РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9791 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 955 5

Еще в одном общежитии Киева зафиксировали COVID-19, инфицированный лечится на самоизоляции, - Кличко

Еще в одном общежитии Киева зафиксировали COVID-19, инфицированный лечится на самоизоляции, - Кличко

Еще в одном общежитии столицы - на улице Борщаговской - обнаружили больного коронавирусом. Он сейчас лечится на самоизоляции за пределами общежития.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Вчера, уже вечером, обнаружили больного в общежитии на улице Борщаговской. Он сейчас лечится в самоизоляции за пределами общежития. 9-ти лицам, которые контактировали с инфицированным, сделали ПЦР-тесты и обеспечили медицинское наблюдение", - рассказал он.

Кличко также рассказал о ситуации в двух других общежитиях Киева, где на прошлой неделе обнаружили больных коронавирусом.

В одном из них зафиксировали 5 случаев. Из них 4 человека лечатся в стационаре Александровской больницы. Один человек - на самоизоляции за пределами общежития. А в помещении общежития сегодня на карантине находится 121 человек. Там усилили меры по дезинфекции. Медики постоянно осматривают жителей общежития. Также выявлены все, кто контактировал с больными.

"В другом общежитии, о котором мы сообщали, и которое тоже закрыли на карантин - один случай заболевания коронавирусом. Человек находится на режиме самоизоляции. Общее количество зарегистрированных жильцов общежития - 317 человек. Также установлен круг людей, которые имели контакт с больным", - добавил Кличко.

По его словам, во всех помещениях общего пользования - в коридорах, на лестничных клетках, в холлах общежития осуществили мероприятия по дезинфекции. И каждый день там происходит санобработка. Контролирующие органы отслеживают ситуацию.

Читайте также: В Киеве открылись уже три продовольственных рынка, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) Киев (26146) Кличко Виталий (4682) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну что вы к людям пристали. На самоизоляции и карантине должны быть размещены , в количестве сотни тысяч ,приезжающие заробитчане. А это так, смешные действия вдогонку поезду .
показать весь комментарий
05.05.2020 12:30 Ответить
Правильне рішення перевірити гуртожитки, молодець Кличко
показать весь комментарий
05.05.2020 12:50 Ответить
цей гуртожиток - через дорогу від общаги на Дашавській, де зафіксували перший у Києві випадок зараження
якщо по-нормальному, то потрібно терміново і повально тестувати на ковідку всіх мешканців по гуртожитках і їх контактних осіб
показать весь комментарий
05.05.2020 13:10 Ответить
он не лечится, он приобретает иммунитет от природной вакцинации.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:26 Ответить
"обнаружили больного" - звучить так ніби він в схованки грався чи ховався від лікарів.
Як вже задовбали ці "лікарі від бога", навіть виразитися правильно не можуть. Хоча це Віталя , що з нього взяти
показать весь комментарий
05.05.2020 16:03 Ответить
 
 