Медучреждения получат финансирование не меньше, чем в 2019 году: Кабмин найдет еще 11 млрд грн на зарплаты медикам, - "слуга народа" Радуцкий

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования будет инициировать изменения в закон "О государственных медгарантиях медицинского обслуживания населения" для сохранения финансирования медучреждений на уровне 2019 года

Об этом сообщил глава комитета Михаил Радуцкий в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украин.

"Что касается этого года, то в условиях кризиса и пандемии наиболее приоритетным является сохранение кадров и медучреждений. Мы вносим изменения в закон о государственных медгарантиях медицинского обслуживания населения, что позволит всем медучреждениям получить финансирование не меньше, чем в 2019 году", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав с 11 мая начнет экспертизу медицинской сети, реформу нужно существенно изменить, - Степанов

"Дополнительно за счет пакетов медгарантий будет финансироваться экстренная медпомощь, лечение коронавирусной инфекции, инфарктов и инсультов", - добавил он.

Радуцкий также отметил, что комитет сделает все возможное для принятия изменений в бюджет и повышения зарплат медикам.

"Министр отметил, что правительство найдет дополнительные 11 млрд грн на зарплаты медикам. Для многих категорий медработников это повышение на 7-50%. Мы как законодатели сделаем все возможное для скорейшего утверждения этих изменений", - сказал он.