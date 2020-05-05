За сутки новых случаев COVID-19 в ВСУ не выявлено. Три позитивных результата военнослужащих аннулированы из-за ошибки при распечатке анализов ПЦР, - Командование Медсил

За минувшие сутки среди военнослужащих Вооруженных сил Украины не обнаружены новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"На 7 утра 5 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 38 человек. Также за период пандемии выздоровели 40 человек и 2 летальных случая", - сказано в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляции) - 268 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 121 человек.

За прошедшие сутки новых случаев инфицирования острой респираторной болезни COVID-19 не зафиксировано.

"По сообщению Коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета "ОДИКЛ" от 2.05.2020 г. при печати результатов анализов ПЦР были ошибочно внесены положительные результаты в отношении троих военнослужащих Харьковской области, о которых мы сообщили в утренней сводке 3.05.2020 г. Таким образом количество личного состава, который болеет острой респираторной болезнью COVID-19 уменьшилось на три человека", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за время пандемии в ВС Украины в целом зарегистрировано 80 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В настоящее время болеет 38 человек, выздоровели - 40, летальных случаев - 2.

"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами. Оставайтесь дома. Командуванние Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены", - добавили в пресс-службе.