Еще в одном общежитии Киева зафиксировали COVID-19, инфицированный лечится на самоизоляции, - Кличко

Еще в одном общежитии столицы - на улице Борщаговской - обнаружили больного коронавирусом. Он сейчас лечится на самоизоляции за пределами общежития.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Вчера, уже вечером, обнаружили больного в общежитии на улице Борщаговской. Он сейчас лечится в самоизоляции за пределами общежития. 9-ти лицам, которые контактировали с инфицированным, сделали ПЦР-тесты и обеспечили медицинское наблюдение", - рассказал он.

Кличко также рассказал о ситуации в двух других общежитиях Киева, где на прошлой неделе обнаружили больных коронавирусом.

В одном из них зафиксировали 5 случаев. Из них 4 человека лечатся в стационаре Александровской больницы. Один человек - на самоизоляции за пределами общежития. А в помещении общежития сегодня на карантине находится 121 человек. Там усилили меры по дезинфекции. Медики постоянно осматривают жителей общежития. Также выявлены все, кто контактировал с больными.

"В другом общежитии, о котором мы сообщали, и которое тоже закрыли на карантин - один случай заболевания коронавирусом. Человек находится на режиме самоизоляции. Общее количество зарегистрированных жильцов общежития - 317 человек. Также установлен круг людей, которые имели контакт с больным", - добавил Кличко.

По его словам, во всех помещениях общего пользования - в коридорах, на лестничных клетках, в холлах общежития осуществили мероприятия по дезинфекции. И каждый день там происходит санобработка. Контролирующие органы отслеживают ситуацию.

