Медучреждения получат финансирование не меньше, чем в 2019 году: Кабмин найдет еще 11 млрд грн на зарплаты медикам, - "слуга народа" Радуцкий
Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования будет инициировать изменения в закон "О государственных медгарантиях медицинского обслуживания населения" для сохранения финансирования медучреждений на уровне 2019 года
Об этом сообщил глава комитета Михаил Радуцкий в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украин.
"Что касается этого года, то в условиях кризиса и пандемии наиболее приоритетным является сохранение кадров и медучреждений. Мы вносим изменения в закон о государственных медгарантиях медицинского обслуживания населения, что позволит всем медучреждениям получить финансирование не меньше, чем в 2019 году", - сказал он.
"Дополнительно за счет пакетов медгарантий будет финансироваться экстренная медпомощь, лечение коронавирусной инфекции, инфарктов и инсультов", - добавил он.
Радуцкий также отметил, что комитет сделает все возможное для принятия изменений в бюджет и повышения зарплат медикам.
"Министр отметил, что правительство найдет дополнительные 11 млрд грн на зарплаты медикам. Для многих категорий медработников это повышение на 7-50%. Мы как законодатели сделаем все возможное для скорейшего утверждения этих изменений", - сказал он.
Как оставили украинцев без масок перед эпидемией
Мог же профессор Преображенский иметь даже операционную в квартире
Но пока у власти Крадуцкие и они все законы гребут под себя - врачам легче не будет
отакий вибір зробили торік
Лучше конечно сразу ехать проходить стаж и резидентуру в страны язык которой вы знаете досконально . Без языка на уровне супер + ,вы ничего не сможете достичь.
Между нашей медициной и Польской - пропасть ,а об Италии я вообще молчу.
Но есть плюс и огромный пока.У нас проще попасть к врачу . У нас дешевле.
