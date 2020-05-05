РУС
"Слуга народа" Арахамия о чистках во фракции: "Как только мы исключим одного или двух, следом побегут 10, 15, 20"

"Слуга народа" Арахамия о чистках во фракции: "Как только мы исключим одного или двух, следом побегут 10, 15, 20"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что после парламентских выборов нужно было принимать императивный мандат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "НВ".

"Знаете, роковая ошибка, которую мы совершили в самом начале: нужно было принимать императивный мандат (ограничение в действиях выборного должностного лица какими-либо условиями, при нарушении которых его мандат может быть отозван. - Ред.). Сейчас уже императивный мандат невозможно принять, нужно быть реалистом. С императивным мандатом управлять фракцией было бы на порядок легче", - отметил он.

По его словам, если фракция "Слуга народа" исключит кого-то (из нардепов-мажоритарщиков. - Ред.) сейчас, то пострадает как политсила сильнее, чем исключенные депутаты "и мы это уже увидели".

"На самом деле сейчас многие раскачивают фракцию, ожидая исключения. Как только мы исключим одного или двух, следом побегут 10−15−20 по любым причинам. А причину депутат легко выдумает: дескать, не согласен с какими-то политическими позициями, давили на него, а он всегда хотел по-другому. В результате у нас слетит монобольшинство и мы вынуждены будем идти с кем-то в коалицию", - рассказал глава фракции, добавив, что "многие этого хотят".

Также читайте: Арахамия о ситуации во фракции "Слуга народа": "Из-за карантина у нас элементарно не хватает голосов"

Арахамия Давид (995) Слуга народа (2670)
Топ комментарии
+61
Давно пора вас разогнать, фотографов с парикмахерами. Депутаты из вас - как из лайна куля.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:28 Ответить
+47
Абермахия опять несет какую-то чепуху. "А как дысал, как дысал" - и то примем, и то снимем... А тут хоп - и всё разбилось о жестокую реальность. Идите уже нахер, зеленая плесень.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:28 Ответить
+43
идиот Арахамия спалил всю отару зеленых овец...

Разбежаться хотят, ели сдерживаем......
показать весь комментарий
05.05.2020 10:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давно пора вас разогнать, фотографов с парикмахерами. Депутаты из вас - как из лайна куля.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:28 Ответить
Отличная пуля, с вероятностью попадания - 73%...
показать весь комментарий
05.05.2020 10:31 Ответить
.... В молоко.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:34 Ответить
В голову... Может вакуумом её туда затягивает...
показать весь комментарий
05.05.2020 10:46 Ответить
Ти ворог України, прихвостень окупанта.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:41 Ответить
але ти ж плодючий гермафродит, тільки тих кого читаєш ти- троє тебе ж?
показать весь комментарий
05.05.2020 12:08 Ответить
Наверно ты, https://censor.net/user/292636, патриот, если привёл к власти Ермака.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:15 Ответить
Кажуть що, той фотограф далеко не найгірший з депутатів. Працює активніше за багатьох
показать весь комментарий
05.05.2020 13:05 Ответить

показать весь комментарий
05.05.2020 10:28 Ответить
Абермахия опять несет какую-то чепуху. "А как дысал, как дысал" - и то примем, и то снимем... А тут хоп - и всё разбилось о жестокую реальность. Идите уже нахер, зеленая плесень.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:28 Ответить
виключайте, розбігайтесь
показать весь комментарий
05.05.2020 10:57 Ответить
Ааааа)))) этот арахамия прям враг зебобы, какой то
показать весь комментарий
05.05.2020 10:29 Ответить
идиот Арахамия спалил всю отару зеленых овец...

Разбежаться хотят, ели сдерживаем......
показать весь комментарий
05.05.2020 10:29 Ответить
Да, но какая ,,железная,, логика у Арахамии....Значит, что бы эта зелень не учудила, их никто разгонять не будет. Потому что низзяяяя !
показать весь комментарий
05.05.2020 11:23 Ответить
Горе то какое, парикмахеры и безработные вернутся в свою среду обитания...
показать весь комментарий
05.05.2020 10:30 Ответить
Исключить это такое дело! Вас многих гопитализировать и изолировать от общества надо!
показать весь комментарий
05.05.2020 10:30 Ответить
*********** и Свадебный фотограф это Сила!
показать весь комментарий
05.05.2020 10:31 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2020 10:32 Ответить
А ресторатор??? ПааапрАшу не забівать!
показать весь комментарий
05.05.2020 11:21 Ответить
Няню, няню забыли! Какой-то сексизм!
показать весь комментарий
05.05.2020 12:24 Ответить
Упоротый лемур признал, что
- монобольшинство есть моносброд, скрепленный только конъюнктурными интересами,
- эту кучу приходится удерживать для сохранения этих самых интересов.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:31 Ответить
Не обижайте Лемуров!
показать весь комментарий
05.05.2020 10:33 Ответить
Плохому танцору...
показать весь комментарий
05.05.2020 10:32 Ответить
Идиот никто не разбежится а будут сидеть и мычать по команде за зеленные шуршики в вышыванках и с пеной у рта крича о патриотизме принимай антиукраинские законы и поправки Вр в нынешнем виде дорогой бордель живущий за счет налогом населения
показать весь комментарий
05.05.2020 10:33 Ответить
То есть уже официально признаются, что понабирали во фракцию кого попало... и при первой возможности разбегутся как тараканы...
показать весь комментарий
05.05.2020 10:34 Ответить
Понятно одно, что нет никаких слуг народа, а есть сборище хапуг и мародеров ради своего кармана. Ну если Зеленский крышует контрабанду эпицентра, то что говорить об остальном сброде.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:36 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/features-52490206?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D Зупинені АЕС і шахти, погрози судами через "зелений тариф". Що відбувається в енергетиці - BBC News Україна
показать весь комментарий
05.05.2020 10:36 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2020 10:37 Ответить
Ты эту картинку сделал 20 апреля и, чтобы не пропадала, проголосовал за Зелемойского?
показать весь комментарий
05.05.2020 10:40 Ответить
он в следующий раз за Бойко с ОПЗЖ проголосует....
на него будет жабы пилять...
ум малороса не крепок в своих убеждениях...., от телика все зависит...
показать весь комментарий
05.05.2020 10:46 Ответить
Тебя арахимия нужно гнать поганой метлой в месте со слугами народа
показать весь комментарий
05.05.2020 10:38 Ответить
"Знаете, роковая ошибка, которую мы совершили в самом начале: нужно было принимать императивный мандат (ограничение в действиях выборного должностного лица какими-либо условиями, при нарушении которых его мандат может быть отозван. - Ред.). Сейчас уже императивный мандат невозможно принять, нужно быть реалистом. С императивным мандатом управлять фракцией было бы на порядок легче", - отметил он.

А как вы боролись против императивного мандата ещё с 2015 года, диктатура, мол и сверху куча зелёного... которое сейчас у вас
А как вы боролись против императивного мандата ещё с 2015 года, диктатура, мол и сверху куча зелёного... которое сейчас у вас
показать весь комментарий
05.05.2020 10:39 Ответить
Cборище зе-дятлов.-
враги, уе**баны, фотографы,насильники и бенины шестёрки.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:40 Ответить
Гарна фракція, суцільні однодумці . А лідер партії -- найталановитіший організатор і менеджер всіх часів та народів, що таких набрав.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:41 Ответить
Никто не разбежится, где они еще найдут 5 000$ в конвертах нахаляву!
в парикмахерской чтоли?
в парикмахерской чтоли?
показать весь комментарий
05.05.2020 10:41 Ответить
а еще проще, обмотать ВР колючей проволокой и вместо люстры подвесить атомную бомбу..... )) пдц.... это просто фашисты......
показать весь комментарий
05.05.2020 10:41 Ответить
Странная логика у Арахамии. А нам то этого что? Мы не виноваты что вы дебилов набрали, и не хотим их там видеть. То что коалиция развалиться это ваши ошибки и ваши проблемы.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:44 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2020 10:48 Ответить
Невже на всю Одесу не знайшлось більш гідних кандидатів, чим оці два гамадрила? Та ще й сєпари. Ви уявляєте собі, шоб у парламент Великої Британії пройшов хоч один такий бармалей? Ні? Тому вона і Велика. А нашому наріду головне щоб по приколу і свой посан. .
показать весь комментарий
05.05.2020 10:49 Ответить
Ну в Британии даже некоторые родственнники короля благоволили нацистам, а в парламенте было сильное лобби мира с Германией.
Там тоже всякое бывало.
Там тоже всякое бывало.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:53 Ответить
Речь в комменте скорее не об этом , а больше o внешнем виде . Парламент Великобритании это собрание джентльменов , а наша ВР тусовка одноклеточной гопоты (гамадрилов),, вот такие типчики там , с бритыми головами , с бородами и тд. вызывают неприятие и отвращение .
показать весь комментарий
05.05.2020 11:06 Ответить
Ну это да. Ливерпульские докеры и контрабандисты в парламент Британии вряд ли пролезут.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:26 Ответить
.Зачем им туда лезть .? Докеры должны работать в доках , комики на сцене ,, а политики должны заниматься политикой .. Тогда в стране будет относительный порядок . .
показать весь комментарий
05.05.2020 11:33 Ответить
Макаки выбрали гамадрила! Да блин, все-таки нужно было шоб бабушка не только хату на кота переписала, но и попросила кота паспорт внука украсть!
Я сурйозно начинаю понимать, что избирать директора цирка не могут все, в том числе и цирковые собачки с кониками! Так и у нас - избирают только те, кто купил себе жилье в Украине, имеет положительный банковский счет, отслужил в армии, не судим и не имеет двойного гражданства. А то будем как с Зеленским - 30% сидели пиво пили и решили приколоться и пойти проголосовать... Остальные 40% по своей простоте душевной поверили, шо может быть порядочным, честным и смелым артист разговорного жанра в бизнесе, где 99% успеха решается через постель!
показать весь комментарий
05.05.2020 11:00 Ответить
Да что вы говорите Это уже не цирк, это пожар в цирке во время наводнения
показать весь комментарий
05.05.2020 10:49 Ответить
ЧМО тупое и небритое - ему блин шо жмущие ногу кросовки поменять, шо Конституцию!
показать весь комментарий
05.05.2020 10:49 Ответить
Но Разумков считает, что узурпация власти шутами, базарными хабалками и брадобреями, готовыми разбежаться при первом шухере - это не повод распускать балаган.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:51 Ответить
А коли буде це "як тільки"? Чи може вже виключили когось з зелених гвалтівників і мародерів?
показать весь комментарий
05.05.2020 10:51 Ответить
https://aspi.com.ua/news/politika/saakashvili-v-pryamomu-efiri-zayaviv-scho-zelenskiy-v-nayblizhchi-dni-mozhe-ogolositi Саакашвілі в прямому ефірі заявив, що Зеленський в найближчі дні може оголосити його посаду , три раза прочитал,читалось https://aspi.com.ua/news/politika/saakashvili-v-pryamomu-efiri-zayaviv-scho-zelenskiy-v-nayblizhchi-dni-mozhe-ogolositi Саакашвілі в прямому ефірі заявив, що Зеленський в найближчі дні може вiддати йому cвою посаду
показать весь комментарий
05.05.2020 10:51 Ответить
В результате у нас слетит монобольшинство - оно у вас уже давно слетело. Действовать надо было сразу пока значительная часть депутатов не успела продаться.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:52 Ответить
они продались, уже когда платили бабло за место в парт-списке зележопых.
платят, чтоб отбивать десятикратно.
и шли они туда с конкретной целью...
показать весь комментарий
05.05.2020 11:01 Ответить
"слуга народа" арахуямія.. якого, я вибачаюсь, народа?!
показать весь комментарий
05.05.2020 10:54 Ответить
Що в дурного пересічного зебобіка в голові, то в Арахамії на язиці
показать весь комментарий
05.05.2020 10:54 Ответить
А какого я тогда делегировал вам всю полноту власти, а уроды ? Чтобы быстро приняли все нужные законы и не оправдывались что вам кто-то мешает ! А теперь что ? Спрос все-равно с Зеленского, что набрал такую фракцию что разбегаются во все стороны.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:59 Ответить
Главное в том, когда это до него дойдет, что он за все отвечает! И главное, шо когда это дойдет до него, шоб он понял, шо это такое, которое к нему дошло...
показать весь комментарий
05.05.2020 11:03 Ответить
Шта ?
показать весь комментарий
05.05.2020 11:54 Ответить

шо, бобик? - заскулил?
не ндравицца?

пойди пересмотри сериал - там крутой голобородько всех одной левой.
это тебя утешит.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:05 Ответить
ты делегировал клоунам и птушникам всю полноту власти в воюющей стране, потому что ты-враг Украины
показать весь комментарий
05.05.2020 11:12 Ответить
Аракуармя, искренность политика до добра его не доведёт!
показать весь комментарий
05.05.2020 11:02 Ответить
Судя по его высеру -они разбегуться и будут выдавать в инете секретики оставшихся... как те два первых, которых исключили
показать весь комментарий
05.05.2020 11:09 Ответить
Тоесть, еще цирка насмотримся?
показать весь комментарий
05.05.2020 11:36 Ответить
Так он считать умеет?!! Неожиданно...
показать весь комментарий
05.05.2020 11:22 Ответить
Абрахамия это Берия украинского разлива. Так что будьте готовы к 2037году.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:23 Ответить
Куди там! Не тягне цей сморчок, на лаври лаврухи!
показать весь комментарий
05.05.2020 11:38 Ответить
Чому досі не прийнятий закон про відклик депутатів? Треба негайно приймати і міняти перевертнів.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:44 Ответить
Арахамия стал что-то подозревать. Он думал, что набранные где попало случайные люди станут образцовыми парламентариями. Это очень смешно.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:00 Ответить
фракція шакалів яка збігається на падло і при шухері розбігається
показать весь комментарий
05.05.2020 12:00 Ответить
Распускайтесь и на перевыборы ... вместе с президентом.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
показать весь комментарий
05.05.2020 12:29 Ответить
Нет партий в ВР! Есть ЗАО по интересам, за исключением "Голоса", а также куча дерьма, которое волей случая попало в дупутато!
показать весь комментарий
05.05.2020 12:42 Ответить
Как только под ихним зеленым королем зашатается трон, то побегут не 10 и не 20. Они будут бить себя кулаком в грудь и с пеной у рта кричать: "Это не я! Это они!"
показать весь комментарий
05.05.2020 12:51 Ответить
Іншими словами: контроль втрачено, зараз головне утриматися в Раді.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:08 Ответить
Арахамия! Бороду отрастил,а мозги ишо нет! Да в этом и заключается смысл цивилизованной политики! Когда в партии состоят не из за страха потерять мандат,а по УБЕЖДЕНИЯМ! Блиииин! Ну каких же дегенератов 73 процента нам наизбирало?
показать весь комментарий
05.05.2020 13:12 Ответить
парламент не место для дискуссий, все должны голосовать как скажет бородатая хамия
показать весь комментарий
05.05.2020 13:23 Ответить
так распускайте нахер эту раду и на перевыборы. от былой принципиальности не осталось и следа.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:56 Ответить
Это стадо баранов давно пора разогнать!!
показать весь комментарий
05.05.2020 14:11 Ответить
наберите еще сепаров из ОРДЛО, и фракции не будет равных
показать весь комментарий
05.05.2020 14:30 Ответить
Дык,арахамло,все нах.. идите. Скучать не буду
показать весь комментарий
05.05.2020 14:33 Ответить
Барани вони такі, завжди хочуть порозбігатись, на те вони і барани.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:37 Ответить
Эта трихомонада постоянно несёт кукую-то трахомудию.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:46 Ответить
 
 