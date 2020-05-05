РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9040 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 168 67

Количество безработных в Украине в мае 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 48%, - Госцентр занятости

Количество безработных в Украине в мае 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 48%, - Госцентр занятости

В Государственном центре занятости заявляют, что по состоянию на май 2020 года количество зарегистрированных безработных в Украине на 48% больше, чем по сравнению на май прошлого, 2019 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Госцентр занятости.

"По состоянию на 4 мая 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 456,8 тыс. человек, что почти на 148,5 тыс., или 48%, больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года (по состоянию на 4 мая 2019 количество безработных составляло 308,3 тыс)", - говорится в сообщении.

В частности, с начала действия карантина, то есть с 12 марта 2020 года, статус безработного получили почти 156 тыс. граждан.

При этом количество вакансий в условиях экономического спада уменьшилась до 53 тысяч (по состоянию на начало мая), что почти на 60% меньше, чем было в мае прошлого года.

"Однако в период действия карантина продолжают работать предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность страны: продуктовые и хозяйственные магазины, коммунальные службы, больницы, аптеки, транспортные предприятия, почта, финансовые и другие учреждения", - утверждают в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк ожидает резкий рост безработицы в ближайшие месяцы - до 12%

Отмечается, что на данный момент есть спрос работодателей на работников в сфере сельского и лесного хозяйства, в сфере торговли и услуг, в сфере логистики (курьер, водитель, грузчик, подсобный рабочий, укладчик-упаковщик, заведующий складом), в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи (медицинские сестры, социальные работники), в сфере обеспечения правопорядка (охранник, сторож).

Также есть вакансии для профессионалов и специалистов с опытом работы - бухгалтеров, специалистов, учетчиков, врачей, а также для квалифицированных рабочих - электрогазосварщиков, дорожных рабочих, слесарей-ремонтников, электромонтеров.

безработица (452) карантин (16729) Центр занятости (41) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Количество безработных в Украине в мае 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 48%, - Госцентр занятости - Цензор.НЕТ 9926
показать весь комментарий
05.05.2020 11:12 Ответить
+14
Зебіли, це перемога! Звичайно не 40% ВВП, але теж потужно!
показать весь комментарий
05.05.2020 11:11 Ответить
+8
Количество безработных в Украине в мае 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 48%, - Госцентр занятости - Цензор.НЕТ 8510
показать весь комментарий
05.05.2020 11:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Количество безработных в Украине в мае 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 48%, - Госцентр занятости - Цензор.НЕТ 8510
показать весь комментарий
05.05.2020 11:10 Ответить
Ну вот вы нё веришь шо вирус это серьезно - но почему даже Путин обосрался и спрятался как крыса? Он же чуть ли не последний в мире должен был бы обосраться, ну, кроме упоротой "Бацьки".
показать весь комментарий
05.05.2020 11:18 Ответить
Не пались, кацапе.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:19 Ответить
Давай уточним формулировки. Существование ненулевого риска я не отрицаю.

Я вижу явную неадекватность между опасностью и предпринятыми контрмерами. Милованов посчитал что "спасение" одного хроника обходится в 40 лямов. Не слишком ли жЫрно?
Мне непонятно, с чего ты взял, что "Он же чуть ли не последний в мире должен был бы обосраться". ИМХО - он типичная трусливая крыса, которая летит в Париж одной жопой на 3-х самолётах. Не?
показать весь комментарий
05.05.2020 11:24 Ответить
1. Милованов скорее всего кретин, даже не верится шо такое можно высрать. не видел в общем
2. Я о том говорил что Путину на ватников наср., к его услугам лучшее шо может дать медицина, т.е., ваты пусть хоть миллион подохнет - ему пофиг - в суд же не подадут на него. Но он таки обосрался, значит либо опасность нехилая, либо опять какие-то мутки.

Видел пост из Кавказ центра - репост, пишут шо в "Векторе" взрыв типо = выпустили ослабл. вирус, и типо была вспышка пневмонии - проверяли эффективность, а потом уже петровы и бошировы жахнули везде. Для того шоб в Гааге суд тормознуть по самолету.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:32 Ответить
1. Смотрел я его. Вполне пристойный расчёт. Возможно, не математик не увидит. Но я-то он самый. И мне неадекватность очевидна.
2. При перепуге способность адекватно оценивать риски отключается. У психов она отключена в основном. Во власти более или менее нормальных нет.
Кстати, не факт, что крыса сильно обосралась. Отдохнуть пару недель - невелика потеря. Это ж не зелебобик на голодной диете на пару месяцев.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:39 Ответить
ммм, уже бунт был в Осетии, мусора отказались разгонять(дабы не пострадать), уже ватники с матами обсерают на камеру Крысу, уже губернаторы - каждый шо хочет, то и делает. А после того как обосрали Навального, который требовал - дайте из 18-ти трлн. рублей запасов, хоть 2 трети на: а, б, в, г.(грамотно посчитал), то вата того и гляди взбунтуется по всей Параше, но не так как в цитате из Сосалтыкова-Щедрина, а так как надо.
Так шо Путину - одни минусы, и он сам говорил "загнал крысу и она на него напала", так шо может броситься в атаку(просчитай - куда именно... Может в Непал? Или на Огненную землю? В Антарктиду возможно?)
показать весь комментарий
05.05.2020 11:45 Ответить
думаю, что в Вануату... у Вануату ЯО ни к чёрту....
показать весь комментарий
05.05.2020 12:10 Ответить
Зебіли, це перемога! Звичайно не 40% ВВП, але теж потужно!
показать весь комментарий
05.05.2020 11:11 Ответить
найголовніше, це підтримка "українцями" дій президента України, аж цілих 42%
показать весь комментарий
05.05.2020 11:29 Ответить
Запишем это в достижения Зе!: поднял безработицу в стране до 50%
показать весь комментарий
05.05.2020 11:38 Ответить
Хуже не будет. Или может быть 60 % безработгых ? Не, враки, хуже не будет.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:23 Ответить
Шморкля из расеи получит новый рояль в подарок?
Сивохо заявил, что Зеленский преподнесет украинцам сюрприз
Общество / Видео 04-май, 18:329 3 696 0

Бывший советник секретаря СНБО, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо полагает, что президент Украины Владимир Зеленский еще преподнесет народу сюрприз.

Своим мнением он поделился в интервью для главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман. Сивохо подчеркнул, что главным достижением нынешнего главы государства считает объединение страны ради смены курса и дальнейшего направления развития

Что касается разочарований, связанных с Зеленским, то среди них экс-советник секретаря СНБО выделил невыполнение абсолютно всех предвыборных обещаний.

"Я не обладаю всей информацией, которой обладает Зеленский, поэтому я не могу делать выводы, почему он поступает так или эдак. Но я надеюсь (я знаю этого человека давно, я знаю его как человека с твердой волей), что он еще преподнесет нам сюрприз", - отметил Сивохо.

"Это будет приятный сюрприз. Хотя, смотря для кого. Если он посадит негодяев и расхитителей, для них это будет неприятный сюрприз, а для нас - приятный. Если он приведет мир на территорию Донбасса, для меня это будет приятный сюрприз, а для "партии войны" - неприятный", - добавил он.

Также креативный продюсер студии "Квартал 95" заявил, что, по его мнению, в Украине "ничтожное меньшинство" выступает за продолжение "отвратительных процессов", которые наблюдались в стране в последнее время, - войны и коррупции.

"Их совсем мало по сравнению с нормальными людьми", - подытожил Сивохо.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:12 Ответить
Количество безработных в Украине в мае 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 48%, - Госцентр занятости - Цензор.НЕТ 9926
показать весь комментарий
05.05.2020 11:12 Ответить
запойний алконавт-сепар сцивуха себе вважає нормальним?!!
показать весь комментарий
05.05.2020 11:14 Ответить
ни один псих не считает себя психом вааще-то...
показать весь комментарий
05.05.2020 11:17 Ответить
це дійсно так.
Але є нормальні громадяни, які повинні давати реальну оцінку таким "організмам"
показать весь комментарий
05.05.2020 12:17 Ответить
Если ватник Сивохо радуется, что Зе поменял курс страны - то это значит, что Зе поменял курс страны с Европейского на под-Российский. А то, что он не выполнил ни одного обещания - то ж для ватника Сивохо не главное, главное - что Украина ляжет под его любимую сраную Расеюшку - это мечта каждого ватника.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:55 Ответить
отож, доїдять заробітчани свої чесно зароблені на Заході і підуть батрачити на олігархат за копійки.
Якщо без жартів, то така маса безробітних громадян є великою загрозою для влади, і ця загроза буде збільшуватися з півроку, а наприкінці осені може й рванути..
показать весь комментарий
05.05.2020 11:13 Ответить
Работа это рынок труда. Ключевое слово РЫНОК. На рынке акт купли-продажи зависит от соглашения сторон. И в той или иной степени должен быть взаимовыгоден. Ключевое слово ВЗАИМОВЫГОДЕН, т.е. некий баланс между спросом и предложением, который в свою очередь регулируется заинтересованностью сторон. Таким образом есть некоторая планка уровня заработной платы ниже которой становится бессмысленно наниматься на работу и тратить свое время на нее. Ты не обеспечишь свои минимальные жизненные потребности. Все эти годы, все правительства в угоду олигархам делали все для поднятия этой минимальной планки. Кроме того влияют на нее и внешние факторы - под боком ЕС с возможностью получить более высокооплачиваемую работу и более качественный уровень жизни. В настоящее время минимально психологически допустимая зарплата ИМХО должна быть на уровне 15-18 тыс гривен на трудоспособного человека. Акцентирую - МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ заработная плата. В любом другом случае человек если и будет работать, то не далее чем до момента когда найдет более высокооплачиваемую работу. Таковы реалии. Нравится это кому или нет. У нас уже на все практически цены европейские. Где-то даже выше. А вот зарплаты далеко не европейские. И на тот уровень что предлагается в службах занятости и в среднем по стране народ просто не пойдет работать. Посему если заробитчанам не дадут возможности в ыехать когда откроют другие страны границы будет социальный взрыв ИМХО.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:05 Ответить
згоден. Я про це й написав.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:15 Ответить
"....безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 456,8 тыс. " - да вы издеваитесь? Незарегистрированный в десять раз больше!
показать весь комментарий
05.05.2020 11:14 Ответить
в эту службу и на трамвае ездить большого смысла нет, а при убитом общественном траснспорте...
показать весь комментарий
05.05.2020 11:18 Ответить
Это полный звиздец...Только официально больше 300 тыс. безработных у которых есть еще и семьи. Что будет с этой властью когда, упаси Бог, начнется голод?
показать весь комментарий
05.05.2020 11:15 Ответить
какой бок? тот что в 32-33-м "упасал"? и потом тоже "хранил и защищал" от голода?

если будем усердней молиться - то "упасет" еще раз. Песах осквернили = "маловерили" = "будетвесело"+"проверкаверы"
показать весь комментарий
05.05.2020 11:37 Ответить
Боря! Мне твои мозговые высеры давно не интересны. Общаться с тобой ну никакого желания. Сделай нам двоим одолжение - не морочь мне яйца своими "шедеврами" мысли
показать весь комментарий
05.05.2020 12:31 Ответить
Так ты просто смешно аппелируешь к палачу чтобы он затупил свою секиру(топор)
Мне непонятно - сколько миллиардов должны подохнуть от "руки Боба", шоб оставшиеся задумались: а может нуивона*, этого "милосердивца", а?
А ты как считаешь то? Че я неправильно сказал то?
показать весь комментарий
05.05.2020 12:38 Ответить
Не интересно...
показать весь комментарий
05.05.2020 13:28 Ответить
я так розумію, це - інший кінець епохи бідності
не той, про який мріяли зебіли, коли вибирали клована собі у президенти
показать весь комментарий
05.05.2020 11:20 Ответить
Это конец, которым они сами себя, дважды, сделали ^^
показать весь комментарий
05.05.2020 11:36 Ответить
П О С Т А Н О В А
від 24 червня 1991 р. N 49
Київ Про Республіканську програму
зайнятості населення
на 1991-1992 роки
Чисельність трудових ресурсів в Україні за останні роки стабілізувалася у межах 29,5 - 29,7 млн. чоловік. У народному господарстві зайнято 25,5 млн., навчається з відривом від виробництва близько 2 млн. чоловік.

28 лют. 2013 р. - Кількість робочих місць в економіці у січні впала нижче рівня 10 млн.
...
Дореформувались ліберасти.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:22 Ответить
Есть анекдот - японцы управляли совковым "магазином" = 2 человека, вместо 20-ти совковых рабов: на входе 1 грит "ничего нет", на выходе второй - "ну че, убедилось, быдло совковое, гы-гы "
показать весь комментарий
05.05.2020 11:39 Ответить
Эта информация должна предоставлятся параллельно с новыми датами продления дурантина, а то половина "поклонников" перемен не в состоянии(о причинах нестояния не буду) смоделировать, какие перемены грядут. 🎃
показать весь комментарий
05.05.2020 11:27 Ответить
Не надо переживать. Асфальта и плитки на всех хватит, а может и нет.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:27 Ответить
Кожному мітлу в руки і нехай метуть вулиці, якщо іншого не вміють.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:32 Ответить
Не поверишь. Будут мести и улицы, и за зелеными насаждениями ухаживать и много чего еще. Есть одно существенное НО. При достойной оплате труда. А ее нет.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:13 Ответить
Ну тоді нехай сидять голодні і не скиглять.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:22 Ответить
берить лопату та капайте капусту
показать весь комментарий
05.05.2020 12:46 Ответить
Ну пока и сидят. Пока. Пока границы другие страны не открыли для въезда. А вот когда их откроют, то поверьте - они скиглить не будут. Они потребуют от власти выполнения статьи 33 Конституции Украины.

Статья 33.Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, устанавливаемых законом.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:49 Ответить
А шо толку с этой "службы занятости" если на календаре уже май, а денег ещё никто не видел (хотя с марта на учете).
показать весь комментарий
05.05.2020 11:30 Ответить
Не дєнєх, а запропонувати тобі роботу вони зобов"язані.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:33 Ответить
"Пятак", дочку уволили 17.03 и она сразу встала на учёт: на время карантина зелёные обещали выплаты всем потерявшим работу. В апреле ей звонили: то та бумажка нужна, то эта. А сейчас не отвечает ни один тлф!) Ещё одно "зелёное обеСЧание" в унитаз!
показать весь комментарий
05.05.2020 12:05 Ответить
не будет транша МВФ, вы их и не увидите
показать весь комментарий
05.05.2020 11:47 Ответить
Вы можете понять, что деньги для службы занятости идут с бюджета, а бюджет опустошается нынешней властью! Так что не будет пособий по безработице. Следующим - не будет денег по рождению ребёнка, а потом и до неполучения пенсий и зарплат дойдём. Самое интересное - впереди.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:45 Ответить
Кількість безробітних в Україні в травні 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилася на 48%, - Держцентр зайнятості - Цензор.НЕТ 9302"Велике занепокоєння викликає стан охорони лісів у 2019 році. Обсяги та збитки від незаконних рубок тоді зросли до критичного показника 118 тисяч кубометрів - це майже в сім разів більше - із загальним збитком державі на суму 814 мільйонів гривень", - сказав він.

Кількість безробітних в Україні в травні 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилася на 48%, - Держцентр зайнятості - Цензор.НЕТ 3483 Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів Андрій Заблоцький під час презентації публічного звіту діяльності агентства за 2019 рік.
Кількість безробітних в Україні в травні 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилася на 48%, - Держцентр зайнятості - Цензор.НЕТ 9302

За словами Заблоцького, найбільше незаконних рубок зафіксовано в Харківській області, де минулого року агентство виявило збитків на суму 51,7 мільйона гривень, у Херсонській області - 16,9 мільйона гривень та Житомирській області - 5 мільйонів гривень.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:31 Ответить
А мне нравится.
Отличная терапия для 73%. Эпоха бедности прошла.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:32 Ответить
Это Порох шкодит...
показать весь комментарий
05.05.2020 11:34 Ответить
Стопудово.
Как недавно стало известно, это он заставил дегенератов проголосовать за шута Коломойского.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:47 Ответить
Кількість безробітних в Україні в травні 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилася на 48%, - Держцентр зайнятості - Цензор.НЕТ 242
показать весь комментарий
05.05.2020 11:36 Ответить
Слава... Слава зё!... мы гордимся своим выбором...
показать весь комментарий
05.05.2020 11:33 Ответить
Кількість безробітних в Україні в травні 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилася на 48%, - Держцентр зайнятості - Цензор.НЕТ 6305
показать весь комментарий
05.05.2020 11:37 Ответить
А что рубка лесов?
Сами местные и вырубают. как и янтарь копают.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:31 Ответить
ну хоть поржали
показать весь комментарий
05.05.2020 12:45 Ответить
Цифры безработицы растут удивительно похоже с рейтингом полшестого.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:51 Ответить
Надеюсь голосовавшие за зебуинов первыми на себе почуствуют рещультаты своей тупости.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:54 Ответить
Сегодня голосовавшие за Зе целый день заходят милостыню просить. Умаялся выпроваживать.И такие умные, ты говорят, не из предприятия , ты со сврего кармана дай. Все в Зе, прям дети лейтенанта Шмидта.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:26 Ответить
при мармеладно-сиропном вируса бы не было.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:31 Ответить
При чём тут вирус? Экономика пошла под откос до эпидемии, уже зимой, и дыра в бюджете образовалась. ВВП упало, производство упало. Не получится вам кивать на вирус и на Порошенко. Спрос с Зеленского и с вас - его избирателей. За всё ответите, за всё.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:51 Ответить
канечна ни при чём.
Экономика пошла под откос до эпидемии, уже при потужноном папереднике, и дыра в бюджете образовалась. ВВП упало, производство упало. Не получится вам кивать на вирус и на Зеленского . Спрос с Порошенко и с вас - его избирателей. За всё ответите, за всё.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:27 Ответить
При Порошенко экономика росла - посмотри официальные данные, а не брехню канала Коломойского. Экономика росла, ВВП росло, Посмтри цифры и убедись. Кстати, уряд Зеленского этого и не отрицает. Вот так вот, егорушка.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:52 Ответить
хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
с небольшими уточнениями прочти само себе о себе:
"При Зеленском экономика росла - посмотри официальные данные, а не брехню канала Порошенко. Экономика росла, ВВП росло, Посмтри цифры и убедись. Кстати, уряд Порошенко этого и не отрицает. Вот так вот, егорушка."
Я победил. Хехе.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:59 Ответить
так ты врёшь.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:01 Ответить
не я, а ты врешь.
я снова победил. уже 3-0 в мою пользу.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:06 Ответить
Польза будет тебе такая, как и всем зелебобикам, когда будете сидеть без зарплат и пенсий и и вам будет уже не до того, что бы защищать Зеленского визгами про "Поросенко".
показать весь комментарий
05.05.2020 17:30 Ответить
точно. ты, мармеладный зелебобик, это снова исключительно сам себе о себе написал.
на, вот прочти сам себе о себе с небольшими поправками: "Польза будет тебе такая, как и всем мальтозно-глюкозным зелебобикам, когда будете сидеть без зарплат и пенсий и и вам будет уже не до того, что бы защищать "Поросенко" визгами про Зеленского. "
4 - 0. Всухую.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:04 Ответить
Ну кстати, зевыборцы резко перестали интересоваться политикой. Такие аполитичные прям стали. А раньше то! А оаньше то только о политике и завывали, потому что говноплюсы Бени их накручивали. А сейчас зебуины только о котиках да сиськописьках. Политика резко перестала их интересовать. Какая интересная метаморфоза с ними произошла!
показать весь комментарий
05.05.2020 13:59 Ответить
Поросенко все деньги инвестировал в свой карман.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:59 Ответить
 
 