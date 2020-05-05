Шмыгаль об открытии метро в несколько этапов: сначала метро будет работать для отдельных категорий граждан, а потом уже в обычном режиме
Метрополитен перевозит ежедневно более 2 миллионов человек в трех городах Украины. Для Киева, Харькова и других городов, где более миллиона населения - это огромный риск инфицирования коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, открытие метрополитена предполагается в два этапа.
"На третьем этапе ослабления карантинных мер метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить с определенными ограничениями. На четвертом этапе, это практически уже этап завершения эпидемии в Украине, метрополитен будет работать в обычном режиме. Пятый этап - это фактическое завершение карантина", - объяснил Шмыгаль.
Премьер-министр отметил, что правительство разработало несколько зон и несколько этапов.
"Есть красные зоны, оранжевые, желтые. Зеленая зона - это когда эпидемия закончилась. То есть это уже пятый этап выхода из карантина, когда завершатся абсолютно все ограничения", - подчеркнул Шмыгаль.
1. Первые две недели только заходить в метро
2. После 20-го мая можно будет посидеть в вагоне
3. С 1-го июля вагоны начнут ездить
Этот кретин представляет какие это будут убытки??? Там и при максимальной загруженности прибыли не очень-то, а когда поезда будут возит по 100 человек...
Работоргівля заробітчанами тільки за офіційними угодами з урядами інших рабовласницьких країн.
Пора вже шмигалю-сригалю постати перед трибуналом Лінча!?
Он считал, при каком посещение метро становиться рентабельным - там одна вентиляция сколько стоит! Или уже 11 миллиардов для врачей нашли? Боже, в Украине не только пандемия коронавируса, но и эпидемия управленческой чумы похоже!
дебил бл
Перший етап - МЕТРО ВІДКРИТО ДЛЯ ДЕПУТАТІВ ВР
Тіко нафіг їм то метро.