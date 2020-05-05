РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9359 посетителей онлайн
Новости
40 597 257

Ультрас "Динамо": В случае объявления подозрения Стерненко объявим общую мобилизацию и соберем акцию протеста

Ультрас "Динамо": В случае объявления подозрения Стерненко объявим общую мобилизацию и соберем акцию протеста

Ультрас столичного футбольного клуба "Динамо" внимательно следит за ситуацией, развивающейся вокруг дела активиста Сергея Стерненко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ультрас сообщили на странице в сети Facebook.

"Если антиукраинские силы таки попытаются незаконно выдвинуть подозрение в убийстве или задержать Сергея - мы сразу же объявим всеобщую мобилизацию и сбор для акции протеста! Призываем другие фанатские движения и всех украинцев, кому небезразлична судьба этой страны, держать руку на пульсе событий. Украинцы имеют право на самозащиту!" - говорится в сообщении.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Вчера волонотер Роман Синицын обнародовал информацию о том, что активисту из Одессы Сергею Стерненко готовят подозрение в убийстве.

Читайте также: Суркис пытается скрыть информацию про изъятые на обысках в "Динамо" документы "Энергосети"

Ультрас Динамо: В случае объявления подозрения Стерненко объявим общую мобилизацию и соберем акцию протеста 01

Автор: 

Динамо (789) Стерненко Сергей (412)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+108
Стерненко уважение и большой респект!
Защитил свою жизнь сам от рашысской мрази...
Так как мусора Одессы в большинстве за рузге мир...твари
показать весь комментарий
05.05.2020 10:12 Ответить
+90
А навіщо нам суди та прокуратура коли в нас є кумир зебілів Портнов?
показать весь комментарий
05.05.2020 10:13 Ответить
+61
Ультрас сма організована проукраїнська сила. Респект
недаремно ще за совка була футбольна суперечка між українцями і московитами
показать весь комментарий
05.05.2020 10:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Ваша "справжня опозиція" (ЄС з порохом) не забуває дописами порохоботів нагадати Стерненку, як той критикував (і абсолютно справедливо) пороха під час президентства.
А ще ця ж "опозиція" "злилася в екстазі" з зеленою пліснявою під час голосування за корупційний закон про землю.
Яким був порох - таким і залишився: і активістів при ньому постійно пресували, і бізнесові питання в нього завжди на першому місці.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:01 Ответить
Валентин, отвечаю вам, понимая, что вы неплохой, но заблуждающийся человек.
1/ Вы видите другую оппозицию кроме Порохе? Нет, только Порох. Даже бабушка Юля готова слить Украину в экстазе с Зе.
2/ Земля? Сложнейший вопрос. Я был против продажи еще при Порохе, но ему тогда еще удавалось получать кредиты, невыполнив это требование от МВФ. Но сегодня у вас Валентин выбор дефолт или кредит МВФ? Что вы выберете? Порох выбрал додавить Зе до, хотя бы, временного ограничения по лимиту на количсво продажи земли в руки. Понимаю, что местное олигархическое жулье попытается скупить всю землю, и это риски. Но дефолт! Страшнее ничего нет.
3/ Да, Порох каким был, таким и остался. Активистов и при нем прессовали? Да, не так сильно, но прессовали. И Сашу Белого убили и никого не наказали тоже при нем. И еще можно говорить о многом, но. Но, не путайте тактические ходы, пусть нам и не нравящиеся со стратегическими. Стратегия Пороха - путь в Евросоюз и НАТО. Стратегия Зе - реванш и слив Украины в совок к Путину. У вас есть выбор альтернативы Зеленскому кроме Пороха? Нет. Вот и выбираем мы между стратегиями Пороха. И, ясен пень, когда он прийдет к власти, мы будем его критиковать, потому что уверен будет за что, как любого высшего чиновника.
4/ Вопросы бизнеса у Пороха на первом месте? На первом месте у любого президента стратегия, потому что без нее не создашь команды. Был один такой Ющ, пытавшийся проскочить между каплями дождя, но не удалось, после чего пришлось создать льготные условия для выбора Яна. Да, бизнес у Пороха на втором месте, что естественно. А у вас Валентин лично на каком? У меня на первом, но это не мешает мне любить Украину и быть честным человеком.
5/ Лучший выход для Украины? Зе должен назначить Пороха спикером ВР и уйти в отставку. Почему Пороха? Потому что Порох проведет честные выборы, как это было и в ситуации с выборами Зе президентом.
показать весь комментарий
06.05.2020 05:15 Ответить
"Валентин, отвечаю вам, понимая, что вы неплохой, но заблуждающийся человек."
Іван Сусанін.
показать весь комментарий
06.05.2020 19:58 Ответить
Лучшее время чтобы "посадить дерево", у нас было 29 лет назад. Следующее лучшее время -
сегодня!
показать весь комментарий
05.05.2020 17:53 Ответить
Русня на говно исходит при одном упоминании Стерненко, т.к. для них украинец, который может постоять за себя - это как кость в горле. Поэтому они не остановятся, будут прессовать его со всех сторон. В их представлении украинец - это раб, холоп, второй сорт. А Стерненко показал достойный пример, как нужно бороться. Вот эта свора типа Бужанского, Портного, Кивы, Дубинского, Бондаренко, Лукаш и т.п. тварей и беснуется! Они не остановятся, поэтому поддержка ультрас очень важна!
показать весь комментарий
05.05.2020 18:02 Ответить
Ультрас "Динамо": "В случае объявления подозрения Стерненко объявим общую мобилизацию и соберем акцию протеста"
----------------------------------------------------------------
Протестность фанов против несправедливости делает их наиболее прогрессивной частью общества. Это уже становится аксиомой. Вспомните фанов Харькова с их боевой песней: "путин х@йло"; фанов Одессы, которых растреливали титушки, прикрытые полицией; фанов Киева от Майдана до сегодня. Они не боятся сказать силовым ведомствам, что пора прекратить травлю патриотов Украины.

Протестность фанов сродни протестности Невзорова, Талькова, Стерненка, Саши Белого. В каждого из этих отчаянных правдоискателей стреляли. Убили Талькова, Убили Белого. Невзоров и Стерненко выжили.

Фаны понимают, что преследование Стерненко и других патриотов, против которых сейчас работают силовые ведомства, это те пазлы в стратегии реваншизма Зе власти. Это первые шаги реваншистов в подавлении свободолюбивого духа гайдамаков и запорожских казаков, духа независимости от узурпаторов.
Сегодня протестность фанов - это катализатор свободы и независимости Украины от совка, которого еще очень много в нас.
показать весь комментарий
05.05.2020 18:07 Ответить
Не забувай про фанів Металіста, які реально допомогли одеситам подавити російські заворушення.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:03 Ответить
Спасибо Валентин. Точно.
показать весь комментарий
06.05.2020 04:43 Ответить
Может пора избавляться от этой зеленой плесени с их дутыми, выдуманными, рисованными рейтингами?! Зае.бали их ежедневные факапы! Они выпустили весь беркут, всех мусоров, убийц Кирилла Тлявова, они выпустили всю мразь, которая еще сидела, НО они завели дело на Лероса, Звиробий, Стерненка, Антоненко, Кузьменко, Черновол. Они щимят украинцев, но при этом дают абсолютную власть и свободу малоросам, ********** шестеркам. Зеленого сопляка в ростов. Ну или как получится.
показать весь комментарий
05.05.2020 18:14 Ответить
https://mobile.twitter.com/food__junta

https://mobile.twitter.com/food__junta Починаємо о 10.05 am @food__junta

https://mobile.twitter.com/food__junta https://mobile.twitter.com/food__junta



Вчора мені нашептали, що одні і ті ж пацани по чотним нацжонами підробатують, по нечотним - ультрасами.
Причому ота франшиза працює по всій Україні.
Хтось може щось сказати?
показать весь комментарий
05.05.2020 18:25 Ответить
Ультрасы и Нацкорпус это почти одно и тоже, а ты ватное гуано.
показать весь комментарий
05.05.2020 18:52 Ответить
Ультрас знов спасає країну. А більше нікому. Одні зажрались, інші пригрілись, третім і зараз ***** де ця країна буде завтра. А пята колона вже стає на повний зріст. Не нація а стадо якесь.
показать весь комментарий
05.05.2020 18:47 Ответить
Ультрасы в 2014году спасли Харьков и Одессу от судьбы лугандона и сейчас похоже только они способны реально противостоять ватной зебильно-шоколадной банде пархатых мародеров.
показать весь комментарий
05.05.2020 18:56 Ответить
Підтримую !
Вата мститься Стерненку за Одесу. Він їх добре там повозив.
показать весь комментарий
05.05.2020 19:11 Ответить
Ультрас "Динамо": в разі висунення підозри Стерненку оголосимо загальну мобілізацію і зберемо акцію протесту - Цензор.НЕТ 2587
показать весь комментарий
05.05.2020 19:29 Ответить
Зачем постить дибила?
показать весь комментарий
05.05.2020 19:38 Ответить
Пропонуєш сайту тебе забанити?
показать весь комментарий
05.05.2020 21:05 Ответить
Второй день читаю об этом парне,все его защищают,патриот типа.Я и не против,но:
1.Я нигде не прочел нож он отобрал или был у него?
2. Является ли он холодным оружием согластно экспертизе
3. Если является, есть ли разрешение.
4. На него напали или просто его послали на уй ,или обозвали его барышню и он начал ножем махать?
Хотелось бы побольше конкретики для того,что бы понимать,дейстаительно ли он невиновен, или просто плывет на волне всеобщей ненависти к Порошенео-Зеленскому.
показать весь комментарий
05.05.2020 19:31 Ответить
Ну так подай официальный запрос в полицию. У нас ведь типа диджитализация!
Заодно уточни был ли убитый десантник во время третьего покушения на Стерненко атошником и почему второй выживший убийца получил вначале даже защиту официально от Украины (сейчас он вне Украины скрывается), а Стерненко в защите отказали после 3х покушений! Почему несостоявшиеся убийцы находятся в тесных контактах с мером Одессы Трухановым и почему их подвозят на машинах его помощников!
показать весь комментарий
05.05.2020 19:49 Ответить
Это все Ура патриотизм,мы с вами вчера помоему уже обсуждали эту тему.Вы лично были свидетелем проишествия? У на все доказательства как в анекдоте:
-Рабинович вам нравится как Карузо поет?
-Нет,не нравится!
-А вы слышали?
-Да,вчера Изя напел,совсем не понравилось!
Я лично хочу прочесть скрины дела,для того,что бы иметь представление кто кому Рабинович.
показать весь комментарий
05.05.2020 19:55 Ответить
шо тут клоуна строишь, иди в Раду-там все ваши...
показать весь комментарий
05.05.2020 20:25 Ответить
Не говори что мне делать,и я не буду говорить, куда тебе идти. Но направление движения точно будет не в Раду.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:32 Ответить
Так він і є кремлівським тролем і з рашки гадить на українських сайтах.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:32 Ответить
Да там вопросов для нормального юриста нет! Нападавших двое, у них холодное оружие, а ему шьют убийство. А вместо группового нападения соучастники становятся свидетелями. В нормальной стране следователь и прокурор. которые такое выдвинули сразу же под следствие, на предмет коррупции и обязательно увольнение по профнепригодности. Но у нас при профурорше, которая не смогла экзамен на судью сдать и не то может быть.
Идиоты, у вас осталось чувство самосохранения, или в мозгах только апломб, шаурма и квартальный жаргон сватов?
показать весь комментарий
05.05.2020 22:04 Ответить
Знаешь . на этого парня нападали много раз , ему 5 лет угрожают смертью , а он хорошо себя держит. Если бы он имел свой нож и догнавши отрезал 1 и 2 му яйца , в моих глазах он бы даже вырос . Те кто на таких людей нападет и дает такие приказы вообще должны быть повешены .Любой бы отец , дед гордился бы таким парнем .
показать весь комментарий
05.05.2020 20:24 Ответить
Опять же,это слова и эмоции. После второй мировой войны многие Герои Советского Союза стали уголовниками и убийцами.Нужны конкретные факты,а я их еще ни одного не прочел. Это как с Дроновым в Харькове, одни кричат виновен,вторые не виновен. Лично я,посмотрев видео для себя сделал вывод,виновен, а суд лишь это подтвердил.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:29 Ответить
Тебе нужно где-нибудь судьей устроиться. Может и реформа легче пойдет судебная.
Правильный ты какой-то, как ни глянь.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:09 Ответить
Если я устроюсь,ничего не поменяется,каждый должен заниматься своим делом.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:12 Ответить
Стерненко - патріот. Руки геть від українських патріотів в націоналістів. Гнати кацапську агентуру з Генпрокуратури і ОП!
показать весь комментарий
05.05.2020 19:38 Ответить
Я покрышки не выбрасываю! Стерненко - наше будущее!
Таких ребят надо поддерживать!
показать весь комментарий
05.05.2020 19:42 Ответить
Схема відпрацьовується стара і перевірена, і все буде залежати не тільки від того наскільки великій частині населення запудрять мізки феодально-олігархічні ЗМІ, але й від того наскільки зможуть організуватися ті, кому їх не запудрять. Феодалам держава Україна не потрібна, їм потрібна територія з природними і людськими ресурсами. Більше того, будь-які незалежницькі і національні тренди становлять для них реальну небезпеку, тому що передбачають процедуру оцінки їхньої діяльності на предмет наявності в ній кримінальної і антидержавної складової.
Таким чином, антиукраїнські сили в особі олігархів мають своїх ситуативних союзників, які їх не зрадили жодного разу на протязі трьох десятків років.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:59 Ответить
В силовых структурах ваты полно при порошенко, и зеленском.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:38 Ответить
Не тех зебилы злят)) Один фраер уже попробовал.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:04 Ответить
почему то думаю, что протест быстро перерастет в вынос тела...
показать весь комментарий
05.05.2020 22:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=q89pihGY5S8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1LIP7xZL-Rc6tPW3-gATQSGvtJMLiWbkNhuLf_itjOwLAOQf3qDTsQasU Четвертое нападение на Стерненко!
показать весь комментарий
05.05.2020 22:31 Ответить
скоро рогатим роги то поломають!!!!
показать весь комментарий
05.05.2020 23:08 Ответить
Такие патриоты хуже откровенных врагов один само пиар и привод врагов за щёт топления патриотов хер с ним карма скулил мол патриотов садят и меня посадят вот тебе и на хоть и другой посадит
показать весь комментарий
05.05.2020 23:46 Ответить
Гандзюк не смогла себя защитить.Стерненко смог.
показать весь комментарий
06.05.2020 00:58 Ответить
Я не ультрас, но присоединюсь.
показать весь комментарий
06.05.2020 01:17 Ответить
Ты, дятел, Порошенко сюда не лепи. Сейчас при власти зелёный дегенерат. Вот пусть он и отвечает за себя и за свои назначения, - что Ермака, что Венидиктову. А мы посмотрим, остается ЗеЛенин до осени с яйцами, или ему их вырвут ещё по весне. Я бы предпочёл последний вариант.
показать весь комментарий
06.05.2020 02:01 Ответить
Зєлю геть. Дострокові.
показать весь комментарий
06.05.2020 05:36 Ответить
А хусаса?
показать весь комментарий
06.05.2020 06:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=P6eKVkMxLd0 Стерненко - майбутній шеф МВС
показать весь комментарий
06.05.2020 07:05 Ответить
Два хусаса! Будущий зек!
показать весь комментарий
06.05.2020 10:59 Ответить
это вам не продажный билецкий со своими малолетними нацженами, здесь люди соберутся идеологические
показать весь комментарий
06.05.2020 06:12 Ответить
https://censor.net/user/185511 здесь люди соберутся идеологические

Усё, Петросян застрелился
показать весь комментарий
06.05.2020 07:15 Ответить
не, на вас только сериал"слуга народа действует"))) как на собаку павлова жрачка
показать весь комментарий
06.05.2020 07:18 Ответить
Сериал "слуга народа", как и "мальдивские сказки" действуют только на дегенератов.
p.s. Ботов на зарплате это не касается. "Все профессии важны, все профессии нужны." ©
показать весь комментарий
06.05.2020 11:10 Ответить
ну тебе хорошо, у тебя еще права голоса нет, зачем голову ломать)))
показать весь комментарий
06.05.2020 18:37 Ответить
Этот бандюк ходит с ножем, убивает людей! Будет сидеть!
показать весь комментарий
06.05.2020 06:30 Ответить
Да как он посмел! Надо было стоять и принимать удары ножом, вот тогда бы я может и поверил, что он не виноват!
показать весь комментарий
06.05.2020 07:39 Ответить
https://censor.net/user/197214 , да только так и нужно обороняться. Когда на тебя напали, в качестве самообороны, ты должен догнать нападавшего и завалить его снимая при этом видосик. Затем аккуратно вытерев шабер, выложить этот видосик в соцсети. Бинго, ты оправдан!
p.s. Интересно, а такие действия теперь будут всех касаться, все же прецедент))
показать весь комментарий
06.05.2020 11:04 Ответить
Порезанный лежал и стонал, а Стерненко вызывал копов и скорую. Это все что было на видео. Никакого добивания там не запечетлено

Может у вас просто шиза? Это многое объясняет 🙂
показать весь комментарий
09.05.2020 07:57 Ответить
аlks. сидеть ты будешь и сам знаешь на чём! человек защищал свою жизнь, имеет право.
показать весь комментарий
06.05.2020 08:23 Ответить
Человек ходит с ножем, уже за это сядет и желательно на долго!
показать весь комментарий
06.05.2020 11:01 Ответить
Так так.... Тепер вся надія тільки на фанатів.... Бо якийсь дядько у вишиванці з "патріотичного" Тернополя та проголосував за МАЛОРОСА І ЛАТЕНТНОГО ВАТНІКА - ЗЕЛІНСЬКОГО!!!!
показать весь комментарий
06.05.2020 08:58 Ответить
Страница 3 из 3
 
 