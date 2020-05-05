Пророссийский реванш в "Слуге народа" невозможен, нардепы, которые громче всего кричат, позицию фракции не выражают, - Арахамия

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о невозможности реванша в Украине, пока эта партия при власти.

Об этом он рассказала в интервью "НВ", информирует Цензор.НЕТ.

Мне вообще происходящее не выглядит как реванш. Потому что я знаю внутренние настроения в партии - реванш невозможен", - заявил он.

По словам главы фракции, те нардепы из нее, которые "громче всего кричат", не выражают позицию фракции.

"Вы ориентируетесь на тех немногих, которые громче всех кричат. Они блогеры. Все их читают и начинают считать, что их позиция - это позиция партии или фракции. Это не так", - отметил Арахамия.

Он подчеркнул, что партия настроена проукраински.

"У меня как раз внутренне абсолютно нет никакого беспокойства, я понимаю, насколько проукраинское настроение внутри партии. У нас из Западной Украины очень много людей, они попросту разорвут человека, который, так сказать, подаст какие-то признаки реваншизма", - сказал глава фракции.

