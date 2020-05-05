РУС
Пророссийский реванш в "Слуге народа" невозможен, нардепы, которые громче всего кричат, позицию фракции не выражают, - Арахамия

Пророссийский реванш в "Слуге народа" невозможен, нардепы, которые громче всего кричат, позицию фракции не выражают, - Арахамия

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о невозможности реванша в Украине, пока эта партия при власти.

Об этом он рассказала в интервью "НВ", информирует Цензор.НЕТ.

Мне вообще происходящее не выглядит как реванш. Потому что я знаю внутренние настроения в партии - реванш невозможен", - заявил он.

По словам главы фракции, те нардепы из нее, которые "громче всего кричат", не выражают позицию фракции.

"Вы ориентируетесь на тех немногих, которые громче всех кричат. Они блогеры. Все их читают и начинают считать, что их позиция - это позиция партии или фракции. Это не так", - отметил Арахамия.

Он подчеркнул, что партия настроена проукраински.

"У меня как раз внутренне абсолютно нет никакого беспокойства, я понимаю, насколько проукраинское настроение внутри партии. У нас из Западной Украины очень много людей, они попросту разорвут человека, который, так сказать, подаст какие-то признаки реваншизма", - сказал глава фракции.

+51
А квіти в Одесі приносили депутати з ЄС?
05.05.2020 11:55 Ответить
+39
Пророссийский реванш в "Слуге народа" невозможен. Да вот Сивоха подтвердит.
05.05.2020 11:56 Ответить
+36
Пророссийский реванш в "Слуге народа" невозможен, нардепы, которые громче всего кричат, позицию фракции не выражают, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1711
05.05.2020 11:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
05.05.2020 11:55 Ответить
А квіти в Одесі приносили депутати з ЄС?
05.05.2020 11:55 Ответить
Неважно какая "партия" при власти! Промосковский реванш в Украине уже никогда не пройдет, а его попытки для инициаторов закончатся плачевно!
05.05.2020 11:55 Ответить
Повторяй это чаще, когда Украина станет союзным государством рашки
05.05.2020 11:58 Ответить
Нах падло кацапское.
05.05.2020 12:16 Ответить
05.05.2020 11:56 Ответить
естественно, там же мало таких, как Лесик Гончаренко
05.05.2020 11:56 Ответить
Его несостоявшийся убийцу, Зеля обменял вместе с кацапами, что стреляли в патриотов в Одессе.
05.05.2020 11:59 Ответить
Цветочки с сгоревшему штабу сепарів в Одесі клав слуга Дмитрук чи не слуга Гончаренко?
05.05.2020 12:03 Ответить
Нам что , теперь радоваться и рыдать от умиления ? Уже одно то , что этот охломон об этом заговорил , дает понимание , что за сброд сейчас управляет страной .
05.05.2020 11:57 Ответить
Стандартна відмазка. Все як у ЗЕ.
05.05.2020 11:57 Ответить
Грузинский ара хам и я, реванш уже состоялся))
05.05.2020 11:57 Ответить
ну это в идеале... давай будем реалистами: сабли - позапрошлый век...
05.05.2020 11:59 Ответить
Ты там еще в штаны не насрал, так тужишься... Было же аж 5 лет чтобы всех сепаров и колаборантов пере*башить. Вместо етого вы вылизывали им сраки. Благодари Мародера за то что дал сепарам возможность восстановить силы и окрепнуть
05.05.2020 12:05 Ответить
Так теперь будем умнее -избавимся от вас окончательно)
05.05.2020 12:11 Ответить
Что сепарье гнилое, думаете сдать меня ***** как ето вы сделали с Тумгоевым и другими добровольцами? Хрен вам больше а не власть. Парашенко скорее на столбе будет висеть за то что он натворил со своей бандой
05.05.2020 12:25 Ответить
А Тумгоєв багато по київським наркопритонам навоював?
Бо на передку він не був.
05.05.2020 12:34 Ответить
Ага. Тумгоев шлялся по притонам, что ах Парашенко целую спецоперацию вместе с ФСБ провели чтобы его забрать. Не знаю за кого он там воевал, но то что Парашенко сотрудничает с ФСБ ето факт!!! Кроме того не один Тумгоев был убит или передан врагу, благодаря Парашенку.
05.05.2020 12:39 Ответить
Факт? Цей факт тобі просто з ФСБ передали?
05.05.2020 12:41 Ответить
так он каждый день политинформацию от фсб слушает
05.05.2020 13:59 Ответить
fucked... no worry amigo, just fucked на всю голову... "сотрудничает с ФСБ ето..." - fucked
05.05.2020 14:15 Ответить
Возмлжен, не возможен, все равно с ними надо очень жестко поковорить, чтобы заткнулись там все на***й (С)
05.05.2020 11:57 Ответить
Ахахахаха) а почему же они, слуги уродов, еще не разорвали тех "блогеров" из слуги уродов, которые "громче всех кричат"?Или тебе главное запутать тупорылых зебанатов? Все, арахамия, ты меня уже сегодня задолбал со своим "языком" для зебильного пользования))))
05.05.2020 11:58 Ответить
Ты сейчас жестко с ним поговорила?
05.05.2020 12:00 Ответить
С трактовкой высказываний этого пациента только к профильным докторам.
05.05.2020 11:59 Ответить
врет,как дыши, мразь!арахамия,на себя посмотри
05.05.2020 12:00 Ответить
05.05.2020 12:00 Ответить
так какого беса они до сих пор не исключены из партии?
05.05.2020 12:00 Ответить
Если их исключить, то остальные разбегутся и будут в инет выкладывать секретики из чата"слуг урода",ну и монобольшинства не будет у них-арахамия же сегодня сказал)))
05.05.2020 12:04 Ответить
Сам сочинский Арахамия, предлагавшиц пустить воду в Крьім, не проросийский?
Плюс отмазьівающий кацапов от дтверчий на складах.
05.05.2020 12:00 Ответить
* диверсій
05.05.2020 12:05 Ответить
Більше всіх кричить Лерос, і він, на думку Арахамії, позицію фракції не виражає.
Отже, позиція фракції протилежна позиції Лероса, тобто позиція фракції - підтримка реваншу та корупції.
05.05.2020 12:00 Ответить
У Росії від нової інфекції помер Євген Мікрін-генеральний конструктор ракетно-космічної корпорації "Енергія". В середині квітня у нього виявили коронавірус.
05.05.2020 12:00 Ответить
А куди цей волонтер ЗСУ Арахамія дивився, коли цих ватніків у виборчий список брали???
05.05.2020 12:00 Ответить
ПЕСыкы, слабо визжите! Мало платят или за...устали?
05.05.2020 12:02 Ответить
В тебе дома холодильник ще є?
05.05.2020 12:04 Ответить
У него бабушкина пенсия пока что есть.
05.05.2020 12:11 Ответить
О! Среднесраный класс подтянулся...... Я знаю, у вас тут тусовка.
05.05.2020 13:52 Ответить
вже до ломбарду вiднiс, мабуть.
05.05.2020 12:11 Ответить
Ты арихвметику повторил? Иди гимн учи.....
05.05.2020 13:51 Ответить
конечно, реванш не произойдет! - ибо он уже давно произошел...
05.05.2020 12:03 Ответить
Что то много стало в новостях етой дагестанской обезьяны. Его бы в зоопарк определить
05.05.2020 12:03 Ответить
в какой зоопарк? ты голосовал чтобы эта "обезьяна" в раде сидела и законы принимала.
05.05.2020 12:05 Ответить
А ты знаешь за кого я голосовал? Ето же вы наголосовали чтобы такие обезьяны пришли к власти. Ну теперь радуйтесь, я вас предупреждал все 5 лет. Вы же все верили Мародеру и рейтингам букмеккерских контор
05.05.2020 12:08 Ответить
ну да. это мы тебе в штаны насрали чтобы ты выбрал зеленского. конечно
05.05.2020 12:15 Ответить
Ошибаешься, в штаны вы себе насрали и никак не поймете..... Да и шо с вас, идиотов, взять.
05.05.2020 13:56 Ответить
Парашенка винават в том, что тварит зеленский!!11
05.05.2020 14:56 Ответить
Так вместе с ним и петушария твоего определим)
05.05.2020 12:06 Ответить
давай лучше про воду в Крым расскажи чепушира Арахамия..........
05.05.2020 12:04 Ответить
Або наприклад за нову ціну за електроенергію.
05.05.2020 12:05 Ответить
Всё это напоминает "Временное правительство" и Учредительное собрание, накануне полного краха.
05.05.2020 12:04 Ответить
Ніколи не кажи "ніколи"........
Особливо останнім часом, коли зацікавленість піндосів Україною значно знизилась.
05.05.2020 12:06 Ответить
Ти хахол, кацап чи маланєц?
05.05.2020 12:22 Ответить
Я українець.
Але не скачу і кастрюлю не ношу.
05.05.2020 12:25 Ответить
Ясно-хахол.
05.05.2020 12:27 Ответить
А може і троль: про акцію з каструлями на голові постійно згадують російська пропаганда, в Україні про цю одноднівну акцію давно забули, так що ти швидше брудний кацап, Жєня Стєпняков.
05.05.2020 12:29 Ответить
То ;Андрій Смицький;. Проросійський тролль.
05.05.2020 12:42 Ответить
каларадську стрічку носиш?
05.05.2020 12:28 Ответить
воно скоріш за все вінтарогій свинособака
05.05.2020 12:28 Ответить
100% -спалився однією фразою.
05.05.2020 12:30 Ответить
Он просто понял, что от своры собак не отгавкаешься! А вас тут именно свора, а скорее псарня уродливых ПЕСыкив!
05.05.2020 13:59 Ответить
А тепер пішов нах#й! (с)
05.05.2020 14:58 Ответить
Дурашка соевая, я и так на нем... Только ноги свесил!
05.05.2020 16:30 Ответить
У СН уже год, как нет четкой позиции. Поэтому позицию СН определяют именно эти крикуны.
05.05.2020 12:09 Ответить
я не бачу сенсу взагалі в цитуванні арахамії. Жодне його слово нічого не варте
05.05.2020 12:12 Ответить
Сегодня Ермак официально обратился к Европе и США с просьбой об отмене санкций против Рашки, молодца!
05.05.2020 12:12 Ответить
Ермака,Зелєнський,Венедіктова,Арахамія це блогери.
05.05.2020 12:15 Ответить
А Сивуха каже, що "президент Украины Владимир Зеленский преподнесет народу сюрприз" в інтерв'ю для Олесі Бацман з видання "Гордон", і головним досягненням преЗЕдента вважає "объединение страны ради смены курса".
До зеленського і слуг в Україні був курс на ЄС і НАТО.
05.05.2020 12:18 Ответить
Обісцяний бомж роздає інтерв'ю по всій країні-це рівень цієї вдіади.
05.05.2020 12:21 Ответить
Хватить вже прикриватись «людьмі із западай України»!!!! По-перше, це прикритий сепаратизм, а по друге, корупціонерів і на заході країни багато розвелось! Людина або патріот, або ні.
05.05.2020 12:20 Ответить
поговоріть з ними дуже серйозно... (с) дякую.
05.05.2020 12:24 Ответить
Зараз реванш називається "слуга народу".
05.05.2020 12:31 Ответить
Не знаю как пророссийский, а прогрузинский уж точно свершится
05.05.2020 12:34 Ответить
реванш Рачки в принципе не реален при любой власти
05.05.2020 12:52 Ответить
Если бы так было, то собаки московские бы гавкали и выли так же, как и когда был порох при власти. Ну а раз не воют, значит все устраивает и все нормально.
05.05.2020 13:08 Ответить
слив идет по плану
05.05.2020 13:54 Ответить
и так понятно. Сперва китайцы сливают экономику многих стран, а потом под шумок деребан стоит такой, что аж слышно.
05.05.2020 17:34 Ответить
А РЕВАНШ СИОНИСТСКОГО КОДЛА !?)
05.05.2020 13:15 Ответить
Всех пропутинцев и заранцев-ПОВЕСИТЬ!
05.05.2020 13:24 Ответить
Слуга урода скроена не по принципу партии, а по принципу регионального популизма у полудурков. Т.е. в ватном регионе эта "партия"- ватная, в нормальном- почти патриотическая. А значит, ни общей идеологии, ни общей политики у этого дерьма быть не может в принципе.
05.05.2020 13:33 Ответить
всё верно сказал.
05.05.2020 13:38 Ответить
они попросту разорвут человека, который, так сказать, подаст какие-то признаки реваншизма

А, так вот куда сивоха делась...РРРазорвали!
05.05.2020 13:50 Ответить
а разве бывает пророссиймский реванш в пророссийской партиии??
а коммунистический реванш в партии коммунистов???
да это саморазоблачение..))) оно вообще связно излагать способно???
05.05.2020 13:53 Ответить
Как же классссссно горят Парахнявые пердаки.... Гори-гори ясно!
05.05.2020 14:02 Ответить
До задниці "позиця фракції", якщо Ара Хамія сам визнає що, не здатен її контролювати.
05.05.2020 14:08 Ответить
Тогда кто такой Ермак?
05.05.2020 14:12 Ответить
Блогер, видимо. И будущий Герой России.
05.05.2020 14:38 Ответить
И это говорит тот урожениц рф, который предлагал дать воду в Крым?
05.05.2020 14:24 Ответить
Что же это за партия, которую могут перекричать пара её блогеров-членов? Не партия это, а просто стадо баранов.
05.05.2020 14:37 Ответить
От тут треба йому вірити, "проросійського реваншу" серед депутатів у СН немає бо там немає українців і української державної позиції.
05.05.2020 16:28 Ответить
05.05.2020 16:33 Ответить
Реванш не в колі зелених, а в Україні через владу зелених. Народ, судячи з рейтингів, і не проти, або йому не до цього.
05.05.2020 19:38 Ответить
 
 