В Киеве за сутки зафиксировали 48 случаев COVID-19, один человек умер, всего 1583 заболевших, - Кличко
За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 48 новых случаев коронавирусной болезни.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"В столице за прошедшие сутки - еще плюс 48 человек, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. Среди них двое медиков. Один случай - летальный. Сегодня в Киеве уже 1583 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 28 человек умерли", - рассказал он.
Среди заболевших: 22 женщины в возрасте от 18 до 73 лет и девочка, которой 13 лет. А также 22 мужчины от 25 до 81 года и трое мальчиков - 4, 12 и 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие - лечатся дома под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 11 киевлян. Всего выздоровевших - 91 человек.
