За 5 дней мая на Одесчине число пациентов с COVID-19 увеличилось почти в два раза. Только в Подольске уже 215 заболевших, - ОГА
На сегодняшний день в Одесской области коронавирус подтвержден у 469 человек, 3 случая летальные, 20 человек выздоровели.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый в Facebook.
По его словам, на сегодня в Одесской области 174 пациента госпитализированы, 295 переносят болезнь в легкой форме и лечатся дома.
Количество больных по области: Подольск - 215, Одесса - 81, Беляевский район - 65, Кодымский район - 18, Килийский район - 15, Белгород-Днестровский район - 13, Балтский - 11, Измаил - 11, Теплодар - 7, Овидиопольский район - 7, Черноморск - 5, Окнянський район -3, Раздельнянский район - 3, Сиротский район - 3, Ананьевский район - 2, Ивановский район - 2, Ширяевский - 2, Южное - 2, Арцизский район - 1, Измаильский район - 1, Любашевский район - 1, Тарутинский район - 1.
"Как и прогнозировали медики, сейчас идет рост новых случаев. За 5 дней мая количество пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" увеличилось на 192 человека - почти вдвое больше, чем за весь март и апрель", - написал Куцый.
Также он отметил, что благодаря усилиям власти, медработников и волонтеров больницы могут оказать помощь всем нуждающимся, а Кабинет Министров Украины объявил о смягчении карантина.
"Однако риск заболеть в ближайшее время не исчезает. Необходимо держать социальную дистанцию и обезопасить себя. Важно беречь свое здоровье и здоровье близких", - резюмировал глава ОГА.
не пересидеть ....- так как переболеет свыше 80-90 % населения Шарика - но правда и в ТОМ, что 80 % от всех заразившихся !!!!! перенесут этот Короно почти !!! бессимптомно - как типичный ОРЗ и грип...- вот в чем ПРАВДА ....
Врачей обеспечивает государство средствами защиты, тестируют один раз в пять дней. Не хотят работать, значит , такие они врачи. Значит, и работая, будут избегать своих прямых обязанностей.
Карантин не снимается, а ослабляется. Люди и так уже повылазили на улицы.