Рост экономики Украины на 8-9% возможен при годовом кредитовании предпринимателей хотя бы на 400 млрд грн, - Петрашко

Украинская система должна выдавать предпринимателям кредитов на 400 млрд грн в год.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в прямом эфире "Свобода слова" на канале ICTV.

"Ни одна страна не придумала жить без банков и без кредитования. Поэтому массовый доступ к финансированию является одним из действенных механизмов развития экономики. Но кредитования не под 20% и не каким-то отдельным секторам, а каждый украинский предприниматель должен иметь доступ к этому финансированию. Украинская система должна выдавать предпринимателям кредитов в год хотя бы на 400 млрд грн для того, чтобы мы имели рост экономики в 8%", - отметил министр.

По его словам, сейчас идут переговоры с международными партнерами, чтобы создать специальный фонд, где государство даст 50%, а эффект мультипликатора позволит увеличить кредитование в четыре раза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проценты по действующим кредитам бизнесу будут платить при сохранении им рабочих мест и зарплат, - Петрашко