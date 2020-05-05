Минздрав подготовил постановление о возвращении к старому методу финансирования медицины и хочет назначить своего человека в НСЗУ, - нардеп Устинова. ДОКУМЕНТ
Народный депутат от "Голоса" Александра Устинова заявила, Министерство здравоохранения уже подготовило постановление, которым вернет медицину к старым методам финансирования.
Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Завтра Кабмин убьет медицинскую реформу. Уже готово постановление, которым вернутся к старым методам финансирования, и снова будут платить за пустые кровати в огромных больницах, где главные врачи ездят не просто на джипах, а яхтах", - отметила Устинова.
По ее словам, за это постановление Кабмин собирается проголосовать завтра, 6 мая.
"После того, как Кабмин завтра это проголосует, произойдет вообще коллапс системы, ведь 60% учреждений уже перешли на новую (систему), и теперь или у тех, кто честно пахал и готовился к реформе, забирать деньги на кухарок в других, или дырка в бюджете станет еще больше, а в системе произойдет коллапс. Вероятнее всего: несколько месяцев пока у одних будут забирать и другим отдавать, выплат медикам вообще не видать. Это очередной коллапс", - написала Устинова.
"По моей информации, завтра на Кабмине, чтобы провернуть это все, хотят быстро в обход конкурса (потому что Ковид и можно все - освобождать-назначать кого хочешь) поставить "своего" человека на руководителя Национальной службы здоровья, которая и откатает это все назад", - добавила она.
В действительности, в действительности "под шумок" все делается для того, чтобы за счет уменьшения финансирования государственных клиник и больниц, привести к тому, чтобы оттуда поуходили все выскококвалифицированные врачи, остались помещения и оборудование, если есть, и в последствии, освободить рынок для частных клиник и компаний, полностью уничтожив государственную медицину!!!
Могли усовершенствовать систему Семашко как Белорусии) не захотели!
Под видом медицинской реформы сворачивая государственную медицину, хотят открыть, да попросту отдать рынок частным клиникам! А это далеко не всем по карману!)