У нас врачи лучшие в мире, что не эскулап, то светила?
показать весь комментарий
05.05.2020 10:07 Ответить
поддержу. Не понимаю ЗАЧЕМ такие больницы в пгт, например, куда по серьезной проблеме все равно никто не обращается? Там нет ни оборудования, ни кадров ни препаратов...люди это прекрасно знают и если что то серьезное - сразу едут в ГОРОД. а та больница в пгд с облущеными стенами и персоналом в 20 бабушек за 70 лет так и стоит без дела, зато тянет бабло на их зп. Да, невысокие, но они ж по факту НИЧЕГО И НЕ ДЕЛАЮТ. Повторюсь, все равно люди едут в город, частные клиники итд. А в провинциальных больницах могут только лоб зеленкой намазать и дать направление опять - таки в городскую больницу.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:40 Ответить
Та бачимо вже ваше "укрупнєніє". Не тих бабок за 70, ні нових лікарень з кваліфікованим персоналом і обладнанням.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:57 Ответить
Реформу треба ГОТУВАТИ.
Знали, що за законом старт другого етапу медреформи почнеться з 1 квітня 2020, але з вересня місяця нічого не готували - сподівалися реформи Супрун відіграти назад. Не вийшло.
Тепер кричать - не спрацювало, грошей не вистачає, не передбачено фінансування того і того.
А хто ухвалював бюджет на цей рік? Невже "народний фронт"?
показать весь комментарий
05.05.2020 10:22 Ответить
Господин президент задаёт тон управления всей страной. Даёшь ручное управление?!!
показать весь комментарий
05.05.2020 10:48 Ответить
Мы не допустим такой несправедливости. Наша команда работает над тем, чтобы изменить ситуацию. Это не означает что мы собираемся прекратить реформу. Ее нужно существенно изменить, учитывая ошибки", - сказал министр.

Значит точно гайки...
показать весь комментарий
05.05.2020 10:51 Ответить
Мля, главное делайте так, чтобы врачи-хапуги исчезли. Чтобы при поступлении больного в больницу ему не озвучивали "ценник", а лечили!
И безжалостно садите в тюрьму тех, кто будет воровать лекарства из больниц и продавать их через "свои" аптеки!! Это мародеры, значит и статья должна быть соответствующая!
показать весь комментарий
05.05.2020 11:27 Ответить
"Правильное решение" горбатого лечить прикладыванием к стенке. Хотя по протоколу горбатого могила равняет.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:34 Ответить
Да! ЧТО ХОЧЕТ НАРИД?
Чтобы клиника БАРИС правильно поделила бюджетные деньги!
показать весь комментарий
05.05.2020 11:57 Ответить
З самого початку було зрозуміло що, курка Супрун кудахтала про те що знала- американську систему охорони здоров'я. Може й нормальна система для країни на території якої майже дві сотні років не було війни і значних епідемій, з потужним середнім класом та віковими традиціями благочинності. Та й там вона виявилася недосконала і тому Обама започав свою реформу, а в світлі останньої пандемії виявилися і нові недоліки. Але то таке, США держава багата і може дозволити собі міліярдні вливання в крайніх випадках.
У випадку з Україною ми маємо досить велике соціалне розшаруваня і неможливість фінансувани медицину за рахунок соціального страхування. У нас практично відсутня благодійна традиція і найбільш багаті люди надають перевагу офшорам, а не благодійності (хіба що, перед вборами можуть вкинути трохи ласки). Головним "благодійником" на разі, у нас може виступати виключно держава. Весь другий етап рехворми Супрун був націлений на переросподіл коштів від громадських лікарень на користь приватних клінік. Тому, першими й пішли під ніж найменш захищені тубуркульозники, психи та селяни.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:20 Ответить
Еще и сюда свои рыла сунут. Бездари. Эх, Уляна, как же тебя не хватает.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:23 Ответить
 
 