Ультрас "Динамо": "В случае объявления подозрения Стерненко объявим общую мобилизацию и соберем акцию протеста"

Ультрас столичного футбольного клуба "Динамо" внимательно следит за ситуацией, развивающейся вокруг дела активиста Сергея Стерненко.

"Если антиукраинские силы таки попытаются незаконно выдвинуть подозрение в убийстве или задержать Сергея - мы сразу же объявим всеобщую мобилизацию и сбор для акции протеста! Призываем другие фанатские движения и всех украинцев, кому небезразлична судьба этой страны, держать руку на пульсе событий. Украинцы имеют право на самозащиту!" - говорится в сообщении.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Вчера волонотер Роман Синицын обнародовал информацию о том, что активисту из Одессы Сергею Стерненко готовят подозрение в убийстве.

