Минздрав подготовил постановление о возвращении к старому методу финансирования медицины и хочет назначить своего человека в НСЗУ, - нардеп Устинова. ДОКУМЕНТ

Народный депутат от "Голоса" Александра Устинова заявила, Министерство здравоохранения уже подготовило постановление, которым вернет медицину к старым методам финансирования.

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра Кабмин убьет медицинскую реформу. Уже готово постановление, которым вернутся к старым методам финансирования, и снова будут платить за пустые кровати в огромных больницах, где главные врачи ездят не просто на джипах, а яхтах", - отметила Устинова.

По ее словам, за это постановление Кабмин собирается проголосовать завтра, 6 мая.

"После того, как Кабмин завтра это проголосует, произойдет вообще коллапс системы, ведь 60% учреждений уже перешли на новую (систему), и теперь или у тех, кто честно пахал и готовился к реформе, забирать деньги на кухарок в других, или дырка в бюджете станет еще больше, а в системе произойдет коллапс. Вероятнее всего: несколько месяцев пока у одних будут забирать и другим отдавать, выплат медикам вообще не видать. Это очередной коллапс", - написала Устинова.

"По моей информации, завтра на Кабмине, чтобы провернуть это все, хотят быстро в обход конкурса (потому что Ковид и можно все - освобождать-назначать кого хочешь) поставить "своего" человека на руководителя Национальной службы здоровья, которая и откатает это все назад", - добавила она.

