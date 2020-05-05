Ермак надеется провести до конца года местные выборы в ОРДЛО: "Это будет мощным путем для прекращения войны на Донбассе"

Глава Офиса Президента Андрей Ермак надеется, что на оккупированной Россией территории удастся провести местные выборы.

Об этом он сообщил во время онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд с Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пока сегодня дата проведения местных выборов остается неизменной. Я верю, что нам удастся провести местные выборы, в том числе на сегодня неподконтрольных территориях и в целом по всей территории нашей страны. И эти выборы по украинскому законодательству, основываясь на всех принципах Копенгагенской конвенции, будут мощным путем для прекращения войны на Донбассе", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выйдут войска, мы зайдем. Затем - граница, затем - выборы, - Зеленский озвучил план реинтеграции Донбасса

Ермак добавил, что выполнение Копенгагенской конвенции позволит выполнить все условия по безопасности. "Это касается и вывода иностранных формирований, и передачи границы под контроль, и всего остального", - резюмировал он.