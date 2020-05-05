Карантин не смягчили бы, если бы предприниматели не вышли на протест, - Порошенко
Представители малого и среднего бизнеса, которые во время карантина остались без доходов, имеют законное право на поддержку от государства прямо сейчас, а не после окончания карантина.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый Президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.
Он отметил, что решение о смягчении карантина было принято под давлением акций протеста представителей бизнеса, а не медицинскими показаниями.
"Если бы предприниматели не вышли на протест, если бы люди не протестовали против закрытия рынков, я уверен, что этого решения не было бы. ... Знаете ли вы, что в сфере обслуживания 42% предприятий, которые были зарегистрированы подали заявления на ликвидацию. Людям, которые там работали, некуда будет возвращаться", - подчеркнул Порошенко.
"О каком создании новых рабочих мест вы сейчас говорите, когда сотни тысяч работников увольняются с работы и сейчас становятся в длинную очередь на получение хотя бы нескольких тысяч пособий по безработице. Когда принимаются подобные решения, то мы точно должны рассматривать баланс - вред карантина для экономики и социальной политики. На сегодняшний день 52% людей заявили в ходе опроса, что они больше не имеют средств на жизнь", - добавил он.
По словам Порошенко, малый и средний бизнес - они в первую очередь нуждаются в помощи, потому что самозанятые - работники рынков, магазинов - они работали и сами себя обеспечивали работой.
"Отсрочьте им уплату тех платежей, которые не зависят от результатов деятельности. Потому что НДС они не будут платить, у них не будет входного НДС. Но аренду, налог на землю, налог на имущество, проценты по кредитам перенесите их на время окончания карантина. Это то, чего они ждут. На сегодняшний день это абсолютно в возможностях для бюджета, и это только первый шаг. Сказать, что мы будем делать это, когда карантин закончится - это нарушение закона. Потому что правительство безусловно вправе вводить карантин. И все обязаны выполнять решения правительства. Но правительство должно компенсировать и нести ответственность за реализацию своих решений", - отметил лидер "Европейской солидарности".
Он привел пример, как в других странах Европы организовывают работу малого бизнеса, в частности, в сфере услуг в условиях эпидемии. "Испания начинает смягчения карантина. Заведения общественного питания, бытовые мастерские и другие. Они выдают специальный сертификат. Там выписаны специальные требования, и каждый владелец борется, чтобы у него сертификат не отнимали. Он сохраняет необходимое расстояние, максимальное количество посетителей, все необходимые средства защиты. Берите на вооружение, я готов это передать. Вводите разные средства", - добавил Порошенко.
Если плохо, то везде. Кроме крупного бизнеса олигархов, которым при любой власти было хорошо.
Надо было не магазины Рошен везде растыкивать, а делать настоящие реформы.
