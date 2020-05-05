"Слуга народа" Арахамия о чистках во фракции: "Как только мы исключим одного или двух, следом побегут 10, 15, 20"
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что после парламентских выборов нужно было принимать императивный мандат.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "НВ".
"Знаете, роковая ошибка, которую мы совершили в самом начале: нужно было принимать императивный мандат (ограничение в действиях выборного должностного лица какими-либо условиями, при нарушении которых его мандат может быть отозван. - Ред.). Сейчас уже императивный мандат невозможно принять, нужно быть реалистом. С императивным мандатом управлять фракцией было бы на порядок легче", - отметил он.
По его словам, если фракция "Слуга народа" исключит кого-то (из нардепов-мажоритарщиков. - Ред.) сейчас, то пострадает как политсила сильнее, чем исключенные депутаты "и мы это уже увидели".
"На самом деле сейчас многие раскачивают фракцию, ожидая исключения. Как только мы исключим одного или двух, следом побегут 10−15−20 по любым причинам. А причину депутат легко выдумает: дескать, не согласен с какими-то политическими позициями, давили на него, а он всегда хотел по-другому. В результате у нас слетит монобольшинство и мы вынуждены будем идти с кем-то в коалицию", - рассказал глава фракции, добавив, что "многие этого хотят".
Разбежаться хотят, ели сдерживаем......
- монобольшинство есть моносброд, скрепленный только конъюнктурными интересами,
- эту кучу приходится удерживать для сохранения этих самых интересов.
на него будет жабы пилять...
ум малороса не крепок в своих убеждениях...., от телика все зависит...
Источник: https://censor.net/n3193395
А как вы боролись против императивного мандата ещё с 2015 года, диктатура, мол и сверху куча зелёного... которое сейчас у вас
враги, уе**баны, фотографы,насильники и бенины шестёрки.
в парикмахерской чтоли?
Там тоже всякое бывало.
Я сурйозно начинаю понимать, что избирать директора цирка не могут все, в том числе и цирковые собачки с кониками! Так и у нас - избирают только те, кто купил себе жилье в Украине, имеет положительный банковский счет, отслужил в армии, не судим и не имеет двойного гражданства. А то будем как с Зеленским - 30% сидели пиво пили и решили приколоться и пойти проголосовать... Остальные 40% по своей простоте душевной поверили, шо может быть порядочным, честным и смелым артист разговорного жанра в бизнесе, где 99% успеха решается через постель!
платят, чтоб отбивать десятикратно.
и шли они туда с конкретной целью...
шо, бобик? - заскулил?
не ндравицца?
пойди пересмотри сериал - там крутой голобородько всех одной левой.
это тебя утешит.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!