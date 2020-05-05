Бизнесмен Ставницер отчитался о работе штаба по борьбе с коронавирусом: 135,9 млн грн, 42 аппарата ИВЛ и 48 тыс. защитных комбинезонов

Бизнесмен Андрей Ставницер, оказывающий Одесской области помощь в борьбе с коронавирусом, отчитался о работе Антикризисного штаба.

Об этом Ставницер написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"День пятидесятый. Последний отчет.

Дорогая Одесса. Этот текст – совместное мое и Katherine Nozhevnikova подведение итогов двух месяцев работы над сдерживанием распространения коронавируса в Одесской области.

Мы собрались в середине марта по просьбе Володимир Зеленський, чтобы в чрезвычайных обстоятельствах помочь власти средствами и организационными ресурсами. Действовать нужно было быстро. Так быстро, как умеет только частный бизнес.

Это был неожиданный вызов. Откровенно говоря, я не привык сотрудничать с властью. Тем не менее, приглашение президента к партнерству мы расценили как доверие нашей репутации и высокую оценку наших компетенций. Поэтому приняли его не раздумывая. Эти два месяца стали для всех нас проверкой на прочность, на способность жертвовать личным ради общего, на человечность, в конце концов. И мы эту проверку прошли.

Работа нашего Одесса vs COVID. Антикризисный штаб в Одесской области формально началась со встречи представителей бизнеса в Одессе. На том совещании никто еще ничего толком не знал. У нас в распоряжении были цифры, озвученные Катей – и цифры были устрашающими. Самая большая область в стране, с огромной плотностью населения, была не готова не то что ко вспышке неизученного смертельного вируса – она едва ли была готова противостоять сезонному гриппу.

На встрече было около 50 человек, и никто из них не отказался помочь. Позже, в течение нескольких недель, к Штабу присоединилось еще 200 бизнесменов. Каждый вложил в эту войну все, что мог. Деньги, сотрудников, связи, ресурсы, свои мощности, свою продукцию, свои умения договариваться и находить выходы из сложных ситуаций.

Мы разделили работу по направлениям: закупки; сбор средств; координация с больницами; обеспечение пожилых одесситов продуктами; обеспечение врачей транспортом, питанием и другим необходимым; переориентация локальных производств на нужды больниц; организация обмена опытом с медиками из США, Италии и других стран; привлечение и координация волонтеров.

И мы справились с задачей президента более чем достойно. По состоянию на 4 мая 2020 года Штабу удалось привлечь 135 950 000 гривен. Огромная цифра, в которой мы учли любое участие всех неравнодушных. Прямые денежные переводы на счет Фонда, прямые закупки, собственная продукция, все.

Входят в нее и 46,4 млн гривен, которые группа TIS, зерновой терминал Neptune и буксирная компания P&O Maritime Ukraine перечислили в национальный фонд борьбы с коронавирусом.

Корпорация монстров передала средства защиты, оборудование, бытовые расходники и еще массу необходимого по 48 адресам: в опорные и районные больницы, бригадам скорой помощи и водителям "скорых", социальным службам, центрам семейной медицины, в лаборатории. Просто для понимания масштабов: в Одесской области 1776 сотрудников скорой помощи + 500 водителей. Все они получили защиту.

Официально – экстренные потребности ВСЕХ медицинских и не только медицинских учреждений Одесской области на ближайший период ургентной деятельности закрыты.

Мы сделали гораздо больше, чем думали, что сможем сделать. Штаб не только закупал дорогое и сложное оборудование. Мы каждый день кормим врачей в опорных больницах. Мы предоставили медикам возможность бесплатного проживания рядом с местом работы, и бесплатного пользования такси.

Мы обеспечиваем пожилых и одиноких одесситов продуктовыми наборами вместе с ROZETKA.За это время мы отвозили в больницы и ИВЛ, и туалетную бумагу. Договаривались с врачами из Штатов - Tina Goloborodko, Evgeny Pinelis, Alexander Rakul, Италии, с помощью посла Davide La Cecilia, и Израиля о семинарах для наших докторов. На мой взгляд, мы сделали в разы больше, чем сами могли предположить в начале этого пути. Подробный отчет – ниже, хотя цифры все равно не скажут и половины о проделанном.

Сегодня, когда прогнозированных пиков заболевания удалось избежать, когда Украина постепенно, скрестив пальцы, начинает готовиться к мягкому выходу из карантина, мы с Катей приняли решение закончить работу Штаба. С самого начала мы предполагали, и говорили, что мы – костыль.

Совсем скоро страна постепенно начнет ослаблять меры. Откроются летние площадки кафе и ресторанов. Откроются парки и скверы. Карантин отменяют в Испании, Италии и Германии.

И мы тоже вернемся к своей обычной работе и своим обычным волонтерским задачам. "Корпорация монстров" продолжит лечить детей в Ожоговом отделении, и не только в нем, и обеспечивать пожилых одесситов продуктами, но больше не будет принимать экстренных заявок на обеспечение СИЗ и бытовыми средствами. Бизнесмены из штаба останутся на связи, но больше не будут круглосуточно заниматься поисками оборудования и расходников. Менеджеры, которые все это время pro bono занимались Штабом, вернутся на свои рабочие места и будут рады передать любые инструкции, контакты и советы, которые понадобятся, Минздраву, ОГА, Облздраву и другим ответственным за дальнейшую защиту области организациям.

Мы никуда не уходим и не закрываем двери. Мы будем готовы мобилизоваться и заново запустить все процессы, если, не дай Б-г, прогнозы не подтвердятся.

Но свою часть договора Штаб выполнил, мы закрыли собой огромную дыру в медицинской системе, нам удалось обеспечить область всем необходимым и теперь мы переходим в привычный для себя режим волонтеров.

Срочные задачи решены, врачи больше не работают с пациентами без перчаток и масок, одинокие пожилые люди не брошены на произвол судьбы. За эти два месяца бюрократическая машина вполне имела возможность развернуться и подключиться к борьбе. Дальше – дело за ними.

Счет больше не идет на часы. Вопрос уже не стоит в том, чтобы немедленно найти деньги хотя бы на антисептик. Пришло время грамотных карантинных мер, правильного администрирования медицинских учреждений, стратегического планирования закупок и распределения средств по больницам. Это – не наша работа. Наша миссия – спасти жизни, мы справились с ней и спокойно передаем все свои функции ответственным за них чиновникам.

Увы, все это время нас активно втягивали в грязные политические игры, в несвойственные нам конфликты и скандалы. Нас с Катей отправляли и продолжают отправлять на все выборы в стране – и на местные, и на национальные. Мы читали и продолжаем читать о себе удивительные истории и регулярно получаем информацию о невероятных бюджетах, которые люди готовы тратить на то, чтобы не допустить нас на выборы. Признаюсь - цифры впечатляют. Жаль, что эти деньги не потратили на врачей.

Не в первый, и точно не в последний раз, но все же расставим точки над і.

Никто из нас в политику не собирается. Я не хочу быть мэром или губернатором Одессы. И Катя тоже не хочет. Я не хочу быть министром или депутатом. Это не мой мир, я не силен в интригах и оглядках на электорат. Моя работа - развивать самый крупный порт страны, платить 5 млн гривен налогов в день и приводить в Украину лучшие мультинациональные корпорации, которые оставят тут свою экспертизу. Раньше таких, как мы, называли "крепкий хозяйственник", теперь, наверное, "динозавр".

С этой работой я справляюсь хорошо. Благодаря поддержке Кати и Корпорации Монстров, а также сотен одесских бизнесменов, мы вместе отлично справились с задачей защитить Одессу от первого всплеска COVID-19.

Мы благодарны Президенту за оказанное нам доверие. Я говорил с ним пару дней назад, и он поблагодарил Катю и меня за то плечо, которое мы подставили.

Я благодарен команде Штаба, которая отпахала полтора месяца в круглосуточном режиме. Ни разу никто не сказал и слова о том, как он устал и просит выходных. Вы знаете этих людей: Катя Ножевникова, Вика Белая, Yulia Kanazirskaya, Philipp Grushko, Alexey Shlapakov, Alex Mykhailenko, Oleksandr Slavskyi, Пётр Обухов, Maria Goldberg, Анастасия Жук, Vladyslav Berestenko, Галина Череднюк, Inna Bilous, Olga Rybachuk

И мы безмерно благодарны каждому, кто вложил ресурсы и силы в результат, которого нам удалось достичь. Мы защитили Одесскую область от первой волны коронавируса, ребята. Мы дотянули до отмены карантина и смогли сдержать страшный всплеск. Я знаю, что мало кто из нас в это верил – но мы это сделали.

Список всех, кто причастен к этой победе, опубликован тут: https://odessavscovid.info/statya/777/

Полный список одесситов, которые перечисляли "Монстрам" любые суммы опубликован на сайте Монстров http://monstrov.org/otchety/.

Все отчеты продолжают обновляться, возможно, сейчас вы увидите не всех наших помощников, но мы обязательно поблагодарим каждого.

Спасибо вам. Я горд жить в одном городе с такими невероятными людьми, это большая честь для меня.

Мы всегда будем рядом.

Помогайте помогать.

Платформа "Помогайте": www.pomogayte.org", - отчитался Ставницер.











