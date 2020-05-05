За 5 дней мая на Одесчине число пациентов с COVID-19 увеличилось почти в два раза. Только в Подольске уже 215 заболевших, - ОГА

На сегодняшний день в Одесской области коронавирус подтвержден у 469 человек, 3 случая летальные, 20 человек выздоровели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый в Facebook.

По его словам, на сегодня в Одесской области 174 пациента госпитализированы, 295 переносят болезнь в легкой форме и лечатся дома.

Количество больных по области: Подольск - 215, Одесса - 81, Беляевский район - 65, Кодымский район - 18, Килийский район - 15, Белгород-Днестровский район - 13, Балтский - 11, Измаил - 11, Теплодар - 7, Овидиопольский район - 7, Черноморск - 5, Окнянський район -3, Раздельнянский район - 3, Сиротский район - 3, Ананьевский район - 2, Ивановский район - 2, Ширяевский - 2, Южное - 2, Арцизский район - 1, Измаильский район - 1, Любашевский район - 1, Тарутинский район - 1.

"Как и прогнозировали медики, сейчас идет рост новых случаев. За 5 дней мая количество пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" увеличилось на 192 человека - почти вдвое больше, чем за весь март и апрель", - написал Куцый.

Также он отметил, что благодаря усилиям власти, медработников и волонтеров больницы могут оказать помощь всем нуждающимся, а Кабинет Министров Украины объявил о смягчении карантина.

"Однако риск заболеть в ближайшее время не исчезает. Необходимо держать социальную дистанцию ​​и обезопасить себя. Важно беречь свое здоровье и здоровье близких", - резюмировал глава ОГА.



