Шмыгаль об открытии метро в несколько этапов: сначала метро будет работать для отдельных категорий граждан, а потом уже в обычном режиме

Метрополитен перевозит ежедневно более 2 миллионов человек в трех городах Украины. Для Киева, Харькова и других городов, где более миллиона населения - это огромный риск инфицирования коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, открытие метрополитена предполагается в два этапа.

"На третьем этапе ослабления карантинных мер метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить с определенными ограничениями. На четвертом этапе, это практически уже этап завершения эпидемии в Украине, метрополитен будет работать в обычном режиме. Пятый этап - это фактическое завершение карантина", - объяснил Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что правительство разработало несколько зон и несколько этапов.

"Есть красные зоны, оранжевые, желтые. Зеленая зона - это когда эпидемия закончилась. То есть это уже пятый этап выхода из карантина, когда завершатся абсолютно все ограничения", - подчеркнул Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин, скорее всего, будет продлен и после 22 мая с новыми послаблениями. Решение по работе транспорта будут принимать мэры, - Шмыгаль

Автор: 

Топ комментарии
+27
Открытие метро в несколько этапов:

1. Первые две недели только заходить в метро
2. После 20-го мая можно будет посидеть в вагоне
3. С 1-го июля вагоны начнут ездить
показать весь комментарий
05.05.2020 11:03 Ответить
+20
Сначала для посетителей Велюра, потом для покупателей в Епицентре, при наличии чека.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:01 Ответить
+16
Вот и я так подумал. Значит, после 11 мая разрешат открыть магазины, салоны красоты и некоторые предприятия. Но ездить по Киеву все равно можно будет по пропускам, которых нет ни у работников салонов красоты, ни у остальных....
показать весь комментарий
05.05.2020 11:06 Ответить
Дай Бог чтобы к июлю открыли...
показать весь комментарий
05.05.2020 11:36 Ответить
Шмигаль напевно вважає, що ризик інфікування коронавірусом значно менший якщо люди будуть їздити у переповнених маршрутках
показать весь комментарий
05.05.2020 13:48 Ответить
Интересно как они собираются выводить людей на работу не запустив общественный транспорт.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:03 Ответить
Вот и я так подумал. Значит, после 11 мая разрешат открыть магазины, салоны красоты и некоторые предприятия. Но ездить по Киеву все равно можно будет по пропускам, которых нет ни у работников салонов красоты, ни у остальных....
показать весь комментарий
05.05.2020 11:06 Ответить
О чем я и говорю.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:12 Ответить
да пагади, их же можно будет КУПИТЬ.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:54 Ответить
Осчастливил разговорами про этапы да зоны. Конкретики нет.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:04 Ответить
сначала метро будет работать для отдельных категорий граждан..

Этот кретин представляет какие это будут убытки??? Там и при максимальной загруженности прибыли не очень-то, а когда поезда будут возит по 100 человек...
показать весь комментарий
05.05.2020 11:06 Ответить
По принципу - Как она заводится? Хммм...Нужно сначала палочкой аккуратно потыкать.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:13 Ответить
Можно сделать в точности наоборот: "отдельной категории граждан", для кого вирус представляет смертельную угрозу с большой долей вероятности, дать возможность полностью изолироваться от общества /помочь материально и доставлять продукты/, а остальные пусть живут как жили и соблюдают, если считают для себя нужным, рекомендации эпидемиологов!
показать весь комментарий
05.05.2020 11:08 Ответить
У нас всего две категории граждан: одна, вы, другая, мы. И поскольку вы не умеете пользоваться метро, будем делать это мы. А свои категории засунь в зад.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:09 Ответить
Поскольку, как вы выразились, "мы" не умеем голосовать, то в зад будем засунуты "мы". Пока не исправим свои ошибки. Удастся исправить - сможем засовывать куда захотим "их", а пока они нас...
показать весь комментарий
05.05.2020 13:38 Ответить
Если именно"Мы" будем засунуты в "их" зад,это не самый худший вариант(главное max.дизкомфорта).Мы можем быть засунуты в зады друг друга,вот что самое печальное🙂.Урок анатомии считаю законченым.👋
показать весь комментарий
05.05.2020 15:38 Ответить
И в метро уже неравноправие. Скоро только "для белых" или " зеленых". Понавыбирали разом отдельных категорий.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:11 Ответить
Зачем закрывали-то ? Это же самый безопасный вид транспорта, ввиду наличия мощной вентиляции.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:12 Ответить
Читаешь и складывается мнение, что эти этапы описывал сбежавший из дурдома пациент. Вы сначала запустите все вагоны и маршруты на надёжность фунциклирования после карантина. А то ведь может получиться что за это время украли рельсы шпалы или сами электрички вместе с машинистами. Не плохо было бы весь КМ посадить в такой пробный поезд и со всего маху в тупик который они сляпали своими граблями.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:14 Ответить
Я понимаю, что в связи с эпидемией все дружно забили болт на конституционные права и свободыграждан, не имея даже чрезвычайного положения, но всё таки напомню, что сегрегация по каким-либо признакам для ограничения прав так же незаконна.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:21 Ответить
""На третьому етапі ослаблення карантинних заходів метро запрацює для окремих категорій громадян і буде їздити з певними обмеженнями."
Работоргівля заробітчанами тільки за офіційними угодами з урядами інших рабовласницьких країн.
Пора вже шмигалю-сригалю постати перед трибуналом Лінча!?
показать весь комментарий
05.05.2020 11:23 Ответить
Сначала педалик если он хочет быть мером Киева должен отменить незаконные постанавления шмыгаля а остальноеилюди сделают сами. Пора и Киеву чинити опир. Или все на чужом горбе .?
показать весь комментарий
05.05.2020 11:41 Ответить
Сказитись би всім отим шмигалям та іншим зеленим шмарклям
показать весь комментарий
05.05.2020 11:42 Ответить
Решили что вирус не достаточно быстро распространяется и нужно открыть метрополитен? Думаете если в Украине заболеют пару миллионов то Европа даст еще пару лярдов на борьбу с епидемией которые можно раздербанить? Уроды
показать весь комментарий
05.05.2020 11:46 Ответить
В каких странах, где метро продолжало работать заболело "пару миллионов"?
показать весь комментарий
05.05.2020 14:58 Ответить
В декілька етапів хіба що сексом можна займатися. Якщо пан Шмигаль хоче щоб його тупо в ці етапи віддрюкали, то він вибрав саме той спосіб. Здається клоЗЕт і вся його команда зелебобиків тільки зі сцени гарно гавкала.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:50 Ответить
Зебилы на дебилах!
Он считал, при каком посещение метро становиться рентабельным - там одна вентиляция сколько стоит! Или уже 11 миллиардов для врачей нашли? Боже, в Украине не только пандемия коронавируса, но и эпидемия управленческой чумы похоже!
показать весь комментарий
05.05.2020 11:53 Ответить
Значить змусити олігархат робити величезну знижку стратегічним і транспортним об'єктам інфраструктури!!! А не закривати атомні енергоблоки
показать весь комментарий
05.05.2020 13:59 Ответить
Все будут в красной зоне или в зелёной.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:24 Ответить
та смысл запускать пригородный транспорт без метро? как добираться на работу?
дебил бл
показать весь комментарий
05.05.2020 12:43 Ответить
"На третьем этапе ослабления карантинных мер метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить с определенными ограничениями. Источник: https://censor.net/n3193408
Перший етап - МЕТРО ВІДКРИТО ДЛЯ ДЕПУТАТІВ ВР
Тіко нафіг їм то метро.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:09 Ответить
Метро это рассадник бактерий, я бы не спешил с его открытием
показать весь комментарий
05.05.2020 13:37 Ответить
Карантин не панацея від ковіду. Начальники лише рахують кількість місць у реанімаціях та пропускну здатність крематоріїв.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:54 Ответить
Один маленький ньюанс для инопланетян. Чтобы работало метро, надо запустить всю его инфраструктуру - подать тяговое питание на поезда, запустить на номинальную мощность многосотенкиловаттные системы вентиляции, дренажные системы, пожаротушение, эскалаторы и ещё черт знает что. При этом просто необходимо перевозить сотни тысяч пассажиров. Иначе дешевле для города будет возить их("отдельные категории") на такси.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:12 Ответить
Это сказки, из серии надо повышать тарифы на проезд, ибо убытки... Во многих странах метро работают 24/7 и ночью возят очень мало людей, взять пример метро в Нью Йорке или москве, в Италии, Германии- карантин, но работают как и раньше, людей почти нету, но они работают, никто не про убытки не говорит
показать весь комментарий
05.05.2020 14:30 Ответить
Ага, а солнце светит днем, когда и без того светло. При чем тут тарифы, научитесь понимать смысл написанного, а не кидать гавно на шорох.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:03 Ответить
 
 