Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube
Новости
10 044 101

Минздрав подготовил постановление о возвращении к старому методу финансирования медицины и хочет назначить своего человека в НСЗУ, - нардеп Устинова. ДОКУМЕНТ

Народный депутат от "Голоса" Александра Устинова заявила, Министерство здравоохранения уже подготовило постановление, которым вернет медицину к старым методам финансирования.

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра Кабмин убьет медицинскую реформу. Уже готово постановление, которым вернутся к старым методам финансирования, и снова будут платить за пустые кровати в огромных больницах, где главные врачи ездят не просто на джипах, а яхтах", - отметила Устинова.

Минздрав подготовил постановление о возвращении к старому методу финансирования медицины и хочет назначить своего человека в НСЗУ, - нардеп Устинова 01

По ее словам, за это постановление Кабмин собирается проголосовать завтра, 6 мая.

"После того, как Кабмин завтра это проголосует, произойдет вообще коллапс системы, ведь 60% учреждений уже перешли на новую (систему), и теперь или у тех, кто честно пахал и готовился к реформе, забирать деньги на кухарок в других, или дырка в бюджете станет еще больше, а в системе произойдет коллапс. Вероятнее всего: несколько месяцев пока у одних будут забирать и другим отдавать, выплат медикам вообще не видать. Это очередной коллапс", - написала Устинова.

"По моей информации, завтра на Кабмине, чтобы провернуть это все, хотят быстро в обход конкурса (потому что Ковид и можно все - освобождать-назначать кого хочешь) поставить "своего" человека на руководителя Национальной службы здоровья, которая и откатает это все назад", - добавила она.

Минздрав подготовил постановление о возвращении к старому методу финансирования медицины и хочет назначить своего человека в НСЗУ, - нардеп Устинова 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медучреждения получат финансирование не меньше, чем в 2019 году: Кабмин найдет еще 11 млрд грн на зарплаты медикам, - "слуга народа" Радуцкий

Автор: 

Минздрав (4915) медреформа (122) Устинова Александра (113)
Топ комментарии
+24
ну наконец-то разродились признанием, что программа "деньги за пациентом" аннулирована. А это один из основных двигателей реформы . Был. Но денег уже нет. Они по нужным карманам. Дальше продолжаем грабить бюджет и кричать, что виноваты "реформы"
показать весь комментарий
05.05.2020 10:46 Ответить
+11
это вранье. изначально цель была в том чтобы убрать уравниловку и платить достойную зарплату достойным. а теперь будет как раньше когда медсестра получала 5000 а хирург высшей квалификации 8000. остальное он будет добирать с тебя. поздравляю
показать весь комментарий
05.05.2020 10:52 Ответить
+10
ты тупой баран и до тебя видимо не доходит нормальное общение. ок
слушай сюда придурок, то что у тебя перестало болеть горло может означать все что угодно. от "помазали горло мазью" до "удалили гланды". ты в этом не разбираешься. ты понял? или нет? вот потому что таких тупых в стране 73 % и отменяете реформу которая работает во всем цивилизованном мире. а теперь ты доплатишь хирургу из своего кармана, потому что ему мало 8000 за его квалифицированную работу. поздравляю - ты баран
показать весь комментарий
05.05.2020 11:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это ложь!!!

В действительности, в действительности "под шумок" все делается для того, чтобы за счет уменьшения финансирования государственных клиник и больниц, привести к тому, чтобы оттуда поуходили все выскококвалифицированные врачи, остались помещения и оборудование, если есть, и в последствии, освободить рынок для частных клиник и компаний, полностью уничтожив государственную медицину!!!

Могли усовершенствовать систему Семашко как Белорусии) не захотели!
Под видом медицинской реформы сворачивая государственную медицину, хотят открыть, да попросту отдать рынок частным клиникам! А это далеко не всем по карману!)
показать весь комментарий
07.05.2020 11:54 Ответить
