РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9186 посетителей онлайн
Новости
1 078 22

Рост экономики Украины на 8-9% возможен при годовом кредитовании предпринимателей хотя бы на 400 млрд грн, - Петрашко

Рост экономики Украины на 8-9% возможен при годовом кредитовании предпринимателей хотя бы на 400 млрд грн, - Петрашко

Украинская система должна выдавать предпринимателям кредитов на 400 млрд грн в год.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в прямом эфире "Свобода слова" на канале ICTV.

"Ни одна страна не придумала жить без банков и без кредитования. Поэтому массовый доступ к финансированию является одним из действенных механизмов развития экономики. Но кредитования не под 20% и не каким-то отдельным секторам, а каждый украинский предприниматель должен иметь доступ к этому финансированию. Украинская система должна выдавать предпринимателям кредитов в год хотя бы на 400 млрд грн для того, чтобы мы имели рост экономики в 8%", - отметил министр.

По его словам, сейчас идут переговоры с международными партнерами, чтобы создать специальный фонд, где государство даст 50%, а эффект мультипликатора позволит увеличить кредитование в четыре раза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проценты по действующим кредитам бизнесу будут платить при сохранении им рабочих мест и зарплат, - Петрашко

Автор: 

кредит (2380) предприниматели (1237) Петрашко Игорь (84)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Какой рост ?При зеВирусе забудьте про рост
показать весь комментарий
05.05.2020 12:58 Ответить
+3
між "можливо" і "є" - провалля
показать весь комментарий
05.05.2020 12:58 Ответить
+3
пока зебыдло с клоуном у власти, никакой рост экономики невозможен.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
між "можливо" і "є" - провалля
показать весь комментарий
05.05.2020 12:58 Ответить
Вот они, истинніе масштабі коррупции !
показать весь комментарий
05.05.2020 12:58 Ответить
Какой рост ?При зеВирусе забудьте про рост
показать весь комментарий
05.05.2020 12:58 Ответить
Не стОит использовать слова вроде "мультипликатор" в диалоге с зебилами. Они же побегут качать с торрентов "Том и Джери", а конкурс на режиссеров-мультипликаторов в ВУЗах будет просто зашкаливать.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:00 Ответить
Рост возможен, если начать работать.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:01 Ответить
а не шляться по польшам
показать весь комментарий
05.05.2020 13:06 Ответить
пока зебыдло с клоуном у власти, никакой рост экономики невозможен.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:04 Ответить
Каждому!
показать весь комментарий
05.05.2020 13:06 Ответить
Развечто 1год раз после обвала как сейчас или в 14м. Без судов и входа в еврозону для того чтобы хоть чтото планировать на пару лет вперед и кркдитоваться такого роста не будет, потомучто не будет никогда.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:10 Ответить
Отказаться от собственной монетарной политики??? Да... Очень умно...
показать весь комментарий
05.05.2020 15:07 Ответить
Нельзя отказаться от того чего нет. То что в недавний период было подобие успехов дело вркменное, и если вынять голову с монетаризма и приложить к реальному бизнесу то стабильная инфляция, доверие и копеечные кредиты за год перевесят "преимущества" в возможности затыкать дырку в бюджете печатным станком, населения с клоунскими заплатами и радостного ахметова. Страна это не Ахметов и не Аваков с мультимиллиардными бюджетами на чиновников.
показать весь комментарий
05.05.2020 19:50 Ответить
Монетарной политики у нас нет только потому, что у власти одни некомпетентные сменяют других некомпетентных. А это очень серьезные инструменты, которые могут позволить в кратчайшие сроки разогреть экономику и получить значительный рост ВВП. При этом, опять же пользуясь инструментами доступными НБУ и правительству, можно добиться весьма скромной инфляции. И люди которые знают как это делать есть в стране, только пока не востребованы, под воздействием сказок, про жесткую монетарную политику и ужас инфляции.
показать весь комментарий
06.05.2020 03:18 Ответить
Жадные менты, прокуроры, налоговики и рэйдеры жадно давятся слюной читая эти цифры - большая часть из этой суммы осядет у них, а отдавать будут дебилы, кредиты взявшие! Даже Буратино был умнее, так как зарывал найденный сольдо, а не взятый в долг!
показать весь комментарий
05.05.2020 13:19 Ответить
и не выше 8-9% годовых.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:22 Ответить
Это очень дорого! Нужно 3-4%. Местами можно/нужно запускать программы под 0%.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:05 Ответить
хе, тут вам не там.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:34 Ответить
а че не на 40%
показать весь комментарий
05.05.2020 13:32 Ответить
Увипадку України осовна проблема не в кридитуванні, а бюрократії та її наслідку- корупції. Сама бюрократична система через корупцію нищить все на що має хоч якийсь вплив. Тому, байки про доступне кредитування залишаться байками або стануть капканом.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:49 Ответить
Вообще да, может случиться так, что бабки уйдут чиновникам, а бизнесу останутся долги
показать весь комментарий
05.05.2020 15:06 Ответить
При нынешних подходах такое кредитование не возможно. Тольк изменение политики НБУ может решить проблему.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:03 Ответить
Головне щоб ви не сп%здили!!! В нас вже мав бути план Маршала, але як подивили як Потрох і Ко гребе, то сказали користуйтись МВФом!
показать весь комментарий
05.05.2020 15:22 Ответить
Всё что ниже 9% это не рост а отставание от развивающихся стран, то что имеем сейчас это увеличение разрыва даже с Польшей.
показать весь комментарий
05.05.2020 19:52 Ответить
 
 