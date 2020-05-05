РУС
Медучреждения получат финансирование не меньше, чем в 2019 году: Кабмин найдет еще 11 млрд грн на зарплаты медикам, - "слуга народа" Радуцкий

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования будет инициировать изменения в закон "О государственных медгарантиях медицинского обслуживания населения" для сохранения финансирования медучреждений на уровне 2019 года

Об этом сообщил глава комитета Михаил Радуцкий в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник

"Что касается этого года, то в условиях кризиса и пандемии наиболее приоритетным является сохранение кадров и медучреждений. Мы вносим изменения в закон о государственных медгарантиях медицинского обслуживания населения, что позволит всем медучреждениям получить финансирование не меньше, чем в 2019 году", - сказал он.

Минздрав с 11 мая начнет экспертизу медицинской сети, реформу нужно существенно изменить, - Степанов

"Дополнительно за счет пакетов медгарантий будет финансироваться экстренная медпомощь, лечение коронавирусной инфекции, инфарктов и инсультов", - добавил он.

Радуцкий также отметил, что комитет сделает все возможное для принятия изменений в бюджет и повышения зарплат медикам.

"Министр отметил, что правительство найдет дополнительные 11 млрд грн на зарплаты медикам. Для многих категорий медработников это повышение на 7-50%. Мы как законодатели сделаем все возможное для скорейшего утверждения этих изменений", - сказал он.

ВР (29428) здравоохранение (332) медицина (2543) Радуцкий Михаил (288) медреформа (122) заработная плата (2400)
+11
05.05.2020 10:02 Ответить
+9
Радуцкий найдёт 😀😀😀
Как оставили украинцев без масок перед эпидемией
05.05.2020 10:03 Ответить
+6
Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии.Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу. Радуцкий в ответ: "не надо меня обвинять лишь потому, что я еврей".
05.05.2020 10:05 Ответить
05.05.2020 10:02 Ответить
Медична мафія хоче зірвати медичну реформу. Медики другої ланки цілий рік чекали на підняття зарплат як у медиків першої ланки а їм тепер дадуть дулю, бо всі гроші роздадуть медичній мафії! Уроди! Влада не розуміє що альтернативи медичній реформі немає! Так як було нікого не влаштовує, крім мафії! Задоволені реформою всі не будуть, бо грошей на всіх не вистачить! Або ми сплачуємо збільшену зарплату і рятуємо хоча б частину медицини, або ми продовжуємо існування фейкової української медицини яка нічого не лікує!
05.05.2020 10:04 Ответить
фуфайка, ты уже определись, ты за медицинскую реформу Супрун, или против...
или у тебя это зависит от количества выпитой браги?
05.05.2020 10:12 Ответить
1,5 місяця карантину - одні розмови про "підвищення "зарплат медиків ! А воз і до тепер там. Думаю розмовами все і закінчиться = гумор такий в гумористів!
05.05.2020 13:47 Ответить
05.05.2020 10:02 Ответить
любая работа оценивается по результату! но есть много даунов которые работу оценивают по БАЛ БЛА БЛА! Ты как я понял из даунов! тебе сказали про ходячие деньги и уничтоженную мафию и ты уже развесил уши!!!
05.05.2020 10:06 Ответить
Радуцкий найдёт 😀😀😀
Как оставили украинцев без масок перед эпидемией
05.05.2020 10:03 Ответить
Законом разрешить врачам иметь собственные медицинские практики в своих домах и квартирах - пусть дополнительно зарабатывают
Мог же профессор Преображенский иметь даже операционную в квартире
Но пока у власти Крадуцкие и они все законы гребут под себя - врачам легче не будет
05.05.2020 10:06 Ответить
А-а-а, обустроить операционную в квартире. Стоимость только оборудования для нее составит минимум 2 миллиона и нужны хотя бы 5 комнат + кабинет + минимум 2 комнаты под палаты, но зато простые хирурги (с зарплатой 8к) смогут подрабатывать дома.
05.05.2020 13:16 Ответить
И, кстати, если у человека есть 10-комнатная квартира и деньги на оборудование операционной, то зачем ему подработка на дому?
05.05.2020 13:34 Ответить
Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии.Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу. Радуцкий в ответ: "не надо меня обвинять лишь потому, что я еврей".
05.05.2020 10:05 Ответить
кРадуцкий что только не наобещает ну чтоб не посадили за воровство во время эпидемии.
05.05.2020 10:06 Ответить
Раз Моше Крадуцкий взялся делить деньги.....
05.05.2020 10:06 Ответить
буде не гірше ніж при попередниках, нашкребемо для цього грошей...чим не привід для гордощів...
отакий вибір зробили торік
05.05.2020 10:51 Ответить
Для того чтобы стать врачом общей практики в Польше,нужно проучится и пройти стаж в общем 7 лет.При этом сдать кучу экзаменов.(почти как у нас). Для того что бы стать врачом специалистом, ещё 5-6 лет на ставке врача общей практики.Ставка врача общей практики, с дежурствами и приёмом в поликлинике около 8000 злот ( 4.5 курс евро). Зарплата специалиста,ну например хирурга или реаниматолога,(зависит от больницы) от 16000 злот и может доходить до 50 000.Выбор больницы для резидентуры и последующей там работы зависит напрямую от знаний.От бала сданного теста.Баллы можно улучшать сдавая тест многократно. ( два раза в год). Некоторые выпускники вузов несколько лет не могут сдать тесты и получить лицензию. Работы валом так как поляки уезжают работать в другие страны,но стать медиком очень тяжело,а стать спецом ещё тяжелее,но возможно.
Лучше конечно сразу ехать проходить стаж и резидентуру в страны язык которой вы знаете досконально . Без языка на уровне супер + ,вы ничего не сможете достичь.
Между нашей медициной и Польской - пропасть ,а об Италии я вообще молчу.
Но есть плюс и огромный пока.У нас проще попасть к врачу . У нас дешевле.
05.05.2020 10:06 Ответить
Ни, не найдут, нельзя забирать деньги у кино, куда мы без Кузюки, а больше брать уже не с кого
05.05.2020 10:07 Ответить
во всех странах политики говорят и показывают откуда возьмут ,в Украине - найдут, "мрию" в Китай на поиски отправлять надобно...
05.05.2020 10:07 Ответить
сделаем, найдем, медики получат - все в будущем времени.
уже обещали 300% и прочее.
защита на волонтерах или сами покупают.
сколько медиков заболело - вот вам и ответ
05.05.2020 10:10 Ответить
Враховуючи сумму за розпродаж захисних засобів, то ви повинні збільшити фінансування медицини. Крадуцкий, де гроші з продажу державного майна?
05.05.2020 10:16 Ответить
Я пошутил . На самом деле, как я уже писал раньше - х...в..в ж... .
Медзаклади отримають фінансування не менше, ніж у 2019 році: Кабмін знайде ще 11 млрд грн на зарплати медикам, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 2801 .
05.05.2020 10:21 Ответить
фигею только от одного - в бюджете дырища, ГДЕ они собираются деньги находить??? почему только выводят их в свои зеленые оффшоры??? почему кормят Беню и ко??? что они вообще несут???? хотя о чем я желудки на ножках хавают...
05.05.2020 10:22 Ответить
Мародер от медицины заблеял о заботе медиков
05.05.2020 10:23 Ответить
Верим, верим! )) Сразу после 300% доплат медикам!
05.05.2020 10:50 Ответить
Радуцкий мог бы сразу пообещать и шахматный турнир ))
05.05.2020 10:52 Ответить
Радуцкий может только найти ,что еще сп-дить и продать подороже! Просто воровская мразь.
05.05.2020 11:24 Ответить
Клиника БАРИС!
Только клиника БАРИС заботится о народе и даст ему всё БЕСПЛАТНО !!!
05.05.2020 11:52 Ответить
зрада.
05.05.2020 12:58 Ответить
 
 