Число вылечившихся от COVID-19 в 11 областях превысило новые случаи болезни, - СНБО

Количество выздоровевших от COVID-19 превысило за минувшие сутки количество новых выявленных случаев заболевания в 11 областях Украины, при этом количество активных случаев сократилось в 12 областях из 24, а из 256 выздоровевших 70 приходятся на Винницкую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны во вторник утром.

Так, за минувшие сутки:

в Винницкой области подтверждено 18 новых случаев заболевания, 2 летальных случая и 70 - выздоровления (с начала пандемии – 454 заболевших, 5 умерших и 216 выздоровевших), сейчас в области болеет 233 человека (на 54 меньше, чем днем ранее);

в Волынской области – 3 новых случаев заболевания и 24 - выздоровления (343 заболевших, 7 умерших и 88 выздоровевших за все время), болеет 248 человек (за сутки на 21 меньше);

в Днепропетровской области – 18 новых случаев заболевания и 6 - выздоровления (за все время 478 заболели, 4 умерли и 70 выздоровели), болеет 404 человека (за сутки на 12 больше);

в Донецкой области - 2 новых заболевших, 2 человека умерли и 1 - выздоровел (за все время - 83 заболевших, 3 умерших и 13 выздоровевших), сейчас болеет 67 человек (за сутки на 1 меньше);

в Житомирской области – 18 новых случаев заболевания и 8 - выздоровления (448 заболели, 10 умерли и 31 выздоровел за все время), сейчас болеет 407 человек (за сутки на 10 больше);

в Закарпатской области подтверждено 15 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 4 выздоровления за сутки (за все время 546 заболевших, 12 умерших и 65 выздоровевших), сейчас болеет 469 человек (за сутки на 9 больше);

в Запорожской области - 2 новых случаев заболевания и 7 - выздоровления (всего 287 заболевших, 5 умерших и 86 выздоровевших), сейчас болеет 196 человек (на 5 меньше за сутки);

в Ивано-Франковской области за минувшие сутки подтвержден 31 новый случай заболевания, 1 - смерти и 5 - выздоровления (1 015 заболевших, 57 умерших и 91 выздоровевший за все время), сейчас болеет 867 человек (на 25 больше за сутки);

в г. Киеве за минувшие сутки 58 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 11 случаев выздоровления (всего 1 583 случая заболевания, 28 - смерти и 91 – выздоровления за все время), сейчас в столице болеет 1 464 человек (за сутки на 36 больше);

в Киевской области – 13 новых случаев заболевания и 2 выздоровления (с начала пандемии заболели 866, умерли 17 и выздоровели 85), сейчас болеет 764 человека (за сутки на 11 больше);

в Кировоградской области нет новых случаев заболевания и смерти, за сутки 33 человека выздоровели (за все время 401 человек заболел, 19 умерли и 154 выздоровели), сейчас болеет 228;

в Луганской области – 1 новый случай заболевания, случаев выздоровления и смерти нет (за все время 38 заболели и 7 выздоровели, летальных случаев не было), сейчас болеет 31 человек;

во Львовской области – 8 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 11 – выздоровления (за все время – 514, 16 и 106 соответственно), сейчас болеет 392 человека (на 4 меньше, чем днем ранее);

в Николаевской области – 2 новых случая заболевания, 1 – смерти и 12 – выздоровления (за все время – 163, 4 и 18 соответственно), болеет 141 человек (на 11 меньше, чем днем ранее);

в Одесской области – 42 новых случая заболевания и 1 – выздоровления (за все время 469 заболевших, 3 умерших и 18 выздоровевших), болеет 448 человек (на 41 больше, чем днем ранее);

в Полтавской области – 4 новых случая заболевания и 10 – выздоровления (231 заболевший, 8 умерших и 36 выздоровевших за все время), болеет 187 человек (за сутки на 6 меньше);

в Ривненской области – 29 новых случаев заболевания и 7 – выздоровления (за все время 779 заболевших, 12 умерших и 91 выздоровевший), сейчас болеет 676 человек (за сутки на 22 больше);

в Сумской области нет новых случаев заболевания и смерти, за сутки 1 человек выздоровел (за все время 112 человек заболели, 4 умерли и 63 выздоровели), сейчас болеет 45 – область является единственной на данный момент в Украине, где количество выздоровевших от Covid-19 превысило количество активных случаев;

в Тернопольской области – 27 новых случаев заболевания и 13 - выздоровления (всего 923 заболели, 15 умерли и 172 выздоровели), сейчас болеет 736 человек (за сутки на 14 больше);

в Харьковской области – 16 новых случаев заболевания и 1 – смерти (за все время 377 заболевших, 10 умерших и 36 выздоровевших), сейчас болеет 331 человек (за сутки на 15 больше);

в Херсонской области – 3 новых случая заболевания и 5 – выздоровления (за все время 142 заболевших, 2 умерших и 57 выздоровевших), сейчас болеет 83 человека (на 2 меньше за сутки);

в Хмельницкой области – 3 новых случая заболевания и 1 – выздоровления (за все время 119 заболевших, 6 умерших и 28 выздоровевших), сейчас болеет 85 человек (на 2 больше за сутки);

в Черкасской области – 2 новых случая заболевания и 5 – выздоровления (за все время 314 заболевших, 9 умерших и 69 выздоровевших), сейчас болеет 236 человека (на 3 меньше за сутки);

в Черновицкой области за сутки 61 новый случай заболевания, 2 случая смерти и 16 случаев выздоровления (1 948 заболевших, 55 умерших и 75 выздоровевших за все время), сейчас в области болеет 1 718 человек (на 43 больше, чем днем ранее);

в Черниговской области за сутки новых случаев заболевания и смерти нет, 3 человека выздоровели (за все время было 64 заболевших, 5 умерших и 9 выздоровевших), сейчас там болеет 50 человек.

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 366 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 13 человек из числа ранее заболевших скончались, 256 выздоровели. В настоящее время в Украине болеет Covid-19 10 тыс 506 человек, что на 97 больше, чем сутками ранее.