Минздрав с 11 мая начнет экспертизу медицинской сети, реформу нужно существенно изменить, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство с 11 мая начнет экспертизу медицинской сети.

Об этом Степанов сказал он на брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Процесс, который стартовал с 1 апреля, трудно назвать реформой, он привел к тому, чтобы закрыть 332 больницы. Мы не допустим такой несправедливости. Наша команда работает над тем, чтобы изменить ситуацию. Это не означает что мы собираемся прекратить реформу. Ее нужно существенно изменить, учитывая ошибки", - сказал министр.

Степанов отметил, что Минздрав разработает справедливые тарифы на 2021 год

"Главным закупщиком остается НСЗУ, все финансирование идет через нее", - сказал министр.

