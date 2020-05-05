Ультрас "Динамо": В случае объявления подозрения Стерненко объявим общую мобилизацию и соберем акцию протеста
Ультрас столичного футбольного клуба "Динамо" внимательно следит за ситуацией, развивающейся вокруг дела активиста Сергея Стерненко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом ультрас сообщили на странице в сети Facebook.
"Если антиукраинские силы таки попытаются незаконно выдвинуть подозрение в убийстве или задержать Сергея - мы сразу же объявим всеобщую мобилизацию и сбор для акции протеста! Призываем другие фанатские движения и всех украинцев, кому небезразлична судьба этой страны, держать руку на пульсе событий. Украинцы имеют право на самозащиту!" - говорится в сообщении.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
Вчера волонотер Роман Синицын обнародовал информацию о том, что активисту из Одессы Сергею Стерненко готовят подозрение в убийстве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А ще ця ж "опозиція" "злилася в екстазі" з зеленою пліснявою під час голосування за корупційний закон про землю.
Яким був порох - таким і залишився: і активістів при ньому постійно пресували, і бізнесові питання в нього завжди на першому місці.
1/ Вы видите другую оппозицию кроме Порохе? Нет, только Порох. Даже бабушка Юля готова слить Украину в экстазе с Зе.
2/ Земля? Сложнейший вопрос. Я был против продажи еще при Порохе, но ему тогда еще удавалось получать кредиты, невыполнив это требование от МВФ. Но сегодня у вас Валентин выбор дефолт или кредит МВФ? Что вы выберете? Порох выбрал додавить Зе до, хотя бы, временного ограничения по лимиту на количсво продажи земли в руки. Понимаю, что местное олигархическое жулье попытается скупить всю землю, и это риски. Но дефолт! Страшнее ничего нет.
3/ Да, Порох каким был, таким и остался. Активистов и при нем прессовали? Да, не так сильно, но прессовали. И Сашу Белого убили и никого не наказали тоже при нем. И еще можно говорить о многом, но. Но, не путайте тактические ходы, пусть нам и не нравящиеся со стратегическими. Стратегия Пороха - путь в Евросоюз и НАТО. Стратегия Зе - реванш и слив Украины в совок к Путину. У вас есть выбор альтернативы Зеленскому кроме Пороха? Нет. Вот и выбираем мы между стратегиями Пороха. И, ясен пень, когда он прийдет к власти, мы будем его критиковать, потому что уверен будет за что, как любого высшего чиновника.
4/ Вопросы бизнеса у Пороха на первом месте? На первом месте у любого президента стратегия, потому что без нее не создашь команды. Был один такой Ющ, пытавшийся проскочить между каплями дождя, но не удалось, после чего пришлось создать льготные условия для выбора Яна. Да, бизнес у Пороха на втором месте, что естественно. А у вас Валентин лично на каком? У меня на первом, но это не мешает мне любить Украину и быть честным человеком.
5/ Лучший выход для Украины? Зе должен назначить Пороха спикером ВР и уйти в отставку. Почему Пороха? Потому что Порох проведет честные выборы, как это было и в ситуации с выборами Зе президентом.
Іван Сусанін.
сегодня!
----------------------------------------------------------------
Протестность фанов против несправедливости делает их наиболее прогрессивной частью общества. Это уже становится аксиомой. Вспомните фанов Харькова с их боевой песней: "путин х@йло"; фанов Одессы, которых растреливали титушки, прикрытые полицией; фанов Киева от Майдана до сегодня. Они не боятся сказать силовым ведомствам, что пора прекратить травлю патриотов Украины.
Протестность фанов сродни протестности Невзорова, Талькова, Стерненка, Саши Белого. В каждого из этих отчаянных правдоискателей стреляли. Убили Талькова, Убили Белого. Невзоров и Стерненко выжили.
Фаны понимают, что преследование Стерненко и других патриотов, против которых сейчас работают силовые ведомства, это те пазлы в стратегии реваншизма Зе власти. Это первые шаги реваншистов в подавлении свободолюбивого духа гайдамаков и запорожских казаков, духа независимости от узурпаторов.
Сегодня протестность фанов - это катализатор свободы и независимости Украины от совка, которого еще очень много в нас.
https://mobile.twitter.com/food__junta Починаємо о 10.05 am @food__junta
https://mobile.twitter.com/food__junta https://mobile.twitter.com/food__junta
Вчора мені нашептали, що одні і ті ж пацани по чотним нацжонами підробатують, по нечотним - ультрасами.
Причому ота франшиза працює по всій Україні.
Хтось може щось сказати?
Вата мститься Стерненку за Одесу. Він їх добре там повозив.
1.Я нигде не прочел нож он отобрал или был у него?
2. Является ли он холодным оружием согластно экспертизе
3. Если является, есть ли разрешение.
4. На него напали или просто его послали на уй ,или обозвали его барышню и он начал ножем махать?
Хотелось бы побольше конкретики для того,что бы понимать,дейстаительно ли он невиновен, или просто плывет на волне всеобщей ненависти к Порошенео-Зеленскому.
Заодно уточни был ли убитый десантник во время третьего покушения на Стерненко атошником и почему второй выживший убийца получил вначале даже защиту официально от Украины (сейчас он вне Украины скрывается), а Стерненко в защите отказали после 3х покушений! Почему несостоявшиеся убийцы находятся в тесных контактах с мером Одессы Трухановым и почему их подвозят на машинах его помощников!
-Рабинович вам нравится как Карузо поет?
-Нет,не нравится!
-А вы слышали?
-Да,вчера Изя напел,совсем не понравилось!
Я лично хочу прочесть скрины дела,для того,что бы иметь представление кто кому Рабинович.
Идиоты, у вас осталось чувство самосохранения, или в мозгах только апломб, шаурма и квартальный жаргон сватов?
Правильный ты какой-то, как ни глянь.
Таких ребят надо поддерживать!
Таким чином, антиукраїнські сили в особі олігархів мають своїх ситуативних союзників, які їх не зрадили жодного разу на протязі трьох десятків років.
Усё, Петросян застрелился
p.s. Ботов на зарплате это не касается. "Все профессии важны, все профессии нужны." ©
p.s. Интересно, а такие действия теперь будут всех касаться, все же прецедент))
Может у вас просто шиза? Это многое объясняет 🙂