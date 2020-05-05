COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Днепровском районе. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Днепровском районе.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - + 1 (всего 145)

- Дарницкий - + 5 (261)

- Деснянский - + 2 (135)

- Днепровский - + 9 (149)

- Оболонский - +7 (113)

- Печерский - + 3 (336)

- Подольский - + 3 (75)

- Святошинский - + 8 (97)

- Соломенский - + 5 (153)

- Шевченковский - +5 (119)

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве за сутки зафиксировали 48 случаев COVID-19, один человек умер, всего 1583 заболевших, - Кличко





