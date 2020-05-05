Вспышка COVID-19 зафиксирована в детдоме на Киевщине: заболели 5 взрослых и ребенок

В Броварском районе Киевской области зафиксирована вспышка коронавируса в детском доме "Надежда" в селе Мокрец, там инфицированы шесть человек.

об этом сообщил и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин.

"Первого мая обнаружен коронавирус у помощника воспитателя - 23.04 женщина заболела острым респираторным заболеванием, 25 апреля обратилась к врачу, 28 апреля ее направили на ПЦР-тест. В заведении 32 ребенка, остальные - сотрудники. Всего 48 человек. Всем оперативно сделанные ПЦР-тесты. 2 мая получено шесть положительных результатов - пять взрослых и один ребенок", - рассказал он.

Заболевший ученик пятого класса находится на лечении в Броварской центральной районной больнице, другие воспитанники и сотрудники изолированы.

