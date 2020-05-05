Решение Правительства в сфере энергетики не является политическим, а продиктовано объективной ситуацией на рынке, - эксперты

Решения НКРЭКУ по регулированию рынка электроэнергии, а также утверждение нового энергетического баланса обусловлены спецификой рынка в Украине и тенденциями глобального спада промпроизводства.

Об этом в эфире телеканала "Первый деловой" сообщил эксперт Центра Разумкова Виктор Логацкий, сообщает Gazeta.ua.

По его мнению, утвержденный Кабмином энергетический баланс не содержит никаких злоупотреблений.

"Правительство утвердило новый баланс производства электроэнергии, где уменьшен примерно на 10 млрд кВт/ч объем производства электроэнергии к концу года. Это касается как атомных, так и тепловых электростанций - примерно на 3,6 млрд кВт/ч. То есть - теряют все", - считает эксперт.

По его словам: кризисная ситуация на рынке электроэнергии сложилась не сегодня, ведь рынок электроэнергии был введен со значительными административными ограничениями.

"Это не дало рынку свободно развиваться. В результате возникли диспропорции, поэтому НКРЭКУ не оставалось ничего, кроме как принять такое решение. Оно и было принято. Дело в том, что у нас структура генерации на фоне снижения спроса на электроэнергию говорит о том, что не хватает маневровых мощностей для того, чтобы "обуздать" зеленую энергию, чтобы она могла, насколько она произведена, потребляться рынком. Ценовые диспропорции привели к кризису неплатежей - около 12 млрд грн, который еще не урегулирован со времен прошлого кризиса", - разъяснил эксперт причину применения обновленного баланса на рынке электроэнергии.

Аналитик рынка электроэнергии Дмитрий Сидоров, отвечая на вопрос, отметил, что решение НКРЭКУ имеет объективный характер и в принципе не может быть связано с интересами крупных игроков на рынке электроэнергии. По его мнению, решение Нацкомиссии обусловлено тем, что "электрическая энергия, которая производится из возобновляемых источников на рынке продавалась по низкой цене".

"Предприятие - "Гарантированный покупатель" работало с дефицитом, миллиардные дефициты прогнозируются и в этом году. Чтобы стабилизировать эту ситуацию и цены на электрическую энергию на оптовом рынке, в сегменте были приняты постепенные решения о повышении верхнего предела продажи. Это не значит, что она продается дорого. Напротив, это означает, что у предприятия есть возможность продавать эту электроэнергию по разным ценам - начиная от 10 грн за МВт (1 к по кВТ) и заканчивая 1,5 грн за кВт. Следовательно, предприятие продает эту электроэнергию с разбивкой различными опциями по разным ценам, складывающимся на рынке, как предприятие считает целесообразным ее продавать именно в эту пору", - резюмировал Сидоров.