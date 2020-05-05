РУС
За 5 дней мая на Одесчине число пациентов с COVID-19 увеличилось почти в два раза. Только в Подольске уже 215 заболевших, - ОГА

На сегодняшний день в Одесской области коронавирус подтвержден у 469 человек, 3 случая летальные, 20 человек выздоровели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый в Facebook.

По его словам, на сегодня в Одесской области 174 пациента госпитализированы, 295 переносят болезнь в легкой форме и лечатся дома.

Количество больных по области: Подольск - 215, Одесса - 81, Беляевский район - 65, Кодымский район - 18, Килийский район - 15, Белгород-Днестровский район - 13, Балтский - 11, Измаил - 11, Теплодар - 7, Овидиопольский район - 7, Черноморск - 5, Окнянський район -3, Раздельнянский район - 3, Сиротский район - 3, Ананьевский район - 2, Ивановский район - 2, Ширяевский - 2, Южное - 2, Арцизский район - 1, Измаильский район - 1, Любашевский район - 1, Тарутинский район - 1.

"Как и прогнозировали медики, сейчас идет рост новых случаев. За 5 дней мая количество пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" увеличилось на 192 человека - почти вдвое больше, чем за весь март и апрель", - написал Куцый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышку коронавируса обнаружили в таборе ромов на Одесщине

Также он отметил, что благодаря усилиям власти, медработников и волонтеров больницы могут оказать помощь всем нуждающимся, а Кабинет Министров Украины объявил о смягчении карантина.

"Однако риск заболеть в ближайшее время не исчезает. Необходимо держать социальную дистанцию ​​и обезопасить себя. Важно беречь свое здоровье и здоровье близких", - резюмировал глава ОГА.

+2
Это как про пожарников, которым работа нравится, если бы не пожар. Медики за май будут получать 300 % зарплаты. Но на зарплату работать не привыкли они. Не знаю, как в Белой Церкви, но в Одессе анестезиологи работают с таксой не меньше 100 долларов за операцию.
Врачей обеспечивает государство средствами защиты, тестируют один раз в пять дней. Не хотят работать, значит , такие они врачи. Значит, и работая, будут избегать своих прямых обязанностей.
Карантин не снимается, а ослабляется. Люди и так уже повылазили на улицы.
05.05.2020 13:31 Ответить
+1
чому "пандемію" не вводили 29 років назад....
За 5 дней мая на Одесчине число пациентов с COVID-19 увеличилось почти в два раза. Только в Подольске уже 215 заболевших, - ОГА - Цензор.НЕТ 6831
05.05.2020 13:04 Ответить
+1
Значит надо снимать карантин, верно? Ато что то Рашка опережает нас, а ето не хорошо для кремлевской пропаганды.
05.05.2020 13:09 Ответить
Может потому что ты не правильно приводишь статистику. Ты привел количество умерших от 40млн. человек. Теперь посчитай сколько умрет от коронавируса если заболеет 40млн. человек при смертности в среднем 5%. Судя по тому как кашляла моя соседка, тоже с насмешкой отлосившаяся к епидемии а потом подхватившая корону в церкви, и которая чуть не выплевывала легкие, то я лучше пересижу дома чем рискну поиграть в лотерею на жизнь и здоровье.
05.05.2020 13:13 Ответить
це не я - це "життя" та ДержСтат...
05.05.2020 14:03 Ответить
п.с
не пересидеть ....- так как переболеет свыше 80-90 % населения Шарика - но правда и в ТОМ, что 80 % от всех заразившихся !!!!! перенесут этот Короно почти !!! бессимптомно - как типичный ОРЗ и грип...- вот в чем ПРАВДА ....
05.05.2020 14:07 Ответить
А погибших не от короно-карантинного в ДТП и утопленников еще прибавьте.
05.05.2020 13:16 Ответить
ДержСтат та "життя" прибавить....
05.05.2020 14:02 Ответить
Значит надо снимать карантин, верно? Ато что то Рашка опережает нас, а ето не хорошо для кремлевской пропаганды.
05.05.2020 13:09 Ответить
Хотите чтобы вашего умершего родственника похоронили за счет налогоплательщиков? Запишите его в короно-покойники. Это ничего, что он умер от туберкулеза, зато статистику для продления "карантина" улучшит.
05.05.2020 13:13 Ответить
Тем уродам которые предлагают снять карантин, предлагаю просто зайти в больницу куда свозят коронавирусных, например в Белую Церковь и посмотреть что ето такое. Или вы думаете зря врачи увольняются тысячами.
показать весь комментарий
Увольняются, потому что на больничный их не пускают - денег нет!
показать весь комментарий
Денег нет еще с зимы и не только на больничные, но и на зарплату.
показать весь комментарий
Это как про пожарников, которым работа нравится, если бы не пожар. Медики за май будут получать 300 % зарплаты. Но на зарплату работать не привыкли они. Не знаю, как в Белой Церкви, но в Одессе анестезиологи работают с таксой не меньше 100 долларов за операцию.
Врачей обеспечивает государство средствами защиты, тестируют один раз в пять дней. Не хотят работать, значит , такие они врачи. Значит, и работая, будут избегать своих прямых обязанностей.
Карантин не снимается, а ослабляется. Люди и так уже повылазили на улицы.
05.05.2020 13:31 Ответить
Увольняться они начали еще с января и не из-за коронавируса, а из-за величайшего Бубочки современности.
05.05.2020 15:34 Ответить
 
 