В России число инфицированных COVID-19 превысило 155 тыс., за сутки 10,1 тыс. новых случаев

В России зафиксировано 10 102 новых заболевших коронавирусом. Это суточный прирост в 7,0% по сравнению со вчерашними данными. Отмечается, что 49,1% выявленных больных не имели клинических проявлений болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Таким образом, общее количество заболевших по стране достигло 155 370.

Новые инфицированные регистрировались в 83 регионах страны, больше всего в Москве - 5714. Общее число случаев вируса в столице выросло до 80 115.

В Подмосковье 822 новых зараженных, в Петербурге - 226, в Нижегородской области - 174, в Свердловской области - 133.

За весь период умер от COVID-19 1451 человек, за последние сутки - 95 человек.

Полностью поправились после перенесенного заболевания 19 865 человек, в том числе за последние 24 часа - 1770.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские хакеры пытаются украсть информацию о вакцине от коронавируса, - британские спецслужбы