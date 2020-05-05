РУС
Карантин не смягчили бы, если бы предприниматели не вышли на протест, - Порошенко

Карантин не смягчили бы, если бы предприниматели не вышли на протест, - Порошенко

Представители малого и среднего бизнеса, которые во время карантина остались без доходов, имеют законное право на поддержку от государства прямо сейчас, а не после окончания карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый Президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

Он отметил, что решение о смягчении карантина было принято под давлением акций протеста представителей бизнеса, а не медицинскими показаниями.

"Если бы предприниматели не вышли на протест, если бы люди не протестовали против закрытия рынков, я уверен, что этого решения не было бы. ... Знаете ли вы, что в сфере обслуживания 42% предприятий, которые были зарегистрированы подали заявления на ликвидацию. Людям, которые там работали, некуда будет возвращаться", - подчеркнул Порошенко.

"О каком создании новых рабочих мест вы сейчас говорите, когда сотни тысяч работников увольняются с работы и сейчас становятся в длинную очередь на получение хотя бы нескольких тысяч пособий по безработице. Когда принимаются подобные решения, то мы точно должны рассматривать баланс - вред карантина для экономики и социальной политики. На сегодняшний день 52% людей заявили в ходе опроса, что они больше не имеют средств на жизнь", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" из-за давления со стороны ряда лиц, в том числе Венедиктовой. ДОКУМЕНТ

По словам Порошенко, малый и средний бизнес - они в первую очередь нуждаются в помощи, потому что самозанятые - работники рынков, магазинов - они работали и сами себя обеспечивали работой.

"Отсрочьте им уплату тех платежей, которые не зависят от результатов деятельности. Потому что НДС они не будут платить, у них не будет входного НДС. Но аренду, налог на землю, налог на имущество, проценты по кредитам перенесите их на время окончания карантина. Это то, чего они ждут. На сегодняшний день это абсолютно в возможностях для бюджета, и это только первый шаг. Сказать, что мы будем делать это, когда карантин закончится - это нарушение закона. Потому что правительство безусловно вправе вводить карантин. И все обязаны выполнять решения правительства. Но правительство должно компенсировать и нести ответственность за реализацию своих решений", - отметил лидер "Европейской солидарности".

Он привел пример, как в других странах Европы организовывают работу малого бизнеса, в частности, в сфере услуг в условиях эпидемии. "Испания  начинает смягчения карантина. Заведения общественного питания, бытовые мастерские и другие. Они выдают специальный сертификат. Там выписаны специальные требования, и каждый владелец борется, чтобы у него сертификат не отнимали. Он сохраняет необходимое расстояние, максимальное количество посетителей, все необходимые средства защиты. Берите на вооружение, я готов это передать. Вводите разные средства", - добавил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо делать 30 тыс. тестов на COVID-19, если лабораторий не хватает, то скажите - я привезу, - Порошенко

бизнес (1641) карантин (16729) Порошенко Петр (19656) малый бизнес (123) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+30
Навіщо ти так про бабу йулю....
показать весь комментарий
05.05.2020 12:47 Ответить
+19
А если бы ещё протестом выгнали зелёных мразей, глядишь и жить бы лучше стали бы.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:46 Ответить
+17
Кульгава качка,вже ніколи не переможе,навіщо постити цього лузера?
показать весь комментарий
05.05.2020 12:45 Ответить
Пока ты не ответишь на свои демагогические заявления, сказав - что тебя устраивает из того, что делает твой Зелемойский или не устраивает, меня только штрафуют.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:46 Ответить
Ти тут цілодобово строчиш. Йди хоч чайку попий.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:49 Ответить
Не могу не спать не есть пока ты не ответишь на вопрос - Что тебя устраивает из того, что твой Моника делает, а что - нет, а пока ожидаю - вторую утилиту в Delphi написал и пару чертежей сделал.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:52 Ответить
Сміття винеси.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:54 Ответить
А я то думав, що ти бувший Петін шофер, бо просто млієш за ним.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:57 Ответить
Мог бы проявить свой несравненный ум и спросить у меня, чтобы поймать на брехзне, что-то о Delphi или Компас-3D или ты специалист только в выносе мусора?
показать весь комментарий
05.05.2020 15:11 Ответить
Чого ж ти тоді так голосиш за Петькою? Культ особистості Сталіна пам`ятаєш?
показать весь комментарий
05.05.2020 15:53 Ответить
Разве!? Я всего лишь спросил у тебя - Что тебя устраивает, а что не устраивает из того, что делает твой Моника?
Может это ты на youtube комментарий оставил - "На чью мельницу воду льёте?" под видио, на котором рассказывали о ситуации в экономике паРаши?
Так ответишь или нет или я "порохобот" потому, что задаю неудобный вопрос?
показать весь комментарий
05.05.2020 16:00 Ответить
и республика у тебя своя нибось?
показать весь комментарий
05.05.2020 14:40 Ответить
Карантин не пом'якшили б, якби підприємці не вийшли на протест, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8912
показать весь комментарий
05.05.2020 13:37 Ответить
Вот нахрена врать.Провели накануне соцопрос, выяснили что писец подкрался незаметно. Народ готов к восстанию, начали отыгрывать назад. Ну барыга как всегда...брэше и краснеет. Наверное забыл свою любимую фразу "Повоняют и заткнутся"
показать весь комментарий
05.05.2020 13:41 Ответить
діагноз? совок совка по совку...

https://twitter.com/iddqd_ua

https://twitter.com/iddqd_ua Рукопожатий Офшор™ https://twitter.com/iddqd_ua @iddqd_ua https://twitter.com/iddqd_ua/status/1249081448860209152 12 апр.

Совок був побудований на «класовій бурьбє», а зовсім точно якщо, то на «класовій» ненависті, помноженій на досвід дати бидлу пустити кров «а тьі чьто, умньій да?» і солодкій пам'яті про «раскулачіваніє» (гвалтування і вбивства опустимо) замість довгого шляху (через освіту).

Совок перекроював історію протягом усього свого існування через репресії, масові вбивства і голодомори. А те що неможливо було виїбати, вбити, з'їсти, висрати, спалити і закопати - висміювалось. Приклад - недоступна для більшості освіта (мовляв, церковно-приходські школи хіба були доступні). Але викладати в них часто густо йшли дійсно видатні молоді люди свого часу, жертвуючи власними можливостями та майбутнім, хоч з фінансуванням цього напрямку більшу частину часу було _нє очєнь_, натурально подвіг без перебільшення, який совком був невільований до анекдотично-снісходітєльного, в тому числі, щоб підкреслити "недосяжну висоту совєцької освіти" (наочний рівень якої наразі люто вьісмеівают надіванньіє хєйтерьі, да).
Давайте я нагадаю вам більш близький у часі варіант: Клуп вісьольіх і нохоччівьіх, хрустальная сава. Знатокі, етакий рафінований образ «********* інтілігєнта па-савєцкі» у пацаватих кастюмах, хамовато-охуївші всю дорогу бидло«знатокі», що «ігралі протєв тілізрітілєй», простих рабочіх парнєй з норота і всіляко їх принижували по дорозі. Це щоб бидло пам'ятало «класового ворога».
Я до чого? Навіть якщо Зеленський буде срати прямо в рот своєму лохторату (вже), пороти, косячити, вести до дефолту, здавати країну русні - він свой. Кров від крові бидлан. Він може помилятись, його тра захищати, прощати і жаліти як самого себе. Туше блдь.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:43 Ответить
Землю-крестьянам
Фабрики-рабочим
Всем женщинам- по мужику
Мужикам- по Мерседесу
Каждому украинцу - по сто тысяч долларов
Каждому студенту - по отдельной квартире

Ваш Ганс Христиан Порошенко
показать весь комментарий
05.05.2020 14:07 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2020 14:45 Ответить
Признался, что занят дестабилизацией страны изнутри
показать весь комментарий
05.05.2020 14:15 Ответить
Я правильно понимаю Петра - Не бедные имеют законное право на компенсацию прямо сейчас. А как с обычным гражданином? Ограничимся тревогой и озабоченностью? Отдельно от всего смущает слово - законное. Повторно предлагаю справедливый вариант - большой бизнес, который работает, обложить дополнительным налогом и возместить убытки мелкому.Пусть бизнесмены поделятся. Хотя и не удивлюсь, если Пётр заявит, что его дети два дня не ели хлеба.Также вижу, что Пётр резко изменил свои целевые группы для агитации. Как оказалось от маргиналов толку нет.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:03 Ответить
ПОРОШЕНКО! А ГДЕ ТВОИ 144 РЕФОРМЫ??????? ИЛИ У БАРЫГИ УВЕЛИЧИЛОСЬ ЕГО ВОРОВСТВО 144РАЗА??????????? НА ТЕБЯ УЖЕ ВСЕХТОШНИТ СМОТРЕТЬ-ПИТРИОТ ТЫ НАШ!!!!!!!!!
показать весь комментарий
05.05.2020 15:53 Ответить
И, главное, я надеялась после выборов больше не слышать фамилий: ляшко, порошенко, медведчук, бойко и тд.
Но нет, они неугомонные. Не заткнешь.
И, как назло, санврач тоже по фамилии Ляшко, приходится и дальше слышать эту фамилию, хотя он и не виноват.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:14 Ответить
А мы, украинцы, тоже постоянно говорили властям, в том числе при порошенко, что надо бы бороться с коррупцией, и тоже ссылались на опыт европейских стран.
Но разве нас кто-нибудь слышал?
А вот теперь и пожинаем плоды их безделья.
Если плохо, то везде. Кроме крупного бизнеса олигархов, которым при любой власти было хорошо.
Надо было не магазины Рошен везде растыкивать, а делать настоящие реформы.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:09 Ответить
Мало того!Если бы наши предприниматели не вышли на протест,то карантин не смягчили бы и в других странах.Та,шо там странах!Смягчение карантина,замечено и в других Галактиках!Солнце наконец,светило в полную силу,бо сняло маску,яка закрывала половину его света.И это всё,благодаря протесту украинских предпринимателей.Слава украинским предпринимателям!-слышны со всех уголков Вселенной.
Карантин не пом'якшили б, якби підприємці не вийшли на протест, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8699
показать весь комментарий
05.05.2020 16:36 Ответить
Уррра, пєтюня обісрався...ой, обізвався..
Тепер порошкоподібні обдрочаться по повній))
Хоча коментів тільки декілька..
ЄСанутих батя не цікавить, вони на інших новинах дризцякують рідким проносом))
показать весь комментарий
05.05.2020 19:31 Ответить
Недели через 3 шоколадные свиньи завизжат, что никакой эпидемии вообще не было. Все придумала власть, чтобы закрутить гайки и отмыть бабло.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:26 Ответить
Пятый Президент Украины и зеленое полшестого))) как небо и земля...
показать весь комментарий
05.05.2020 22:20 Ответить
Порох- какой же ОНО ОМЕРЗИТЕЛЬНОЕ!!!!
показать весь комментарий
06.05.2020 06:40 Ответить
Ватник - Пепа иди в нору и не высовывайся .Зе - порохоботы фас !
показать весь комментарий
06.05.2020 12:15 Ответить
Страница 3 из 3
 
 