Утром на позициях ВСУ вблизи Невельского разорвались шесть 82-мм мин, возле Орехово работал вражеский снайпер, - Минобороны

По состоянию на 12:30 5 мая наемники РФ уже дважды обстреляли украинские позиции вблизи Орехово и Невельского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Ночь прошла спокойно, однако уже утром российско-оккупационные войска осуществили 2 обстрела", - сказано в сообщении.

Так, на луганском направлении около 10 часов утра противник применил стрелковое оружие возле Орехово. Также в это время здесь была зафиксирована активность вражеского снайпера.

На донецком направлении после 6 часов утра на позициях ВСУ неподалеку от Невельского разорвались 6 мин калибра 82 мм.

"В ответ на эти нарушения оккупантами режима прекращения огня подразделения Объединенных сил сразу применили дежурные огневые средства, не допустив потерь в своих рядах.

Потери врага в результате ведения Объединенными силами ответного огня уточняются.

Сейчас наши воины держат ситуацию под полным контролем и готовы жестко пресекать любые попытки противника ее дестабилизировать", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.