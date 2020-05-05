РУС
COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Днепровском районе. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Днепровском районе.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - + 1 (всего 145)
- Дарницкий - + 5 (261)
- Деснянский - + 2 (135)
- Днепровский - + 9 (149)
- Оболонский - +7 (113)
- Печерский - + 3 (336)
- Подольский - + 3 (75)
- Святошинский - + 8 (97)
- Соломенский - + 5 (153)
- Шевченковский - +5 (119)

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве за сутки зафиксировали 48 случаев COVID-19, один человек умер, всего 1583 заболевших, - Кличко

карантин (16729) Киев (26147) Кличко Виталий (4682) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Все сидят на шашлыках на дачах в Дарницком районе.
05.05.2020 12:43 Ответить
Які шашлики? Всі зубожіли від карантину.
05.05.2020 12:44 Ответить
Зубожілі залишилися в Києві.
05.05.2020 12:48 Ответить
Приводили цитату какого-то средневекового миссионера что-ли: В Киеве 400 церквей.....

Ну и я перефразирую цитату выдуманного чувака: Ну шо, Киев, помогли тебе твои церкви?
(а ведь на такую кучу бабла мона было оседлать лучших коней(или лошадей) для всех мужей, обучить, выдать доспехи и отбросить монголотартаринов. Но нет, мы лучше поползаем перед смешными фресками да полижем сотую копию "плащаницы", а там - Бох подлости(Яхве) пусть разбирается - почему гои должны избегнуть участи всех прочих перед лицом язычников....
Ну реально смешно то.
05.05.2020 12:45 Ответить
А народ вже ігнорує небезпеку та здебільшого не носить маски.
05.05.2020 12:46 Ответить
Процент захворюваності у Києві від загальної кількості населення (беремо 3 млн 500 тис) складає 0,05%.
05.05.2020 12:53 Ответить
Найбільше хворих серед мешканців багатих Печерських пагорбів.
05.05.2020 12:55 Ответить
Просто там большая тестированность
05.05.2020 14:14 Ответить
 
 