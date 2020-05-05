Шмыгаль об открытии метро в несколько этапов: сначала метро будет работать для отдельных категорий граждан, а потом уже в обычном режиме

Метрополитен перевозит ежедневно более 2 миллионов человек в трех городах Украины. Для Киева, Харькова и других городов, где более миллиона населения - это огромный риск инфицирования коронавирусом.

об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, открытие метрополитена предполагается в два этапа.

"На третьем этапе ослабления карантинных мер метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить с определенными ограничениями. На четвертом этапе, это практически уже этап завершения эпидемии в Украине, метрополитен будет работать в обычном режиме. Пятый этап - это фактическое завершение карантина", - объяснил Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что правительство разработало несколько зон и несколько этапов.

"Есть красные зоны, оранжевые, желтые. Зеленая зона - это когда эпидемия закончилась. То есть это уже пятый этап выхода из карантина, когда завершатся абсолютно все ограничения", - подчеркнул Шмыгаль.

