COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Днепровском районе. КАРТА
За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Днепровском районе.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Голосеевский - + 1 (всего 145)
- Дарницкий - + 5 (261)
- Деснянский - + 2 (135)
- Днепровский - + 9 (149)
- Оболонский - +7 (113)
- Печерский - + 3 (336)
- Подольский - + 3 (75)
- Святошинский - + 8 (97)
- Соломенский - + 5 (153)
- Шевченковский - +5 (119)
