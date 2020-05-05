Попытка сделать из Стерненко серийного убийцу - маркер очередного реванша пророссийских сил, - "слуга народа" Лерос

Это реванш, когда представители режима Януковича, против которых выступала революция, попадают во власть, а протестующие в тюрьму, когда в Украине снова поднимает голову "русский мир".

"Говорят, что Венедиктова собралась вручить Сергею Стерненко подозрение в умышленном убийстве. На проукраинского активиста три раза было совершено покушение и в третий раз он смог чудом защитить себя и девушку, убив одного из нападавших. Попытку сделать из Стерненко серийного убийцу, я воспринимаю как маркер очередного реванша пророссийских сил", - заявил нардеп.

"Активист возглавлял революцию в 2014 г. в Одессе, ставил на место политиков-сепаратистов в "мусорной люстрации", пресекал распространение "русского мира" в Одессе, а главное для меня, не дал сепаратистам сделать из Одессы "народную республику", за что и были совершены на него покушения", - отметил нардеп.

"Коллеги народные депутаты, у вас могут не совпадать со Стерненко политические взгляды, но вы точно должны понять, что если завтра за вашу позицию нападут на вас, то вы в миг можете из потерпевшего превратится в обвиняемого по указанию перста госпожи Венедиктовой. Все будет зависеть от того, насколько вы послушны, это то правосудие, которое мы заслужили. Это реванш, когда представители режима Януковича, против которых выступала революция, попадают во власть, а протестующие в тюрьму, когда в Украине снова поднимает голову "русский мир", - акцентировал Лерос.

"Вспоминаю избирательную кампанию, когда мы декларировали борьбу с коррупцией и олигархами, а сейчас очень мило наблюдаю, как некоторые мои коллеги защищают коррупцию, а "чёрное называют белым", - резюмировал "слуга народа".

Ранее стало известно, что СБУ и Офис Генпрокурора готовят Стерненко подозрение в убийстве.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.