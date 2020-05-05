РУС
Российские хакеры пытаются украсть информацию о вакцине от коронавируса, - британские спецслужбы

Британский национальный центр кибернетической безопасности разоблачил операцию российских хакеров, совершивших нападение на ряд университетов Соединенного Королевства, которые ведут работу над выработкой вакцины и оборудования в борьбе против коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

Отмечается, что представители британских служб безопасности обнародовали данные о довольно активных попытках сломать переписку по электронной почте и университетские серверы, а также проникнуть в базу данных научно-исследовательских центров, работающих в направлении противодействия коронавирусу. Как отмечают британские эксперты, россияне и представители других "враждебных государств" пытаются похитить информацию относительно ответа Соединенного Королевства на вызовы, связанные с распространением COVID-19.

Британский национальный центр кибернетической безопасности (NCSC) высказал предостережение, что университеты Соединенного Королевства вместе с исследовательскими центрами становятся целью целой волны нападений со стороны хакеров из "враждебных государств", среди которых в первую очередь упоминается Россия. Цель нападений - завладение информацией, касающейся исследований на пути выработки вакцины против коронавируса.

Британский журнал The Guardian ссылается на заявление NCSC, в котором говорится о том, что поддерживаемые государством хакеры концентрируют внимание на исследовательской деятельности в направлении выработки вакцины против коронавируса. Считается, что киберпреступники, действующие под патронатом правительств России, Китая и Ирана, пытаются любой ценой получить чрезвычайно ценную информацию, касающуюся противодействию Covid-19, все активнее направляя свою враждебную деятельность против британских университетов, а также центров исследования и разработки новых препаратов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хакеры активизировались и маскируют атаки под информацию о пандемии COVID-19, - киберполиция

Твит: "Похоже, что Россия вновь этим занимается. На этот раз кибернападения направляются на похищение исследований, связанных с коронавирусом. Иран и Китай также подозревают в участии в этой деятельности. Буквально недавно чешские госпитали подверглись кибератакам, которые связывают с российскими хакерами".

Другое британское периодическое издание Daily Mail сообщило, что представители NCSC определили подобные кибернападения как вызывающие осуждение. Впрочем, британские специалисты по кибернетической безопасности отмечают, что до сих пор ни одна из попыток напасть на британские учреждения, которые ведут работу над выработкой средств защиты от распространения коронавируса, не был успешным.

Твит: "Иран и Россия осуществили акты кибернетического шпионажа против университетов Соединенного Королевства, которые работают над выработкой вакцины против коронавируса, а также над оборудованием для тестирования населения. Целью нападений также стали врачи, которые изучают вирус. До сих пор ни одно из этих нападений не имело успеха".

Популярный в Великобритании журнал Express со ссылкой на источники в кругах британских служб безопасности, в частности, в отделе по борьбе с киберпреступностью, приводит слова неназванного специалиста, который считает, что в случае кибератак на британские университеты и исследовательские лаборатории речь идет о попытках похищения интеллектуальной собственности. В этих обстоятельствах уже стирается грань между государством, которое все это заказывает, и серьезными преступлениями. Следовательно, правительства, которые направляют нападения киберпреступников, сами являются соучастниками этих преступлений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша заподозрила Россию в кибератаке на главную военную академию страны: "Имеет все признаки кампании под руководством Кремля"

Это издание также приводит слова Тобаяса Элвуда, председателя Оборонного комитета британского парламента, который говорит, что Британия не должна медлить в предоставлении ответного удара в отместку за подобные враждебные шаги.

"Глобальное распыление внимания, связанное с Covid-19, создает идеальную "дымовую завесу" для осуществления кибератак. Особенно, когда цена антивирусной вакцины огромна. Британия не должна медлить относительно ответа на подобную враждебную деятельность", - сказал Тобаяс Элвуд.

Твиты "Спонсируемые государством хакеры из России и Ирана совершили нападения на британские исследовательские институты, которые ведут борьбу с коронавирусом".

Бывший обозреватель по вопросам кибернетической безопасности Национального бюро по борьбе с преступностью Джеймс Салливен, а ныне глава отдела кибернетических исследований Королевского института объединенных служб, заявил для газеты The Guardian, что пандемия приводит к общему увеличению злонамеренной кибернетической деятельности враждебно настроенных государств.

"Возникают новые возможности для сбора разведывательных данных и прерывания нормального хода событий. Мы уже видели все это во время кампаний по дезинформации и кибершпионажу. Следовательно, отнюдь не является диковинкой, что нечто подобное происходит в связи с выработкой вакцины", - заявил Джеймс Салливен.

Он также добавил: "мы уже становились свидетелями все большего числа кибератак, связанных с коронавирусом, британские специалисты по кибернетической безопасности работают круглосуточно с целью помочь тем, кто становится целью подобных нападений".

