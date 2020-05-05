РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9694 посетителя онлайн
Новости Санкции против России
3 010 102

Санкции против РФ должны существовать до полного возвращения Украине всех территорий, включая Крым, - Ермак

Санкции против РФ должны существовать до полного возвращения Украине всех территорий, включая Крым, - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак убежден, что санкции Европейского союза и США против России за агрессию и нарушение территориальной целостности Украины должны существовать до полного возвращения Украине всех оккупированных территорий, включая Крым.

Об этом Ермак заявил в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Европейские санкции, как и американские санкции, должны существовать до полного возвращения Украине всех территорий, включая Крым. Но мы понимаем, что после пандемии очень сложная экономическая ситуация, поэтому Украина занимает очень активную позицию по выполнению Минских договоренностей. И я очень надеюсь, что наши и американские, и европейские друзья и партнеры будут продолжать нас поддерживать на это пути", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия по политическим мотивам удерживает 120 граждан Украины, - МИД настаивает на ужесточении санкций против РФ

Автор: 

россия (97355) санкции (11880) Ермак Андрей (1314)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Проблеяла кацапская шлюха
показать весь комментарий
05.05.2020 10:36 Ответить
+22
В природе есть такое явление как мимикрия для защиты, некоторые гусеницы, например могут маскировать себя под говно. Ермак как бы сейчас делает наоборот.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:35 Ответить
+19
І при цьому ви робите все для того, щоб санкції зняли.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Высрал жирный из себя ,для баланса .
показать весь комментарий
05.05.2020 16:09 Ответить
Страница 2 из 2
 
 