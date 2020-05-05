РУС
Решение Правительства в сфере энергетики не является политическим, а продиктовано объективной ситуацией на рынке, - эксперты

Решения НКРЭКУ по регулированию рынка электроэнергии, а также утверждение нового энергетического баланса обусловлены спецификой рынка в Украине и тенденциями глобального спада промпроизводства.

Об этом в эфире телеканала "Первый деловой" сообщил эксперт Центра Разумкова Виктор Логацкий, сообщает Gazeta.ua.

По его мнению, утвержденный Кабмином энергетический баланс не содержит никаких злоупотреблений.

"Правительство утвердило новый баланс производства электроэнергии, где уменьшен примерно на 10 млрд кВт/ч объем производства электроэнергии к концу года. Это касается как атомных, так и тепловых электростанций - примерно на 3,6 млрд кВт/ч. То есть - теряют все", - считает эксперт.

По его словам: кризисная ситуация на рынке электроэнергии сложилась не сегодня, ведь рынок электроэнергии был введен со значительными административными ограничениями.

"Это не дало рынку свободно развиваться. В результате возникли диспропорции, поэтому НКРЭКУ не оставалось ничего, кроме как принять такое решение. Оно и было принято. Дело в том, что у нас структура генерации на фоне снижения спроса на электроэнергию говорит о том, что не хватает маневровых мощностей для того, чтобы "обуздать" зеленую энергию, чтобы она могла, насколько она произведена, потребляться рынком. Ценовые диспропорции привели к кризису неплатежей - около 12 млрд грн, который еще не урегулирован со времен прошлого кризиса", - разъяснил эксперт причину применения обновленного баланса на рынке электроэнергии.

Аналитик рынка электроэнергии Дмитрий Сидоров, отвечая на вопрос, отметил, что решение НКРЭКУ имеет объективный характер и в принципе не может быть связано с интересами крупных игроков на рынке электроэнергии. По его мнению, решение Нацкомиссии обусловлено тем, что "электрическая энергия, которая производится из возобновляемых источников на рынке продавалась по низкой цене".

"Предприятие - "Гарантированный покупатель" работало с дефицитом, миллиардные дефициты прогнозируются и в этом году. Чтобы стабилизировать эту ситуацию и цены на электрическую энергию на оптовом рынке, в сегменте были приняты постепенные решения о повышении верхнего предела продажи. Это не значит, что она продается дорого. Напротив, это означает, что у предприятия есть возможность продавать эту электроэнергию по разным ценам - начиная от 10 грн за МВт (1 к по кВТ) и заканчивая 1,5 грн за кВт. Следовательно, предприятие продает эту электроэнергию с разбивкой различными опциями по разным ценам, складывающимся на рынке, как предприятие считает целесообразным ее продавать именно в эту пору", - резюмировал Сидоров.

энергетика (2619) НКРЭКУ (480)
+19
главное, чтобы ахметов не понес убытков
05.05.2020 12:33 Ответить
+11
" утвержденный Кабмином энергетический баланс не содержит никаких злоупотреблений"
А хто командує Кабміном? Ахметівське протяже.
05.05.2020 12:35 Ответить
+11
То есть, в условиях сокращения потребления электроэнергии и экономического кризиса, энергетики хотят сохранить свои доходы не за счет сокращения персонала и оптимизации расходов, а за счет повышения цен. ХитрО !
05.05.2020 12:38 Ответить
сообщил эксперт Центра Разумкова Виктор Логацкий Ну тоді все зрозуміло.
05.05.2020 12:33 Ответить
цей "центр" треба перейменувати у "центр недоразумкова"
05.05.2020 12:39 Ответить
главное, чтобы ахметов не понес убытков
05.05.2020 12:33 Ответить
Не только Ахметов, но и его сывочолый бизнес-партньор
https://www.google.com/amp/s/gordonua.com/amp/ukr/news/politics/-leshchenko-poroshenko-stav-faktichnim-spivvlasnikom-kompaniji-dtek-ahmetova-213543.html Порошенко став фактичним співвласником компанії ДТЕК Ахметова
05.05.2020 12:42 Ответить
Я так бачу вам грошенят підкинули)
05.05.2020 12:48 Ответить
ВІдсос ахметці зараховано
05.05.2020 18:49 Ответить
" утвержденный Кабмином энергетический баланс не содержит никаких злоупотреблений"
А хто командує Кабміном? Ахметівське протяже.
05.05.2020 12:35 Ответить
бабло пабіждаєть зло...
05.05.2020 12:38 Ответить
Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии.
https://uainfo.org/blognews/1583971319-ahmetov-prodaet-zapadnoy-ukraine-***************-na-75-dorozhe-.html
05.05.2020 12:38 Ответить
Ахметов, при всем к нему неуважению,не продает электроэнэргию потребителям. Продает государственный посредник по установленным ему, госорганом тарифам. Поэтому по поводу цены на западной или восточной Украине- обращаться в кабинет министров Зеленского.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:02 Ответить
То есть, в условиях сокращения потребления электроэнергии и экономического кризиса, энергетики хотят сохранить свои доходы не за счет сокращения персонала и оптимизации расходов, а за счет повышения цен. ХитрО !
05.05.2020 12:38 Ответить
багато слів "иксперда" виключно для того, щоб виправдати чергове підвищення цін на електрику.
Хто може пояснити, чому у сусідніх странах електрична енергія коштує дешевше, ніж у нас? Може, це пов'язано з великими апетитами рінатлеонідичей та дніпровських бородатих бабусь? Бо якось дивно виходить: виробництво електрики є збитковим, промпідприємства платят попередню оплату, ціни постійно збільшуються, рінатка зубожіє .. та прикупляє собі королівську резиденцію на Лазурному березі.
05.05.2020 12:39 Ответить
Как-то стремно звучит , особенно с подачи зеко манды . На карантине не пользуются ээ? И почему самую перспективную и Дешёвую атомную убивают в угоду угольно- доисторической дтэк?
05.05.2020 12:42 Ответить
Разрешите вопрос. Какой, извините за выражение, "рынок" ?
05.05.2020 12:46 Ответить
"Потрудитесь обьяснить-кто на ком стоял?" Журналист перепечатал сообщение не вникая в его суть,да еще возможно извратил эту суть до неузнаваемости.
05.05.2020 12:57 Ответить
Во многих европейских странах цены на электроэнергию на 13 апреля стали отрицательными. Об этом свидетельствуют данные европейской энергетической бирже Nord Pool (объединяет 13 рынков в Европе, преимущественно в северной части) и данные венгерской энергетической биржи HUPH по ценам на сутки вперед, https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/04/13/659286/ информирует портал epravda.com.ua.
Так, по данным Nord Poll, среднесуточная цена на электроэнергию во Франции, Германии, Нидерландах и Бельгии 13 апреля будет отрицательной
Такую же динамику демонстрируют восточноевропейские страны. В частности, отрицательные цены на 13 апреля установлены в Чехии и Словакии, что является нетипичным для рабочих дней.
В общем, это не первый случай, когда цены на электроэнергию в отдельных странах могут быть отрицательными, но, как правило, это бывает в выходные или в праздничные дни, например, во время рождественских праздников в декабре.
По данным ГП "Оператор рынка", в Украине средневзвешенные цены "рынка на сутки вперед" и внутреннесуточном рынке составляли 1218 грн за МВт-ч и 776 грн
05.05.2020 13:01 Ответить
Лапша яичная Ахметовская высший сорт,но нарид же Зеленского поддерживает 47% считает ,что все отлично😁
05.05.2020 13:02 Ответить
Зелёная энергия и тепловая генерация принадлежат одной компании - ДТЕК! Ну и пусть она маневрирует своими блоками, компенсируя зелёные дефициты. У Ахметова есть принципы - доходы-мне, убытки государству. И не надо аналитикам позориться - все и так очевидно.
05.05.2020 14:29 Ответить
ахметовские регуляторы снова натянут украинский народ ,как в прошлый раз,когда "беглый" скостерил грабителю украинского народа 25 лярдов задолженности
05.05.2020 14:38 Ответить
А експерти на офіційній зарплаті в Ахметова?
05.05.2020 15:13 Ответить
Треп с надуманной причиной
05.05.2020 15:55 Ответить
 
 