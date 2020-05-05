РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9057 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
16 655 381

Ермак надеется провести до конца года местные выборы в ОРДЛО: "Это будет мощным путем для прекращения войны на Донбассе"

Ермак надеется провести до конца года местные выборы в ОРДЛО: "Это будет мощным путем для прекращения войны на Донбассе"

Глава Офиса Президента Андрей Ермак надеется, что на оккупированной Россией территории удастся провести местные выборы.

Об этом он сообщил во время онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд с Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пока сегодня дата проведения местных выборов остается неизменной. Я верю, что нам удастся провести местные выборы, в том числе на сегодня неподконтрольных территориях и в целом по всей территории нашей страны. И эти выборы по украинскому законодательству, основываясь на всех принципах Копенгагенской конвенции, будут мощным путем для прекращения войны на Донбассе", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выйдут войска, мы зайдем. Затем - граница, затем - выборы, - Зеленский озвучил план реинтеграции Донбасса

Ермак добавил, что выполнение Копенгагенской конвенции позволит выполнить все условия по безопасности. "Это касается и вывода иностранных формирований, и передачи границы под контроль, и всего остального", - резюмировал он.

Автор: 

местные выборы (2753) Донбасс (26966) Ермак Андрей (1314)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+65
какие выборы? кого они там могут выбрать?
при власти враги Украины!
показать весь комментарий
05.05.2020 13:17 Ответить
+54
Выборы только после того, как орки уйдут оттуда.
Ермак идёт накуй вместе с орками.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:17 Ответить
+48
Каким образом выборы в ОРДЛО прекратят войну???????
показать весь комментарий
05.05.2020 13:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
До кінця року ми забудемо, хто такий Єрмак. Багао зараз пам'ятають, хто такий Балога, чи якийсь Бакай?
показать весь комментарий
05.05.2020 14:04 Ответить
Германия и Франция вышли из этого договорного дебилизма и только Ермак и зебильное правительство продолжает рвать жо..пу за *********!

Все страны мира отказываются быть энергозависимыми от свинообакии, экономика свинособакии в жо..пе, им некуда девать бензин, газ, нефть, электроэнергию,

- СЕЙЧАС БЫ УКРАИНЕ БОРОТЬСЯ ЗА СВОЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ и только при Зебиле Украина ОПЯТЬ, в первый раз за 4 года, начинает закупки электроэнергии и бензина у *********!
показать весь комментарий
05.05.2020 14:05 Ответить
Ну никак не успокоится мразота. Надо помочь выбросить эту идею из его головы.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:07 Ответить
"Пока сегодня дата проведения ...Это будет мощным путем для прекращения ..."

У этого чувака даже русский язык, не родной ?
Чьих же оно, даже страшно подумать?
показать весь комментарий
05.05.2020 14:07 Ответить
Это за гранью. Налицо измена родине.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:08 Ответить
предлагаю ермака лично в окоп на пару месяцев на нули...проагитировать за свою партию и выборы с лугандоном....
показать весь комментарий
05.05.2020 14:09 Ответить
Нет,то просто уже уголовное дело.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:10 Ответить
Порожняк.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:09 Ответить
Да уж, Дерьмак. Судя по всему, сначала будут внеочередные парламентские и президентские выборы в Украине, а лугандон подождет. Пусть пока строем походят в церкви рпц кгб и позаражают вирусом друг друга половым моногамным путем.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:11 Ответить
А я надіюсь, що до кінця року ні єРМАКОМ, ні його родичем на українській землі вже не буде смердіти. ЗА ПАРЄБРІК!!!
показать весь комментарий
05.05.2020 14:11 Ответить
Осознанное прокремлевское словоблудие. Выборы не могут быть "мощным путем для прекращения войны на Донбассе". Ровно наоборот. Эрмек - ********** наперсточник.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:13 Ответить
УпорАнт
показать весь комментарий
05.05.2020 14:13 Ответить
дебиЛоид!ты скоро с зеЛяй на ростове будет.сразу после карантина вас гнать будем
показать весь комментарий
05.05.2020 14:13 Ответить
...нахера нам такой донбасс, с сепаратней и ватой?????? зачем нам такой тяжелый чемодан
без ручки???
показать весь комментарий
05.05.2020 14:14 Ответить
Как нахера? Брательник главканцеляриста уже и прейскурант госдолжностей, небось, заготовил, для сепарни с ватой..Навар будет не хилый..
показать весь комментарий
05.05.2020 14:48 Ответить
Нам - не надо.
Дерьмаку - надо.
Работа такая. В ФСБ.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:53 Ответить
Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами под агентурной кличкой «Козырь».
Андрей Пионтковский рассказал в интервью, каким образом Кремль с помощью агента Андрея Ермака собирается развалить Украину. По его словам Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами под агентурной кличкой «Козырь». О планах развала говорится в статье ниже.
http://rusjev.net/2020/05/03/andrey-piontkovskiy-andrey-ermak-zaverbovan-rossiyskimi-spetssluzhbami-pod-agenturnoy-klichkoy-kozyir/
показать весь комментарий
05.05.2020 14:15 Ответить
этот 95-й квартал был "завербован" еще с момента "зачатия" - их родителями...- оттуда все и "растет"....
показать весь комментарий
05.05.2020 14:30 Ответить
Дерьмак, сказал А говори и Б. Проведём выборы на Донбасе(А) и вместе с росиянцами(Б) в вашей тупости уже никто не сомневается и вы это сделаете.А то у тебя язык на половине жопы застрял.Добившись 5 минутного мира ради хотелки невежественного эгоиста,а затем получишь через некоторое время более масштабного пролития крови.Вас приходится терпеть,потому что живём в демократическом обществе.А перед тем,кто предаст Украину пощады не будет.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:18 Ответить
А как же те люди которые бежали от тамошнего "рая".. А как же голосование под дулами автомата.. А как же будут голосовать и избираться те которые предали Украину и перешли на сторону врага и воевали против Украины 6 лет( и воюют).. А как будут голосовать те которые преследовали жителей Донбасса за про украинские взгляды, да и просто не согласных с чем либо или неугодных А как будут голосовать те, кто во время агрессии РФ получил паспорта РФ и ДНРоЛНРий.. А как будут голосовать те которые проводили и участвовали в "референдумах и выборах" по указке оккупантов.. А как будут голосовать те кто по законам Украины ( да и международным тоже) преступники, мародеры.. А как же... и т.д. Так может Украине этого самого Ермака отправить в РФ в Сибирь в места связанные с его фамилией.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:19 Ответить
Ермак, а может подумать уже об ООРФ (отдельные областя расиськмх фекалияций)? Время не ждёт... Пора договариваться с товарищем Си, о демарка́ция общих границ и цене на нефть?
показать весь комментарий
05.05.2020 14:19 Ответить
не ну точно, он уже начинает предвыборную агитацию, плюсуите к ниму ещё и донецких безмозглых существ, которые имеет право голоса - и оле, опять удивит Украинское общество, когда вместо зелёного клована станет главнокомандуищим чисто прорасейская мрязина.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:19 Ответить
Дебил ЗЕленый, какие выборы???
Полная деоккупация, а потом выборы.

Достали уже эти ЗЕленые тупые обезьяны!
показать весь комментарий
05.05.2020 14:20 Ответить
ні того - ні іншог , ще скоро не буде
показать весь комментарий
05.05.2020 14:28 Ответить
до тех пор, пока в ордло не будет проведен референдут такой самый как куйло проводил в Крыму надежды етого кремлевского служивого при опе "зе" так и останутся надеждами...
показать весь комментарий
05.05.2020 14:23 Ответить
Єрмак сподівається провести до кінця року місцеві вибори в ОРДЛО: "Це буде потужним шляхом для припинення війни на Донбасі" - Цензор.НЕТ 1025
показать весь комментарий
05.05.2020 14:24 Ответить
Да уж моржовая ... тоже, чтобы не стреляли, как Крым! Одним Янелохом всю Украину накрыть! А "95" в награду, турне по выгребной яме-404!!!
показать весь комментарий
05.05.2020 14:30 Ответить
кредиторы "мерседеса" для еРмака даваят все настойчивей- неужели зЭля настолько до конца ТУПОЙ, или он уже только по- суфлеру вещать может....
показать весь комментарий
05.05.2020 14:26 Ответить
Если бы только зЭля... Там всё "правительство 95 плюс рыгоаналы - "до конца ТУПОЙ"!!!
А впрочем, надо же как то "эпицентр" и "велюр" убрать, от скандала отвлечь...
Ещё, шаурмен Янелох сюрприз готовит, неужели подаст в отставку или повесится? Только это, для меня сюрприз...
показать весь комментарий
05.05.2020 14:41 Ответить
дермака-зрадника безродного на палю!..
хто воно таке взагалі?..
зебіли, ви йогО, невідомого, обирали собі чабаном??
показать весь комментарий
05.05.2020 14:32 Ответить
Важка боротьба з покидьком медведчуком за звання головного лізуна дупи лисого кабаєва...
показать весь комментарий
05.05.2020 14:33 Ответить
Это будет мощным путем в расейскую жопу
показать весь комментарий
05.05.2020 14:34 Ответить
Дивлюсь стрічку коментів - навіть упороті зебіли вищать "Какие там вы выборы хотите проводить по украинскому законодательству? Что то я там украинского флага не видел даже рядом с росийским. Может просто в 1942 году нужно было провести выборы на окупированных Гитлером территориях и война тоже прекратилась бы?"
Але...
73/43%зебілів, ви рік тому це плятство забезпечили всі разом! А ми вас тоді попереджали...
показать весь комментарий
05.05.2020 14:35 Ответить
По этому поводу есть старый савецький анекдот: "Украина объявляет ФРГ войну, с территориальными претензиями: Восстановить границы 1942 года!" - 1973 год.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:48 Ответить
Он или дебил или враг на самом верху. В каком-то своём мире. Неужели этот чувак не осознаёт, что он не успеет свалить до того, что его просто разорвут люди?
показать весь комментарий
05.05.2020 14:51 Ответить
Все наезжают на ермака, пока ермак озвучивает блазня, или он уже самостоягельная фигура, значит блазень подписывается под каждым словом рашиста, либо у преза новое погоняло - зермак.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:52 Ответить
Справа у тому, що Янелох насправді - Яніхто! Судячи по єрмакам та бохданам.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:58 Ответить
Кто то еще воспринимает этот бред, про мощный толчок? Есть еще настоянные 96%-е зеленые?
показать весь комментарий
05.05.2020 14:58 Ответить
дЕрьмак - наймит Кремля , агент ФСБ .
показать весь комментарий
05.05.2020 14:59 Ответить
До выборов по молдовским законам для ПМР даже молдоване не догадались..А у нас пожалуйста,как Ермак велел.-.,раз, и подавай прощение для террористов с их вхождением в провластные украинские структуры..
показать весь комментарий
05.05.2020 15:00 Ответить
Пора уже выносить этот зеленый хлам вперед ногами из Украины ну и заодно проредить ряды скопления с магической цифрой 73%.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:01 Ответить
Вы безхозяйственник! У нас на Донбассе, поля ещё не разминированные! Там и землю удобрят...
показать весь комментарий
05.05.2020 15:11 Ответить
А може цього Єрмака призначити президентом ОРДЛО !? А потім з ним і домовлятися , та і куратори не будуть проти . Це ж яка економія буде , дивись і стріляти перестануть, бо виборами будуть зайняті .
показать весь комментарий
05.05.2020 15:06 Ответить
Он быеще кабинки с урнами по всей Рашке расставил.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:11 Ответить
Впертий "Козырь", виконує завдання з москви, скотиняка така!.. А відповідальний за цей шабаш - президент, прости господи, ЗЕ.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:16 Ответить
Вибач, у нас президента поки ще немає, останній 19 року був! А зараз шаурмен янелох, хрещений батько мафії "95 кварал", призЕдентом нібито працює...
показать весь комментарий
05.05.2020 15:33 Ответить
когда в донецке будет Украинский флаг тогда выборы
показать весь комментарий
05.05.2020 15:18 Ответить
Су..а ватная
показать весь комментарий
05.05.2020 15:19 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1


Ничего не изменилось,они унижают Украину несмотря на реакцию народа! То,с каким упорством двигается решение о Консультативном Совете,говорит об особой важности его для кремля. Легализация ОРДЛО,снятие ответственности за войну с РФ,снятие санкций и внедрение пушилиных в ВРУ
показать весь комментарий
05.05.2020 15:32 Ответить
Это и есть, сюрприз от Янелоха, о котором говорил член партии войны, цюцюркосмок сказочного, сцыкун сивуха! Что бы про "эпицентр" и сорванный зЕбилами карантин забыли!
показать весь комментарий
05.05.2020 15:42 Ответить
ЕрмакПНХ со своим лугандоном
показать весь комментарий
05.05.2020 15:35 Ответить
Кажется Ермака как и Сивоху пора лечить...
Я верю в честность президента,
В чиновников, - почти святых,
В заботу банка о клиентах...
В русалок, в леших, в домовых.

Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.

Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вполне.

Я верю, что гаишник честный
Меня не будет штрафовать,
И в то, что губернатор местный,
Совсем не хочет взятки брать.

Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят,
Что, если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.

Я свято верю депутатам,
И всем политикам страны,
Премьеру и его ребятам
И в золотой запас казны.

Я верю в неподкупность судей
И прокуроров, и ментов,
Я верю, что реальным будет
Срок для бандитов и воров.

Я верю, что жильцы подъезда
показать весь комментарий
05.05.2020 15:39 Ответить
Сказочний долб%ойоб!!!
показать весь комментарий
05.05.2020 15:41 Ответить
А мотнутись на Марс і назад, Ермак не планує?
показать весь комментарий
05.05.2020 15:51 Ответить
Cказочный ******* (Ермак).И кто его из дурдома выпустил?
показать весь комментарий
05.05.2020 15:53 Ответить
Єрмак хоче унаслідувати долю сівохи. Які вибори на території, які ми не контролюємо? Що ви хочете розчленити Україну? Ви хочете їх узаконити і відбудувати те, що розвалило міністркство нападу російської підерації? Ні. Такого не буде. За те що там, має відповідати той, хто це зробив. Чи ви йому допомагаєте, бо нафтушка не дозволяє поліцаїв утримувати? А вам мир любим шляхом?
показать весь комментарий
05.05.2020 15:54 Ответить
Блииин! Как задолбала пародия на клоуна - Янелох! Каждый божий день, одни только шокирующие новости и нищета - выживание!!! Всё разрушил всё, даже то чего ни в коем случае трогать НЕЛЬЗЯ!
показать весь комментарий
05.05.2020 15:54 Ответить
хозяева ермака подгоняют, вот он и спешит до конца года
показать весь комментарий
05.05.2020 16:01 Ответить
Зеу.****** будут возвращаться к этой теме до тех пор, пока нам не надоест возмущаться.
Было время - они заглохли. Сейчас опять.
Может вместо столиков возле Зедебила стоит поставить виселицу?
Виселицы?
показать весь комментарий
05.05.2020 16:02 Ответить
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1257617400884793344 2 ч

Єрмак,голова Офісу ПРезидента,тобто,Секретаріату,говорить от імені України-так тре розуміти?Де прописані його повноваження,щодо ,як подібних заяв,так і щодо дій.Що там ,Закон про Держслужбу каже,що-ОГПУ,СБУ та ККУ?Абстрагуючись від життя за поняттями у владі... 1\2
показать весь комментарий
05.05.2020 16:03 Ответить
Воно балакає тільки то, за що цюцюрко гроші плате! А зако.., тьфу ти, який закон? А 95 з бородатой бабусей та дупоблоком, у ладоші хлопають... За знатья санкцій і не уявляю собі, скільки цюцюрко бабла Янелоху відвале...
показать весь комментарий
05.05.2020 16:18 Ответить
Укры ,вас хотят к Лугандону присоединить,😁
показать весь комментарий
05.05.2020 16:11 Ответить
Выборы сейчас на оккупированных территориях на условиях России - это потеря суверенитета Украины,ее поражение со всеми вытекающими отсюда последствиями. На других условиях,кроме своих, Россия отказывается договариваться. Это факт,который почему то не воспринимается ни Зеленским , ни Ермаком (может они уже договорились с Путиным за спиной украинского народа)
показать весь комментарий
05.05.2020 16:15 Ответить
"Сподівання це добрий сніданок. але погана вечеря" мудрість сіоністських мудреців.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:18 Ответить
Ермак надеется провести до конца года местные выборы в ОРДЛО (1) Около 200 тыс. жителей оккупированного Донбасса получили российские паспорта, - вице-премьер Резников (2) А пропагандистская обработка населения, а запугивание, подкуп, .... (3) А еще Кремль знает 1000 + n сравнительно честных способов голосования и подсчета голосов (4). И прочее, прочее
показать весь комментарий
05.05.2020 16:39 Ответить
Ермак походу идиот.Это типа, предлагать выйти в открытый космос без скафандра и быть твёрдо убеждённым,що останешься живым.Ермак тебе открытым текстом говорят,що в космосе без скафандра,як и выборы в Домбабве тупо невозможны!А он с.ка продолжает говорить,що возможны,як и возможен выход в космос без скафандра
показать весь комментарий
05.05.2020 17:12 Ответить
Поставить рулить местных сепаратюг - это еще мощнее, чем отвести ВСУ с хорошо обрудованных позиций в чисто поле.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:19 Ответить
Хоче щоб рашка зіскочила та була ні причому а ордловська зараза розпвзлася по всій Україні. План путіна в діїї
показать весь комментарий
05.05.2020 18:11 Ответить
https://censor.net/blogs/3193520/pogodjuyus_z_andrm_rmakom_ale_yakscho_navpaki
показать весь комментарий
05.05.2020 18:49 Ответить
Єрмак повний,кончений, обриганий довбо_об і офіційно призначений резидент ФСБ!
показать весь комментарий
05.05.2020 18:55 Ответить
Ермак, ты не ***** часом, сепарок? Выборы кого могут быть на неподконтрольной территории? Вопрос риторический.
показать весь комментарий
05.05.2020 18:57 Ответить
Задача Ермака снять с РФ санкции, а плести языком можно все что угодно, через месяц никто и не вспомнит.
показать весь комментарий
05.05.2020 19:03 Ответить
Предурок.
показать весь комментарий
05.05.2020 19:24 Ответить
...в этом году... Они там шо, каждый первый - плоские на голову?
показать весь комментарий
05.05.2020 20:36 Ответить
Ещё чуть и Путин лично наградит Ермака.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:42 Ответить
Ермак - **** кацапская !
показать весь комментарий
05.05.2020 22:39 Ответить
дЕрмак - говно РФ , но дело не в нем . у него есть шеф и во всем виновны первые лица. а это Зеленский . раньше за всю жопу ответсвенный был Порошенко . Бояре тут не при чем , цари с глазами и ушами .
показать весь комментарий
06.05.2020 21:59 Ответить
Этим "мощным путём", придурок, во всем местные органы будут выбраны и легализованы самые отпетые ватники!
показать весь комментарий
07.05.2020 12:58 Ответить
ермак пытается протащить мацковский план по типу Приднестровья , другой логики не видно
показать весь комментарий
29.05.2020 17:19 Ответить
Успокойтесь,никаких выборов не будет.
показать весь комментарий
01.06.2020 16:21 Ответить
Страница 4 из 4
 
 