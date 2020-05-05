Количество безработных в Украине в мае 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 48%, - Госцентр занятости
В Государственном центре занятости заявляют, что по состоянию на май 2020 года количество зарегистрированных безработных в Украине на 48% больше, чем по сравнению на май прошлого, 2019 года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Госцентр занятости.
"По состоянию на 4 мая 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 456,8 тыс. человек, что почти на 148,5 тыс., или 48%, больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года (по состоянию на 4 мая 2019 количество безработных составляло 308,3 тыс)", - говорится в сообщении.
В частности, с начала действия карантина, то есть с 12 марта 2020 года, статус безработного получили почти 156 тыс. граждан.
При этом количество вакансий в условиях экономического спада уменьшилась до 53 тысяч (по состоянию на начало мая), что почти на 60% меньше, чем было в мае прошлого года.
"Однако в период действия карантина продолжают работать предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность страны: продуктовые и хозяйственные магазины, коммунальные службы, больницы, аптеки, транспортные предприятия, почта, финансовые и другие учреждения", - утверждают в ведомстве.
Отмечается, что на данный момент есть спрос работодателей на работников в сфере сельского и лесного хозяйства, в сфере торговли и услуг, в сфере логистики (курьер, водитель, грузчик, подсобный рабочий, укладчик-упаковщик, заведующий складом), в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи (медицинские сестры, социальные работники), в сфере обеспечения правопорядка (охранник, сторож).
Также есть вакансии для профессионалов и специалистов с опытом работы - бухгалтеров, специалистов, учетчиков, врачей, а также для квалифицированных рабочих - электрогазосварщиков, дорожных рабочих, слесарей-ремонтников, электромонтеров.
Сивохо заявил, что Зеленский преподнесет украинцам сюрприз
Общество / Видео 04-май, 18:32
Бывший советник секретаря СНБО, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо полагает, что президент Украины Владимир Зеленский еще преподнесет народу сюрприз.
Своим мнением он поделился в интервью для главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман. Сивохо подчеркнул, что главным достижением нынешнего главы государства считает объединение страны ради смены курса и дальнейшего направления развития
Что касается разочарований, связанных с Зеленским, то среди них экс-советник секретаря СНБО выделил невыполнение абсолютно всех предвыборных обещаний.
"Я не обладаю всей информацией, которой обладает Зеленский, поэтому я не могу делать выводы, почему он поступает так или эдак. Но я надеюсь (я знаю этого человека давно, я знаю его как человека с твердой волей), что он еще преподнесет нам сюрприз", - отметил Сивохо.
"Это будет приятный сюрприз. Хотя, смотря для кого. Если он посадит негодяев и расхитителей, для них это будет неприятный сюрприз, а для нас - приятный. Если он приведет мир на территорию Донбасса, для меня это будет приятный сюрприз, а для "партии войны" - неприятный", - добавил он.
Также креативный продюсер студии "Квартал 95" заявил, что, по его мнению, в Украине "ничтожное меньшинство" выступает за продолжение "отвратительных процессов", которые наблюдались в стране в последнее время, - войны и коррупции.
"Их совсем мало по сравнению с нормальными людьми", - подытожил Сивохо.
Якщо без жартів, то така маса безробітних громадян є великою загрозою для влади, і ця загроза буде збільшуватися з півроку, а наприкінці осені може й рванути..
Чисельність трудових ресурсів в Україні за останні роки стабілізувалася у межах 29,5 - 29,7 млн. чоловік. У народному господарстві зайнято 25,5 млн., навчається з відривом від виробництва близько 2 млн. чоловік.
28 лют. 2013 р. - Кількість робочих місць в економіці у січні впала нижче рівня 10 млн.
Дореформувались ліберасти.
Статья 33.Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, устанавливаемых законом.
Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів Андрій Заблоцький під час презентації публічного звіту діяльності агентства за 2019 рік.
За словами Заблоцького, найбільше незаконних рубок зафіксовано в Харківській області, де минулого року агентство виявило збитків на суму 51,7 мільйона гривень, у Херсонській області - 16,9 мільйона гривень та Житомирській області - 5 мільйонів гривень.
