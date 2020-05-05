В России число инфицированных COVID-19 превысило 155 тыс., за сутки 10,1 тыс. новых случаев
В России зафиксировано 10 102 новых заболевших коронавирусом. Это суточный прирост в 7,0% по сравнению со вчерашними данными. Отмечается, что 49,1% выявленных больных не имели клинических проявлений болезни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Таким образом, общее количество заболевших по стране достигло 155 370.
Новые инфицированные регистрировались в 83 регионах страны, больше всего в Москве - 5714. Общее число случаев вируса в столице выросло до 80 115.
В Подмосковье 822 новых зараженных, в Петербурге - 226, в Нижегородской области - 174, в Свердловской области - 133.
За весь период умер от COVID-19 1451 человек, за последние сутки - 95 человек.
Полностью поправились после перенесенного заболевания 19 865 человек, в том числе за последние 24 часа - 1770.
В России с сегодняшнего дня заведениям, расположенным в жилых домах, запрещено продавать алкоголь
Небольшие бары и рестораны, которые находятся в многоэтажных домах или на прилегающих к ним территориях, теперь не смогут продавать своим гостям спиртное.
Так и вижу - идет здоровый ватник по улице и тут менты:
- Битешон, пройдемте.
- (накладываеттв штаны или брюки) Данкешон, но я уже сегодня сидел на бутылке.
- Битешон, нет, тест вам сделаем.
- Данкешон, с радостью.
- (делают тест) Шайзешон, он же болен!!!111 бл**** ***** (лупят ватника дубинками, достают бутылку)
- (выносливо кричит от боли, плачет, падает, садится) Битешон, люди, помогите, звоните в ФСБ!!111
- (люди достают телефоны..... и начинают снимать и гыгыкать) Данкешон за отличный ролик, кто первый загрузит в Ютуб - того я "лайками" обсыпАл.(все начинают загружать ролик)
У нас примерно на 10 миллионов населения 79 трупов, в рашке - 104. Разница 31%.
У нас примерно на 10 миллион населения 3174 инфицированных, в рашке - 11098. 350%!!!
Отчего такое несоответствие между инфицированными и трупами?
Может дело в количестве тестов? У нас 139.759, у них более 4.460.357. Или нет?
"Протестировано за все время - уже почти два месяца существования карантина, потому что 3 марта был первый случай заболевания коронавирус в Украине - чуть больше 100 тыс. За вчерашний день протестировано 4700, в то время как в Германии, в других странах тестируются столько за день, сколько у нас за месяц", - подчеркнул лидер "Европейской солидарности".
