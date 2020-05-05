"Слуга народа" Арахамия о чистках во фракции: "Как только мы исключим одного или двух, следом побегут 10, 15, 20"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что после парламентских выборов нужно было принимать императивный мандат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "НВ".

"Знаете, роковая ошибка, которую мы совершили в самом начале: нужно было принимать императивный мандат (ограничение в действиях выборного должностного лица какими-либо условиями, при нарушении которых его мандат может быть отозван. - Ред.). Сейчас уже императивный мандат невозможно принять, нужно быть реалистом. С императивным мандатом управлять фракцией было бы на порядок легче", - отметил он.

По его словам, если фракция "Слуга народа" исключит кого-то (из нардепов-мажоритарщиков. - Ред.) сейчас, то пострадает как политсила сильнее, чем исключенные депутаты "и мы это уже увидели".

"На самом деле сейчас многие раскачивают фракцию, ожидая исключения. Как только мы исключим одного или двух, следом побегут 10−15−20 по любым причинам. А причину депутат легко выдумает: дескать, не согласен с какими-то политическими позициями, давили на него, а он всегда хотел по-другому. В результате у нас слетит монобольшинство и мы вынуждены будем идти с кем-то в коалицию", - рассказал глава фракции, добавив, что "многие этого хотят".

Также читайте: Арахамия о ситуации во фракции "Слуга народа": "Из-за карантина у нас элементарно не хватает голосов"