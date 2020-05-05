Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в убийстве, который 2 года скрывался за границей

Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 44-летнего жителя города Конотоп Сумской области, который после совершения убийства два года скрывался от правоохранительных органов и находился в международном розыске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Киева.

Убийство произошло в 2017 году в городе Конотоп Сумской области.

Как установлено досудебным расследованием, подозреваемый в ходе конфликта с ранее знакомым ему 63-летним мужчиной нанес последнему многочисленные телесные повреждения, от которых мужчина скончался на месте происшествия.

Чтобы скрыть преступление, подозреваемый вывез тело погибшего в лесопосадку вблизи поселка Сахны Конотопского района Сумской области.

Сам же впоследствии уехал за границу. В феврале 2018 года был объявлен в международный розыск.

По результатам проведения следственных (розыскных) мероприятий был задержан на территории Федеративной Республики Швейцария и в январе 2020 года выдан по запросу украинской стороны.

В настоящее время следователями СУ ГУ Нацполиции в Киеве завершено следствие по указанному уголовному производству и процессуальным руководителем обвинительный акт в отношении лица по ч. 1 ст. 115 УК Украины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подозреваемый находится под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.